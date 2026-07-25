Programación Domingo 26 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Mitsuko Uchida, piano

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Lorraine McAslan, violín;

John Blakely, piano

Theodor von Schacht

Concertante para tres clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Dieter Klöcke, Oliver Link y Waldemar Wandel, clarinetes

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

Gustav Mahler

Cinco canciones tempranas (orquestación de Luciano Berio)

Thomas Hampson, barítono

Orquesta Philharmonia / Luciano Berio

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061

András Schiff y Zoltán Kocsis, piano

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60 (transcripción para piano de Franz Liszt)

Leslie Howard, piano

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22

Pascal Rogé, piano

Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit

Christoph-Wilibald von Gluck

Los peregrinos de La Meca o El reencuentro imprevisto, Wq.32. Tercer acto

Lynne Dawson, soprano; Claudine Le Coz, soprano; Sophie Marin-Degor, soprano; Catherine Dubosc, soprano; Guy de Mey, tenor; Jean-Luc Viala, tenor; Gilles Cachemaille, bajo-barítono; Jean-Luc Viala, tenor; Jean Philippe Lafont, barítono

Orquesta de la Ópera de Lyon / John Eliot Gardiner

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41

Michala Petri, flauta;

Lars Hannibal, laúd

Arnold Bax

Trío en Si bemol

Trío Borodin

Clara Schumann

Sonata para piano en sol menor

Yoshiko Iwai, piano

07.00

Momentos musicales

Johann Friedrich Fasch (compositor alemán, 1688-1758)

Obertura para orquesta en Re mayor

Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Georges Bizet

"Mi amada, flor formida" Dúo del acto II de la ópera Los pescadores de perlas

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Staatskapelle de Dresde / Nicola Luisotti

08.00

Nicolò Paganini

Sonata Varsavia para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Joaquín Turina

Escena andaluza, op.7

Lawrence Power, viola

Ensamble Nash

Albert Roussel

Serenata para flauta, violín, viola, chelo y arpa

William Bennett, flauta

Kenneth Sillito, violín

Stephen Shingles, viola

Denis Vigay, chelo

Skaila Kanga, arpa

Piotr Ilich Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

09.00



Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Ingrid Fliter, piano

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

Joseph Haydn

Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3

Cuarteto Tátrai

Louis Nicolas Clérambault (compositor y organista francés del Barroco)

Cantata “El sol, vencedor de las nubes”

Mireille Delunsch, soprano

Orquesta Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

10.00



Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99

Arto Noras, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

Leopold Mozart

Divertimento en Fa mayor, “Un paseo musical en trineo”

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Frigyes Sándor

Antonio Lotti

Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor

Heinz Holliger, oboe d'amore

I Musici

11.00

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en Mi mayor, Catálogo Bach 1016

Monica Huggett, violín

Ton Koopman, clave

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Ernesto Lecuona

Selección de Danzas cubanas del siglo XIX

Pierre Solot, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº 4 en mi menor de Brahms

13.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414

Neil Rutman, piano

Academy of London / Richard Stamp

Anton Webern

Rondó para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Arditti

Edvard Grieg

Tres fragmentos sinfónicos de Sigurd Jorsalfar, op.56

Eva Knardahl, piano

14.00

Ludwig van Beethoven

Agnus Dei de la Missa Solemnis, op.123

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Patricia Payne, mezzosoprano

Robert Tear, tenor

Robert Lloyd, bajo

Coro de la Orquesta Sinfónica de Londres

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Frédéric Chopin

- Nocturno para piano Nº8 en Re bemol mayor, op.27, Nº2

- Mazurca para piano Nº32 en do sostenido menor, op.50, Nº3

Dinu Lipatti, piano

Paul Hindemith

Sinfonía para banda de concierto en Si bemol mayor

Orquesta Philharmonia de Londres / Paul Hindemith

Wilhelm Friedemann Bach

- Preludio para clave en do menor, FK 29

- Marcha para clave en Mi bemol mayor, FK 30

Christophe Rousset, clave

15.00

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto

Nancy Allen, arpa

Ransom Wilson, flauta

David Schifrin, clarinete

Cuarteto Tokio

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera “La Gazza Ladra”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Marin Marais

Las voces humanas

Ensamble Le Spectre de la Rose

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26

Julia Fischer, violín

Orquesta Tonhalle de Zurich / David Zinman

16.00

La consigna

17.00

En modo popular

Leoš Janáček

Danzas de Valaquia (1889)

Orquesta Filarmónica de Londres / Harry Albrechts

Leoš Janáček

Fragmento de la segunda escena del segundo acto de la ópera Katia Kabanova

Elisabeth Söderström, soprano

Peter Dvorsky, tenor

Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras

Leoš Janáček

Primer movimiento del Cuarteto Nº1, “Sonata Kreutzer” (1923)

Cuarteto Smetana

Leoš Janáček

Cuarto movimiento del Cuarteto Nº2, “Cartas íntimas” (1928)

Cuarteto Smetana

Bedřich Smetana

“Furiant”, de la ópera La novia vendida

Antonin Dvořák

Danza eslava en Do mayor (Furiant), op.46, N°1

Orquesta de Cleveland / George Szell

18.00

El Clásico del domingo

Piotr Iich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Itzhak Perlman, violín;

Lynn Harrell, chelo;

Vladimir Ashkenazy, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Nocturno para piano en Fa mayor, op.10, Nº1

Sviatoslav Richter, piano

19.00

Música de Salón

Michel Lambert

El reposo, la sombra, el silencio; Sombra de mi amada y Vuestro desprecio cada día, airs de cour

Stephan van Dyck, tenor

Musica Favola

Ludwig van Beethoven

Primer movimiento de la Sonata N°29 para piano en Si bemol mayor, op.106

Christian Kälberer, piano

Johannes Hyeronimus Kapsberger

“Batalla”, del Libro quarto d'intavolatura di chitarone

Rolf Lislevand, chitarone

Alessandro Nini

La serenata del pastor, canción

Clito Moderati

Pienso en ti, canción

Luigi Zamboni

La florista florentina

Barbara Vignudelli, soprano

Stefano Malferrar, piano

Henry Bishop

Home, Sweet Home!

Robert Tear, tenor

André Previn, piano

Robert Nicholas Bochsa

“Andante amabile”, de la Gran sonata para clarinete y arpa, op,52

Luigi Magistrelli, clarinete

Elena Gorna, arpa

20.00

Momentos Musicales