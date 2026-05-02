Programación Domingo 3 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Boris Berman, piano

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Henry Purcell

La mujer virtuosa, Z.596

The Parley of Instruments / Peter Holman

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Heitor Villa-Lobos

Ciclo brasileiro

Cristina Ortiz, piano

Louis Ferdinand

Nocturno, op.8

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Radu Lupu, piano

07.00

Momentos musicales

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La italiana en Argel

Academia de St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Richard Strauss

Burleske para piano y orquesta en re menor

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlin / ilan Volkov

Marcel Grandjany

Fantasía para arpa

Yolanda Kondonassis, arpa

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

08.00

Edward Elgar

Cuatro danzas para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

Joaquín Turina

Danzas fantásticas, op.22

Jordi Masó, piano

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.64

Isaac Stern, violín

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

09.00

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Takács

Antonin Dvorák

Suite Americana, op.98b

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6, de la colección “La Cetra”

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

10.00

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Jan Lisiecki, piano

Sinfonia Varsovia / Howard Shelley



Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº10

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

George Butterworth

“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

12.00



Franz Liszt

"Tasso: Lamento y Triunfo", poema sinfónico Nº2

Orquesta Filármónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en Si menor, K.540

Claudio Arrau, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00

Momentos Musicales

Max Bruch

Fantasía escocesa, op.46

Maxim Fedotov, violín

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Wolfgang Amadeus Mozart

Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455

Mitsuko Uchida, piano

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata N°4 para flauta, violín y bajo continuo en sol menor, op.41

Le Petit Trianon

14.00

Giovanni Bottesini

Gran concierto para contrabajo en fa sostenido menor

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

Malcolm Arnold

Tres shanties para quinteto de vientos, op.4

Quinteto de Vientos de Bergen

Charles Gounod

Sinfonía N°1 en Re mayor

Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier

15.00

François Couperin

Segundo orden del primer libro de Piezas para clavecín

Scott Ross, clavecín

Ludwig van Beethoven

Trío Nº5 en Re mayor, op.70, Nº1, "Fantasma"

Trío Fontenay

Otto Nicolai

Obertura “Las alegres comadres de Windsor”

Orquesta de la Deutsche Oper de Berlín / Artur Rother

16.00

La consigna

17.00

En modo popular

Édouard Lalo

Rapsodia noruega (1879)

Orquesta Nacional de la Radio y Televisión Francesa / Jean Martinon

Manuel de Falla

“Aragonesa”, de Cuatro piezas españolas, para piano

Rafael Orozco, piano

Manuel de Falla

“Cubana”, de Cuatro piezas españolas, para piano

Rafael Orozco, piano

Manuel de Falla

“Montañesa. Paisaje” , de Cuatro piezas españolas, para piano

Rafael Orozco, piano

Manuel de Falla

“Andalucía” , de Cuatro piezas españolas, para piano (1909)

Rafael Orozco, piano

Petko Stainov

Danzas de Tracia (1926) (“Paidushko”, “Danza del amaestrador de osos”, “Danza encadenada” y “Rachenitsa”)

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Bulgaria / Vassili Stefanov

18.00

El Clásico del domingo

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata para orquesta de cuerdas Nº3 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña música nocturna"

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359

Itzhak Perlman, violín;

Daniel Barenboim, piano

19.00

Música de Salón

Oswald von Wolkenstein

Gritos de alegría, Levántate, Maredel y Una mujer de buena cuna,

canciones

Catherine Bott, soprano

Paul Agnew, tenor

Michael George, bajo-barítono

New London Consort / Philip Picket

Dietrich Buxtehude

Sonata trío para dos violines y continuo en Si bemol mayor, Bux WV 273

John Holloway y Ursula Weiss, violines

Jaap van der Linden, viola da gamba

Lars Ulrik Mortensen, clave

Juan Pedro Esnaola

Los ojos tiernos, minué para piano

Julia, canción

Vals en Do mayor, para piano

El pescador de Palermo, canción

Mercedes García Blesa, soprano

Pablo Travaglino, tenor

Gabriel Schebor, guitarra romántica

Ana María Segurola, piano

Donato Lovreglio

Fantasía de concierto sobre motivos de La Traviata

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

20.00

Momentos Musicales