00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Anne-Sophie Mutter, violín
Lambert Orkis, piano
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.7, Nº9
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4
Leif Ove Andsnes, piano
Luigi Boccherini
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.12, Nº2
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami
Johann Baptist Vanhal
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor
John Miller, fagot
St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner
Johann Kaspar Mertz
Fantasía oriental, op.65, Nº2, de Tres piezas, op.65
Lásló Szendrey-Karper, guitarra
Edward Elgar
Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20
Capella Istropolitana / Adrian Leaper
Thomas Koppel
Danzas de Nele para flauta dulce y laúd
Michala Petri, flauta
Lars Hannibal, laúd
Erik Satie
Parade. Ballet realista en un cuadro (versión para piano a cuatro manos)
Yuji Takahashi y Alain Planès, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger
Ferdinad Ries
Trío en do menor, op.143
Trío Mendelssohn de Berlín
Heinrich Baermann
Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves
Antonio de Cabezón
Diferencias sobre Guárdame las vacas
Rodrigo de Ceballos
Amargas horas
Musica Reservata / John Becket
Marc-Antoine Charpentier
Charmantes fleurs, naissez, H.449b
Sophie Daneman, Patricia Petibon y Monique Zanetti, sopranos
Les Arts Florissants / William Christie
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Maurizio Pollini, piano
07.00
Momentos musicales
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: la Sinfonía Nº 1 en Mi bemol mayor de Borodin
13.00
Momentos Musicales
Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Vladimir Ashkenazy, piano
Marin Marais
Obertura y Prólogo de la ópera “Alcione”
Bernard Delettre, bajo
Vincent Le Texier bajo-barítono
Jean-Paul Fouchecourt, tenor
Coro de Les Musiciens du Louvre
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Richard Wagner
Träume, para violín y orquesta
Sophia Reuter, violín
Camerata Lysy de Gstaad / Yehudi Menuhin
14.00
Frédéric Chopin
Cuatro mazurcas del opus 6:
-N°1 en fa sostenido menor
-N°2 en do sostenido menor
-N°3 en mi mayor
-N°4 en mi bemol menor
Artur Rubinstein, piano
Luigi Boccherini
Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1
Ensamble 415
Franz Liszt
Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico Nº2, S.96
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
15.00
Jean-Philippe Rameau
Suite de la ópera “Hippolyte et Aricie”
Les Arts Florissants / William Christie
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Alan Hacker, clarinete
Richard Burnett, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Juan Gutierrez de Padilla
A la xácara xacarilla, villancico de negro
Juan de Araujo
Los coflades de la estleya, villancico de negro
Diego José de Salazar
Salga el torillo
Ensemble Elyma / Gabriel Garrido
Tradicional napolitano
Feneste che lucive – Ventanas que brillaban.
Robert Murolo
Vincenzo Bellini
"Ah! non credea mirarti" ("¡Ah! No pensé que te sorprendieras."), de la ópera La sonámbula
Renata Tebaldi, soprano
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Fausto Cleva
Béla Bartók
Improvisaciones sobre canciones campesinas húngaras, op.20 (1920)
Zoltán Kocsis, piano
Jesús Guridi
Diez melodías vascas (1941)
Orquesta Sinfónica de Bilbao / Juanjo Mena
18.00
El Clásico del Domingo
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8
Augustin Dumay, violín
Maria João Pires, piano
19.00
Música de Salón
Orlando Gibbons
No me preocupa el ceño fruncido de la fortuna, consort song
Tú has hecho mis días más largos, anthem
El cisne de plata, consort song
Glorioso y poderoso, anthem
Giuseppe Antonio Brescianello (atrib.)
Parthia XV
Davide Rebuffa, gallichone
Juan Pedro Esnaola
La Elmira, canción
Elena López Jáuregui, soprano
Norberto Broggini, piano
Sigfrid Karg-Elert
Poesías. In memoriam, op.35, para armonio y piano
Johannes Matthias Michel, armonio
Ernst Breidenbach, piano
Édouard Lalo
Guitarra, Tristeza, La Zuecca, Nace el alba y Balada a la luna, canciones
Bruno Laplante, tenor
Marc Durand. piano
20.00
Momentos Musicales