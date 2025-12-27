Programación Domingo 28 de Diciembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

02.00

Harald Saeverud

Quinteto para vientos Nº2, op.56

Quinteto de Vientos de Bergen

Francesco Geminiani

Concerto grosso en La mayor, op.2, Nº6

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de El gallo de oro

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Igor Stravinsky

Suite El pájaro de fuego

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Julián Aguirre

De la colección Aires Nacionales Argentinos, “Cinco tristes” y “Huella”

Polly Ferman, piano

Samuel Barber

Reencarnaciones, op.16

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina y orquesta en Mi bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

Dos piezas para violín y piano, op.2

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Radu Lupu, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba;

Bruno Cocset, bajo de violín,

Michael Behringer, clave

Louis Spohr

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.137

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

Charles Gounod

Fausto. Música de ballet

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Marco Munih

Johann Sebastian Bach

Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)

Rosalyn Tureck, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"

Cuarteto Tátrai

07.00

Momentos musicales

Christian Frederik Emil H o rneman (compositor danés, 1840-1906)

Suite de la obra teatral La lucha contra las musas

Ensamble Vocal Nacional de Dinamarca

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Johannes Gustavsson

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor

Marc-André Hamelin, piano

Ensamble Los Violines del Rey / Bernard Labadie

Louis Ferdinand

Nocturno, op.8 (para flauta, violín, viola, chelo, dos cornos y piano)

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

08.00



André Caplet

Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

Piotr Ilich Chaikovsky

El cascanueces, suite op.71a

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Louis Nicolas Clérambault (compositor francés, 1676-1749)

Orfeo, cantata Nº3 del primer Libro de cantatas francesas

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

09.00



Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Evgeny Kissin, piano

Mieczyslaw Karlowicz

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.8

Tasmin Little, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

10.00



Giuseppe Valentini (violinista y compositor barroco italiano, 1681-1753)

Concerto grosso en La mayor, op.7, Nº1

Odile Edouard, violín

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Wolfgang Amadeus Mozart

Exsultate, jubilate, K.165

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

Melcher Melchers (compositor sueco, 1882 – 1961)

Sonata para chelo y piano

Mats Lidström , chelo

Bengt Forsberg, piano

11.00



Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia N i cklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Georges Bizet

Suite de Carmen Nº2

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / A nton N a nut

Johann Sebastian Bach

Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971

Jean Rondeau, clave

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Ali Baba de Cherubini

13.00

Momentos Musicales

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para chelo y piano en Do mayor, op.119

Lynn Harrell, chelo;

Vladimir Ashkenazy, piano

Ottorino Respighi

Rossiniana, suite para orquesta P.145

Orquesta Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

14.00

Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Gabriel Fauré

Cuarteto para piano y cuerdas en sol menor, op.45

Jean Hubeau, piano;

Raymond Galois-Montbrun, violín;

Colette Lequien, viola;

André Navarra, chelo

15.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

François Couperin

Piezas para viola, suite Nº1 en mi menor

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Edward Elgar

Escenas de las montañas bávaras, op.27, para coro mixto y piano

Coro de Cámara de la Universidad de Cambridge / Cristopher Robinson

Iain Ferrington, piano

Tradicional

Yes, Jesus Loves Me

Tradicional

How Firm a Foundation

Virgil Thompson

Sinfonía sobre un himno

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / James Sedares

Agustín Barrios Mangoré

Vidalita con variaciones

Antoni Goni, guitarra

18.00

Clásicos a la Carta

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Emerson

George Frideric Handel

Música para los reales fuegos de artificio, HWV 351

London Classical Players / Roger Norrington

19.00

Música de Salón

Alessandro Marcello

La Lontananza, cantata

Silvia Pozzer, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andra Marcon

Frédéric Chopin y Auguste-Joseph Franchomme

Gran dúo concertante sobre temas de Roberto el diablo, de Meyerbeer

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Félicien David

“Sexta velada de invierno”, de Las cuatro estaciones, para quinteto de cuerdas

Ensamble Barroco de Limoges

Anónimo portugués (s.XVIII)

Ganinha, minha Ganinha, Foi por mim, foi pela sorte y A minha Nerina, canciones

Ensamble L’Avventura de Londres / Žak Ozno

20.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Obertura Leonora Nº3, op.72

Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, S.63

Gábor Janota, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Frédéric Chopin

Tres nocturnos, op.9

Nelson Goerner, piano

21.00

Dietrich Buxtehude

Sonata en Si bemol mayor, BuxWv 273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Gonzalo Grau

Nazareno, para dos pianos y orquesta sobre motivos de ‘La Pasión según San Marcos’ de Osvaldo Golijov

Katia y Marielle Labèque, pianos

Raphaël Séguinier, percusión

Orquesta Sinfónica de Londres / Simon Rattle

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

22.00

Franz Léhar

Selección de la opereta “El país de las sonrisas”

Anneliese Rothenberger, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

Johann Melchior Molter

Sinfonía en La mayor

Orquesta Barroca del Meno

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114

Charles West, clarinete

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

23.00

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Patricia Kopatchinskaja, violín

Fazil Say, piano

Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa

Johann Strauss (hijo)

Selección de valses y poleas

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz