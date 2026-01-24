Programación Domingo 25 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble
Georg Philipp Telemann
Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor
Maurice André, trompeta;
Ad Mater, oboe;
Jaap Schröder, Jacques Holtman, violín;
Anner Bylsma, chelo;
Gustav Leonhardt, clave
Gabriel Fauré
Canto de otoño, op.5, Nº2
Gérard Souzay, barítono;
Dalton Baldwin, piano
Johann Sebastian Bach
Capricho por la partida del querido hermano, BWV 992
Rosalyn Tureck, piano
Alban Berg
Tres piezas para orquesta, op.6
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado
Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935
Alfred Brendel, piano
Giuseppe Tartini
Concierto para chelo y cuerdas en La mayor
Matislav Rostropovich, chelo
Collegium Musicum de Zürich / Paul Sacher
Darius Milhaud
Sinfonía Nº1, op.12
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Johannes Brahms
Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67
Cuarteto Melos
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano
Edvard Grieg
Seis canciones, op.25
Solveig Kringelborn, soprano;
Malcolm Martineau, piano
Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim
07.00
Momentos musicales
Gioachino Rossini
Obertura de La Urraca Ladrona
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev
Louise Farrenc
Trío para flauta, chelo y piano en mi menor, op.45
Helen Keen, flauta
Naomi Butterworh, chelo
Diana Ambache, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
08.00
Rebecca Clarke (compositora británica, 1886-1979)
Sonata para viola y piano
Soo-Min Lee, viola
Hyo-Sun Lim, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano, op.45
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Marc-Antoine Charpentier
Josué (motete)
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
09.00
Sergei Rachmaninov
Etudes tableaux para piano, op.33
Vladímir Ovchínnikov, piano
Edouard Lalo
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Maria Kliegel, chelo
Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Michael Halász
10.00
Edward German (compositor británico, 1862-1936)
Tres danzas de Enrique VIII
Orquesta Sinfónica del Norte de Inglaterra / Richard Hickox
Jean-Marie Leclair
Primera recreación de música sencilla de ejecución fácil, para dos violines y continuo
Ensamble Musica Antiqua Köln
Alexander Arutiunian
Concierto para trompeta y orquesta en La bemol mayor
Maurice Murphy, trompeta
Consort of London / Robert Haydon Clark
11.00
Giacomo Meyerbeer
"O beau pays de la Touraine" de la ópera Los Hugonotes
Diana Damrau, soprano
Orquesta de la Ópera de Lyon / Emmanuel Villaume
George Onslow (Compositor francés, 1784-1853)
Cuarteto para cuerdas Nº25 en Si bemol mayor, op.50
Cuarteto Manderling
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de Luna"
Murray Perahia, piano
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: la Séptima de Beethoven
13.00
Música de Verano
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en sol menor, BWV 995
Nigel North, laúd
Edward Elgar
- Carissima
- Sonatina
Peter Pettinger, piano
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº9 para orquesta de cuerdas
Orquesta Nacional de la Radio de Francia / Heitor Villa-Lobos
François Couperin
-L'Enchanteresse
-La Fleurie ou La Tendre Nanette
-Les Idées Hereuses
Blandine Verlet, clave
14.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº12 en do menor, D.703, Movimiento de cuarteto
Cuarteto Melos
Nino Rota
Sarabanda y toccata para arpa
Willy Postma, arpa
Joseph Haydn
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, Hob. VIIe:1
Maurice Murphy, trompeta
Consort of London / Robert Haydon Clark
Frédéric Chopin
Tres mazurcas para piano, op.59
Bruno Mezzena, piano
Zoltán Kodály
Cuatro madrigales italianos
Györ Girl's Choir / Miklós Szabó
Henry Purcell
Fantasía a 4 "tres partes sobre un ostinato", Z.733
Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen
15.00
Sergei Rachmaninov
Andante con moto (tempo de valse) de las Danzas sinfónicas, op.45
Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Edgar Moreau, chelo
David Kadouch, piano
Carl Philipp Emanuel Bach (Wq es Wotquenne, H es Helm)
Sinfonía Hamburgo Nº1 en Sol mayor, Wq 182, Nº1, H 657
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Nicolò Paganini
Sonata con variaciones para violín y orquesta sobre un tema de Joseph Weigl, op.29
Salvatore Accardo, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit
16.00
Luigi Cherubini
Cuarteto N°3 en re menor
Cuarteto Aurora
Frederick Delius
En un jardín de verano
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
Francisco Mignone
Congada (versión para piano)
Marcel Worms, piano
17.00
Anónimo
Polorum regina (Reina de los polacos), danza en forma de virelais, del Libro Rojo de Montserrat
La Capella Reial de Catalunya
Hespèrion XXI / Jordi Savall
Johann Wilhelm Hertel
Concierto para oboe y orquesta Nº5 en sol menor
Katarzyna Pilipiuk, oboe barroco
Ensamble Il Vento
Cécile Chaminade
Trío N°2 en la menor, op.34 (1886)
Trío Tzigane
18.00
Georg Muffat
Sonata N°2 en sol menor, de la colección Armonico tributo
El Gran Teatro Del Mundo
Isaac Albéniz
Segundo cuaderno de Iberia (“Rondeña”, “Almería” y “Triana”)
Alicia de Larrocha, piano
George Gershwin
Obertura cubana
Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine
19.00
Momentos Musicales
Gioachino Rossini
Pequeña Misa Solemne
Cecilia Gasdia, soprano
Bernarda Fink, mezzosoprano
Vincenzo La Scola, tenor
Franceso Ellero D'Artegna, bajo
Luciano Sgrizzi y Jean-François Antonioli, pianos
Michel Corboz, harmonio
Ensamble Vocal de Lausanne / Michel Corboz
Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Trío Concertante
21.00
Piotr Illich Chaikovsky
Obertura 1812, op.49
Coro de Cosacos del Don “Serge Jaroff”
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Erwin Schulhoff
Hot Sonata para saxo alto y piano
Leo van Oostrom, saxo alto
Gerard Bouwhuis, piano
Joseph Boulogne Saint Georges
Concierto para violín y orquesta en Re mayor
Qian Zhou, violín
Camerata Toronto / Kevin Mallon
22.00
Johannes Brahms
Quinteto para cuerdas en Sol mayor, op.111
Cuarteto Amadeus
Cecil Aranowitz, viola
Joseph Haydn
Concierto para cornos y orquesta Nº2 en Re mayor
Hermann Baumann, corno
Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave Nº3 en Mi mayor, BWV 1016
Monica Huggett, violín barroco
Ton Koopman, clave
23.00
Nikolai Myaskovsky
Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1
Orquesta de la Unión Soviética / Nikolai Mikailov
Friedrich Kalkbrenner
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.61
Hans Kann, piano
Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Heribert Beissel
Piezas para guitarra de Francisco Tárrega y Fernando Sor
Ernesto Bitetti, guitarra