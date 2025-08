Programación Domingo 3 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Variaciones sobre melodías escocesas

Valery Kamishov, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos, op.34 (versión original)

Solistas de Berlín

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

03.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Isaac Stern, violín;

Eugene Istomin, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

04.00

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

05.00

Dietrich Buxtehude

Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 207, cantata

Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

Louis Spohr

Sinfonía Nº10 en Mi bemol mayor, WoO 8

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

06.00

Pablo Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Helmut Zacharias, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay

Franz Lachner

Quinteto de vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Momentos musicales

Ferde Grofé

Suite Mississippi

Orquesta Sinfónica Bournemouth / William Stromberg

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Juilliard / Chhristian Zacarias

Guillaume Lekeu

Meditación

Cuarteto Debussy

08.00

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor

Beaux Arts Trio

Giuseppe Verdi

Selección de La Traviata

Nadine Sierra, soprano

Francesco Meli, tenor

Leo Nucci, barítono

Orquesta y Coro del Maggio Musicale Fiorentino / Zubin Mehta

George Frideric Handel

Concerto grosso en La mayor, op.6, Nº11

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Gaspar Sanz

Clarinetes y trompetas

Rolf Lislevand, guitarra barroca

09.00



Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2

Paul Tortelier, chelo

Eric Heidsieck, piano

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.16, Nº1, "Militar"

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Jan Carlstedt

Divertimento para oboe, violín, viola y chelo

Gregor Zubicky, oboe

Terje Tönnesen, violín

Lars Anders Tomter, viola

Truls Otterbech Mörk, chelo

Antonin Dvorák

Danza eslava para orquesta en La bemol mayor, op.72, Nº8

Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholz

10.00



Antonio Vivaldi

In turbato mare irato, motete Ryom 627

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia. piano

Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto en Fa mayor, BI 528

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

11.00

Hugo Alfvén

El hijo pródigo

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en Re mayor, op.137, Nº1

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Michael Haydn

Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor

Helmut Löchel, viola

Rolf Döhler, chelo

Barbara Sanderling, contrabajo

Charles Gounod

Aria de las joyas, de la ópera Fausto

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: el Don Quijote de Richard Strauss

13.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Evgeny Kissin, piano

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Beaux Arts

14.00

Georg Muffat

Concerto grosso Nº5 en Sol mayor, de Armonico Tributo

Ensemble 415 / Chiara Banchini

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

15.00

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Erik Satie

Tres gymnopedias

Tres Gnossiennes

Angela Brownridge, piano

Jacques Offenbach

Barcarola de Gaité Parisienne (arr. Manuel Rosentahl)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Joseph Haydn

“Allegreto alla zingarese” y “Presto scherzando”, del Cuarteto en Re mayor, op.20, N°4 (1772)

Cuarteto Doric

Maximilian Steinberg

Sinfonía N°4, “Turk-Sib” (“Por arenas y montañas”, “Rapsodia (Canciones del pasado y del presente)”, “Por el camino de acero” y “La carroza del diablo”)

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Vedernikov

18.00

Clásicos a la Carta

Jean Sibelius

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.39

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Franz Liszt

Sueño de amor Nº3

Jenö Jandó, piano

Ludwig van Beethoven

Adelaida, op.46

Ian Bostridge, tenor

Richard Burnett, piano

19.00

Música de Salón

Anónimo

Qué dulcemente canta

Juan Hidalgo

¿Qué quiere Amor?

Anónimo

Aunque sabes, Nise

Mercedes Hernández e Yetzabel Arias Fernández, sopranos

Francisco Fernández Rueda, tenor

Ensamble Ars Atlantica / Manuel Vilas

Ferdinando Carulli

Fantasía para flauta y guitarra sobre “Tu vedrai la sventurata”, de I Puritani, de Bellini

Nicola Guidetti, flauta

Maurizio Pagliarini, guitarra

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco N°1 en sol menor

Gidon Kremer, violín

Giedré Dirvanauskaité, chelo

Daniil Trifonov, piano

André Caplet

Septeto para cuerdas vocales e instrumentales

Sharon Coste y Sandrine Piau, sopranos

Ensamble Música Oblicua

20.00

Momentos Musicales