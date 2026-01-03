Programación Domingo 4 de Enero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Ignaz Moscheles

Trío en do menor, op.84

Trío Göbel de Berlín

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re bemol mayor, op.10

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº19 en Mi bemol mayor, K.132

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete;

Gwenneth Pryor, piano

Henry Purcell

Dioclesiano, suite Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Antonio Salieri

Semiramide. "Sento l'amica speme"

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l'Harmonie / Jérémie Rhorer

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Pieter van Maldere (compositor belga 1729-1768)

Sinfonía en sol menor, op.4/1

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Silvestre Revueltas

Cuarteto Nº3

Cuarteto Latinoamericano

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Mischa Maisky, chelo;

Martha Argerich, piano

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf - Georges Guéneux, flautas

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Franz Liszt

Seis cantos polacos de Chopin S.480

Claudio Arrau, piano

07.00

Momentos musicales

Giovanni Platti

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Edgar Moreau, chelo

Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Richard Strauss

Don Juan, op.20

Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel

08.00

Frédéric Chopin

Trío en sol menor, op.8

Trío Beaux Arts

Michael Haydn (1737-1806)

Sinfonía Nº19 en Do mayor

Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

09.00



Hector Berlioz

La muerte de Cleopatra

Béatrice Uria-Monzon, mezzosoprano

Orquesta Nacional de Lille / Jean-Claude Casadesus

Bernhard Henrik Crusell

Cuarteto con clarinete Nº1 en Mi bemol mayor, op.2

Thea King, clarinete

Miembros del Cuarteto Allegri

Manuel Ponce

Nocturno y Balada mexicana

David Witten, piano

10.00



Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

John Blackwood McEwen (compositor escoces 1868-1948)

Cuarteto para cuerdas Nº6

Cuarteto Chilingirian

Anton Arensky

Suite del ballet "Las noches egipcias", op.50a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko

11.00

Antonio Salieri

Selección de arias

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº5, Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor, TWV 43:e1

Freiburger Barockorchester Consort

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la décima sinfonía de Shostakovich

13.00

Momentos Musicales

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2

Evgeni Kissin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

James Galway, flauta

Orquesta de cuerdas del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner

14.00

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Jacques Offenbach

Obertura de La bella Elena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

15.00

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20

Emanuel Ax, piano

16.00

Vincenzo Bellini

“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”

Marcelo Álvarez, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Franz Schubert

Tres momentos musicales, op.94: Nº1 en Do mayor, Nº3 en fa menor y N°5 en fa menor

Daniel Barenboim, piano

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Gringolts

17.00

En Modo Popular

Johann Joseph Fux

“Turcaria. Sinfonía en Do mayor”, Partita del Concentus-Musicum Intrumentale dividido en siete partitas (1701)

Ensamble Accentus de Austria

Tradicional galés

Haunting the Hare (Cazando la liebre)

John Parry

Tercer movimiento de la Sonata N°2 para arpa

Judy Loman, arpa

Cornelis Dopper

Sinfonía N°7, “Sinfonía Zuidersee” (Sinfonía del Mar del Sur)

Orquesta Sinfónica de la Radio de los Países Bajos / Kees Bakels

18.00

Clásicos a la Carta

Aaron Copland

Primavera en los Apalaches

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

19.00

Música de Salón

Maria Theresa von Paradis

Siciliana

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Alfonso Ferrabosco II

Alemanda

Paolo Biordi, lira viola

Osip Koslovsky

Ah, s’ìl est dans votre village, Polonaise – Fantaisie Nº1 y Placido zeffiretto

Iana Ivanilova, soprano

Ensamble Orpharion

Fernando Sor

Fantasía en mi menor, op.7, “Homenaje a Ignaz Pleyel”

Julian Bream, guitarra

Giulio Regondi

Serenata para concertina y piano

Douglas Rogers, concertina

Julie Lustman, piano

Manuel de Falla

Siete canciones populares españolas

Alicia Nafé, mezzosoprano

Carmen Piazzini, piano

20.00

Momentos Musicales