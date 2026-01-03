Programación Domingo 4 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Ignaz Moscheles
Trío en do menor, op.84
Trío Göbel de Berlín
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
Glenn Gould, piano
Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri
Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re bemol mayor, op.10
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº19 en Mi bemol mayor, K.132
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Gerald Finzi
Cinco bagatelas para clarinete y piano
Gervase de Peyer, clarinete;
Gwenneth Pryor, piano
Henry Purcell
Dioclesiano, suite Z.627
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Antonio Salieri
Semiramide. "Sento l'amica speme"
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l'Harmonie / Jérémie Rhorer
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
Pieter van Maldere (compositor belga 1729-1768)
Sinfonía en sol menor, op.4/1
The Academy of Ancient Music / Filip Bral
Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano
Silvestre Revueltas
Cuarteto Nº3
Cuarteto Latinoamericano
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2
Mischa Maisky, chelo;
Martha Argerich, piano
Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf - Georges Guéneux, flautas
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Franz Liszt
Seis cantos polacos de Chopin S.480
Claudio Arrau, piano
07.00
Momentos musicales
Giovanni Platti
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Edgar Moreau, chelo
Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Richard Strauss
Don Juan, op.20
Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel
08.00
Frédéric Chopin
Trío en sol menor, op.8
Trío Beaux Arts
Michael Haydn (1737-1806)
Sinfonía Nº19 en Do mayor
Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman
09.00
Hector Berlioz
La muerte de Cleopatra
Béatrice Uria-Monzon, mezzosoprano
Orquesta Nacional de Lille / Jean-Claude Casadesus
Bernhard Henrik Crusell
Cuarteto con clarinete Nº1 en Mi bemol mayor, op.2
Thea King, clarinete
Miembros del Cuarteto Allegri
Manuel Ponce
Nocturno y Balada mexicana
David Witten, piano
10.00
Jean Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
John Blackwood McEwen (compositor escoces 1868-1948)
Cuarteto para cuerdas Nº6
Cuarteto Chilingirian
Anton Arensky
Suite del ballet "Las noches egipcias", op.50a
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko
11.00
Antonio Salieri
Selección de arias
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer
Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº5, Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor, TWV 43:e1
Freiburger Barockorchester Consort
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: la décima sinfonía de Shostakovich
13.00
Momentos Musicales
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2
Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2
Evgeni Kissin, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313
James Galway, flauta
Orquesta de cuerdas del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner
14.00
Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos
Jacques Offenbach
Obertura de La bella Elena
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
15.00
Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20
Emanuel Ax, piano
16.00
Vincenzo Bellini
“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”
Marcelo Álvarez, tenor
Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi
Franz Schubert
Tres momentos musicales, op.94: Nº1 en Do mayor, Nº3 en fa menor y N°5 en fa menor
Daniel Barenboim, piano
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Gringolts
17.00
En Modo Popular
Johann Joseph Fux
“Turcaria. Sinfonía en Do mayor”, Partita del Concentus-Musicum Intrumentale dividido en siete partitas (1701)
Ensamble Accentus de Austria
Tradicional galés
Haunting the Hare (Cazando la liebre)
John Parry
Tercer movimiento de la Sonata N°2 para arpa
Judy Loman, arpa
Cornelis Dopper
Sinfonía N°7, “Sinfonía Zuidersee” (Sinfonía del Mar del Sur)
Orquesta Sinfónica de la Radio de los Países Bajos / Kees Bakels
18.00
Clásicos a la Carta
Aaron Copland
Primavera en los Apalaches
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
19.00
Música de Salón
Maria Theresa von Paradis
Siciliana
Ingolf Turban, violín
Jean-Jacques Dünki, piano
Alfonso Ferrabosco II
Alemanda
Paolo Biordi, lira viola
Osip Koslovsky
Ah, s’ìl est dans votre village, Polonaise – Fantaisie Nº1 y Placido zeffiretto
Iana Ivanilova, soprano
Ensamble Orpharion
Fernando Sor
Fantasía en mi menor, op.7, “Homenaje a Ignaz Pleyel”
Julian Bream, guitarra
Giulio Regondi
Serenata para concertina y piano
Douglas Rogers, concertina
Julie Lustman, piano
Manuel de Falla
Siete canciones populares españolas
Alicia Nafé, mezzosoprano
Carmen Piazzini, piano
20.00
Momentos Musicales