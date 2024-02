Programación Domingo 4 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2

Yevgeny Kissin, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

Ástor Piazzolla

Tres tangos para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin

Wilhelm Stenhammar

Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Olivier Messiaen

Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría

Sonia Rubinsky, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

William Byrd

Pavana para virginal en la menor

Timothy Roberts, virginal

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 en sol menor, op.25

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ernest Bloch

Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)

István Kassi, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21a

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Richard Strauss

Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

07.00

Música de Verano

Joseph Haydn

Sinfonía Concertante en Si bemol mayor, Hob.1 Nº105

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

David Helfgott, piano

William Walton

Música para niños

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

08.00

Erich Wolfgang Korngold

Trío en Re mayor, op.1

Trío Göbel de Berlín

Fernando Sor

Fantasía sobre una canción popular escocesa, op.40

Göran Söllscher, guitarra

Johann Christian Bach

Sinfonía para doble orquesta en Mi mayor, op.18, Nº5

The Hanover Band / Anthony Halstead

09.00



Ottorino Respighi

Intermezzo y Segundo cuadro de la suite del ballet La astucia de Colombina

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano en La mayor, op.81

Danielle Laval, piano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo continuo en La mayor, “La Piazza”

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

10.00



William Sterndale Bennett

Sinfonía en sol menor, op.43

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Bohuslav Martinú

Estudios y polkas para piano, volumen 1

Giorgio Koukl, piano

George Muffat

Concerto Grosso Nº11 en mi menor, “Propitia Sydera”

Ensamble Musica Aeterna de Bratislava / Peter Zajicek

13.00

Alberto Ginastera

Glosas sobre temas de Pablo Casals, op.48

Orquesta Sinfonica de Berlín / Gabriel Castagna

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Alphons Diepenbrock

Suite de concierto de la música incidental para el drama Marsyas

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Claudio Arrau, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo;

Kenneth Cooper, clave

Antonio Piacentini Romano

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Boris Blacher

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, K.478

Georg Solti, piano

Miembros del Cuarteto Melos

Dmitri Kabalevsky

Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert

Claire Huangci, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, S.178

Maurizio Pollini, piano

Robert Schumann

Concierto para violín y orquesta en re menor, WoO 23

Gidon Kremer, violín

Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti

Ludwig van Beethoven

Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80

Claudio Arrau, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en si menor

Laurence Dreyfus, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giurana

Enrique Granados

Escenas románticas para piano

Alicia de Larrocha, piano

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº5, H.310

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Marc-Antoine Charpentier

Villancicos instrumentales. Noëls pour les intruments, H.534

Les Arts Florissants / William Christie

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.XVIII:4

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Marco Uccellini (c.1603 - 1680)

Sonata sobre la Toccata 5 para violín solo sobre "Laura Reluciente"

Convivium Ensamble

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33

Cho-Liang Lin, violín

Swedish Radio Symphony Orchestra / Esa-Pekka Salonen

Johann Sebastian Bach

Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971

Rosalyn Tureck, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº4 en sol menor, K.516

Walter Trampler, viola

Cuarteto Juilliard

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Franz Schubert

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

23.00

Música de Salón

Georg Muffat

Sonata N°5 en Sol mayor, de Armonico tributo

Concerto Copenhagen / Lars Ulrik Mortensen

Claude Bénigne Balbastre

“La Boullongne” y “La Morisseau”, del Primer libro de piezas para clave

Ursula Duetschler, clave

Stanisław Moniuszko

“El pececito dorado”, “Corona nupcial”, “Garito” y “El músico pueblerino”, del Cancionero doméstico

Urszula Kryger, mezzosoprano

Katarzyna Jankowska, piano

Reinhold Glière

Preludio y Scherzo para contrabajo y piano

Nabil Shehata, contrabajo

Karim Shehata, piano

Camille Saint-Saëns

“El elefante”, de El carnaval de los animales

Georg Hörtnagel, contrabajo

Martha Argerich y Nelson Freire, piano