PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

25/10/2025

Programación Domingo 26 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Karol Szymanowski
Variaciones para piano sobre un tema folklórico polaco, op.10
Jerzy Sterczynski, piano

Gabriel Fauré
Cuarteto con piano Nº1 en do menor, op.15
Emanuel Ax, piano;
Isaac Stern, violín;
Jaime Laredo, viola;
Yo-Yo Ma, chelo

Sigismondo D'India
Crud'Amarilli, del Primer libro de madrigales a cinco voces
Les Arts Florissants / William Christie

Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Edvard Grieg
Dos melodías elegíacas, op.34
Eva Knardahl, piano

Albert Roussel
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53
Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit

Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos – Preludio
Los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín

Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición
Yefim Bronfman, piano

Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Joseph Haydn
Cuarteto Nº54 en Si bemol mayor, op.71, Nº1, Hob.III:69
Cuarteto Tátrai

Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Alan Hacker, clarinete;
Richard Burnett, piano

Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri

Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº2, H.74
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano

07.00
Momentos musicales

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Roeland Hendriks, clarinete
Sander Geerts, viola
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Joseph Haydn
Trío Nº39 en Sol mayor, Hob.XV:25, "Trío gitano"
Trio Wanderer

Piotr Ilich Chaikovsky
Romeo y Julieta, obertura fantasía (versión 1880)
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

08.00

Johann Sebastian Bach
Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041
Giuliano Carmignola, violín
Concerto Köln

Josef Rheinberger
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"
Jürg Hanselmann, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
"Per pietà, ben mio" e "In uomini, in soldati" de la ópera Cosí fan tutte, K.588
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

09.00

Anton Reicha
Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2
Quinteto de Vientos de Bergen

Hubert Parry
Una suite inglesa
Capella Istropolitana / Adrian Leaper

Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, S.124
Jenö Jandó, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti

10.00

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº8 en mi menor, op.59, Nº2, "Razumovsky Nº2"
Cuarteto Alban Berg

Marc-Antoine Charpentier
Te Deum, H.146
Bernadette Degelin y Lieve Janden, sopranos
Jean Nirouet, contratenor
Jan Caals, tenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile Gent
Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos

11.00

Jean Sibelius
Tapiola, op.112
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano

Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Trilogía Romana de Ottorino Respighi

13.00
Momentos Musicales

16.00
Complemento musical

17.00
En Modo Popular

Biaggio Marini
Sonata sobre la canción Fuggi dolente cor, para dos violines y continuo, op.22, Nº21
Accademia Bizantina

Franz Schubert
Final de la Sinfonía N°3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber

Franz Schubert
Final de la Sonata para piano en do menor, D.958
Radu Lupu, piano

Franz Schubert
Final del Cuarteto N°14 en re menor, “La muerte y la docenlla”, D.810
Cuarteto Emerson

Tradicional rumano
Sirba el bombero
Grigoras Dinicu, violín
Ensamble Instrumental

Georges Enescu
Primer tema de la Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2

Tradicional rumano
Sobre una roca oscura, un viejo castillo
Georges Enescu
Segundo tema de la Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2

Georges Enescu
Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

18.00
Clásicos a la Carta

19.00
Música de Salón

Johannes Hieronymus Kapsberger
Toccata arpeggiata, Gagliarda y Toccata N°5
Paul O’Dette, laúd

Johann Melchior Molter
El pajarillo entre las hojas, cantata italiana
Katharina Ott, soprano
Ensamble Trazon

Louis Massonneau
Cuarteto para oboe y cuerdas Nº1 en Re mayor
Ensamble Piú

Gioachino Rossini
Pastoral y Paseo
Ensamble La Passegiata

Miguel Llobet
Siete canciones populares catalanas, para guitarra
David Russel, guitarra

20.00
Momentos Musicales