Programación Domingo 24 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals

Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

John Adams

Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)

Hermann Kretzschmar, piano

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42

Lotte Lehmann, soprano

Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

07.00

Momentos musicales

Richard Wagner

Obertura de la ópera “El holandés errante”

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor danés 1805-1900)

Andantino y ocho variaciones en Do mayor, para violín, chelo y piano

Trío “Tre Musici”

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.23, Nº3

Donatella Failoni, piano



George Frideric Handel

Concierto para órgano y orquesta en Si bemol mayor, Nº7, op.7, Nº1

Johann Aratore, órgano

Orquesta de cámara del Festival Handel / John Tinge

8.00

Johan Severin Svendsen

Romeo y Julieta, fantasía orquestal op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Ludwig Van Beethoven

Canción del sacrificio, op.121b

Lorna Haywood, soprano

Ambrosian Singers

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Johann Sebastián Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa Mayor, BWV 809

Andras Schiff, piano

Bohuslav Martinu

Serenata Nº3 para oboe, clarinete, cuatro violines y chelo

Orquesta de Cámara de Praga / Oldrich Vlcek

9.00

Carolus Antonius Fodor (compositor y pianista holandés, 1768-1846)

Concierto para piano y orquesta en si menor, op.12

Arthur Schoonderwoerd, piano

Ensamble Cristofori / Arthur Schoonderwoerd

Stanislaw Moniuszko

Cuarteto Nº1 en re menor

Cuarteto de Varsovia

Hector Berlioz

La cacería real, de la ópera Los Troyanos

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

10.00

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

Joseph Haydn

Cuarteto Nº30 en Mi bemol, op.33, Nº2, Hob.III:38, "La broma"

Cuarteto Tátrai

Carlos Chávez

Suite para orquesta del ballet La hija de Cólquide

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Francisco Tárrega

Tres piezas para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

11.00

Johannes Brahms

Trío para corno, violín y piano en mi bemol mayor, op.40

Barry Tuckwell, corno

Itzhak Perlman, violín

Vladimir Ashkenazy, piano

Johann Christian Bach

Concierto para chelo y orquesta en do menor

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Scott Joplin

Selección de ragtimes

Joshua Rifkin, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Antonio Vivaldi

Farnace, RV 711

Furio Zanasi, Adriana Fernandez, Sara Mingardo, Gloria Banditelli, Sonia Prina. Le Concert des Nations. Dirección: Jordi Savall

13.00

Momentos Musicales

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín;

Alfred Holecek, piano



Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Maurizio Pollini, piano

14.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

15.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras



Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

16.00

La Consigna

Johann Sebastian Bach

Capriccio en Si bemol mayor BWV 991 - Sobre la partida del hermano amado

Tatiana Nikolayeva, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata n°26 en Mi bemol mayor Op.81 Los adioses

Emil Gilels, piano

Franz Joseph Haydn

Primer movimiento, Allegro assai, de la Sinfonía n.º 45 en Fa sostenido menor Les adieux

Les Agrémens. Director: Guy Van Waas

John Dowland

Farewell, too fair

Flow my Tears

Time stands still

Emma Kirkby, voz

Anthony Rooley, laud

17.00

En Modo Popular

Ralph Vaughan Williams

Cinco canciones folklóricas inglesas, arregladas para coro mixto (1913)

Holst Singers / Steven Layton

Agustín Barrios Mangoré

Suite andina, para guitarra

Antigoni Goni, guitarra

Mijail Ippolitov Ivanov

Fragmentos turcos, op.62 (1930)

Orquesta Sinfónica de Singapur / Choo Hoey

George Gershwin

Obertura cubana

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

18.00

Clásicos a la Carta

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, op.100

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Robert Schumann

Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73

Sol Gabetta, chelo

Hélène Grimaud, piano

19.00

Música de Salón

Josquin Desprez

Mil lamentos, chanson

Pierre Sandrin

Puesto que vivir en servidumbre, chanson

Claude Sermissy

En un bello bosque, chanson

Emma Lisa Roux, voz, laúd y guitarra renacentista

Antonín Dvořák

Dúos moravos para soprano, contralto y piano, op.32, N°13 a 16

Jaroslava Niederlová, soprano

Alena Pavliková, contralto

Jan Vrána, piano

Joachim Raff

Dos paráfrasis de salón según Verdi (Il Trovatore y La Traviata), op.70, para piano

Ruben Micieli, piano

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas

Nicanor Zabaleta, arpa

Christian Lardé, flauta

Guy Deplus, clarinete

Monique Frasca-Colombier y Marguerite Vidal, violines

Anka Moraver, viola

Hamisa Dor, chelo

20.00

Momentos Musicales

Antonin Dvorak

Cuarteto para cuerdas Nº8 en Mi mayor, op.80

Cuarteto Chilingirian

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Joseph Canteloube

Canciones de Auvernia

María Bayo, soprano

Orquesta Sinfónica de Tenerife / Víctor Pablo Pérez

21.00

Béla Bartók

El príncipe de madera, ballet en un acto

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

Franz Liszt

Estudios de ejecución trascendente Nº11 y Nº12

Evgeny Kissin, piano

22.00

Felix Mendelssohn

Cuarteto para cuerdas Nº3 en Re mayor, op.44, Nº1

Cuarteto Bartok

Edvard Grieg

Sigurd Jorsalfar, tres piezas para orquesta

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº12

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

23.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Tercer acto de la ópera Yevgueni Onieguin

Anna Tomova Sintov, soprano

Yuri Mazurok, barítono

Nicola Ghiuselev, bajo

Orquesta del festival de Sofía / Emil Chakarov

Louis Spohr

Doble cuarteto Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de Cámara de The Academy of St. Martin in the Fields