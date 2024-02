Programación Domingo 25 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Hélène Grimaud, piano

Arnold Schoenberg

Fantasía para violín y piano, op.47

Gidon Kremer, violín;

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Lauber

Cuatro danzas medievales, op 45

Peter-Lukas Graf, flauta;

Ursula Holliger, arpa

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Adela González-Campa, castañuelas

Wolfgang Amadeus Mozart

Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455

Mitsuko Uchida, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín;

Jaap der Linden, viola da gamba;

Richard Eggar, clave

Sergei Prokofiev

Sinfonietta, op.5/48

Orquesta Nacional Real de Escocia / Neeme Järvi

Johannes Brahms

Trío Nº1 en Si mayor, op.8

Isaac Stern, violín;

Leonard Rose, chelo;

Eugene Istomin, piano

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia Nicklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

George Enescu

Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10

Aurora Ienei, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas Nº5 en Re mayor, G.478

Yo-Yo Ma, chelo barroco

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Ferruccio Busoni

Cuarteto Nº2 en Do mayor, op.26

Cuarteto de Austria

07.00

Música de Verano

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera cómica “El castillo de Kenilworth”

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Dario Salvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas traversas

Rhoda Patrick, fagot

Tatjana Geiger, clave

Julius Fučik

Sueño ideal, vals, op.69

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

08.00



Eduard Tubin (compositor y director estonio, 1905-1982)

Concierto para violín y orquesta Nº2

Gustavo García, violín

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa menor, op.13, Nº6

Maria Tipo, piano

Johann Pachelbel

Aria con variaciones en La mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

09.00



Béla Bartók

Concierto para orquesta, catálogo 116

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº18 en Sol mayor, K.301

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

10.00

André Caplet

Cuento fantástico, para arpa y cuarteto de cuerdas. Basado en el cuento “La máscara de la muerte roja” de Edgar Allan Poe

Laurence Cabel, arpa

Ensamble Música Oblicua

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Vitezslav Novák (compositor checo, 1870-1949)

Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

11.00

Antonio Vivaldi

In turbata mare irato, motete R.627 (Ríom 627)

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110

Alfred Brendel, piano

Louis Spohr

Dúo concertante para dos violines en Re mayor, op.67, Nº2

Itzhak Perlman y Pinjas Zukerman, violines

12.00

William Croft

Suite de Los gemelos rivales

The Parley of Instruments / Roy Goodman y Peter Holman

Gustav Mahler

Sinfonía Nº10 en Fa sostenido mayor. Mov.I: Adagio

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Karl Anton Rickenbacher

Joseph Haydn

Fantasía para piano en Do mayor, Hob.XVII:4

Alfred Brendel, piano

13.00

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

Johann Sebastian Bach

Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971

Alexandre Tharaud, piano

14.00

Johann Christian Bach

Sexteto en Do mayor para oboe, dos cornos, violín, chelo y teclado (c.1775)

Miembros de The English Concert

Héctor Berlioz

Obertura El carnaval romano, op.9

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

Ángel Lasala

Trío de las serranías

Trío de Olavarría

Antonio Vivaldi

Concierto para dos mandolinas y orquesta en Sol mayor, R.532

The English Concert / Trevor Pinnock

James Tyler y Robin Jeffrey, mandolina

15.00

Sergei Rachmaninov

No cantes ya tu canción, muchacha; Torrentes de primavera y Vocalise, canciones

Galina Vishnevskaya, soprano

Mstislav Rostropovich, piano

Gyôrgy Ligeti

Concierto rumano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Sakari Oramo

Pedro Ximénez Abril Tirado

Selección de Minués para guitarra

Gabriel Schebor, guitarra

Jean Sibelius

En saga, op.9, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Lahti / Osmo Vänskä

16.00

Luis Milán

Fantasía N°11

Alfonso Mudarra

Durmiendo iba el señor, romance

Diego Ortiz

Recercada N°5

Luis de Narváez

Arded, corazón, arded, villancico

Anónimo

Ay luna

Antonio de Cabezón

Pavana con su glosa

(guiemét lorán) Guillemette Laurens, soprano

Ensamble Unda Maris

Silvestre Revueltas

Homenaje a García Lorca

Grupo Nueva Música de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa Pekka Salonen

Carl Maria von Weber

Andante y Rondó húngaro para fagot y orquesta, op.35

Christian Davidsson, fagot

Orquesta de Cámara de Sundvall / Niklas (vílen) Willen

Erik Satie

Gnossiennes Nº1, 2 y 3

Alexangr

Edward Elgar

Marcha de pompa y circunstancia en Sol mayor, op.39, N°4

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Mario Castelnuovo Tedesco

Preludios y fugas de La guitarra bien temperada, para dos guitarras

Dúo Batendo

17.00

Georg Muffat

Sonata N°2 en sol menor, de la colección Armonico tributo

El Gran Teatro Del Mundo

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neme Järvi

George Gershwin

Lullaby (Canción de cuna), para cuarteto

Mischa Lefkowitz y Robin Olsen, violines

Thomas (jol) Hall, viola

Richard Treat, chelo

Paul Hindemith

Pequeña música de cámara, op.24, Nº2, para cinco instrumentos de viento

Miembros de la Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

18.00

Giuseppe Verdi

Primera escena del cuarto acto de la ópera Don Carlos (versión en italiano)

Nicolai Ghiaurov y Matti Talvela, bajos

Orquesta de la Ópera Real Covent Garden de Londres / Georg Solti

Sergei Prokofiev

Sonata para flauta y piano en Re mayor, op.94

James Galway, flauta

Martha Argerich, piano

19.00

Bedrich Smetana

“Blanik”, poema sinfónico Nº6 del ciclo Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann

Alberto Ginastera

Doce preludios americanos para piano, op.12

Bárbara Nissman, piano

Henry Purcell

Chacona en sol menor

Accademia Bizantina

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Nuevo Cuarteto de Budapest

Ottó Kertész, chelo

Paul Hindemith

“1922”, suite para piano, op.26

Hans Petermandl, piano

Edvard Grieg

En Otoño, op.11

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu

Domenico Dall’Oglio (1700-1764)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Louise Farrenc (1804-1875)

Vals brillante, op.48

Konstanze Eickhorst, piano

Anton Wilhelm Solnitz (ca. 1708 – ca. 1760)

Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en La mayor, op.3, Nº4

Ensamble Musica ad Rhenum

Friedrich Kalbrenner (1785-1849)

Concierto para piano y orquesta N°4 en La bemol mayor, op.127

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Benjamin Britten

Cuarteto-Fantasía para oboe y trío de cuerdas, op.2

Pamela Woods, oboe

David Ehrlich, violín

Doris Lederer, viola

Thomas Shaw, chelo

Piotr Ilich Tchaikovsky

Sonata para piano Nº1 en Sol mayor, op.37, "Gran sonata"

Nikolai Lugansky, piano

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Carl Stamitz (1745-1901)

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

23.00

Música de Salón

Barbara Strozzi

“Lamento (Sul Rodano severo)”, N°17 de Cantate, Ariette e Duetti, Op. 2

Emöke Baráth, soprano

Il Pomo d’Oro / Francesco Corti

Johann Joseph Fux

Sonata para tres violines sin bajo continuo

Ensamble Diderot

Wilhelm Stenhammar

El príncipe Aladino de la lámpara, Adagio y Noche estrellada, canciones

Håkan Hagegård , barítono

Warren Jones, piano

Giacomo Puccini

“Che gélida manina”, “Si, mi chiamano Mimi” y “O soave fanciulla” de La Bohème (transcripción para piano)

John Bayless, piano