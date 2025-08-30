Programación Domingo 31 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Hilary Hahn, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Johannes Brahms
Dos canciones para contralto, viola y piano, op.91
Gabriele Preiser, contralto;
Ulrich Koch, viola;
Sachito Nakamura, piano
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano
Frédéric Chopin
Tres mazurcas para piano
Artur Rubinstein, piano
François Devienne
Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor
Alain Marion, flauta
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Si bemol mayor, K.502
Trío Beaux Arts
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808
András Schiff, piano
Eugen D'Albert
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20
Cristoph Henkel, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek
Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Vladimir Ashkenazy, piano
Michel Richard Delalande
Sobre los ríos de Babilonia
Les Arts Florissants / William Christie
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik
Georg Philipp Telemann
Suite para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Johannes Koch, viola da gamba
Collegium Aureum
Johan Peter Emilius Hartmann
Sonata para piano en re menor, op.34
Nina Gade, piano
07.00
Momentos musicales
Joseph Haydn
Sinfonía Nº88 en Sol mayor
Orquesta Estatal de Hungría / Ádám Fischer
Bedrich Smetana
Trío en sol menor, op.15
Trío Joachim
8.00
Max Bruch
Kol Nidrei, adagio sobre temas hebreos, op.47
Alisa Weilerstein, chelo
Orquesta Estatal de Berlín / Daniel Barenboim
Henry Purcell
Oda para el cumpleaños de la Reina María
Emily van Evera, soprano
John Mark Ainsley, tenor
Timothy Wilson, contratenor
David Thomas, bajo
Taverner Singers
Taverner Consort / Andrew Parrott
Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.48
Adrienne Soós e Ivo Haag, piano
9.00
Luigi Boccherini
Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1
Cuarteto Noûs
Mieczyslaw Karlowicz
Episodio en un baile de máscaras, op.14
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Grzegorz Fitelberg
Harald Saeverud
Quinteto para vientos Nº1, op.21
Quinteto de Vientos de Bergen
10.00
Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Esther Yoo, violín
Philarmonia Orchestra / Vladimir Ashkenazy
Louis Spohr
Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1
Nuevo Cuarteto de Budapest
11.00
Johann Friedrich Fasch
Obertura para orquesta en sol menor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder
Gabriel Faure
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Frédéric Chopin
Selección del Ciclo de canciones, op.74
Elzbieta Szmytka, soprano
Malcolm Martineau, piano
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Nicola Porpora
Final de Arianna in Nasso
Tiziana Fabbricini, Marita Paparizou, Anna Maria di Micco, Cristoforos Stamboglis, Mauro Castellano, Damiana Pinti
Orquesta Sinfónica de Savona / Massimiliano Carraro
Georg Friedrich Handel
Inicio de Arianna in Creta
Grabación en vivo con Sophie Daneman, Christine Brandes, Wilke Te Brummelstroete, Cecil van de Sant, Jennifer Lane, Philip Cutlip, Tilman Prautzsch
Orquesta Barroca de San Francisco / Nicholas McGegan
13.00
Momentos Musicales
Domenico Scarlatti
Tres sonatas para clave
Alexandre Tharaud, piano
Robert Schumann
Cuarteto en la menor, op.41, Nº3
Cuarteto Emerson
Claude Debussy
El rincón de los niños, L.113
Philippe Entremont, piano
14.00
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h3
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
15.00
Elisabeth Jacquet de la Guerre
El sueño de Ulises
Isabelle Desrochers, soprano
Les Voix Humaines
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Thomas Brandis, violín;
Giusto Cappone, viola
Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm
16.00
La Consigna
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín n°5 en Fa mayor Op.24 "Primavera"
Chloë Hanslip, violín
Danny Driver, piano
Giuseppe Verdi
Momentos del primer acto de La traviata
Anna Netrebko, Rolando Villazón, Helene Schneiderman, Herman Wallen, Salvatore Cordella
Coro de la Ópera de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Carlo Rizzi
Gustav Mahler
Primer movimiento de la Sinfonía n°4 en Sol mayor
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Alexander Borodin
Danzas Polovsianas de la ópera Príncipe Igor
Coro del Teatro Mariinski de San Petersburgo
Orquesta Filarmónica de Radio France / Paavo Jarvi
17.00
En Modo Popular
Marcin Mielczewski
Canzona prima a due
Capella Cracoviensis
Francisco Hargreaves
Vidalita. Paráfrasis de concierto
Xenón Rolón
El clavo, tango criollo
Ignacio Álvarez
Tristeza. Habanera
Francisco Hargreaves
Estilo
Manuel Massone, píano
George Antheil
En las praderas (1945)
Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds
Paul Ben Haim
Variaciones sobre un tema hebreo, para trío con piano (1939)
Trío García
18.00
Clásicos a la Carta
Tomaso Albinoni
Concierto para dos oboes y orquesta Nº3 en Fa mayor, op.9, Nº3
Gail Hennessy y Rachel Chaplin, oboes
Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler
Gustav Mahler
Primer y segundo movimiento de la Sinfonía Nº2 en do menor, "Resurrección"
Felicity Lott, soprano
Julia Hamari, mezzosoprano
Coro y Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Franz Liszt
Estudio de concierto para piano, S.145, Nº2: "Danza de los gnomos"
Helen Huang, piano
Giacomo Puccini
“Nessun dorma” de la ópera Turandot
Roberto Alagna, tenor
London Voices
Orquesta del Opera Royal House / Mark Elder
19.00
Música de Salón
Johannes Schenck
Sonata Nª2 en la menor para dos violas da gamba, de la colección La ninfa del Rin, op.8
Les Voix Humaines
César Cui
Seis canciones, op.23
Céline Lalay, soprano
Emmanuel Christien, piano
Francisco Guerau
“Canarios”, “Marionas” y “Villano”, del Poema armònico
Hopkinson Smith, guitarra barroca 10’
Francesco Paolo Tosti
¡Abre!, Luna de verano, A Vucchella y Marechiare
Javier Camarena, tenor
Ángel Rodríguez, piano
20.00
Momentos Musicales
Kurt Atterberg (Compositor y director sueco, 1887-1974)
Concierto obertura en la menor, op.4
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ulf Wallin
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº59 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:49
Paul Lewis, piano
Richard Strauss
Concertino para clarinete, fagot y orquesta de cuerdas con arpa
Paul Meyer, clarinete
Knut Sönstevold, fagot
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen
21.00
Piotr Ilich Chaikovsky
El lago de los cisnes, suite op.20a
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlánov
Franz Schubert
Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexandre Tharaud, piano
22.00
Ludwig van Beethoven
A la amada lejana, op.98
Mark Padmore, tenor
Kristian Bezuidenhout, piano
Michele Stratico (Compositor greco-italiano, 1728-1783)
Concierto para violín y orquesta en sol menor
Giugliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Alfred Hill
Cuarteto para cuerdas Nº3 en la menor, “Carnaval”
Dominion String Quartet
23.00
Giuseppe Verdi
Música de ballet del segundo acto de la ópera de la ópera Don Carlos
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi bemol mayor, G.447
Pepe Romero, guitarra
Academy of St.Martin in the Fields Ensamble
Gabriel Fauré
Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19
François Joël Thiollier, piano
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Antonio de Almeida