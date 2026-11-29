00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.7, Nº9

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4

Leif Ove Andsnes, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.12, Nº2

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112

Cuarteto Miami

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner

Johann Kaspar Mertz

Fantasía oriental, op.65, Nº2, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Edward Elgar

Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

Thomas Koppel

Danzas de Nele para flauta dulce y laúd

Michala Petri, flauta

Lars Hannibal, laúd

Erik Satie

Parade. Ballet realista en un cuadro (versión para piano a cuatro manos)

Yuji Takahashi y Alain Planès, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

Ferdinad Ries

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Heinrich Baermann

Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves

Antonio de Cabezón

Diferencias sobre Guárdame las vacas

Rodrigo de Ceballos

Amargas horas

Musica Reservata / John Becket

Marc-Antoine Charpentier

Charmantes fleurs, naissez, H.449b

Sophie Daneman, Patricia Petibon y Monique Zanetti, sopranos

Les Arts Florissants / William Christie

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Maurizio Pollini, piano

07.00

Momentos musicales

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº 1 en Mi bemol mayor de Borodin

13.00

Momentos Musicales

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Vladimir Ashkenazy, piano

Marin Marais

Obertura y Prólogo de la ópera “Alcione”

Bernard Delettre, bajo

Vincent Le Texier bajo-barítono

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Coro de Les Musiciens du Louvre

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Richard Wagner

Träume, para violín y orquesta

Sophia Reuter, violín

Camerata Lysy de Gstaad / Yehudi Menuhin

14.00

Frédéric Chopin

Cuatro mazurcas del opus 6:

-N°1 en fa sostenido menor

-N°2 en do sostenido menor

-N°3 en mi mayor

-N°4 en mi bemol menor

Artur Rubinstein, piano

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1

Ensamble 415

Franz Liszt

Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico Nº2, S.96

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

15.00

Jean-Philippe Rameau

Suite de la ópera “Hippolyte et Aricie”

Les Arts Florissants / William Christie

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Juan Gutierrez de Padilla

A la xácara xacarilla, villancico de negro

Juan de Araujo

Los coflades de la estleya, villancico de negro

Diego José de Salazar

Salga el torillo

Ensemble Elyma / Gabriel Garrido

Tradicional napolitano

Feneste che lucive – Ventanas que brillaban.

Robert Murolo

Vincenzo Bellini

"Ah! non credea mirarti" ("¡Ah! No pensé que te sorprendieras."), de la ópera La sonámbula

Renata Tebaldi, soprano

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Fausto Cleva

Béla Bartók

Improvisaciones sobre canciones campesinas húngaras, op.20 (1920)

Zoltán Kocsis, piano

Jesús Guridi

Diez melodías vascas (1941)

Orquesta Sinfónica de Bilbao / Juanjo Mena

18.00

El Clásico del Domingo

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8

Augustin Dumay, violín

Maria João Pires, piano

19.00

Música de Salón

Orlando Gibbons

No me preocupa el ceño fruncido de la fortuna, consort song

Tú has hecho mis días más largos, anthem

El cisne de plata, consort song

Glorioso y poderoso, anthem

Giuseppe Antonio Brescianello (atrib.)

Parthia XV

Davide Rebuffa, gallichone

Juan Pedro Esnaola

La Elmira, canción

Elena López Jáuregui, soprano

Norberto Broggini, piano

Sigfrid Karg-Elert

Poesías. In memoriam, op.35, para armonio y piano

Johannes Matthias Michel, armonio

Ernst Breidenbach, piano

Édouard Lalo

Guitarra, Tristeza, La Zuecca, Nace el alba y Balada a la luna, canciones

Bruno Laplante, tenor

Marc Durand. piano

20.00

Momentos Musicales