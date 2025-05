Programación Domingo 4 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Amy Beach

Trío op.150

Trío Neave

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Alexandre Tharaud, piano

Joseph Timmer

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta Filarmónica de Berlín / Wilhelm Furtwängler

Bohuslav Martinu

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe;

David Campbell, clarinete;

Graham Sheen, fagot

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Maurizio Pollini, piano

Cuarteto Italiano

Claudio Monteverdi

Confitebor tibi Domine

Les Arts Florissants / William Christie

Johan Svendsen

Sinfonía N°2 en Si bemol mayor, op.15

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 3

The Parley of instruments / Peter Holman

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Alexandre Tansman

Variaciones sobre un tema de Scriabin

Alain Prévost, guitarra

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto Nº2 en do menor, op.14

Cuarteto de Copenhague

Darius Milhaud

Saudades do Brazil, op.67 (selección)

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

07.00

Momentos musicales

Baldassare Galuppi

La scusa, cantata para contralto y orquesta

Sara Mingardo, contralto

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Clara Schumann

Tardes musicales, op.6

Yoshiko Iwai, piano

Franz Schubert

Rondo para violín y orquesta en La mayor, D.438

Jean-Jacques Kantorow, violín

Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine

08.00

Matthew Locke

Música para los sacabuches y cornetas de Su Majestad

Ensamble de Metales de Malmö

Joseph Haydn

Cuarteto Nº59 en Sol menor, op.74, Nº3, Hob.III:74, "Cuarteto del jinete"

Cuarteto Tátrai

Luis de Narváez

La canción del emperador

Ernesto Bitetti, guitarra

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

09.00

Erwin Schulhoff (compositor checo, 1894 – 1942)

Hot sonata

Leo van Oostrom, saxo

Gerard Bouwhuis, piano

Christoph Willibald Gluck

“Che puro ciel” y “Che farò senza Euridice” de la ópera Orfeo y Euridice

Lívia Budai-Batki, mezzosoprano

Orquesta Estatal de Hungría / Tamás Pal

Peter Erasmus Lange-Müller

Trío en fa menor, op.54

Tre Musici

Amadeo Vives

Fandango de la zarzuela Doña Francisquita

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de España / Igor Markevitch

10.00



Antonio Vivaldi

La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1

Bela Banfalvi, violín

Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alexandre Tharaud, piano

Heitor Villa-Lobos

Uirapurú

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Cuesta

11.00

Camille Saint-Saëns

Septeto en Mi bemol mayor, op.65

Ensamble de Cámara de Zürich

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº3 en Do mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

George Frideric Handel

Concerto grosso en Re mayor para dos violines, dos cornos y orquesta de cuerdas y bajo continuo

Zdeněk y Bedřich Tylsar, cornos

Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pešek

Carlos Guastavino

Selección de canciones

Graciela Oddone, soprano

Carlos Groisman, guitarra

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Primer Sinfonía de Edward Elgar

13.00

Momentos Musicales

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición (orquestación de Ravel)

Orquesta Filarmónica de Viena / Gustavo Dudamel

Franz Schubert

Viola, D.786

Ian Bostridge, tenor;

Leif Ove Andsnes, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas en re menor

Nicholas Daniel, oboe

Orquesta de cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniel

14.00

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Emanuel Ax, piano

Cuarteto de Cleveland

Ludwig van Beethoven

Seis variaciones para piano sobre "Nel cor più non mi sento", WoO 70

Alfred Brendel, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor, G.483

Sol Gabetta, chelo

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

15.00

Georg Philipp Telemann

Concierto en Si mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Alberto Ginastera

Tres danzas argentinas para piano, op.2

Martha Argerich, piano

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Johannes Brahms

Canciones gitanas, op.103

BBC Singers / Stefan Parkman

Susan Tomes, piano.

Tradicional inglés

The Keel Row

Charles Bordes

Bailemos la giga, canción

Jean-Sebastiene Bou, tenor

Francois-René Duchable, piano

Tradicional inglés

The Keel Row

Claude Debussy

“Gigas”, N°1 de Imágenes para orquesta

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

Carlos López Buchardo

“Vidala”, de Seis canciones argentinas al estilo popular

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartemendía, piano

Pascual de Rogatis

Vidala

Roberto Britos, tenor

Susana Bonora, piano

Alberto Ginastera

“Vida, vidita, vidala”, de Cantos del Tucumán, op.4, N°2

Virginia Correa Dupuy, mezzoprano

Marina Calzado Linage, percusión

Lucio Bruno Videla, director

Manolo Juárez

Vidala de Hindemith (arreglo de Guillo Espel)

Ensamble Atlántico de la Orquesta Filarmónica de Río Negro / Martín Fraile Milstein

Luciano Berio

Fragmentos de Coro (1976)

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Luciano Berio

18.00

Clásicos a la Carta

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Sinfónica de Londres / Adrian Boult

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1

Maria João Pires, piano

Gabriel Fauré

El hada de la canción, op.27, Nº2

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

19.00

Música de Salón

20.00

Momentos Musicales