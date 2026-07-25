Programación Domingo 26 de Julio

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio para piano en si menor, K.540
Mitsuko Uchida, piano
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Lorraine McAslan, violín;
John Blakely, piano
Theodor von Schacht
Concertante para tres clarinetes y orquesta en Si bemol mayor
Dieter Klöcke, Oliver Link y Waldemar Wandel, clarinetes
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair
Gustav Mahler
Cinco canciones tempranas (orquestación de Luciano Berio)
Thomas Hampson, barítono
Orquesta Philharmonia / Luciano Berio
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061
András Schiff y Zoltán Kocsis, piano
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon
Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60 (transcripción para piano de Franz Liszt)
Leslie Howard, piano
Carl Nielsen
Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22
Pascal Rogé, piano
Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit
Christoph-Wilibald von Gluck
Los peregrinos de La Meca o El reencuentro imprevisto, Wq.32. Tercer acto
Lynne Dawson, soprano; Claudine Le Coz, soprano; Sophie Marin-Degor, soprano; Catherine Dubosc, soprano; Guy de Mey, tenor; Jean-Luc Viala, tenor; Gilles Cachemaille, bajo-barítono; Jean-Luc Viala, tenor; Jean Philippe Lafont, barítono
Orquesta de la Ópera de Lyon / John Eliot Gardiner
Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41
Michala Petri, flauta;
Lars Hannibal, laúd
Arnold Bax
Trío en Si bemol
Trío Borodin
Clara Schumann
Sonata para piano en sol menor
Yoshiko Iwai, piano
07.00
Momentos musicales
Johann Friedrich Fasch (compositor alemán, 1688-1758)
Obertura para orquesta en Re mayor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Vladimir Ashkenazy, piano
Georges Bizet
"Mi amada, flor formida" Dúo del acto II de la ópera Los pescadores de perlas
Anna Netrebko, soprano
Rolando Villazón, tenor
Staatskapelle de Dresde / Nicola Luisotti
08.00
Nicolò Paganini
Sonata Varsavia para violín y orquesta
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti
Joaquín Turina
Escena andaluza, op.7
Lawrence Power, viola
Ensamble Nash
Albert Roussel
Serenata para flauta, violín, viola, chelo y arpa
William Bennett, flauta
Kenneth Sillito, violín
Stephen Shingles, viola
Denis Vigay, chelo
Skaila Kanga, arpa
Piotr Ilich Chaikovsky
Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
09.00
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Ingrid Fliter, piano
Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez
Joseph Haydn
Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3
Cuarteto Tátrai
Louis Nicolas Clérambault (compositor y organista francés del Barroco)
Cantata “El sol, vencedor de las nubes”
Mireille Delunsch, soprano
Orquesta Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
10.00
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99
Arto Noras, chelo
Juhani Lagerspetz, piano
Leopold Mozart
Divertimento en Fa mayor, “Un paseo musical en trineo”
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Frigyes Sándor
Antonio Lotti
Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor
Heinz Holliger, oboe d'amore
I Musici
11.00
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en Mi mayor, Catálogo Bach 1016
Monica Huggett, violín
Ton Koopman, clave
Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle
Ernesto Lecuona
Selección de Danzas cubanas del siglo XIX
Pierre Solot, piano
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: la Sinfonía Nº 4 en mi menor de Brahms
13.00
Momentos Musicales
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414
Neil Rutman, piano
Academy of London / Richard Stamp
Anton Webern
Rondó para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Arditti
Edvard Grieg
Tres fragmentos sinfónicos de Sigurd Jorsalfar, op.56
Eva Knardahl, piano
14.00
Ludwig van Beethoven
Agnus Dei de la Missa Solemnis, op.123
Anna Tomowa-Sintow, soprano
Patricia Payne, mezzosoprano
Robert Tear, tenor
Robert Lloyd, bajo
Coro de la Orquesta Sinfónica de Londres
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Frédéric Chopin
- Nocturno para piano Nº8 en Re bemol mayor, op.27, Nº2
- Mazurca para piano Nº32 en do sostenido menor, op.50, Nº3
Dinu Lipatti, piano
Paul Hindemith
Sinfonía para banda de concierto en Si bemol mayor
Orquesta Philharmonia de Londres / Paul Hindemith
Wilhelm Friedemann Bach
- Preludio para clave en do menor, FK 29
- Marcha para clave en Mi bemol mayor, FK 30
Christophe Rousset, clave
15.00
Maurice Ravel
Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto
Nancy Allen, arpa
Ransom Wilson, flauta
David Schifrin, clarinete
Cuarteto Tokio
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera “La Gazza Ladra”
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Marin Marais
Las voces humanas
Ensamble Le Spectre de la Rose
Max Bruch
Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26
Julia Fischer, violín
Orquesta Tonhalle de Zurich / David Zinman
16.00
La consigna
17.00
En modo popular
Leoš Janáček
Danzas de Valaquia (1889)
Orquesta Filarmónica de Londres / Harry Albrechts
Leoš Janáček
Fragmento de la segunda escena del segundo acto de la ópera Katia Kabanova
Elisabeth Söderström, soprano
Peter Dvorsky, tenor
Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras
Leoš Janáček
Primer movimiento del Cuarteto Nº1, “Sonata Kreutzer” (1923)
Cuarteto Smetana
Leoš Janáček
Cuarto movimiento del Cuarteto Nº2, “Cartas íntimas” (1928)
Cuarteto Smetana
Bedřich Smetana
“Furiant”, de la ópera La novia vendida
Antonin Dvořák
Danza eslava en Do mayor (Furiant), op.46, N°1
Orquesta de Cleveland / George Szell
18.00
El Clásico del domingo
Piotr Iich Chaikovsky
Trío en la menor, op.50
Itzhak Perlman, violín;
Lynn Harrell, chelo;
Vladimir Ashkenazy, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Nocturno para piano en Fa mayor, op.10, Nº1
Sviatoslav Richter, piano
19.00
Música de Salón
Michel Lambert
El reposo, la sombra, el silencio; Sombra de mi amada y Vuestro desprecio cada día, airs de cour
Stephan van Dyck, tenor
Musica Favola
Ludwig van Beethoven
Primer movimiento de la Sonata N°29 para piano en Si bemol mayor, op.106
Christian Kälberer, piano
Johannes Hyeronimus Kapsberger
“Batalla”, del Libro quarto d'intavolatura di chitarone
Rolf Lislevand, chitarone
Alessandro Nini
La serenata del pastor, canción
Clito Moderati
Pienso en ti, canción
Luigi Zamboni
La florista florentina
Barbara Vignudelli, soprano
Stefano Malferrar, piano
Henry Bishop
Home, Sweet Home!
Robert Tear, tenor
André Previn, piano
Robert Nicholas Bochsa
“Andante amabile”, de la Gran sonata para clarinete y arpa, op,52
Luigi Magistrelli, clarinete
Elena Gorna, arpa
20.00
Momentos Musicales