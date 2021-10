Programación Domingo 3 de Octubre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº2 Mi bemol mayor, op.77

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Sergei Prokofiev

Seis piezas para piano, op.62

Boris Berman, piano

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.7, Nº3

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

07.00

Momentos Musicales

Nicolò Paganini

Primer movimiento del Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.6

Mariá Bálint, violín

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Ambroise Thomas

Obertura de la ópera “Mignon”

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

François Couperin

Concierto Real Nº1

Jed Wentz, flauta

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Joseph Haydn

Primer movimiento de la Sonata para piano Nº35 en La bemol mayor, Hob.XVI:43

Liubov Timofeieva, piano

Giuseppe Verdi

Obertura de “Nabucco”

Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis

Aram Jachaturian

Danza del sable, del ballet Gayaneh

Staatskapelle Dresden / Hans Vonk

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Estación Piazzolla (Víctor Hugo Morales)