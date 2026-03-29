PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

29/03/2026

Programación domingo 29 de marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Erik Satie
Tres Gnossiennes
Angela Brownridge, piano

Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alfred Brendel, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Darius Milhaud
Sinfonía Nº2, op.57
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Robert Schumann
Tres fantasías para clarinete y piano, op.73
Emma Johnson, clarinete;
Gordon Back, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan

Anónimo sefaradí
Yo m'enamorí d'un aire
Si verias
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Frédéric Chopin
Vals para piano Nº3 en la menor, op.34, Nº2 (vals brillante)
Vals para piano Nº4 en Fa mayor, op.34, Nº3 (vals brillante)
Vals para piano Nº5 en La bemol mayor, op.42
Vals para piano Nº6 en Re bemol mayor, op.64, Nº1

Adam Krieger
El ardor del amor transforma el coraje
El poder del amor domina día y noche
El vino renano
No está obligada a perdurar
Andreas Scholl, contratenor;
Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines;
Markus Märkl, clave;
Karl Ernst Schöder, laúd;
Juan Manuel Quintana, viola da gamba

Sergei Rachmaninov
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19
Yuli Turovsky, chelo;
Luba Edlina, piano

Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº10, op.70
Yuja Wang, piano

07.00
Momentos musicales

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00
Momentos Musicales

Léo Délibes
Suite del ballet Sylvia
Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Manuel Infante
Danzas andaluzas para dos pianos
Karin Lechner y Sergio Tiempo, pianos

Wolfgang Amadeus Mozart
Oberturas de las óperas: - Don Giovanni, K.527
- La clemenza di Tito, K.621
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Néstor Marconi
Encuentro, para flauta y bandoneón
Jorge de la Vega, flauta
Néstor Marconi, bandoneón

14.00

Maurice Ravel
Bolero
Orquesta de los Conciertos Lamoureux / Maurice Ravel

Franz Liszt
Fantasía sobre temas folclóricos húngaros para piano y orquesta, S.123
Jenö Jando, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti

Georg Philip Telemann
Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor (de las Sonatas metódicas)
Walter van Hauwe, flauta dulce
Wouter Möller, chelo
Glen Wilson, clave

Anton Arensky
Suite para dos pianos Nº1 en Fa mayor, op.15
Stephen Coombs e Ian Munro, pianos

15.00

Ottorino Respighi
Fuentes de Roma
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Edo de Waart

Fanny Mendelssohn
Canciones del jardín. Seis canciones para coro mixto, op.3
Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Aaron Copland
Danzón cubano (versión para dos pianos)
Marcelo Bratke, piano
Marcela Roggeri, piano

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde

16.00
La consigna

17.00
En modo popular

Ludwig van Beethoven
Danzas alemanas N°1 a 7, de las Doce danzas alemanas, WoO 8
Capella Istropolitania / Oliver von Dohnányi

Ludwig van Beethoven
Scherzo del Trío N°7 en Si bemol mayor, op.97, “Archiduque”
Trío Istomin-Stern-Rose

Ludwig van Beethoven
Último movimiento del Trío N°7 en Si bemol mayor, op.97, “Archiduque”
Trío Istomin-Stern-Rose

Tradicional sefaradí
Fragmento de la canción Adiós, querida
Ensamble La Rondinella

Giuseppe Verdi
“Addio del passato”, del tercer acto de La Traviata
Ileana Cotrubas, soprano
Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera / Carlos Kleiber

Béla Bartók
Ocho improvisaciones sobre melodías campesinas húngaras, para piano
Murray Perahia, piano

Fragmentos de las canciones tradicionales de la Isla de Margarita (Venezuela)

Canto del Pilón
Soledad Bravo

El carité
Francisco Mata

La barca de oro
Arnaldo Guevara

Margarita es una lágrima
Francisco Mata

Inocente Carreño
Margariteña. Glosa sinfónica
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela “Simón Bolívar” / Maximiano Valdés

François Couperin
La encantadora, para clave
Blandine Verlet, clave

18.00
El Clásico del domingo

Antonio Vivaldi
Cuatro conciertos para violín y orquesta op.8:
La primavera, El verano, El otoño y El invierno
Europa Galante / Fabio Biondi

Sergei Prokofiev
Otoño, bosquejo sinfónico, op.8
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

19.00
Música de Salón

William Byrd
Bella Susana, Regocijémonos en el Señor y Bella isla de Bretaña, consort songs
Teresa Bonner, soprano
Ensamble de Violas Rose

Franz Schubert
Margarita en la rueca, D.118, canción
Franz Schubert
Serenata, D.957, N°4, canción

Pietro Mascagani
Intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana
Andreas Martin Hofmeir, tuba
Andreas Mildner, arpa

Ricardo Castro
Rigoletto. Transcripción elegante, op.1
Silvia Navarrete, piano

Michel Lambert
Mi pastora es tierna y fiel, aria de corte
Cyril Auvity, tenor
Ensamble L’Yriade

Étienne Moulinié
Cuán virtuosa es Philis, aria de corte
Charles Daniels, tenor
Jacob Heringman, laúd

Marc-Antoine Charpentier
Fenchon, la amable Fenchon, aria de corte
Les Arts Florissants / William Christie
Francesco Maria Veracini
Largo, para violín y piano
Ingolf Truban, violín
Jean Jacues Dünki, piano

20.00
Momentos Musicales

Gioachino Rossini
Pequeña Misa Solemne
Lucia Popp, soprano
Brigitte Fassbaender, contralto
Nicolai Gedda, tenor
Dimitri Kavrakos, bajo
Katia y Marielle Labèque, pianos
David Briggs, armonio
Coro del King´s College de Cambridge / Stephen Cleobury

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Béla Kovács, clarinete
Cuarteto Tátrai

22.00
Johann Gottlieb Graun
Concierto para viola da gamba y orquesta
Jan Freiheit, viola da gamba
Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

José Pablo Moncayo
Huapango, tres sones veracruzanos para orquesta
Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano

Clara Schumann
Sonata para piano en sol menor
Isata Kanneh-Mason, piano

23.00
Franz Xaver Richter
Cuarteto en Sol mayor, op.5
Cuarteto Apponyi

Jean Baptiste Lully
Suite orquestal de la obra teatral El burgués gentilhombre
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Alexander Glazunov
Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109
Pekka Savijoki, saxo
Nueva Orquesta de cámara de Estocolmo / Jorma Panula