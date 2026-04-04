Programación Domingo 5 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Franz Liszt
Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2
Yevgeny Kissin, piano
Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser
Ástor Piazzolla
Tres tangos para bandoneón y orquesta
Ástor Piazzolla, bandoneón
Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin
Wilhelm Stenhammar
Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Roger Drinkal, chelo
Dian Baker, piano
Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet
Olivier Messiaen
Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría
Sonia Rubinsky, piano
Franz Schubert
Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs
William Byrd
Pavana para virginal en la menor
Timothy Roberts, virginal
Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 en sol menor, op.25
Andras Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit
Leo Brouwer
Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt
Roberto Aussel, guitarra
Johann Christian Bach
Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta
Eleonora Turovsky, violín
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
Ernest Bloch
Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)
István Kassi, piano
Ludwig van Beethoven
Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21a
Pinchas Zuckerman, violín
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Richard Strauss
Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
07.00
Momentos musicales
Bedrich Smetana
El campamento de Wallenstein, op.14
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík
Wolfgang Amadeus Mozart
Vorrei spiegarvi, oh Dio!... Ah conte, partite, K.418
Sumi Jo, soprano
Orquesta de St Luke's / Richard Bonynge
Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114
Kálmán Berkes, clarinete
Miklós Perenyi, chelo
Zoltán Kocsis, piano
Frank Bridge
Una melodía irlandesa, "El aire de Londonderry"
Cuarteto Delmé
08.00
Johann Baptist Cramer (compositor y pianista alemán, 1771-1854)
Concierto para piano y orquesta Nº7 en Mi mayor, op.56
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / David Juritz
Federico Moreno Torroba
Sonatina para guitarra
Julian Bream, guitarra
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº8 en sol menor, "Concierto de Navidad"
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
09.00
Richard Wagner
“Muerte de amor” de Tristán e Isolda, WWV 90
Jessye Norman, soprano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Julius Röntgen
Fantasía para violín y piano, op.24
Joan Berhemer, violín
Rob Mann, piano
Heitor Villa-Lobos
Fantasía para chelo y orquesta
János Starker, chelo
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho
Antonio Vivaldi
Sonata en trío Nº12 en re menor, op.1, Nº12, "La follia"
Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
10.00
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93
Orquesta Filarmónica de Hungría / János Ferencsik
Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim
Kurt Atterberg
Suite N°3, op.19
Mircea Saulesco, violín
Gideon Roehr, viola
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
11.00
Elisabeth Jacquet de la Guerre
Sansón, cantata espiritual
Isabelle Desrochers, soprano
Les Voix Humaines
Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.30
Martin Jones, piano
Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor
Quinteto de Vientos Avalon
Johann Strauss (hijo)
Selección de polcas
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: el Concierto para violín en Re mayor de Brahms
13.00
Momentos Musicales
Francisco Tárrega
-Estudio brillante
-Minué para guitarra
-Recuerdos de la Alhambra
Eduardo Fernández, guitarra
Antonio Vivaldi
Concierto para piccolo y orquesta en Do mayor, RV 444
Attila Nagy, flauta piccolo
Dall`arco Chamber Orchestra / Istvan Parkanyi
Jacques Offenbach
-Obertura de la ópera bufa Barba Azul
-Obertura de la ópera bufa La gran duquesa de Gerolstein
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Ástor Piazzolla
Verano porteño
Trío de Olavarría
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407
Marie-Louise Neunecker, corno
Cuarteto de Mannheim
14.00
Ottorino Respighi
Toccata para piano y orquesta
Geoffrey Tozer, piano
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos
Orquesta Nacional de la Radio de Francia / Heitor Villa-Lobos
Giovanni Battista Viotti
Meditación en forma de oración para violín y orquesta
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale / Guido Rimonda
15.00
Arnold Bax
From Dusk Till Down (Desde el ocaso hasta el amanecer). Música de ballet
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52
Alfred Brendel, piano
Edvard Grieg
Peer Gynt, suite para orquesta Nº1, op.46
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Richard Kraus
16.00
La consigna
17.00
En modo popular
Johann Valentin Meder
El mendigo polaco
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Tradicional irlandés
Groves of Blarney (Bosques de Blarney)
Marguerite Hutchinson, arpa celta
Felix Mendelssohn
Fantasía para piano sobre “La última primavera”, op.15
Benjamin Frith, piano
Friedrich von Flotow
“Letze Rose” (“Última rosa”), aria de Marta, del segundo acto de la ópera homónima
Renée Fleming, soprano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate
Josef Suk
“Dumka”, de la Suite para piano, op.21
Pavel Štěpán, piano
George Antheil
A Jazz Symphony (versión original de 1925)
New World Symphony Symphony / Michael Tilson Thomas
18.00
El Clásico del domingo
Ludwig van Beethoven
Bagatela en la menor, WoO 59, "Para Elisa"
Georges Cziffra, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de luna"
Maria João Pires, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"
Claudio Arrau, piano
Ludwig van Beethoven
Dos Bagatelas para piano del op.126: No.2 en sol menor y No.3 en Mi bemol Mayor
Nelson Goerner, piano
19.00
Música de Salón
20.00
Momentos Musicales
Johann Sebastian Bach
Variaciones Goldberg, BWV 988
Evgeni Koroliov, piano
Aaron Copland
Sinfonía Nº1
Orquesta Nacional de Francia / Aaron Copland
22.00
Luigi Boccherini
Concierto para chelo y orquesta de cuerdas Nº4 en Do mayor
David Geringas, chelo
Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana
Alexander Glazunov
Quinteto de cuerdas en La mayor, op.39
Cuarteto Gringolts junto al chelista Christian Poltéra
Charles Avison
Concerto grosso Nº6 en Re mayor
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
23.00
Christoph Willibald Gluck
Tres arias de la ópera Armida
Patricia Petibon, soprano
Concerto Köln / Daniel Harding
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120 N°2
Pablo Barragán, clarinete
Juan Pérez Floristán, piano
Camille Saint-Saëns
Introducción y rondo caprichoso en la menor, op.28
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta