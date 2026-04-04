Programación Domingo 5 de Abril

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2

Yevgeny Kissin, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

Ástor Piazzolla

Tres tangos para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin

Wilhelm Stenhammar

Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Olivier Messiaen

Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría

Sonia Rubinsky, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

William Byrd

Pavana para virginal en la menor

Timothy Roberts, virginal

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 en sol menor, op.25

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Leo Brouwer

Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt

Roberto Aussel, guitarra

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ernest Bloch

Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)

István Kassi, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21a

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Richard Strauss

Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

07.00

Momentos musicales

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík

Wolfgang Amadeus Mozart

Vorrei spiegarvi, oh Dio!... Ah conte, partite, K.418

Sumi Jo, soprano

Orquesta de St Luke's / Richard Bonynge

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114

Kálmán Berkes, clarinete

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Frank Bridge

Una melodía irlandesa, "El aire de Londonderry"

Cuarteto Delmé

08.00

Johann Baptist Cramer (compositor y pianista alemán, 1771-1854)

Concierto para piano y orquesta Nº7 en Mi mayor, op.56

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / David Juritz

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, "Concierto de Navidad"

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

09.00



Richard Wagner

“Muerte de amor” de Tristán e Isolda, WWV 90

Jessye Norman, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Julius Röntgen

Fantasía para violín y piano, op.24

Joan Berhemer, violín

Rob Mann, piano

Heitor Villa-Lobos

Fantasía para chelo y orquesta

János Starker, chelo

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

Antonio Vivaldi

Sonata en trío Nº12 en re menor, op.1, Nº12, "La follia"

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

10.00



Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93

Orquesta Filarmónica de Hungría / János Ferencsik

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Kurt Atterberg

Suite N°3, op.19

Mircea Saulesco, violín

Gideon Roehr, viola

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

11.00

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sansón, cantata espiritual

Isabelle Desrochers, soprano

Les Voix Humaines

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.30

Martin Jones, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Johann Strauss (hijo)

Selección de polcas

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: el Concierto para violín en Re mayor de Brahms

13.00

Momentos Musicales

Francisco Tárrega

-Estudio brillante

-Minué para guitarra

-Recuerdos de la Alhambra

Eduardo Fernández, guitarra

Antonio Vivaldi

Concierto para piccolo y orquesta en Do mayor, RV 444

Attila Nagy, flauta piccolo

Dall`arco Chamber Orchestra / Istvan Parkanyi

Jacques Offenbach

-Obertura de la ópera bufa Barba Azul

-Obertura de la ópera bufa La gran duquesa de Gerolstein

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ástor Piazzolla

Verano porteño

Trío de Olavarría

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Marie-Louise Neunecker, corno

Cuarteto de Mannheim

14.00

Ottorino Respighi

Toccata para piano y orquesta

Geoffrey Tozer, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Orquesta Nacional de la Radio de Francia / Heitor Villa-Lobos

Giovanni Battista Viotti

Meditación en forma de oración para violín y orquesta

Guido Rimonda, violín

Camerata Ducale / Guido Rimonda

15.00

Arnold Bax

From Dusk Till Down (Desde el ocaso hasta el amanecer). Música de ballet

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52

Alfred Brendel, piano

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº1, op.46

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Richard Kraus

16.00

La consigna

17.00

En modo popular

Johann Valentin Meder

El mendigo polaco

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Tradicional irlandés

Groves of Blarney (Bosques de Blarney)

Marguerite Hutchinson, arpa celta

Felix Mendelssohn

Fantasía para piano sobre “La última primavera”, op.15

Benjamin Frith, piano

Friedrich von Flotow

“Letze Rose” (“Última rosa”), aria de Marta, del segundo acto de la ópera homónima

Renée Fleming, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate

Josef Suk

“Dumka”, de la Suite para piano, op.21

Pavel Štěpán, piano

George Antheil

A Jazz Symphony (versión original de 1925)

New World Symphony Symphony / Michael Tilson Thomas

18.00

El Clásico del domingo

Ludwig van Beethoven

Bagatela en la menor, WoO 59, "Para Elisa"

Georges Cziffra, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de luna"

Maria João Pires, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"

Claudio Arrau, piano

Ludwig van Beethoven

Dos Bagatelas para piano del op.126: No.2 en sol menor y No.3 en Mi bemol Mayor

Nelson Goerner, piano

19.00

Música de Salón

20.00

Momentos Musicales

Johann Sebastian Bach

Variaciones Goldberg, BWV 988

Evgeni Koroliov, piano

Aaron Copland

Sinfonía Nº1

Orquesta Nacional de Francia / Aaron Copland

22.00

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas Nº4 en Do mayor

David Geringas, chelo

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana

Alexander Glazunov

Quinteto de cuerdas en La mayor, op.39

Cuarteto Gringolts junto al chelista Christian Poltéra

Charles Avison

Concerto grosso Nº6 en Re mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

23.00

Christoph Willibald Gluck

Tres arias de la ópera Armida

Patricia Petib o n, soprano

Concerto Köln / Daniel Harding

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120 N°2

Pablo Barragán, clarinete

Juan Pérez Floristán, piano

Camille Saint-Saëns

Introducción y rondo caprichoso en la menor, op.28

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta