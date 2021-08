Programación Domingo 29 de Agosto

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Malcolm Arnold

Sonata para flauta y piano, op.121

Judith Pearce, flauta;

Ian Brown, piano

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para violín, chelo y piano en Do mayor, op.56

Anne-Sophie Mutter, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Mark Zeltser, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, “Escocesa”

Orquesta Philharmonia / Janos Sandor

William Byrd

Fantasía Nº3; In Nomine Nº5

Rose Consort of viols

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Antonin Dvorák

Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Theodor von Schacht

Concertante para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Dieter Klöcke y Oliver Link, clarinetes

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

07.00

Momentos Musicales

Johann Strauss (hijo)

Polca Trish-trash

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Leonard Bernstein

Danzas sinfónicas de West Side Story

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Henry Purcell

Suite Diocleciano, Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Joseph Haydn

Vivace de la Sinfonía Nº46 en Si mayor, Hob.I:46

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Torvaldo e Dorliska

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Estación Piazzolla (Víctor Hugo Morales)