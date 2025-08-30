Programación Domingo 31 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johannes Brahms

Dos canciones para contralto, viola y piano, op.91

Gabriele Preiser, contralto;

Ulrich Koch, viola;

Sachito Nakamura, piano

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Frédéric Chopin

Tres mazurcas para piano

Artur Rubinstein, piano

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808

András Schiff, piano

Eugen D'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Cristoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Vladimir Ashkenazy, piano

Michel Richard Delalande

Sobre los ríos de Babilonia

Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Georg Philipp Telemann

Suite para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Johannes Koch, viola da gamba

Collegium Aureum

Johan Peter Emilius Hartmann

Sonata para piano en re menor, op.34

Nina Gade, piano

07.00

Momentos musicales

Joseph Haydn

Sinfonía Nº88 en Sol mayor

Orquesta Estatal de Hungría / Ádám Fischer

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Joachim



8.00

Max Bruch

Kol Nidrei, adagio sobre temas hebreos, op.47

Alisa Weilerstein, chelo

Orquesta Estatal de Berlín / Daniel Barenboim

Henry Purcell

Oda para el cumpleaños de la Reina María

Emily van Evera, soprano

John Mark Ainsley, tenor

Timothy Wilson, contratenor

David Thomas, bajo

Taverner Singers

Taverner Consort / Andrew Parrott

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.48

Adrienne Soós e Ivo Haag, piano

9.00



Luigi Boccherini

Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1

Cuarteto Noûs

Mieczyslaw Karlowicz

Episodio en un baile de máscaras, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Grzegorz Fitelberg



Harald Saeverud

Quinteto para vientos Nº1, op.21

Quinteto de Vientos de Bergen



10.00



Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Esther Yoo, violín

Philarmonia Orchestra / Vladimir Ashkenazy

Louis Spohr

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

11.00

Johann Friedrich Fasch

Obertura para orquesta en sol menor

Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Gabriel Faure

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117

Christian Poltéra, chelo

Kathryn Scott, piano

Frédéric Chopin

Selección del Ciclo de canciones, op.74

Elzbieta Szmytka, soprano

Malcolm Martineau, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Nicola Porpora

Final de Arianna in Nasso

Tiziana Fabbricini, Marita Paparizou, Anna Maria di Micco, Cristoforos Stamboglis, Mauro Castellano, Damiana Pinti

Orquesta Sinfónica de Savona / Massimiliano Carraro

Georg Friedrich Handel

Inicio de Arianna in Creta

Grabación en vivo con Sophie Daneman, Christine Brandes, Wilke Te Brummelstroete, Cecil van de Sant, Jennifer Lane, Philip Cutlip, Tilman Prautzsch

Orquesta Barroca de San Francisco / Nicholas McGegan

13.00

Momentos Musicales

Domenico Scarlatti

Tres sonatas para clave

Alexandre Tharaud, piano



Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº3

Cuarteto Emerson

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

14.00

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h3

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

15.00

Elisabeth Jacquet de la Guerre

El sueño de Ulises

Isabelle Desrochers, soprano

Les Voix Humaines



Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Thomas Brandis, violín;

Giusto Cappone, viola

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

16.00

La Consigna

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín n°5 en Fa mayor Op.24 "Primavera"

Chloë Hanslip, violín

Danny Driver, piano

Giuseppe Verdi

Momentos del primer acto de La traviata

Anna Netrebko, Rolando Villazón, Helene Schneiderman, Herman Wallen, Salvatore Cordella

Coro de la Ópera de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlo Rizzi

Gustav Mahler

Primer movimiento de la Sinfonía n°4 en Sol mayor

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Alexander Borodin

Danzas Polovsianas de la ópera Príncipe Igor

Coro del Teatro Mariinski de San Petersburgo

Orquesta Filarmónica de Radio France / Paavo Jarvi

17.00

En Modo Popular

Marcin Mielczewski

Canzona prima a due

Capella Cracoviensis

Francisco Hargreaves

Vidalita. Paráfrasis de concierto

Xenón Rolón

El clavo, tango criollo

Ignacio Álvarez

Tristeza. Habanera

Francisco Hargreaves

Estilo

Manuel Massone, píano

George Antheil

En las praderas (1945)

Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds

Paul Ben Haim

Variaciones sobre un tema hebreo, para trío con piano (1939)

Trío García

18.00

Clásicos a la Carta

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y orquesta Nº3 en Fa mayor, op.9, Nº3

Gail Hennessy y Rachel Chaplin, oboes

Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler

Gustav Mahler

Primer y segundo movimiento de la Sinfonía Nº2 en do menor, "Resurrección"

Felicity Lott, soprano

Julia Hamari, mezzosoprano

Coro y Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Franz Liszt

Estudio de concierto para piano, S.145, Nº2: "Danza de los gnomos"

Helen Huang, piano

Giacomo Puccini

“Nessun dorma” de la ópera Turandot

Roberto Alagna, tenor

London Voices

Orquesta del Opera Royal House / Mark Elder

19.00

Música de Salón

Johannes Schenck

Sonata Nª2 en la menor para dos violas da gamba, de la colección La ninfa del Rin, op.8

Les Voix Humaines

César Cui

Seis canciones, op.23

Céline Lalay, soprano

Emmanuel Christien, piano

Francisco Guerau

“Canarios”, “Marionas” y “Villano”, del Poema armònico

Hopkinson Smith, guitarra barroca 10’

Francesco Paolo Tosti

¡Abre!, Luna de verano, A Vucchella y Marechiare

Javier Camarena, tenor

Ángel Rodríguez, piano

20.00

Momentos Musicales

Kurt Atterberg (Compositor y director sueco, 1887-1974)

Concierto obertura en la menor, op.4

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ulf Wallin

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº59 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:49

Paul Lewis, piano

Richard Strauss

Concertino para clarinete, fagot y orquesta de cuerdas con arpa

Paul Meyer, clarinete

Knut Sönstevold, fagot

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen

21.00

Piotr Ilich Chaikovsky

El lago de los cisnes, suite op.20a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlánov

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

22.00

Ludwig van Beethoven

A la amada lejana, op.98

Mark Padmore, tenor

Kristian Bezuidenhout, piano

Michele Stratico (Compositor greco-italiano, 1728-1783)

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Alfred Hill

Cuarteto para cuerdas Nº3 en la menor, “Carnaval”

Dominion String Quartet

23.00

Giuseppe Verdi

Música de ballet del segundo acto de la ópera de la ópera Don Carlos

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi bemol mayor, G.447

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

Gabriel Fauré

Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19

François Joël Thiollier, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Antonio de Almeida