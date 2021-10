Programación Domingo 24 de Octubre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

George Enescu

Suite para piano Nº3, op.18, "Piezas impromptu"

Aurora Ienei, piano

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Alban Berg

Joseph Haydn

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, Hob.I:8, "La tarde"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Claude Debussy

Doce estudios para piano, L.136, (selección, Nº7, Nº8, Nº9, Nº10, Nº11, Nº12)

Maurizio Pollini, piano

Andrés Segovia

Estudio para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

07.00

Momentos Musicales

Carl Stamitz

Allegro con spirito del Concierto para chelo y orquesta en Sol mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Jacques Offenbach

Obertura de Barba Azul

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Fa mayor, Hob.II:23

Péter Pongrácz, Bertalan Hock, oboes

András Medveczky, Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile, András Nagy, fagotes

Antonio Caldara

Sinfonía en Do mayor

La Serenísima / Adrian Chandler

Kurt Weill

Selección de la Suite de La ópera de los tres centavos

The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Frédéric Chopin

Vals para piano Nº18 en Mi bemol mayor, op.post.

Nikita Magaloff, piano

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Estación Piazzolla (Víctor Hugo Morales)