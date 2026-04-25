PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

25/04/2026

Programación Domingo 26 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Alan Hacker, clarinete;
Richard Burnett, piano

Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano

Sébastien de Brossard
Retribue servuo tuo
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Luigi Boccherini
Quinteto con guitarra Nº5 en Re mayor, G.449
Zoltán Tokos, guitarra
Cuarteto Danubius

Claude Debussy
Imágenes, L.122, Nº2: "Iberia"
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36
Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37
Pascal Rogé, piano

Béla Bartók
Sonata para violín y piano Nº1, op.21 Sz 75
Isabelle Faust, violín;
Ewa Kupiec, piano

Jean Sibelius
Vals triste para orquesta, op.44, Nº1
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Felix Mendelssohn
Suleika, op.34, Nº4
Suleika, op.57, Nº3
El lugar favorito, op.99, Nº3
Nuevo amor, op.19, Nº4
Marianne Hirsti, soprano;
Rudolf Jansen, piano

Robert Schumann
Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20
Vladimir Horowitz, piano

Ferdinand David
Andante y scherzo caprichoso para violín y piano, 16 (arr para violín y orquesta)
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

07.00
Momentos musicales

Antonio Vivaldi
Concierto para dos trompetas, violín y orquesta en Do mayor, R.537
Maurice André y Bernard Soustrot, trompetas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Mieczyslaw Karlowicz
Olas que regresan, op.9
Orquesta Sinfónica Filarmónica de Silesia / Jerzy Salwarowski

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333
Ingolf Wunder, piano

08.00

John Ireland
Comedy overture
London Collegiate Brass / James Stobart

Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Gringolts

François Colin de Blamont (compositor francés, 1690-1760)
Dido, cantata para voz solista y orquesta
Jennifer Smith, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

09.00

Johann Peter Pixis
Concertino para piano y orquesta en mi bemol mayor, Op. 68
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta Sinfónica de Tasmania

Ludwig van Beethoven
Trío para clarinete, chelo y piano Nº4 en Si bemol mayor, op.11
Charles West, clarinete
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano

Luis Gianneo
El tarco en flor
Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan / Jorge Fontenla

10.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11
Cuarteto Borodin

Georg Christoph Wagenseil
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor
Reiner Hochmuth, chelo
Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler

11.00

Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano

Sigismondo D'India
Selección de madrigales del Octavo libro
Les Arts Florissants / William Christie

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00
Momentos Musicales

Pietro Mascagni
Suite de la música incidental de “La Ciudad Eterna”
Filarmónica´900 del Teatro Regio de Turín / Gianandrea Noseda

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

14.00

Édouard Lalo
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Pieter Wispelwey, chelo
Orquesta Sinfónica de Flandes / Seikyo Kim

Jean Marie Leclair
Recreación musical de ejecución sencilla Nº2
Florilegium

15.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330
Mitsuko Uchida, piano

Darius Milhaud
Divertimento en tres partes para quinteto de vientos, op.299b
Athena Ensemble

Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en la menor, RV 358
Andrés Gabetta, violín
Cappella Gabetta

Heitor Villa-Lobos
Cinco preludios para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra

16.00
La consigna

17.00
En modo popular

Alexander Dargomizhsky
Kazachok. Fantasía para orquesta (1864)
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeny Svetlanov

Amy Beach
Esquimales. Suite para piano, op.64 (1907)
Kirsten Johnson, piano

Kurt Atterberg
Sinfonía N°4 en sol menor, op.14, “Sinfonia piccola”
Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Ari Rasilainen.

Tradicional cubano
Drume negrita
Bola de NIeve

Leo Brouwer
“Canción de cuna”, N°1 de Dos temas populares cubanos, para guitarra
Silvia Costanzo, guitarra

18.00
El Clásico del domingo

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano

Ludwig van Beethoven
Siete variaciones para chelo y piano sobre un dueto, y Doce variaciones para chelo y piano sobre "Ein Mädchen oder ein Weibchen" (una niña o una mujer), ambas, de La flauta mágica de Mozart
Yo-Yo Ma, chelo
Emanuel Ax, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501
Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos

19.00
Música de Salón

William Byrd
Bella Susana, Regocijémonos en el Señor y Bella isla de Bretaña, consort songs
Teresa Bonner, soprano
Ensamble de Violas Rose

Franz Schubert
Margarita en la rueca, D.118, canción
(Franz Schubert
Serenata, D.957, N°4, canción
Pietro Mascagani
Intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana
(en arreglo para tuba y arpa de los intérpretes)
Andreas Martin Hofmeir, tuba
Andreas Mildner, arpa

Ricardo Castro
Rigoletto. Transcripción elegante, op.1
Silvia Navarrete, piano

Michel Lambert
Mi pastora es tierna y fiel, aria de corte
Cyril Auvity, tenor
Ensamble L’Yriade

Étienne Moulinié
Cuán virtuosa es Philis, aria de corte
Charles Daniels, tenor
Jacob Heringman, laúd

Marc-Antoine Charpentier
Fenchon, la amable Fenchon, aria de corte
Les Arts Florissants / William Christie

Francesco Maria Veracini
Largo, para violín y piano
Ingolf Truban, violín
Jean Jacues Dünki, piano

20.00
Momentos Musicales