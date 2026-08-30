Programación domingo 30 de agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Domenico Gabrielli
Ricercar para chelo solo Nº1 en sol menor
Ricercar para chelo solo Nº2 en la menor
Roel Dieltiens, chelo
Johannes Brahms
Geistliches Wiegenlied, op.91, Nº2
Jessye Norman, soprano
Daniel Barenboim, piano
Wolfram Christ, viola
Ernest Chausson
Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21
Itzhak Perlman, violín
Jorge Bolet, piano
Cuarteto Juilliard
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52
Alfred Brendel, piano
Arnold Bax
Desde el ocaso hasta el amanecer
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
Vincent D'Indy
Sarabanda y minué para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano, op.72
Catherine Cantin, flauta
Maurice Bourgue, oboe
Michel Portal, clarinete
Amaury Wallez, fagot
Pascal Rogé, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer
Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Aaron Copland
Ciudad silenciosa
Wynton Marsalis, trompeta
Phillip Koch, corno inglés
Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger
Alexander Glazunov
Concierto balada para chelo y orquesta en Do mayor, op.108
Li-Wei Qin, chelo
Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász
Marc-Antoine Charpentier
Villancicos instrumentales. Noëls pour les instruments, H.534
Les Arts Florissants / William Christie
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Nino Rota
Música de películas de Fellini (Strada, Boccaccio, Amarcord, 8 y 1/2)
I Salonisti
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete
Thomas Palm, piano
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor
René Clemencic, flauta dulce
Alexandra Bachtiar, chelo
Christiane Jaccottet, clave
Joseph Martin Kraus
Sinfonía en do menor
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart
Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano
07.00
Momentos Musicales
Carl Ditters von Dittersdorf (compositor austríaco, 1739 - 1799)
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor
Ödön Rácz (Raats), contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt
Franz Liszt
Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico Nº2
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
Edvard Grieg
Danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35
Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen (Shehl Ínguebretsen), piano
8.00
Antonio Caldara
Stabat Mater
Coro de la Radio de Suiza
Ensamble Aura Musicale de Budapest / René Clemencic
Mikhail Glinka
Trío patético
Colin Lawson, clarinete
Alberto Grazzi, fagot
Olga Tverskaya (Ólga Tvyer-ska-YÁ), piano
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
9.00
Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Peter Laul (La-ul, no Lol), piano
Cuarteto Gringolts
Ignaz Pleyel
Sinfonía concertante para dos violines y orquesta en La mayor
David Perry e Isabella Lippi, violines
Orquesta de Cámara de Baltimore / Markand Tacar
10.00
Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en Do mayor, op.5, Nº3
Alison McGillivray (Á-li-sen mc-GuÍ-li-vri) , chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo
Carlos López Buchardo
Frescas sombras de sauce, Malhaya la suerte mía, Canción de Perico, Canción de ausencia Canción del carretero.
Víctor Torres, barítono
Jorge Urgartemendía, piano
Silvestre Revueltas
La noche de los Mayas
Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela "Simón Bolivar" / Gustavo Dudamel
11.00
Carl Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº4 en si menor, op.254
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis (Á-lin FRÁN-sis)
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº2 en Sol mayor, op.18, Nº2
Cuarteto Alban Berg
Johann Christoph Pepusch (compositor alemán radicado en Inglaterra, 1667-1752)
Sinfonía de cámara en re menor
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
13.00
Momentos Musicales
Jacques Offenbach
Obertura de Orfeo en los infiernos
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Alessandro Scarlatti
Alessandro Scarlatti
Europa Galante / Fabio Biondi
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Antonin Dvorák
Scherzo caprichoso, op.66
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik
Joseph Haydn
Cuarteto Nº62 en Do mayor, op.76, Nº3 Hob.III:77, "Emperador"
Cuarteto Amadeus
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº1 en si bemol menor, op.9, Nº1
Nocturno para piano Nº3 en Si mayor, op.9, Nº3
Artur Rubinstein, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº32 en Sol mayor, K.318
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus Harnoncourt
Carlo Graziani
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor
Edgar Moreau, chelo
Il Pomo D'Oro / Riccardo Minasi
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Jean Hubeau, piano
Raymond Galois-Montbrun, violín
André Navarra, chelo
16.00
La consigna
Alberto Ginastera
Danzas del ballet Estancia, op.8a
Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna
Ludwig van Beethoven
Primer movimiento de la Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Friedrich Gulda, piano
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Antonio Vivaldi
Sonata en trío Nº5 en fa mayor, op.1, Nº5
Salvatore Accardo, violín
Franco Gulli, violín
Roham de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
17.00
En modo popular
Samuel Coleridge Taylor
Danzas africanas, op.58, para violín y piano
John Fadial, violín
Andrew Harley, piano
Agustín Barrios Mangoré
“Cueca”, de la Suite andina, para guitarra
David Russel, guitarra
Arthur Honegger
Primer movimiento de la Sinfonía N°4, “Delicias de Basilea”
Orquesta Filarmónica Checa / Serge (bodó) Baudo
Arthur Honegger
Segundo movimiento de la Sinfonía N°4, “Delicias de Basilea”
Orquesta Filarmónica Checa / Serge (bodó) Baudo
Arthur Honegger
Tercer movimiento de la Sinfonía N°4, “Delicias de Basilea”
Orquesta Filarmónica Checa / Serge (bodó) Baudo
18.00
El Clásico del domingo
Franz Liszt
Sonata para piano en si menor, catálogo Searle 178
Maurizio Pollini, piano
Franz Liszt
Armonías poéticas y religiosas, Searle 154, Nº7, "Funerales"
Krystian Zimerman, piano
Franz Liszt
Estudio de ejecución trascendental en re menor, Nº4: "Mazeppa"
Leslie Howard, piano
Franz Liszt
Estudio de ejecución trascendental en sol menor, Nº6: "Visión"
Leslie Howard, piano
19.00
Música de Salón
Nicolas Vallet
Passemeze en si menor, Bourre d'Avignon, Secretum musarum y Gallarda del Conde de Essex
Paul O'Dette, laúd
Giovanni Simone Mayr
“Se pietoso, amor, tu sei”, de Ginevra di Scozia
Giacomo Ferrari
“Se tutti i mali miei”, de I due svizzeri
Gioacchino Rossini
“Non più mesta”, de La Cenerentola
Alessandra Borin, mezzosoprano
Alessandro Marchiori, guitarra
Karl Davydov
Tres piezas de salón, op.30, para chelo y piano
Marina Tarasova, chelo
Alexander Polezhaev, piano
Jacob Regnart
Ay, el tiempo que perdí; Un amor ya nada vale; Venus, tú y tu hijo; Debisteis llevarme
Ensamble Vocal Cinquecento
20.00
Camilla de Rossi
El sacrificio de Abraham
Susanne Rydén, soprano
Jan Strömberg, tenor
Ralf Popken, contratenor
Ensamble Weser Renaissance / Manfred Cordes
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Si bemol mayor, K.502
Trío Beaux Arts
Scott Joplin
Selección de ragtimes
Joshua Rifkin, piano
22.00
Robert Schumann
Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Ole Bull
Concierto para violín y orquesta Nº2 en Mi menor, “Concierto fantástico”
Annar Follesø, violín
Orquesta de la Radio de Noruega / Ole Kristian Ruud
Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº1 en Si bemol mayor
Quinteto de Vientos Avalon
23.00
Camille Saint-Saëns
Septeto para piano, trompeta, dos violines, viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor, op.65
Ensamble de Cámara de Zurich / Armin Jordan
Piotr Ilich Chaikovsky
Francesca da Rimini, op.32
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
Louis Ferdinand
Larghetto varié, op.11
Trío Göbel de Berlín y miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín