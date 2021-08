Programación Jueves 26 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Stanley Turrentine

Strike up the band

Blue riff

Stanley Jordan

Bathed in light

Andrea Superstein

I tried

Don’t think twice it’s alright

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Claude Debussy

En blanco y negro, L.134

Martha Argerich y Stephen Kovacevich, piano

Richard Strauss

Metamorfosis para 23 instrumentos de cuerdas

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73

Emma Johnson, clarinete;

Gordon Back, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven

Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80

Evgeny Kissin, piano

Jean-Philippe Rameau

Castor y Pollux, suite instrumental

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo;

Bruno Canino, piano

07.00

Y la mañana va

Gustav Albert Lortzing

Obertura de El Armero

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary’s Chamber Players / Neville Marriner

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en mi menor, op.67

Trío Grieg

Alessandro Rolla

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Anton Reicha

Variaciones para dos flautas en Re mayor, op.20

Toke Christiansen y Henrik Svitzer, flautas

Arthur Bliss

Música para cuerdas

Northern Sinfonia / Richard Hickox

Scott Joplin

Tres rags: “Magnetic Rag”, “The strenuous life” y “The entertainer”

Itzhak Perlman, violín

André Previn, piano

Franz Schubert

Entreacto y Ballet, de “Rosamunda”

Orquesta de St.John Smith Square / John Lubbock

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Midori, violín

Robert McDonald, piano

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “Paganini”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Nicolas Altstaedt, chelo y dirección

Orquesta de Cámara del Concertgebouw

Grabación en vivo realizada en Amsterdam, el 29 de mayo de 2016

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Engelbert Humberdinck

Cuarteto para cuerdas en Do mayor

Cuarteto Diógenes

Jean Sibelius

Suite campestre, op.98b

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

