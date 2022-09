Programación Domingo 4 de Septiembre

00.00

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº2 Mi bemol mayor, op.77

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Sergei Prokofiev

Seis piezas para piano, op.62

Boris Berman, piano

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.7, Nº3

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Maurice Ravel

Espejos, suite para piano M.43

Roland Pröll, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en Mi mayor, BWV 1035

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Frédéric Curzon

Punchinello. Overtura miniatura

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Franz Schubert

Primer movimiento (Allegro vivace) del Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

Miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Giovanni Platti

Concerto con violoncello obligato en Re mayor

Sebastian Hess, chelo

Akademie für Alte Musik Berlin

Felix Mendelssohn

Selección de Canciones sin palabras:

-En sol mayor, op.62 Nº1

-En la menor, op.62 Nº5

-En La mayor, op.62 Nº6

-En Do mayor, op.67 Nº4

Daniel Barenboim, piano

Nicola Conforto

Obertura de La festa cinese

Concerto Köln / Pablo Heras-Casado

Edvard Grieg

Marcha de homenaje, de Sigurd Jorsalfar

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Carl Maria von Weber

La regla de los espíritus, op.27, J.122. Obertura de concierto

The Hanover Band / Roy Goodman

