Programación domingo 30 de agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Domenico Gabrielli

Ricercar para chelo solo Nº1 en sol menor

Ricercar para chelo solo Nº2 en la menor

Roel Dieltiens, chelo

Johannes Brahms

Geistliches Wiegenlied, op.91, Nº2

Jessye Norman, soprano

Daniel Barenboim, piano

Wolfram Christ, viola

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Itzhak Perlman, violín

Jorge Bolet, piano

Cuarteto Juilliard

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52

Alfred Brendel, piano

Arnold Bax

Desde el ocaso hasta el amanecer

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Vincent D'Indy

Sarabanda y minué para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano, op.72

Catherine Cantin, flauta

Maurice Bourgue, oboe

Michel Portal, clarinete

Amaury Wallez, fagot

Pascal Rogé, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Aaron Copland

Ciudad silenciosa

Wynton Marsalis, trompeta

Phillip Koch, corno inglés

Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger

Alexander Glazunov

Concierto balada para chelo y orquesta en Do mayor, op.108

Li-Wei Qin, chelo

Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász

Marc-Antoine Charpentier

Villancicos instrumentales. Noëls pour les instruments, H.534

Les Arts Florissants / William Christie

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Nino Rota

Música de películas de Fellini (Strada, Boccaccio, Amarcord, 8 y 1/2)

I Salonisti

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor

René Clemencic, flauta dulce

Alexandra Bachtiar, chelo

Christiane Jaccottet, clave

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en do menor

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

07.00

Momentos Musicales

Carl Ditters von Dittersdorf (compositor austríaco, 1739 - 1799)

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ödön Rácz (Raats), contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt



Franz Liszt

Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico Nº2

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer



Edvard Grieg

Danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35

Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen (Shehl Ínguebretsen), piano

8.00

Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de la Radio de Suiza

Ensamble Aura Musicale de Budapest / René Clemencic



Mikhail Glinka

Trío patético

Colin Lawson, clarinete

Alberto Grazzi, fagot

Olga Tverskaya (Ólga Tvyer-ska-YÁ), piano

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

9.00

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Peter Laul (La-ul, no Lol), piano

Cuarteto Gringolts

Ignaz Pleyel

Sinfonía concertante para dos violines y orquesta en La mayor

David Perry e Isabella Lippi, violines

Orquesta de Cámara de Baltimore / M a rkand Tac a r

10.00

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en Do mayor, op.5, Nº3

Alison McGillivray (Á-li-sen mc-GuÍ-li-vri) , chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo



Carlos López Buchardo

Frescas sombras de sauce, Malhaya la suerte mía, Canción de Perico, Canción de ausencia Canción del carretero.

Víctor Torres, barítono

Jorge Urgartemendía, piano

Silvestre Revueltas

La noche de los Mayas

Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela "Simón Bolivar" / Gustavo Dudamel

11.00

Carl Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº4 en si menor, op.254

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis (Á-lin FRÁN-sis)



Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº2 en Sol mayor, op.18, Nº2

Cuarteto Alban Berg

Johann Christoph Pepusch (compositor alemán radicado en Inglaterra, 1667-1752)

Sinfonía de cámara en re menor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00

Momentos Musicales

Jacques Offenbach

Obertura de Orfeo en los infiernos

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Alessandro Scarlatti

Alessandro Scarlatti

Europa Galante / Fabio Biondi

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Joseph Haydn

Cuarteto Nº62 en Do mayor, op.76, Nº3 Hob.III:77, "Emperador"

Cuarteto Amadeus

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº1 en si bemol menor, op.9, Nº1

Nocturno para piano Nº3 en Si mayor, op.9, Nº3

Artur Rubinstein, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº32 en Sol mayor, K.318

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Carlo Graziani

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor

Edgar Moreau, chelo

Il Pomo D'Oro / Riccardo Minasi

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano

Raymond Galois-Montbrun, violín

André Navarra, chelo

16.00

La consigna

Alberto Ginastera

Danzas del ballet Estancia, op.8a

Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna

Ludwig van Beethoven

Primer movimiento de la Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Friedrich Gulda, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Antonio Vivaldi

Sonata en trío Nº5 en fa mayor, op.1, Nº5

Salvatore Accardo, violín

Franco Gulli, violín

Roham de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

17.00

En modo popular

Samuel Coleridge Taylor

Danzas africanas, op.58, para violín y piano

John Fadial, violín

Andrew Harley, piano

Agustín Barrios Mangoré

“Cueca”, de la Suite andina, para guitarra

David Russel, guitarra

Arthur Honegger

Primer movimiento de la Sinfonía N°4, “Delicias de Basilea”

Orquesta Filarmónica Checa / Serge (bodó) Baudo

Arthur Honegger

Segundo movimiento de la Sinfonía N°4, “Delicias de Basilea”

Orquesta Filarmónica Checa / Serge (bodó) Baudo

Arthur Honegger

Tercer movimiento de la Sinfonía N°4, “Delicias de Basilea”

Orquesta Filarmónica Checa / Serge (bodó) Baudo

18.00

El Clásico del domingo

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, catálogo Searle 178

Maurizio Pollini, piano

Franz Liszt

Armonías poéticas y religiosas, Searle 154, Nº7, "Funerales"

Krystian Zimerman, piano

Franz Liszt

Estudio de ejecución trascendental en re menor, Nº4: "Mazeppa"

Leslie Howard, piano

Franz Liszt

Estudio de ejecución trascendental en sol menor, Nº6: "Visión"

Leslie Howard, piano

19.00

Música de Salón

Nicolas Vallet

Passemeze en si menor, Bourre d'Avignon, Secretum musarum y Gallarda del Conde de Essex

Paul O'Dette, laúd

Giovanni Simone Mayr

“Se pietoso, amor, tu sei”, de Ginevra di Scozia

Giacomo Ferrari

“Se tutti i mali miei”, de I due svizzeri

Gioacchino Rossini

“Non più mesta”, de La Cenerentola

Alessandra Borin, mezzosoprano

Alessandro Marchiori, guitarra

Karl Davydov

Tres piezas de salón, op.30, para chelo y piano

Marina Tarasova, chelo

Alexander Polezhaev, piano

Jacob Regnart

Ay, el tiempo que perdí; Un amor ya nada vale; Venus, tú y tu hijo; Debisteis llevarme

Ensamble Vocal Cinquecento

20.00

Camilla de Rossi

El sacrificio de Abraham

Susanne Rydén, soprano

Jan Strömberg, tenor

Ralf Popken, contratenor

Ensamble Weser Renaissance / Manfred Cordes

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Scott Joplin

Selección de ragtimes

Joshua Rifkin, piano

22.00

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Ole Bull

Concierto para violín y orquesta Nº2 en Mi menor, “Concierto fantástico”

Annar Follesø, violín

Orquesta de la Radio de Noruega / Ole Kristian Ruud

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº1 en Si bemol mayor

Quinteto de Vientos Avalon

23.00

Camille Saint-Saëns

Septeto para piano, trompeta, dos violines, viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor, op.65

Ensamble de Cámara de Zurich / Armin Jordan

Piotr Ilich Chaikovsky

Francesca da Rimini, op.32

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Louis Ferdinand

Larghetto varié, op.11

Trío Göbel de Berlín y miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín