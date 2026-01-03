PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

03/01/2026

Programación Domingo 4 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Ignaz Moscheles
Trío en do menor, op.84
Trío Göbel de Berlín

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
Glenn Gould, piano

Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri

Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re bemol mayor, op.10
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº19 en Mi bemol mayor, K.132
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Gerald Finzi
Cinco bagatelas para clarinete y piano
Gervase de Peyer, clarinete;
Gwenneth Pryor, piano

Henry Purcell
Dioclesiano, suite Z.627
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Antonio Salieri
Semiramide. "Sento l'amica speme"
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l'Harmonie / Jérémie Rhorer

Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Pieter van Maldere (compositor belga 1729-1768)
Sinfonía en sol menor, op.4/1
The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano

Silvestre Revueltas
Cuarteto Nº3
Cuarteto Latinoamericano

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2
Mischa Maisky, chelo;
Martha Argerich, piano

Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf - Georges Guéneux, flautas
Camerata Zürich / Räto Tschupp

Franz Liszt
Seis cantos polacos de Chopin S.480
Claudio Arrau, piano

07.00
Momentos musicales

Giovanni Platti
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Edgar Moreau, chelo
Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano

Richard Strauss
Don Juan, op.20
Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel

08.00

Frédéric Chopin
Trío en sol menor, op.8
Trío Beaux Arts

Michael Haydn (1737-1806)
Sinfonía Nº19 en Do mayor
Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

09.00

Hector Berlioz
La muerte de Cleopatra
Béatrice Uria-Monzon, mezzosoprano
Orquesta Nacional de Lille / Jean-Claude Casadesus

Bernhard Henrik Crusell
Cuarteto con clarinete Nº1 en Mi bemol mayor, op.2
Thea King, clarinete
Miembros del Cuarteto Allegri

Manuel Ponce
Nocturno y Balada mexicana
David Witten, piano

10.00

Jean Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

John Blackwood McEwen (compositor escoces 1868-1948)
Cuarteto para cuerdas Nº6
Cuarteto Chilingirian

Anton Arensky
Suite del ballet "Las noches egipcias", op.50a
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko

11.00

Antonio Salieri
Selección de arias
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer

Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº5, Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor, TWV 43:e1
Freiburger Barockorchester Consort

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la décima sinfonía de Shostakovich

13.00
Momentos Musicales

Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay

Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2
Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2
Evgeni Kissin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313
James Galway, flauta
Orquesta de cuerdas del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner

14.00

Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano

Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos

Jacques Offenbach
Obertura de La bella Elena
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

15.00

Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20
Emanuel Ax, piano

16.00

Vincenzo Bellini
“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”
Marcelo Álvarez, tenor
Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Franz Schubert
Tres momentos musicales, op.94: Nº1 en Do mayor, Nº3 en fa menor y N°5 en fa menor
Daniel Barenboim, piano

Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Gringolts

17.00
En Modo Popular

Johann Joseph Fux
“Turcaria. Sinfonía en Do mayor”, Partita del Concentus-Musicum Intrumentale dividido en siete partitas (1701)
Ensamble Accentus de Austria

Tradicional galés
Haunting the Hare (Cazando la liebre)
John Parry
Tercer movimiento de la Sonata N°2 para arpa
Judy Loman, arpa

Cornelis Dopper
Sinfonía N°7, “Sinfonía Zuidersee” (Sinfonía del Mar del Sur)
Orquesta Sinfónica de la Radio de los Países Bajos / Kees Bakels

18.00
Clásicos a la Carta

Aaron Copland
Primavera en los Apalaches
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano

19.00
Música de Salón

Maria Theresa von Paradis
Siciliana
Ingolf Turban, violín
Jean-Jacques Dünki, piano

Alfonso Ferrabosco II
Alemanda
Paolo Biordi, lira viola

Osip Koslovsky
Ah, s’ìl est dans votre village, Polonaise – Fantaisie Nº1 y Placido zeffiretto
Iana Ivanilova, soprano
Ensamble Orpharion

Fernando Sor
Fantasía en mi menor, op.7, “Homenaje a Ignaz Pleyel”
Julian Bream, guitarra

Giulio Regondi
Serenata para concertina y piano
Douglas Rogers, concertina
Julie Lustman, piano

Manuel de Falla
Siete canciones populares españolas
Alicia Nafé, mezzosoprano
Carmen Piazzini, piano

20.00
Momentos Musicales