Programación Domingo 26 de Enero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Hélène Grimaud, piano

Arnold Schoenberg

Fantasía para violín y piano, op.47

Gidon Kremer, violín;

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Lauber

Cuatro danzas medievales, op 45

Peter-Lukas Graf, flauta;

Ursula Holliger, arpa

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Adela González-Campa, castañuelas

Wolfgang Amadeus Mozart

Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455

Mitsuko Uchida, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín;

Jaap der Linden, viola da gamba;

Richard Eggar, clave

Sergei Prokofiev

Sinfonietta, op.5/48

Orquesta Nacional Real de Escocia / Neeme Järvi

Johannes Brahms

Trío Nº1 en Si mayor, op.8

Isaac Stern, violín;

Leonard Rose, chelo;

Eugene Istomin, piano

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia Nicklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

George Enescu

Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10

Aurora Ienei, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas Nº5 en Re mayor, G.478

Yo-Yo Ma, chelo barroco

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Ferruccio Busoni

Cuarteto Nº2 en Do mayor, op.26

Cuarteto de Austria

Claude Debussy

La isla alegre, L.106

Tamás Vásáry, piano

07.00

Momentos musicales

Paul Dukas

La Péri

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

George Gershwin

Tres canciones: Ritmo fascinante, Alguien que me ame y Lisa

Leon Bates, piano

Johann Friedrich Fasch (compositor alemán del barroco)

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

László Hara, fagot

Cuarteto Tátrai

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº9 re menor (inconclusa)

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Gennadi Yudin

08.00

John Field

Quinteto con piano en La bemol mayor

Miceal O'Rourke, piano

Miembros de The London Mozart Players

Siegfried Translateur (compositor alemán, 1875-1944)

En los prados de Viena

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Joseph Haydn

Sinfonía en Do mayor, Hob.1, Nº63,

Orquesta de Cámara Orpheus

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Sol Gabetta, chelo

Hélène Grimaud, piano

09.00

Jacques Ibert

Concertino de cámara para saxo alto y once instrumentos

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Claudio Monteverdi

Combate de Tancredi y Clorinda

Andrew King, tenor

Emma Kirkby, soprano

Paul Agnew, tenor

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Ernest John Moeran

Sonata para violín y piano en mi menor

Donald Scotts, violín

John Talbot, piano

10.00

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema original, op.21, Nº1

Gerhard Oppitz, piano

Antonin Dvorák

Canciones gitanas, op.55

Edith Thallaug, mezzosoprano

Eva Knardahl, piano

11.00

Muzio Clementi

Sinfonía Nº2 en Re mayor, WoO33

Orquesta Philarmonia / Francesco D' Avalos

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier, flauta traversa

Peter Spohr, flauta traversa

Rhoda Patrick, fagot

Tatjana Geiger, clave

Franz Schubert

Movimiento de cuarteto en do menor, D.703

Cuarteto Lindsay

Bedrich Smetana

La mujer del campo (polka)

Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / Frantisek Jílek

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: el Concierto para piano Nº 26 ‘Coronación’ de Mozart

13.00

Momentos del 2024

19.00

Música de Verano

Giovanni Battista Viotti (1755 – 1824)

Concierto para violín y orquesta N°24 en si menor

Guido Rimonda, violín

Camerata Ducale / Guido Rimonda

Ángel Lasala

Trío N°1, “Poema de las Serranías”

Trío de Olavarria

Frédéric Chopin

Tres canciones, op.74:

N°2: “Primavera”, N°8: “Amado mío”, y N°11: “Los amantes”

Aleksandra Kurkzak, soprano

Nelson Goerner, piano

20.00

François Couperin

Concierto real Nº4

Miembros del ensamble Musica ad Rhenum

Richard Wagner

Obertura de El holandés errante

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Evgeny Kissin, piano

21.00

Georg Philipp Telemann

Obertura en mi menor, de la colección “Tafelmusik”

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Franz Liszt

"Tarantela", de Años de peregrinación

Benjamin Grosvenor, piano

Franz Danzi

Concierto para corno y orquesta en Mi mayor

Hermann Baumann, corno

Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

22.00

Claude Debussy

Fantasía para piano y orquesta

Andrew von Oeyen, piano

Orquesta Philharmonia de Praga / Emmanuel Villaume

Antonin Dvorák

Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"

Trío de Oslo

23.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano