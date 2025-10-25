Programación Domingo 26 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Karol Szymanowski
Variaciones para piano sobre un tema folklórico polaco, op.10
Jerzy Sterczynski, piano
Gabriel Fauré
Cuarteto con piano Nº1 en do menor, op.15
Emanuel Ax, piano;
Isaac Stern, violín;
Jaime Laredo, viola;
Yo-Yo Ma, chelo
Sigismondo D'India
Crud'Amarilli, del Primer libro de madrigales a cinco voces
Les Arts Florissants / William Christie
Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim
Edvard Grieg
Dos melodías elegíacas, op.34
Eva Knardahl, piano
Albert Roussel
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53
Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos – Preludio
Los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín
Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición
Yefim Bronfman, piano
Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman
Joseph Haydn
Cuarteto Nº54 en Si bemol mayor, op.71, Nº1, Hob.III:69
Cuarteto Tátrai
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Alan Hacker, clarinete;
Richard Burnett, piano
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº2, H.74
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano
07.00
Momentos musicales
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Roeland Hendriks, clarinete
Sander Geerts, viola
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins
Joseph Haydn
Trío Nº39 en Sol mayor, Hob.XV:25, "Trío gitano"
Trio Wanderer
Piotr Ilich Chaikovsky
Romeo y Julieta, obertura fantasía (versión 1880)
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
08.00
Johann Sebastian Bach
Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041
Giuliano Carmignola, violín
Concerto Köln
Josef Rheinberger
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"
Jürg Hanselmann, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
"Per pietà, ben mio" e "In uomini, in soldati" de la ópera Cosí fan tutte, K.588
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer
09.00
Anton Reicha
Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2
Quinteto de Vientos de Bergen
Hubert Parry
Una suite inglesa
Capella Istropolitana / Adrian Leaper
Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, S.124
Jenö Jandó, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti
10.00
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº8 en mi menor, op.59, Nº2, "Razumovsky Nº2"
Cuarteto Alban Berg
Marc-Antoine Charpentier
Te Deum, H.146
Bernadette Degelin y Lieve Janden, sopranos
Jean Nirouet, contratenor
Jan Caals, tenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile Gent
Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos
11.00
Jean Sibelius
Tapiola, op.112
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: la Trilogía Romana de Ottorino Respighi
13.00
Momentos Musicales
16.00
Complemento musical
17.00
En Modo Popular
Biaggio Marini
Sonata sobre la canción Fuggi dolente cor, para dos violines y continuo, op.22, Nº21
Accademia Bizantina
Franz Schubert
Final de la Sinfonía N°3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber
Franz Schubert
Final de la Sonata para piano en do menor, D.958
Radu Lupu, piano
Franz Schubert
Final del Cuarteto N°14 en re menor, “La muerte y la docenlla”, D.810
Cuarteto Emerson
Tradicional rumano
Sirba el bombero
Grigoras Dinicu, violín
Ensamble Instrumental
Georges Enescu
Primer tema de la Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2
Tradicional rumano
Sobre una roca oscura, un viejo castillo
Georges Enescu
Segundo tema de la Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2
Georges Enescu
Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu
18.00
Clásicos a la Carta
19.00
Música de Salón
Johannes Hieronymus Kapsberger
Toccata arpeggiata, Gagliarda y Toccata N°5
Paul O’Dette, laúd
Johann Melchior Molter
El pajarillo entre las hojas, cantata italiana
Katharina Ott, soprano
Ensamble Trazon
Louis Massonneau
Cuarteto para oboe y cuerdas Nº1 en Re mayor
Ensamble Piú
Gioachino Rossini
Pastoral y Paseo
Ensamble La Passegiata
Miguel Llobet
Siete canciones populares catalanas, para guitarra
David Russel, guitarra
20.00
Momentos Musicales