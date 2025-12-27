Programación Domingo 28 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
02.00
Harald Saeverud
Quinteto para vientos Nº2, op.56
Quinteto de Vientos de Bergen
Francesco Geminiani
Concerto grosso en La mayor, op.2, Nº6
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
Nicolai Rimsky-Korsakov
Suite de El gallo de oro
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano
Igor Stravinsky
Suite El pájaro de fuego
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
Julián Aguirre
De la colección Aires Nacionales Argentinos, “Cinco tristes” y “Huella”
Polly Ferman, piano
Samuel Barber
Reencarnaciones, op.16
Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio
Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
Giovanni Paisiello
Concierto para mandolina y orquesta en Mi bemol mayor
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Jean Sibelius
Dos piezas para violín y piano, op.2
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Radu Lupu, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)
Jordi Savall, viola da gamba;
Bruno Cocset, bajo de violín,
Michael Behringer, clave
Louis Spohr
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.137
Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley
Charles Gounod
Fausto. Música de ballet
Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Marco Munih
Johann Sebastian Bach
Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)
Rosalyn Tureck, piano
Joseph Haydn
Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"
Cuarteto Tátrai
07.00
Momentos musicales
Christian Frederik Emil Horneman (compositor danés, 1840-1906)
Suite de la obra teatral La lucha contra las musas
Ensamble Vocal Nacional de Dinamarca
Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Johannes Gustavsson
Joseph Haydn
Concierto para piano y orquesta en Fa mayor
Marc-André Hamelin, piano
Ensamble Los Violines del Rey / Bernard Labadie
Louis Ferdinand
Nocturno, op.8 (para flauta, violín, viola, chelo, dos cornos y piano)
Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín
08.00
André Caplet
Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium
Piotr Ilich Chaikovsky
El cascanueces, suite op.71a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
Louis Nicolas Clérambault (compositor francés, 1676-1749)
Orfeo, cantata Nº3 del primer Libro de cantatas francesas
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie
09.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Evgeny Kissin, piano
Mieczyslaw Karlowicz
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.8
Tasmin Little, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
10.00
Giuseppe Valentini (violinista y compositor barroco italiano, 1681-1753)
Concerto grosso en La mayor, op.7, Nº1
Odile Edouard, violín
Ensamble 415 / Chiara Banchini
Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate, K.165
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer
Melcher Melchers (compositor sueco, 1882 – 1961)
Sonata para chelo y piano
Mats Lidström , chelo
Bengt Forsberg, piano
11.00
Ralph Vaughan Williams
Concierto para oboe y orquesta
Cecilia Nicklin, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Georges Bizet
Suite de Carmen Nº2
Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut
Johann Sebastian Bach
Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971
Jean Rondeau, clave
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Ali Baba de Cherubini
13.00
Momentos Musicales
Felix Mendelssohn
Variaciones serias para piano, op.54
Murray Perahia, piano
Sergei Prokofiev
Sonata para chelo y piano en Do mayor, op.119
Lynn Harrell, chelo;
Vladimir Ashkenazy, piano
Ottorino Respighi
Rossiniana, suite para orquesta P.145
Orquesta Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda
14.00
Joseph Stalder
Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Gabriel Fauré
Cuarteto para piano y cuerdas en sol menor, op.45
Jean Hubeau, piano;
Raymond Galois-Montbrun, violín;
Colette Lequien, viola;
André Navarra, chelo
15.00
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
François Couperin
Piezas para viola, suite Nº1 en mi menor
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Edward Elgar
Escenas de las montañas bávaras, op.27, para coro mixto y piano
Coro de Cámara de la Universidad de Cambridge / Cristopher Robinson
Iain Ferrington, piano
Tradicional
Yes, Jesus Loves Me
Tradicional
How Firm a Foundation
Virgil Thompson
Sinfonía sobre un himno
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / James Sedares
Agustín Barrios Mangoré
Vidalita con variaciones
Antoni Goni, guitarra
18.00
Clásicos a la Carta
Johannes Brahms
Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Emerson
George Frideric Handel
Música para los reales fuegos de artificio, HWV 351
London Classical Players / Roger Norrington
19.00
Música de Salón
Alessandro Marcello
La Lontananza, cantata
Silvia Pozzer, soprano
Orquesta Barroca de Venecia / Andra Marcon
Frédéric Chopin y Auguste-Joseph Franchomme
Gran dúo concertante sobre temas de Roberto el diablo, de Meyerbeer
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano
Félicien David
“Sexta velada de invierno”, de Las cuatro estaciones, para quinteto de cuerdas
Ensamble Barroco de Limoges
Anónimo portugués (s.XVIII)
Ganinha, minha Ganinha, Foi por mim, foi pela sorte y A minha Nerina, canciones
Ensamble L’Avventura de Londres / Žak Ozno
20.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Obertura Leonora Nº3, op.72
Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, S.63
Gábor Janota, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel
Frédéric Chopin
Tres nocturnos, op.9
Nelson Goerner, piano
21.00
Dietrich Buxtehude
Sonata en Si bemol mayor, BuxWv 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Gonzalo Grau
Nazareno, para dos pianos y orquesta sobre motivos de ‘La Pasión según San Marcos’ de Osvaldo Golijov
Katia y Marielle Labèque, pianos
Raphaël Séguinier, percusión
Orquesta Sinfónica de Londres / Simon Rattle
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor
Pepe Romero, guitarra
Academy of St.Martin in the Fields Ensamble
22.00
Franz Léhar
Selección de la opereta “El país de las sonrisas”
Anneliese Rothenberger, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz
Johann Melchior Molter
Sinfonía en La mayor
Orquesta Barroca del Meno
Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114
Charles West, clarinete
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano
23.00
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Patricia Kopatchinskaja, violín
Fazil Say, piano
Johann Baptist Vanhal
Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa
Johann Strauss (hijo)
Selección de valses y poleas
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz