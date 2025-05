Programación Domingo 25 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals

Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

John Adams

Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)

Hermann Kretzschmar, piano

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42

Lotte Lehmann, soprano

Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

07.00

Momentos musicales

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Roeland Hendriks, clarinete

Sander Geerts, viola

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Joseph Haydn

Trío Nº39 en Sol mayor, Hob.XV:25, "Trío gitano"

Trio Wanderer

Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía (versión 1880)

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

08.00

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041

Giuliano Carmignola, violín

Concerto Köln

Josef Rheinberger

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"

Jürg Hanselmann, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

"Per pietà, ben mio" e "In uomini, in soldati" de la ópera Cosí fan tutte, K.588

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer



09.00



Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

Hubert Parry

Una suite inglesa

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, S.124

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti

10.00



Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº8 en mi menor, op.59, Nº2, "Razumovsky Nº2"

Cuarteto Alban Berg

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum, H.146

Bernadette Degelin y Lieve Janden, sopranos

Jean Nirouet, contratenor

Jan Caals, tenor

Kurt Widmer, bajo

Coro Cantabile Gent

Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos

11.00

Jean Sibelius

Tapiola, op.112

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Christian Poltéra, chelo

Kathryn Scott, piano

Alessandro Rolla

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: El martirio de San Sebastián de Debussy & Gabriele D’Annunzio

13.00

Momentos Musicales

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev

Guillaume Dumanoir

Suite para orquesta en Fa mayor

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

14.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº25 en Fa mayor, K.377

Itzhak Perlman, violín;

Daniel Barenboim, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº1 en do menor, op.11

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Gabriel Fauré

Claro de Luna, op.46, Nº2

Barbara Hendricks, soprano;

Michel Dalberto, piano

15.00

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia. Piano

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Leonard Slatkin

16.00

Complemento musical

17.00

En Modo Popular

Franz Schmidt

Variaciones sobre una canción de los húsares (1930)

Orquesta Sinfónica de Malmö / Vassily Sinaisky

Eduardo Toldrá

Siete canciones populares catalanas

Orfeón Catalán / Jordi Casas

Alan Hohvaness

“Fantasía”de Yevnok, suite para piano

Sahan Arzruni, piano

Alan Hovhaness

Suite sobre temas griegos, para piano (“Canción nupcial”, “Canción del viñedo” y “Danza en siete talas”)

Sahan Arzruni, piano

18.00

Clásicos a la Carta

Sergei Prokofiev

Pedro y el lobo, op.67

José Carreras, narrador

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº8 en Re mayor, K.311

Mitsuko Uchida, piano

Friedrich von Flotow

"Ach so fromm" de la ópera Martha

Luciano Pavarotti, tenor

New Philarmonia Orchestra / Richard Bonynge

19.00

Música de Salón

20.00

Momentos Musicales