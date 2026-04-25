Programación Domingo 26 de Abril

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112

Cuarteto Miami

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete;

Richard Burnett, piano

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

Sébastien de Brossard

Retribue servuo tuo

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº5 en Re mayor, G.449

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº2: "Iberia"

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1

Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2

Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3

Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36

Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37

Pascal Rogé, piano

Béla Bartók

Sonata para violín y piano Nº1, op.21 Sz 75

Isabelle Faust, violín;

Ewa Kupiec, piano

Jean Sibelius

Vals triste para orquesta, op.44, Nº1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Felix Mendelssohn

Suleika, op.34, Nº4

Suleika, op.57, Nº3

El lugar favorito, op.99, Nº3

Nuevo amor, op.19, Nº4

Marianne Hirsti, soprano;

Rudolf Jansen, piano

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20

Vladimir Horowitz, piano

Ferdinand David

Andante y scherzo caprichoso para violín y piano, 16 (arr para violín y orquesta)

Hagai Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

07.00

Momentos musicales

Antonio Vivaldi

Concierto para dos trompetas, violín y orquesta en Do mayor, R.537

Maurice André y Bernard Soustrot, trompetas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Mieczyslaw Karlowicz

Olas que regresan, op.9

Orquesta Sinfónica Filarmónica de Silesia / Jerzy Salwarowski

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333

Ingolf Wunder, piano

08.00

John Ireland

Comedy overture

London Collegiate Brass / James Stobart

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Gringolts

François Colin de Blamont (compositor francés, 1690-1760)

Dido, cantata para voz solista y orquesta

Jennifer Smith, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

09.00



Johann Peter Pixis

Concertino para piano y orquesta en mi bemol mayor, Op. 68

Howard Shelley, piano y dirección

Orquesta Sinfónica de Tasmania

Ludwig van Beethoven

Trío para clarinete, chelo y piano Nº4 en Si bemol mayor, op.11

Charles West, clarinete

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan / Jorge Fontenla

10.00



Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11

Cuarteto Borodin

Georg Christoph Wagenseil

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor

Reiner Hochmuth, chelo

Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler

11.00

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Sigismondo D'India

Selección de madrigales del Octavo libro

Les Arts Florissants / William Christie

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00

Momentos Musicales

Pietro Mascagni

Suite de la música incidental de “La Ciudad Eterna”

Filarmónica´900 del Teatro Regio de Turín / Gianandrea Noseda

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

14.00

Édouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Pieter Wispelwey, chelo

Orquesta Sinfónica de Flandes / Seikyo Kim

Jean Marie Leclair

Recreación musical de ejecución sencilla Nº2

Florilegium

15.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330

Mitsuko Uchida, piano

Darius Milhaud

Divertimento en tres partes para quinteto de vientos, op.299b

Athena Ensemble

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en la menor, RV 358

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta

Heitor Villa-Lobos

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

16.00

La consigna

17.00

En modo popular

Alexander Dargomizhsky

Kazachok. Fantasía para orquesta (1864)

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeny Svetlanov

Amy Beach

Esquimales. Suite para piano, op.64 (1907)

Kirsten Johnson, piano

Kurt Atterberg

Sinfonía N°4 en sol menor, op.14, “Sinfonia piccola”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Ari Rasilainen.

Tradicional cubano

Drume negrita

Bola de NIeve

Leo Brouwer

“Canción de cuna”, N°1 de Dos temas populares cubanos, para guitarra

Silvia Costanzo, guitarra

18.00

El Clásico del domingo

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Ludwig van Beethoven

Siete variaciones para chelo y piano sobre un dueto, y Doce variaciones para chelo y piano sobre "Ein Mädchen oder ein Weibchen" (una niña o una mujer), ambas, de La flauta mágica de Mozart

Yo-Yo Ma, chelo

Emanuel Ax, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501

Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos

19.00

Música de Salón

William Byrd

Bella Susana, Regocijémonos en el Señor y Bella isla de Bretaña, consort songs

Teresa Bonner, soprano

Ensamble de Violas Rose

Franz Schubert

Margarita en la rueca, D.118, canción

(Franz Schubert

Serenata, D.957, N°4, canción

Pietro Mascagani

Intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana

(en arreglo para tuba y arpa de los intérpretes)

Andreas Martin Hofmeir, tuba

Andreas Mildner, arpa

Ricardo Castro

Rigoletto. Transcripción elegante, op.1

Silvia Navarrete, piano

Michel Lambert

Mi pastora es tierna y fiel, aria de corte

Cyril Auvity, tenor

Ensamble L’Yriade

Étienne Moulinié

Cuán virtuosa es Philis, aria de corte

Charles Daniels, tenor

Jacob Heringman, laúd

Marc-Antoine Charpentier

Fenchon, la amable Fenchon, aria de corte

Les Arts Florissants / William Christie

Francesco Maria Veracini

Largo, para violín y piano

Ingolf Truban, violín

Jean Jacues Dünki, piano

20.00

Momentos Musicales