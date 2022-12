Programación Domingo 4 de Diciembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

04.00

La Trasnoche de La 96.7

Darius Milhaud

Cuarteto Nº9, op.140

Cuarteto Arcana

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Igor Stravinsky

La consagración de la primavera

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Claudio Monteverdi

Chi vol che m'innamori

Les Arts Florissants / William Christie

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Martha Argerich, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en la menor, R.418

Heinrich Schiff, chelo;

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Hector Berlioz

Romeo y Julieta, op.17. Tres fragmentos sinfónicos de la sinfonía dramática

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

07.00

Momentos Musicales

Carl Maria von Weber

Obertura de Euryanthe, op. 81

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Georg Philipp Telemann

Obertura de la suite en Do mayor, TWV 55:C3, "Música acuática"

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “Mitridate, ré di Ponto”, K.87

Les Violons du Roy / Bernard Labadie

Jean-Philippe Rameau

Selección de la Suite orquestal de la tragedia lírica “Dardanus”

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Julius Fučik

Vals « Sueño ideal», op.69

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Nº5 en si menor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Felix Mendelssohn

Canción de gondolero en La mayor

Martin Jones, piano

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Desde el Piazzolla

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Música de Salón

Georg Philip Telemann

Fantasía para flauta travesera Nº5 en Do mayor

Dan Laurin, flauta travesera

Pauline Viardot

En el mar y La canción de Loic, canciones

Marina Comparato, mezzosoprano

Elisa Triulzi,piano

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto Nº5 en Do mayor, op.29,“Serenata”

Cuarteto Fresk

Agustín Barrios Mangoré

En la floresta

Antigoni Goni

Leopoldo Miguéz

Marcha nupcial, Preludio a la antigua y Escena dramática, para dos piano

Dúo de Pianos Clélia Ognibene y Sylvia Maltese