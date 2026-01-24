PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

Programación Domingo 25 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble

Georg Philipp Telemann
Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor
Maurice André, trompeta;
Ad Mater, oboe;
Jaap Schröder, Jacques Holtman, violín;
Anner Bylsma, chelo;
Gustav Leonhardt, clave

Gabriel Fauré
Canto de otoño, op.5, Nº2
Gérard Souzay, barítono;
Dalton Baldwin, piano

Johann Sebastian Bach
Capricho por la partida del querido hermano, BWV 992
Rosalyn Tureck, piano

Alban Berg
Tres piezas para orquesta, op.6
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935
Alfred Brendel, piano

Giuseppe Tartini
Concierto para chelo y cuerdas en La mayor
Matislav Rostropovich, chelo
Collegium Musicum de Zürich / Paul Sacher

Darius Milhaud
Sinfonía Nº1, op.12
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Johannes Brahms
Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67
Cuarteto Melos

Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano

Edvard Grieg
Seis canciones, op.25
Solveig Kringelborn, soprano;
Malcolm Martineau, piano

Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

07.00
Momentos musicales

Gioachino Rossini
Obertura de La Urraca Ladrona
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Louise Farrenc
Trío para flauta, chelo y piano en mi menor, op.45
Helen Keen, flauta
Naomi Butterworh, chelo
Diana Ambache, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

08.00

Rebecca Clarke (compositora británica, 1886-1979)
Sonata para viola y piano
Soo-Min Lee, viola
Hyo-Sun Lim, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano, op.45
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Marc-Antoine Charpentier
Josué (motete)
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00

Sergei Rachmaninov
Etudes tableaux para piano, op.33
Vladímir Ovchínnikov, piano

Edouard Lalo
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Maria Kliegel, chelo
Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Michael Halász

10.00

Edward German (compositor británico, 1862-1936)
Tres danzas de Enrique VIII
Orquesta Sinfónica del Norte de Inglaterra / Richard Hickox

Jean-Marie Leclair
Primera recreación de música sencilla de ejecución fácil, para dos violines y continuo
Ensamble Musica Antiqua Köln

Alexander Arutiunian
Concierto para trompeta y orquesta en La bemol mayor
Maurice Murphy, trompeta
Consort of London / Robert Haydon Clark

11.00

Giacomo Meyerbeer
"O beau pays de la Touraine" de la ópera Los Hugonotes
Diana Damrau, soprano
Orquesta de la Ópera de Lyon / Emmanuel Villaume

George Onslow (Compositor francés, 1784-1853)
Cuarteto para cuerdas Nº25 en Si bemol mayor, op.50
Cuarteto Manderling

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de Luna"
Murray Perahia, piano

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Séptima de Beethoven

13.00
Música de Verano

Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en sol menor, BWV 995
Nigel North, laúd

Edward Elgar
- Carissima
- Sonatina
Peter Pettinger, piano

Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº9 para orquesta de cuerdas
Orquesta Nacional de la Radio de Francia / Heitor Villa-Lobos

François Couperin
-L'Enchanteresse
-La Fleurie ou La Tendre Nanette
-Les Idées Hereuses
Blandine Verlet, clave

14.00

Franz Schubert
Cuarteto Nº12 en do menor, D.703, Movimiento de cuarteto
Cuarteto Melos

Nino Rota
Sarabanda y toccata para arpa
Willy Postma, arpa

Joseph Haydn
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, Hob. VIIe:1
Maurice Murphy, trompeta
Consort of London / Robert Haydon Clark

Frédéric Chopin
Tres mazurcas para piano, op.59
Bruno Mezzena, piano

Zoltán Kodály
Cuatro madrigales italianos
Györ Girl's Choir / Miklós Szabó

Henry Purcell
Fantasía a 4 "tres partes sobre un ostinato", Z.733
Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

15.00

Sergei Rachmaninov
Andante con moto (tempo de valse) de las Danzas sinfónicas, op.45
Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Edgar Moreau, chelo
David Kadouch, piano

Carl Philipp Emanuel Bach (Wq es Wotquenne, H es Helm)
Sinfonía Hamburgo Nº1 en Sol mayor, Wq 182, Nº1, H 657
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Nicolò Paganini
Sonata con variaciones para violín y orquesta sobre un tema de Joseph Weigl, op.29
Salvatore Accardo, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

16.00

Luigi Cherubini
Cuarteto N°3 en re menor
Cuarteto Aurora

Frederick Delius
En un jardín de verano
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Francisco Mignone
Congada (versión para piano)
Marcel Worms, piano

17.00

Anónimo
Polorum regina (Reina de los polacos), danza en forma de virelais, del Libro Rojo de Montserrat
La Capella Reial de Catalunya
Hespèrion XXI / Jordi Savall

Johann Wilhelm Hertel
Concierto para oboe y orquesta Nº5 en sol menor
Katarzyna Pilipiuk, oboe barroco
Ensamble Il Vento

Cécile Chaminade
Trío N°2 en la menor, op.34 (1886)
Trío Tzigane

18.00

Georg Muffat
Sonata N°2 en sol menor, de la colección Armonico tributo
El Gran Teatro Del Mundo

Isaac Albéniz
Segundo cuaderno de Iberia (“Rondeña”, “Almería” y “Triana”)
Alicia de Larrocha, piano

George Gershwin
Obertura cubana
Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

19.00
Momentos Musicales

Gioachino Rossini
Pequeña Misa Solemne
Cecilia Gasdia, soprano
Bernarda Fink, mezzosoprano
Vincenzo La Scola, tenor
Franceso Ellero D'Artegna, bajo
Luciano Sgrizzi y Jean-François Antonioli, pianos
Michel Corboz, harmonio
Ensamble Vocal de Lausanne / Michel Corboz

Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Trío Concertante

21.00

Piotr Illich Chaikovsky
Obertura 1812, op.49
Coro de Cosacos del Don “Serge Jaroff”
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Erwin Schulhoff
Hot Sonata para saxo alto y piano
Leo van Oostrom, saxo alto
Gerard Bouwhuis, piano

Joseph Boulogne Saint Georges
Concierto para violín y orquesta en Re mayor
Qian Zhou, violín
Camerata Toronto / Kevin Mallon

22.00

Johannes Brahms
Quinteto para cuerdas en Sol mayor, op.111
Cuarteto Amadeus
Cecil Aranowitz, viola

Joseph Haydn
Concierto para cornos y orquesta Nº2 en Re mayor
Hermann Baumann, corno
Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave Nº3 en Mi mayor, BWV 1016
Monica Huggett, violín barroco
Ton Koopman, clave

23.00

Nikolai Myaskovsky
Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1
Orquesta de la Unión Soviética / Nikolai Mikailov

Friedrich Kalkbrenner
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.61
Hans Kann, piano
Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Heribert Beissel

Piezas para guitarra de Francisco Tárrega y Fernando Sor
Ernesto Bitetti, guitarra