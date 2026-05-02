Programación Domingo 3 de Mayo

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con oboe en do menor, K.406
Ingo Goritzki, oboe
Cuarteto de Berna
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82
Boris Berman, piano
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano
Henry Purcell
La mujer virtuosa, Z.596
The Parley of Instruments / Peter Holman
Erich Wolfgang Korngold
Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10
Sexteto de Berlín
Andreas Hammerschmidt
Suite Nº1
Música Bohémica / Jaroslav Krecek
Heitor Villa-Lobos
Ciclo brasileiro
Cristina Ortiz, piano
Louis Ferdinand
Nocturno, op.8
Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín
Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Coro Ernst Senfl
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Antonio Vivaldi
Lungi dal vago volto, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Radu Lupu, piano
07.00
Momentos musicales
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera La italiana en Argel
Academia de St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Richard Strauss
Burleske para piano y orquesta en re menor
Marc-André Hamelin, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlin / ilan Volkov
Marcel Grandjany
Fantasía para arpa
Yolanda Kondonassis, arpa
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
08.00
Edward Elgar
Cuatro danzas para quinteto de vientos
Ensamble Athenas
Joaquín Turina
Danzas fantásticas, op.22
Jordi Masó, piano
Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.64
Isaac Stern, violín
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
09.00
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Takács
Antonin Dvorák
Suite Americana, op.98b
Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6, de la colección “La Cetra”
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
10.00
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Jan Lisiecki, piano
Sinfonia Varsovia / Howard Shelley
Nicolò Paganini
Sonata para violín y guitarra Nº10
Moshe Hammer, violín
Norbert Kraft, guitarra
George Butterworth
“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta
Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar
12.00
Franz Liszt
"Tasso: Lamento y Triunfo", poema sinfónico Nº2
Orquesta Filármónica de Berlín / Herbert Von Karajan
Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio para piano en Si menor, K.540
Claudio Arrau, piano
Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
13.00
Momentos Musicales
Max Bruch
Fantasía escocesa, op.46
Maxim Fedotov, violín
Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky
Wolfgang Amadeus Mozart
Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455
Mitsuko Uchida, piano
Joseph Bodin de Boismortier
Sonata N°4 para flauta, violín y bajo continuo en sol menor, op.41
Le Petit Trianon
14.00
Giovanni Bottesini
Gran concierto para contrabajo en fa sostenido menor
Thomas Martin, contrabajo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton
Malcolm Arnold
Tres shanties para quinteto de vientos, op.4
Quinteto de Vientos de Bergen
Charles Gounod
Sinfonía N°1 en Re mayor
Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier
15.00
François Couperin
Segundo orden del primer libro de Piezas para clavecín
Scott Ross, clavecín
Ludwig van Beethoven
Trío Nº5 en Re mayor, op.70, Nº1, "Fantasma"
Trío Fontenay
Otto Nicolai
Obertura “Las alegres comadres de Windsor”
Orquesta de la Deutsche Oper de Berlín / Artur Rother
16.00
La consigna
17.00
En modo popular
Édouard Lalo
Rapsodia noruega (1879)
Orquesta Nacional de la Radio y Televisión Francesa / Jean Martinon
Manuel de Falla
“Aragonesa”, de Cuatro piezas españolas, para piano
Rafael Orozco, piano
Manuel de Falla
“Cubana”, de Cuatro piezas españolas, para piano
Rafael Orozco, piano
Manuel de Falla
“Montañesa. Paisaje” , de Cuatro piezas españolas, para piano
Rafael Orozco, piano
Manuel de Falla
“Andalucía” , de Cuatro piezas españolas, para piano (1909)
Rafael Orozco, piano
Petko Stainov
Danzas de Tracia (1926) (“Paidushko”, “Danza del amaestrador de osos”, “Danza encadenada” y “Rachenitsa”)
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Bulgaria / Vassili Stefanov
18.00
El Clásico del domingo
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata para orquesta de cuerdas Nº3 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña música nocturna"
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359
Itzhak Perlman, violín;
Daniel Barenboim, piano
19.00
Música de Salón
Oswald von Wolkenstein
Gritos de alegría, Levántate, Maredel y Una mujer de buena cuna,
canciones
Catherine Bott, soprano
Paul Agnew, tenor
Michael George, bajo-barítono
New London Consort / Philip Picket
Dietrich Buxtehude
Sonata trío para dos violines y continuo en Si bemol mayor, Bux WV 273
John Holloway y Ursula Weiss, violines
Jaap van der Linden, viola da gamba
Lars Ulrik Mortensen, clave
Juan Pedro Esnaola
Los ojos tiernos, minué para piano
Julia, canción
Vals en Do mayor, para piano
El pescador de Palermo, canción
Mercedes García Blesa, soprano
Pablo Travaglino, tenor
Gabriel Schebor, guitarra romántica
Ana María Segurola, piano
Donato Lovreglio
Fantasía de concierto sobre motivos de La Traviata
Emma Johnson, clarinete
Gordon Back, piano
20.00
Momentos Musicales