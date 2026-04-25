Programación Domingo 26 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Alan Hacker, clarinete;
Richard Burnett, piano
Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano
Sébastien de Brossard
Retribue servuo tuo
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Luigi Boccherini
Quinteto con guitarra Nº5 en Re mayor, G.449
Zoltán Tokos, guitarra
Cuarteto Danubius
Claude Debussy
Imágenes, L.122, Nº2: "Iberia"
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36
Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37
Pascal Rogé, piano
Béla Bartók
Sonata para violín y piano Nº1, op.21 Sz 75
Isabelle Faust, violín;
Ewa Kupiec, piano
Jean Sibelius
Vals triste para orquesta, op.44, Nº1
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
Felix Mendelssohn
Suleika, op.34, Nº4
Suleika, op.57, Nº3
El lugar favorito, op.99, Nº3
Nuevo amor, op.19, Nº4
Marianne Hirsti, soprano;
Rudolf Jansen, piano
Robert Schumann
Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20
Vladimir Horowitz, piano
Ferdinand David
Andante y scherzo caprichoso para violín y piano, 16 (arr para violín y orquesta)
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
07.00
Momentos musicales
Antonio Vivaldi
Concierto para dos trompetas, violín y orquesta en Do mayor, R.537
Maurice André y Bernard Soustrot, trompetas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Mieczyslaw Karlowicz
Olas que regresan, op.9
Orquesta Sinfónica Filarmónica de Silesia / Jerzy Salwarowski
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333
Ingolf Wunder, piano
08.00
John Ireland
Comedy overture
London Collegiate Brass / James Stobart
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Gringolts
François Colin de Blamont (compositor francés, 1690-1760)
Dido, cantata para voz solista y orquesta
Jennifer Smith, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
09.00
Johann Peter Pixis
Concertino para piano y orquesta en mi bemol mayor, Op. 68
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta Sinfónica de Tasmania
Ludwig van Beethoven
Trío para clarinete, chelo y piano Nº4 en Si bemol mayor, op.11
Charles West, clarinete
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano
Luis Gianneo
El tarco en flor
Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan / Jorge Fontenla
10.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11
Cuarteto Borodin
Georg Christoph Wagenseil
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor
Reiner Hochmuth, chelo
Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler
11.00
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Sigismondo D'India
Selección de madrigales del Octavo libro
Les Arts Florissants / William Christie
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
13.00
Momentos Musicales
Pietro Mascagni
Suite de la música incidental de “La Ciudad Eterna”
Filarmónica´900 del Teatro Regio de Turín / Gianandrea Noseda
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
14.00
Édouard Lalo
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Pieter Wispelwey, chelo
Orquesta Sinfónica de Flandes / Seikyo Kim
Jean Marie Leclair
Recreación musical de ejecución sencilla Nº2
Florilegium
15.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330
Mitsuko Uchida, piano
Darius Milhaud
Divertimento en tres partes para quinteto de vientos, op.299b
Athena Ensemble
Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en la menor, RV 358
Andrés Gabetta, violín
Cappella Gabetta
Heitor Villa-Lobos
Cinco preludios para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra
16.00
La consigna
17.00
En modo popular
Alexander Dargomizhsky
Kazachok. Fantasía para orquesta (1864)
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeny Svetlanov
Amy Beach
Esquimales. Suite para piano, op.64 (1907)
Kirsten Johnson, piano
Kurt Atterberg
Sinfonía N°4 en sol menor, op.14, “Sinfonia piccola”
Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Ari Rasilainen.
Tradicional cubano
Drume negrita
Bola de NIeve
Leo Brouwer
“Canción de cuna”, N°1 de Dos temas populares cubanos, para guitarra
Silvia Costanzo, guitarra
18.00
El Clásico del domingo
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
Ludwig van Beethoven
Siete variaciones para chelo y piano sobre un dueto, y Doce variaciones para chelo y piano sobre "Ein Mädchen oder ein Weibchen" (una niña o una mujer), ambas, de La flauta mágica de Mozart
Yo-Yo Ma, chelo
Emanuel Ax, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501
Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos
19.00
Música de Salón
William Byrd
Bella Susana, Regocijémonos en el Señor y Bella isla de Bretaña, consort songs
Teresa Bonner, soprano
Ensamble de Violas Rose
Franz Schubert
Margarita en la rueca, D.118, canción
(Franz Schubert
Serenata, D.957, N°4, canción
Pietro Mascagani
Intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana
(en arreglo para tuba y arpa de los intérpretes)
Andreas Martin Hofmeir, tuba
Andreas Mildner, arpa
Ricardo Castro
Rigoletto. Transcripción elegante, op.1
Silvia Navarrete, piano
Michel Lambert
Mi pastora es tierna y fiel, aria de corte
Cyril Auvity, tenor
Ensamble L’Yriade
Étienne Moulinié
Cuán virtuosa es Philis, aria de corte
Charles Daniels, tenor
Jacob Heringman, laúd
Marc-Antoine Charpentier
Fenchon, la amable Fenchon, aria de corte
Les Arts Florissants / William Christie
Francesco Maria Veracini
Largo, para violín y piano
Ingolf Truban, violín
Jean Jacues Dünki, piano
20.00
Momentos Musicales