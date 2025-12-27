PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

27/12/2025

Programación Domingo 28 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

02.00

Harald Saeverud
Quinteto para vientos Nº2, op.56
Quinteto de Vientos de Bergen

Francesco Geminiani
Concerto grosso en La mayor, op.2, Nº6
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Nicolai Rimsky-Korsakov
Suite de El gallo de oro
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano

Igor Stravinsky
Suite El pájaro de fuego
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Julián Aguirre
De la colección Aires Nacionales Argentinos, “Cinco tristes” y “Huella”
Polly Ferman, piano

Samuel Barber
Reencarnaciones, op.16
Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio

Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Giovanni Paisiello
Concierto para mandolina y orquesta en Mi bemol mayor
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius
Dos piezas para violín y piano, op.2
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano

Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Radu Lupu, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina

Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)
Jordi Savall, viola da gamba;
Bruno Cocset, bajo de violín,
Michael Behringer, clave

Louis Spohr
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.137
Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

Charles Gounod
Fausto. Música de ballet
Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Marco Munih

Johann Sebastian Bach
Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)
Rosalyn Tureck, piano

Joseph Haydn
Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"
Cuarteto Tátrai

07.00
Momentos musicales

Christian Frederik Emil Horneman (compositor danés, 1840-1906)
Suite de la obra teatral La lucha contra las musas
Ensamble Vocal Nacional de Dinamarca
Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Johannes Gustavsson

Joseph Haydn
Concierto para piano y orquesta en Fa mayor
Marc-André Hamelin, piano
Ensamble Los Violines del Rey / Bernard Labadie

Louis Ferdinand
Nocturno, op.8 (para flauta, violín, viola, chelo, dos cornos y piano)
Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

08.00

André Caplet
Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium

Piotr Ilich Chaikovsky
El cascanueces, suite op.71a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Louis Nicolas Clérambault (compositor francés, 1676-1749)
Orfeo, cantata Nº3 del primer Libro de cantatas francesas
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Evgeny Kissin, piano

Mieczyslaw Karlowicz
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.8
Tasmin Little, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

10.00

Giuseppe Valentini (violinista y compositor barroco italiano, 1681-1753)
Concerto grosso en La mayor, op.7, Nº1
Odile Edouard, violín
Ensamble 415 / Chiara Banchini

Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate, K.165
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

Melcher Melchers (compositor sueco, 1882 – 1961)
Sonata para chelo y piano
Mats Lidström , chelo
Bengt Forsberg, piano

11.00

Ralph Vaughan Williams
Concierto para oboe y orquesta
Cecilia Nicklin, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Georges Bizet
Suite de Carmen Nº2
Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut

Johann Sebastian Bach
Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971
Jean Rondeau, clave

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Ali Baba de Cherubini

13.00
Momentos Musicales

Felix Mendelssohn
Variaciones serias para piano, op.54
Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev
Sonata para chelo y piano en Do mayor, op.119
Lynn Harrell, chelo;
Vladimir Ashkenazy, piano

Ottorino Respighi
Rossiniana, suite para orquesta P.145
Orquesta Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

14.00

Joseph Stalder
Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Gabriel Fauré
Cuarteto para piano y cuerdas en sol menor, op.45
Jean Hubeau, piano;
Raymond Galois-Montbrun, violín;
Colette Lequien, viola;
André Navarra, chelo

15.00

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

François Couperin
Piezas para viola, suite Nº1 en mi menor
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

16.00
La Consigna

17.00
En Modo Popular

Edward Elgar
Escenas de las montañas bávaras, op.27, para coro mixto y piano
Coro de Cámara de la Universidad de Cambridge / Cristopher Robinson
Iain Ferrington, piano

Tradicional
Yes, Jesus Loves Me

Tradicional
How Firm a Foundation

Virgil Thompson
Sinfonía sobre un himno
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / James Sedares

Agustín Barrios Mangoré
Vidalita con variaciones
Antoni Goni, guitarra

18.00
Clásicos a la Carta

Johannes Brahms
Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Emerson

George Frideric Handel
Música para los reales fuegos de artificio, HWV 351
London Classical Players / Roger Norrington

19.00
Música de Salón

Alessandro Marcello
La Lontananza, cantata
Silvia Pozzer, soprano
Orquesta Barroca de Venecia / Andra Marcon

Frédéric Chopin y Auguste-Joseph Franchomme
Gran dúo concertante sobre temas de Roberto el diablo, de Meyerbeer
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano

Félicien David
“Sexta velada de invierno”, de Las cuatro estaciones, para quinteto de cuerdas
Ensamble Barroco de Limoges

Anónimo portugués (s.XVIII)
Ganinha, minha Ganinha, Foi por mim, foi pela sorte y A minha Nerina, canciones
Ensamble L’Avventura de Londres / Žak Ozno

20.00
Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven
Obertura Leonora Nº3, op.72
Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim

Johann Nepomuk Hummel
Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, S.63
Gábor Janota, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Frédéric Chopin
Tres nocturnos, op.9
Nelson Goerner, piano

21.00

Dietrich Buxtehude
Sonata en Si bemol mayor, BuxWv 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Gonzalo Grau
Nazareno, para dos pianos y orquesta sobre motivos de ‘La Pasión según San Marcos’ de Osvaldo Golijov
Katia y Marielle Labèque, pianos
Raphaël Séguinier, percusión
Orquesta Sinfónica de Londres / Simon Rattle

Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor
Pepe Romero, guitarra
Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

22.00

Franz Léhar
Selección de la opereta “El país de las sonrisas”
Anneliese Rothenberger, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

Johann Melchior Molter
Sinfonía en La mayor
Orquesta Barroca del Meno

Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114
Charles West, clarinete
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano

23.00

Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Patricia Kopatchinskaja, violín
Fazil Say, piano

Johann Baptist Vanhal
Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa

Johann Strauss (hijo)
Selección de valses y poleas
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz