Programación Domingo 28 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Mischa Maisky, chelo
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4
Sabine Dreier, flauta traversa;
Peter Spohr, flauta traversa;
Rhoda Patrick, fagot;
Tatjana Geiger, clave
Frédéric Chopin
Tres nuevos estudios, op. Póstumo
Boris Berezovsky, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para cuerdas Nº3 en Fa mayor, K.138
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Antonin Dvorák
Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81
Sviatoslav Richter, piano
Cuarteto Borodin
Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h3
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº6, "Fantasías sinfónicas", H.343
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Giuseppe Torelli
Concierto para violín en Fa mayor, op.8, Nº11
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Claude Debussy
Suite bergamasque, L.75
Zoltán Kocsis, piano
Frank Bridge
Una melodía irlandesa, "El aire de Londonderry"
Cuarteto Delmé
Joseph Martin Kraus
Sinfonía fúnebre en do menor
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart
Witold Lutoslawski
Concierto para chelo y orquesta: cantinela y finale
Pieter Wispelwey, chelo
Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda / Jac van Steen
Henri Duparc
La vida anterior
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard
Franz Krommer
Sexteto para vientos en do menor
Consortium Classicum
Georg Philipp Telemann
Suite de naciones antiguas y modernas en Sol mayor
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
John Dowland
Come again; Sweet love doth now invite, del Primer libro de canciones
Rogers Covey-Crump, tenor;
Jakob Lindberg, laúd
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Nelson Goerner, piano
07.00
Momentos musicales
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067
Pál Németh, flauta
Capella Savaria / Pál Németh
Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane
Camille Saint-Saëns
Pieza de concierto para arpa y orquesta en Sol mayor
Vanessa McKeand, arpa
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer
08.00
Karl Kohout (compositor austríaco, 1726-1784)
Sinfonía en fa menor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Daniil Trifonov, piano
Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57
Ensamble de Vientos de Noruega
09.00
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6 (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Gaetano Donizetti
"Ancora non giunse… regnava nel silenzo" de Lucía de Lammermoor
Nino Machaidze, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti
10.00
Stanislaw Moniuszko
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia
Muzio Clementi
Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"
The Philharmonia Orchestra / Francesco D' Avalos
Darius Milhaud
Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
11.00
Carl Loewe (compositor alemán, 1796-1869)
Gran sonata para piano en Mi mayor, op.16
Cord Garben, piano
Dietrich Henschel, barítono
Franz Liszt
Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor
Ensamble Romanesca
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Un giorno di regno de Verdi
13.00
Momentos Musicales
Felix Mendelssohn
Variaciones serias para piano, op.54
Murray Perahia, piano
Sergei Prokofiev
Sonata para chelo y piano en Do mayor, op.119
Lynn Harrell, chelo;
Vladimir Ashkenazy, piano
Ottorino Respighi
Rossiniana, suite para orquesta P.145
Orquesta Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda
14.00
Joseph Stalder
Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Gabriel Fauré
Cuarteto para piano y cuerdas en sol menor, op.45
Jean Hubeau, piano;
Raymond Galois-Montbrun, violín;
Colette Lequien, viola;
André Navarra, chelo
15.00
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
François Couperin
Piezas para viola, suite Nº1 en mi menor
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Mijail Glinka
Obertura española N°1. Capricho brillante sobre la jota aragonesa (1845)
Orquesta Sinfónica de Londres / Charles Mackerras
Toivo Kuula
Doce canciones folklóricas del sur de Ostrobonia, op.17b (1909)
Jenni Lättilä, soprano
Kirill Koslovski, piano
Mario Kuri-Aldana (1931-2013)
Sinfonía N°3, “Bolero” (1994)
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes / Gordon Campbell
18.00
Clásicos a la Carta
Piotr Ilich Chaikovsky
Obertura 1812, op.49 (versión original con coro)
Coro y Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
Franz Schubert
Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado
Frédéric Chopin
Estudio para piano en La bemol mayor, op.25, Nº1
Jan Lisiecki, piano
19.00
Música de Salón
George Butterworth
Seis canciones de “Un muchacho de Shropshire”
Roderick Williams, barítono
Iain Burnside, piano
Johan Halvorsen
Sarabanda en re menor, HWV 437 de Handel, y variaciones
Terje Tönnesen, violín
Lars Anders Tomter, viola
Jan Ladislav Dussek
La muerte de María Antonieta, op.23
Andreas Staier, fortepiano
Jean-Michel Forest, narrador
Luis de Briceño
El caballo del marqués y Al villano se le dan, villanos
Pasacalle
Ay, ay, ay, todos se burlan de mí, romance
Danza de la hacha
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Aram Jachaturián
“Canción de cuna”, del ballet Gayaneh (arreglo para piano)
Cyprien Katsaris, piano
20.00
Momentos Musicales
Edouard Lalo
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano
Ludwig van Beethoven
Gran fuga en Si bemol mayor, op.133
Cuarteto Alban Berg
21.00
Georges Bizet
Sinfonía en Do mayor
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Heinrich Franz von Biber
Partita VII de Harmonia Artificioso-Ariosa
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Gioachino Rossini
"Nacqui all'affanno e al pianto" de la ópera La Cenicienta
Vivica Genoux, soprano
Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi
22.00
Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición
Misha Dichter, piano
Francesco Biscogli
Concierto para oboe, trompeta, fagot y orquesta
Gábor Dienes, oboe
Päl Petz, trompeta
Läslö Hara, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
23.00
William Alwyn
Trío de cuerdas
Cuarteto de Londres
Juan Crisóstomo de Arriaga
Sinfonía en Re mayor
Il Fondamento / Paul Dombrecht
Franz Schubert
Selección de canciones
Florian Boesch, barítono
Roger Vignoles, piano