Programación Domingo 28 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier, flauta traversa;

Peter Spohr, flauta traversa;

Rhoda Patrick, fagot;

Tatjana Geiger, clave

Frédéric Chopin

Tres nuevos estudios, op. Póstumo

Boris Berezovsky, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº3 en Fa mayor, K.138

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Antonin Dvorák

Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h3

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº6, "Fantasías sinfónicas", H.343

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Giuseppe Torelli

Concierto para violín en Fa mayor, op.8, Nº11

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Claude Debussy

Suite bergamasque, L.75

Zoltán Kocsis, piano

Frank Bridge

Una melodía irlandesa, "El aire de Londonderry"

Cuarteto Delmé

Joseph Martin Kraus

Sinfonía fúnebre en do menor

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart

Witold Lutoslawski

Concierto para chelo y orquesta: cantinela y finale

Pieter Wispelwey, chelo

Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda / Jac van Steen

Henri Duparc

La vida anterior

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard

Franz Krommer

Sexteto para vientos en do menor

Consortium Classicum

Georg Philipp Telemann

Suite de naciones antiguas y modernas en Sol mayor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

John Dowland

Come again; Sweet love doth now invite, del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor;

Jakob Lindberg, laúd

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op.126

Nelson Goerner, piano

07.00

Momentos musicales

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067

Pál Németh, flauta

Capella Savaria / Pál Németh

Cecile Chaminade

Trío Nº2 en la menor, op.34

Trío Tzigane

Camille Saint-Saëns

Pieza de concierto para arpa y orquesta en Sol mayor

Vanessa McKeand, arpa

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer

08.00



Karl K o hout (compositor austríaco, 1726-1784)

Sinfonía en fa menor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22

Daniil Trifonov, piano

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57

Ensamble de Vientos de Noruega

09.00



Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6 (La Cetra)

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Gaetano Donizetti

"Ancora non giunse… regnava nel silenzo" de Lucía de Lammermoor

N i no Macha i dze, soprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti

10.00

Stanislaw Moniuszko

Cuarteto Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Varsovia

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"

The Philharmonia Orchestra / Francesco D' Avalos

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

11.00



Carl Loewe (compositor alemán, 1796-1869)

Gran sonata para piano en Mi mayor, op.16

Cord Garben, piano

Dietrich Henschel, barítono

Franz Liszt

Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor

Ensamble Romanesca

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Un giorno di regno de Verdi

13.00

Momentos Musicales

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para chelo y piano en Do mayor, op.119

Lynn Harrell, chelo;

Vladimir Ashkenazy, piano

Ottorino Respighi

Rossiniana, suite para orquesta P.145

Orquesta Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

14.00

Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Gabriel Fauré

Cuarteto para piano y cuerdas en sol menor, op.45

Jean Hubeau, piano;

Raymond Galois-Montbrun, violín;

Colette Lequien, viola;

André Navarra, chelo

15.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

François Couperin

Piezas para viola, suite Nº1 en mi menor

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Mijail Glinka

Obertura española N°1. Capricho brillante sobre la jota aragonesa (1845)

Orquesta Sinfónica de Londres / Charles Mackerras

Toivo Kuula

Doce canciones folklóricas del sur de Ostrobonia, op.17b (1909)

Jenni Lättilä, soprano

Kirill Koslovski, piano

Mario Kuri-Aldana (1931-2013)

Sinfonía N°3, “Bolero” (1994)

Orquesta Sinfónica de Aguascalientes / Gordon Campbell

18.00

Clásicos a la Carta

Piotr Ilich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49 (versión original con coro)

Coro y Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Frédéric Chopin

Estudio para piano en La bemol mayor, op.25, Nº1

Jan Lisiecki, piano

19.00

Música de Salón

George Butterworth

Seis canciones de “Un muchacho de Shropshire”

Roderick Williams, barítono

Iain Burnside, piano

Johan Halvorsen

Sarabanda en re menor, HWV 437 de Handel, y variaciones

Terje Tönnesen, violín

Lars Anders Tomter, viola

Jan Ladislav Dussek

La muerte de María Antonieta, op.23

Andreas Staier, fortepiano

Jean-Michel Forest, narrador

Luis de Briceño

El caballo del marqués y Al villano se le dan, villanos

Pasacalle

Ay, ay, ay, todos se burlan de mí, romance

Danza de la hacha

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Aram Jachaturián

“Canción de cuna”, del ballet Gayaneh (arreglo para piano)

Cyprien Katsaris, piano

20.00

Momentos Musicales

Edouard Lalo

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Ludwig van Beethoven

Gran fuga en Si bemol mayor, op.133

Cuarteto Alban Berg

21.00

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Heinrich Franz von Biber

Partita VII de Harmonia Artificioso-Ariosa

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Gioachino Rossini

"Nacqui all'affanno e al pianto" de la ópera La Cenicienta

V i vica Genoux, soprano

Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi

22.00

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición

Misha Dichter, piano

Francesco Biscogli

Concierto para oboe, trompeta, fagot y orquesta

Gábor Dienes, oboe

Päl Petz, trompeta

Läslö Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

23.00

William Alwyn

Trío de cuerdas

Cuarteto de Londres

Juan Crisóstomo de Arriaga

Sinfonía en Re mayor

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Franz Schubert

Selección de canciones

Florian Boesch, barítono

Roger Vignoles, piano