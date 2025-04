Programación Domingo 27 de Abril

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Richard Strauss

Burlesca para piano y orquesta en re menor, AV.85

Glenn Gould, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Peter Adler

Antoine Forqueray

Suite para viola y continuo Nº3 en Re mayor

Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;

Robert Kohnen, clave

Isaac Albéniz

Mallorca

Wolfgang Lendle, guitarra

Gustav Mahler

Sinfonía Nº5 en do sostenido menor

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Sergei Prokofiev

Seis piezas para piano, op.62

Boris Berman, piano

Alessandro Scarlatti

Concerto para oboe y orquesta en la menor

Jean-Claude Malgoire, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Amy Beach

Quinteto con piano en fa sostenido menor, op.67

Diana Ambache, piano

The Ambache

Claude Debussy

Prosas líricas, L.84

Della Jones, mezzosoprano;

Malcolm Martineau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Claudio Arrau, piano

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Isaac Stern, violín;

Leonard Rose, chelo;

Eugene Istomin, piano

Saverio Mercadante

Selección de Soirées italianas, S.411 (transcripción para piano de Liszt)

Leslie Howard, piano

07.00

Momentos musicales

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Roeland Hendrikx, clarinete

Sander Geerts, viola

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Johann Joseph Fux (compositor austríaco del barroco)

“Plaudite, sonat tuba”, motete

Martin Klietmann, tenor

Capella Savaria / Pál Németh

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

08.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº11 en Re mayor, K.84

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

Joseph Haydn

Concertino para piano y orquesta en Sol mayor, Hob:XIV/13

Jörg Ewald Dähler, fortepiano

Ensamble Eduard Melkus / Eduard Melkus

09.00



William Croft (compositor y organista inglés, 1678 – 1727)

Suite de Los gemelos rivales

The Parley of Instruments / Roy Goodman

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Kovács

Edward Elgar

Tres piezas para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

10.00



Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Yehudi Menuhin, violín

Jeremy Menuhin, piano

Joaquín Rodrigo

Fantasía para un gentilhombre

John Williams, guitarra

Philharmonia Orchestra / Louis Frémaux

Johann Strauss (hijo)

Vals del tesoro, op.418

Orquesta de la Ópera Popular de Viena / Alfred Sholz

11.00

Camille Saint-Saëns

Polonesa para dos pianos en fa menor, op.77

Christian Ivaldi y Noël Lee, dúo de pianos

Conrad Friedrich Hurlebusch (compositor y organista barroco holandés)

Concierto para dos oboes, violín, cuerdas y bajo continuo en la menor

Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes

Manfredo Kraemer, violin

Ensamble Barroco “Musica ad Rhenum”

Carlos López Buchardo

Escenas argentinas

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.39, Nº1

Ensemble 415

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Julio César en Egipto de Handel

13.00

Momentos Musicales

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Ulbricht

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"

Maria João Pires, piano

14.00

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

15.00

Camille Saint-Saëns

Trío para violín, chelo y piano Nº2 en mi menor, op.92

Trío Florestan

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333

Mitsuko Uchida, piano

George Gershwin

The man I love, de la comedia musical Lady, Be Good

Kiri Te Kanawa, soprano

The New Princess New Orchestra / John McGlinn

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Georg Philip Telemann

Tercer movimiento del Concierto en mi menor para flauta dulce, y flauta travesera

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Georg Philip Telemann

Último movimiento del Trío sonata en re menor para flauta dulce, viola da gamba y continuo

Stefan Temmingh, flauta dulce

Domen Marinčič, viola da gamba

Daniel Rosin, chelo barroco

Wiebke Weidanz, clave

Georg Philip Telemann

Segundo movimiento del Concierto en fa mayor para violín

Elizabeth Wallfisch, violín

Orquesta Barroca Orfeo / Michi Gaiff

Georg Philip Telemann

Segundo movimiento del Cuarteto en Si bemol mayor (Concierto polaco)

Ensamble Rebel / Jörg-Michael Schwarz

Antonio Soler

Antón y Pascual, villancico

Pierre Catalá, tenor

Escolanía de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos / Jean-Michel Hasler

José de Campderrós

Sagrado N…, villancico

Capilla de Indias / Tiziana Palmiero

Johann Nepomuk Hhummel

Danzas húngaras, para piano (1806)

Giuliana Corni, piano

Tradicional danés

El zapatero de Jerusalén, arreglo de Percy Grainger para flauta, trompeta, violín, viola, chelo, contrabajo y piano a cuatro manos

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Roberto Sierra (1953)

Memorias tropicales (1985)

Cuarteto Latinoamericano

18.00

Clásicos a la Carta

Jean Sibelius

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.39

Orquesta Sinfónica de Sydney / José Serebrier

Franz Liszt

Estudio de concierto para piano, S.145, Nº2: "Danza de los gnomos"

Helen Huang, piano

Camille Saint-Saëns

Introducción y rondó caprichoso para violín y orquesta

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock

19.00

Música de Salón

Orlando Gibbons

Los gritos de Londres, consort song

The Theatre of Voices

Fretwork

Michel Mascitti

Sonata para violín y continuo en Si bemol mayor, op.8; N°2

Gian Andrea Guerra, violín

Nicola Brovelli, chelo

Matteo Cicchitti, violone

Luigi Accardo, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

A Cloe, K.524

La primavera, K.597

Canción de la separación, K.519

La violeta, K.476

Peter Schreier, tenor

Jörg Demus, piano

Pedro Ximénez Abril Tirado

Minués para guitarra

Gabriel Schebor, guitarra

Gabriel Fauré

Elegía, op.24, para chelo y piano

Steven Isserlis, chelo

Pascal Devoyon, piano

20.00

Momentos Musicales