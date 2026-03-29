Programación domingo 29 de marzo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Erik Satie

Tres Gnossiennes

Angela Brownridge, piano

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73

Emma Johnson, clarinete;

Gordon Back, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan

Anónimo sefaradí

Yo m'enamorí d'un aire

Si verias

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Frédéric Chopin

Vals para piano Nº3 en la menor, op.34, Nº2 (vals brillante)

Vals para piano Nº4 en Fa mayor, op.34, Nº3 (vals brillante)

Vals para piano Nº5 en La bemol mayor, op.42

Vals para piano Nº6 en Re bemol mayor, op.64, Nº1

Adam Krieger

El ardor del amor transforma el coraje

El poder del amor domina día y noche

El vino renano

No está obligada a perdurar

Andreas Scholl, contratenor;

Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines;

Markus Märkl, clave;

Karl Ernst Schöder, laúd;

Juan Manuel Quintana, viola da gamba

Sergei Rachmaninov

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19

Yuli Turovsky, chelo;

Luba Edlina, piano

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18

Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº10, op.70

Yuja Wang, piano

07.00

Momentos musicales

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00

Momentos Musicales

Léo Délibes

Suite del ballet Sylvia

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Manuel Infante

Danzas andaluzas para dos pianos

Karin Lechner y Sergio Tiempo, pianos

Wolfgang Amadeus Mozart

Oberturas de las óperas: - Don Giovanni, K.527

- La clemenza di Tito, K.621

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Néstor Marconi

Encuentro, para flauta y bandoneón

Jorge de la Vega, flauta

Néstor Marconi, bandoneón

14.00

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta de los Conciertos Lamoureux / Maurice Ravel

Franz Liszt

Fantasía sobre temas folclóricos húngaros para piano y orquesta, S.123

Jenö Jando, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti

Georg Philip Telemann

Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor (de las Sonatas metódicas)

Walter van Hauwe, flauta dulce

Wouter Möller, chelo

Glen Wilson, clave

Anton Arensky

Suite para dos pianos Nº1 en Fa mayor, op.15

Stephen Coombs e Ian Munro, pianos

15.00

Ottorino Respighi

Fuentes de Roma

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Edo de Waart

Fanny Mendelssohn

Canciones del jardín. Seis canciones para coro mixto, op.3

Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Aaron Copland

Danzón cubano (versión para dos pianos)

Marcelo Bratke, piano

Marcela Roggeri, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

16.00

La consigna

17.00

En modo popular

Ludwig van Beethoven

Danzas alemanas N°1 a 7, de las Doce danzas alemanas, WoO 8

Capella Istropolitania / Oliver von Dohnányi

Ludwig van Beethoven

Scherzo del Trío N°7 en Si bemol mayor, op.97, “Archiduque”

Trío Istomin-Stern-Rose

Ludwig van Beethoven

Último movimiento del Trío N°7 en Si bemol mayor, op.97, “Archiduque”

Trío Istomin-Stern-Rose

Tradicional sefaradí

Fragmento de la canción Adiós, querida

Ensamble La Rondinella

Giuseppe Verdi

“Addio del passato”, del tercer acto de La Traviata

Ileana Cotrubas, soprano

Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera / Carlos Kleiber

Béla Bartók

Ocho improvisaciones sobre melodías campesinas húngaras, para piano

Murray Perahia, piano

Fragmentos de las canciones tradicionales de la Isla de Margarita (Venezuela)

Canto del Pilón

Soledad Bravo

El carité

Francisco Mata

La barca de oro

Arnaldo Guevara

Margarita es una lágrima

Francisco Mata

Inocente Carreño

Margariteña. Glosa sinfónica

Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela “Simón Bolívar” / Maximiano Valdés

François Couperin

La encantadora, para clave

Blandine Verlet, clave

18.00

El Clásico del domingo

Antonio Vivaldi

Cuatro conciertos para violín y orquesta op.8:

La primavera, El verano, El otoño y El invierno

Europa Galante / Fabio Biondi

Sergei Prokofiev

Otoño, bosquejo sinfónico, op.8

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

19.00

Música de Salón

William Byrd

Bella Susana, Regocijémonos en el Señor y Bella isla de Bretaña, consort songs

Teresa Bonner, soprano

Ensamble de Violas Rose

Franz Schubert

Margarita en la rueca, D.118, canción

Franz Schubert

Serenata, D.957, N°4, canción

Pietro Mascagani

Intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana

Andreas Martin Hofmeir, tuba

Andreas Mildner, arpa

Ricardo Castro

Rigoletto. Transcripción elegante, op.1

Silvia Navarrete, piano

Michel Lambert

Mi pastora es tierna y fiel, aria de corte

Cyril Auvity, tenor

Ensamble L’Yriade

Étienne Moulinié

Cuán virtuosa es Philis, aria de corte

Charles Daniels, tenor

Jacob Heringman, laúd

Marc-Antoine Charpentier

Fenchon, la amable Fenchon, aria de corte

Les Arts Florissants / William Christie

Francesco Maria Veracini

Largo, para violín y piano

Ingolf Truban, violín

Jean Jacues Dünki, piano

20.00

Momentos Musicales

Gioachino Rossini

Pequeña Misa Solemne

Lucia Popp, soprano

Brigitte Fassbaender, contralto

Nicolai Gedda, tenor

Dimitri Kavrakos, bajo

Katia y Marielle Labèque, pianos

David Briggs, armonio

Coro del King´s College de Cambridge / Stephen Cleobury

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Tátrai

22.00

Johann Gottlieb Graun

Concierto para viola da gamba y orquesta

Jan Freiheit, viola da gamba

Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

José Pablo Moncayo

Huapango, tres sones veracruzanos para orquesta

Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano

Clara Schumann

Sonata para piano en sol menor

Isata Kanneh-Mason, piano

23.00

Franz Xaver Richter

Cuarteto en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

Jean Baptiste Lully

Suite orquestal de la obra teatral El burgués gentilhombre

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Pekka Savijoki, saxo

Nueva Orquesta de cámara de Estocolmo / Jorma Panula