Programación Domingo 28 de Junio

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
John Blackwood Mc Ewen
Las colinas de Heather, para chelo y orquesta
Moray Welsh, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell
Béla Bartók
Improvisaciones para piano sobre cantos populares húngaros, op.20
Claude Helffer, piano
Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Trío Beaux Arts
Georg Philipp Telemann
Conclusión para trompeta, oboe, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor
Jacques Chambon, oboe;
Bernard Gabel, trompeta
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Conrad Friedrich Hurlebusch
Concierto para dos oboes, violín y continuo en la menor
Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes;
Manfredo Kraemer, violín
Ensamble Musica ad Rhenum
Felix Mendelssohn
Seis preludios y fugas para piano, op.35
Martin Jones, piano
Gioachino Rossini
Sonata para cuerdas Nº5 en Mi bemol mayor
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman
Carlos López Buchardo
Canción de ausencia
Canción del carretero
Canción del niño pequeñito
Desdichas de mi pasión, de Seis canciones argentinas al estilo popular
Víctor Torres, barítono;
Jorge Ugartamendía, piano
Sergei Rachmaninov
La isla de los muertos, op.29
Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit
Joseph Haydn
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIa:1
Cho-Liang Lin, violín
Orquesta de Minnesota / Neville Marriner
Marin Marais
Sonata a la Maresiana para viola y bajo continuo (en violín)
Jaap Schroeder, violín;
Philippe Foulon, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave
Frédéric Chopin
Scherzo para piano Nº2 en si bemol menor, op.31
Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54
Emanuel Ax, piano
07.00
Momentos musicales
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067
Pál Németh, flauta
Capella Savaria / Pál Németh
Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane
Camille Saint-Saëns
Pieza de concierto para arpa y orquesta en Sol mayor
Vanessa McKeand, arpa
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer
08.00
Karl Kohout (compositor austríaco, 1726-1784)
Sinfonía en fa menor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Daniil Trifonov, piano
Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57
Ensamble de Vientos de Noruega
09.00
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6 (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Gaetano Donizetti
"Ancora non giunse… regnava nel silenzo" de Lucía de Lammermoor
Nino Machaidze, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti
10.00
Stanislaw Moniuszko
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia
Muzio Clementi
Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"
The Philharmonia Orchestra / Francesco D' Avalos
Darius Milhaud
Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
11.00
Carl Loewe (compositor alemán, 1796-1869)
Gran sonata para piano en Mi mayor, op.16
Cord Garben, piano
Dietrich Henschel, barítono
Franz Liszt
Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor
Ensamble Romanesca
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
13.00
Momentos Musicales
Maurice Ravel
Sonata para violín y chelo
Ildikó Hajdu, violín
György Déri, chelo
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº1 en Sol mayor, Wq 182, Nº1, H 657
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Rudolf Serkin, piano
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
14.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285
János Szebenyi, flauta
András Kiss, violín
Lászlo Bársony, viola
Károly Botvay, chelo
Ottorino Respighi
Arias y danzas antiguas para laúd. Suite Nº2. Transcripción libre para orquesta
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Nelson Goerner, piano
15.00
Benjamin Britten
Fantasía para oboe y trío de cuerdas, op.2
Douglas Boyd, oboe
Cuarteto Endellion
Piotr Ilich Chaikovsky
Romeo y Julieta, obertura fantasía
Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº19 en re menor, S.244/19 (arreglo para piano de Ferruccio Busoni)
Michelle Campanella, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en sol menor, "Verano", Op. 8 N°2, RV 315
Fabio Biondi, violín
Europa Galante / Fabio Biondi
16.00
La consigna
17.00
En modo popular
Mateo Flecha el Viejo (c.1481-1553)
La justa, ensalada
Hespèrion XX / Jordi Savall
William Levi Dawson
Negro Folk Symphony (1934, revisada en 1952)
Orquesta Real Nacional de Escocia / Kellen Gray
18.00
El Clásico del domingo
Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
András Schiff, piano
miembros del Cuarteto Hagen;
Alois Posch, contrabajo
Franz Schubert
La trucha, D.550
Ian Partridge, tenor
Jennifer Partridge, piano
Franz Schubert / Franz Liszt
Para cantar sobre el agua, D.774, S.558, Nº2
Daniil Trifonov, piano
19.00
Música de Salón
Pierre Danican Philidor
Suite en mi menor para flauta y continuo, op.1, N°5
Les Musiciens de Saint-Julien / François Lazarevitch
Louis Spohr
Seis canciones alemanas, op.130, para soprano, clarinete y piano
Helen Donath, soprano
Dieter Klöcker, clarinet
Klaus Donath, piano
Elias Parish Alvars
La mandolina, para arpa
Jana Boušková, arpa
Anton Lajović
Un mes en una habitación, ¿Qué te gustaría ver? y Serenata, canciones
Bernarda Fink, mezzosoprano
Marcos Fink, barítono
Anthony Spiri, piano
20.00
Momentos Musicales