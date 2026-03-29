Programación domingo 29 de marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Erik Satie
Tres Gnossiennes
Angela Brownridge, piano
Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alfred Brendel, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Darius Milhaud
Sinfonía Nº2, op.57
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Robert Schumann
Tres fantasías para clarinete y piano, op.73
Emma Johnson, clarinete;
Gordon Back, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan
Anónimo sefaradí
Yo m'enamorí d'un aire
Si verias
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer
Frédéric Chopin
Vals para piano Nº3 en la menor, op.34, Nº2 (vals brillante)
Vals para piano Nº4 en Fa mayor, op.34, Nº3 (vals brillante)
Vals para piano Nº5 en La bemol mayor, op.42
Vals para piano Nº6 en Re bemol mayor, op.64, Nº1
Adam Krieger
El ardor del amor transforma el coraje
El poder del amor domina día y noche
El vino renano
No está obligada a perdurar
Andreas Scholl, contratenor;
Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines;
Markus Märkl, clave;
Karl Ernst Schöder, laúd;
Juan Manuel Quintana, viola da gamba
Sergei Rachmaninov
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19
Yuli Turovsky, chelo;
Luba Edlina, piano
Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble
Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº10, op.70
Yuja Wang, piano
07.00
Momentos musicales
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
13.00
Momentos Musicales
Léo Délibes
Suite del ballet Sylvia
Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor
Manuel Infante
Danzas andaluzas para dos pianos
Karin Lechner y Sergio Tiempo, pianos
Wolfgang Amadeus Mozart
Oberturas de las óperas: - Don Giovanni, K.527
- La clemenza di Tito, K.621
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager
Néstor Marconi
Encuentro, para flauta y bandoneón
Jorge de la Vega, flauta
Néstor Marconi, bandoneón
14.00
Maurice Ravel
Bolero
Orquesta de los Conciertos Lamoureux / Maurice Ravel
Franz Liszt
Fantasía sobre temas folclóricos húngaros para piano y orquesta, S.123
Jenö Jando, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti
Georg Philip Telemann
Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor (de las Sonatas metódicas)
Walter van Hauwe, flauta dulce
Wouter Möller, chelo
Glen Wilson, clave
Anton Arensky
Suite para dos pianos Nº1 en Fa mayor, op.15
Stephen Coombs e Ian Munro, pianos
15.00
Ottorino Respighi
Fuentes de Roma
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Edo de Waart
Fanny Mendelssohn
Canciones del jardín. Seis canciones para coro mixto, op.3
Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann
Aaron Copland
Danzón cubano (versión para dos pianos)
Marcelo Bratke, piano
Marcela Roggeri, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
16.00
La consigna
17.00
En modo popular
Ludwig van Beethoven
Danzas alemanas N°1 a 7, de las Doce danzas alemanas, WoO 8
Capella Istropolitania / Oliver von Dohnányi
Ludwig van Beethoven
Scherzo del Trío N°7 en Si bemol mayor, op.97, “Archiduque”
Trío Istomin-Stern-Rose
Ludwig van Beethoven
Último movimiento del Trío N°7 en Si bemol mayor, op.97, “Archiduque”
Trío Istomin-Stern-Rose
Tradicional sefaradí
Fragmento de la canción Adiós, querida
Ensamble La Rondinella
Giuseppe Verdi
“Addio del passato”, del tercer acto de La Traviata
Ileana Cotrubas, soprano
Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera / Carlos Kleiber
Béla Bartók
Ocho improvisaciones sobre melodías campesinas húngaras, para piano
Murray Perahia, piano
Fragmentos de las canciones tradicionales de la Isla de Margarita (Venezuela)
Canto del Pilón
Soledad Bravo
El carité
Francisco Mata
La barca de oro
Arnaldo Guevara
Margarita es una lágrima
Francisco Mata
Inocente Carreño
Margariteña. Glosa sinfónica
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela “Simón Bolívar” / Maximiano Valdés
François Couperin
La encantadora, para clave
Blandine Verlet, clave
18.00
El Clásico del domingo
Antonio Vivaldi
Cuatro conciertos para violín y orquesta op.8:
La primavera, El verano, El otoño y El invierno
Europa Galante / Fabio Biondi
Sergei Prokofiev
Otoño, bosquejo sinfónico, op.8
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
19.00
Música de Salón
William Byrd
Bella Susana, Regocijémonos en el Señor y Bella isla de Bretaña, consort songs
Teresa Bonner, soprano
Ensamble de Violas Rose
Franz Schubert
Margarita en la rueca, D.118, canción
Franz Schubert
Serenata, D.957, N°4, canción
Pietro Mascagani
Intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana
Andreas Martin Hofmeir, tuba
Andreas Mildner, arpa
Ricardo Castro
Rigoletto. Transcripción elegante, op.1
Silvia Navarrete, piano
Michel Lambert
Mi pastora es tierna y fiel, aria de corte
Cyril Auvity, tenor
Ensamble L’Yriade
Étienne Moulinié
Cuán virtuosa es Philis, aria de corte
Charles Daniels, tenor
Jacob Heringman, laúd
Marc-Antoine Charpentier
Fenchon, la amable Fenchon, aria de corte
Les Arts Florissants / William Christie
Francesco Maria Veracini
Largo, para violín y piano
Ingolf Truban, violín
Jean Jacues Dünki, piano
20.00
Momentos Musicales
Gioachino Rossini
Pequeña Misa Solemne
Lucia Popp, soprano
Brigitte Fassbaender, contralto
Nicolai Gedda, tenor
Dimitri Kavrakos, bajo
Katia y Marielle Labèque, pianos
David Briggs, armonio
Coro del King´s College de Cambridge / Stephen Cleobury
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Béla Kovács, clarinete
Cuarteto Tátrai
22.00
Johann Gottlieb Graun
Concierto para viola da gamba y orquesta
Jan Freiheit, viola da gamba
Akademie für Alte Musik / Stephan Mai
José Pablo Moncayo
Huapango, tres sones veracruzanos para orquesta
Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano
Clara Schumann
Sonata para piano en sol menor
Isata Kanneh-Mason, piano
23.00
Franz Xaver Richter
Cuarteto en Sol mayor, op.5
Cuarteto Apponyi
Jean Baptiste Lully
Suite orquestal de la obra teatral El burgués gentilhombre
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Alexander Glazunov
Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109
Pekka Savijoki, saxo
Nueva Orquesta de cámara de Estocolmo / Jorma Panula