PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

23/08/2025

Programación Domingo 24 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Alonso y Bartolomé de Cáceres
Sibila Valenciana
Monserrat Figueras, voz
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Isaac Albéniz
El otoño, op.170, vals
Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313
Claude Monteux, flauta
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar
“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon
Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

John Adams
Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)
Hermann Kretzschmar, piano

Sergei Prokofiev
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92
Cuarteto de Praga

Robert Schumann
Amor y vida de mujer, op.42
Lotte Lehmann, soprano
Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046
Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák
Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5
Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff
Sonata para violín y piano Nº2
Gidon Kremer, violín
Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32
Alfred Brendel, piano

07.00
Momentos musicales

Richard Wagner
Obertura de la ópera “El holandés errante”
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor danés 1805-1900)
Andantino y ocho variaciones en Do mayor, para violín, chelo y piano
Trío “Tre Musici”

Muzio Clementi
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.23, Nº3
Donatella Failoni, piano

George Frideric Handel
Concierto para órgano y orquesta en Si bemol mayor, Nº7, op.7, Nº1
Johann Aratore, órgano
Orquesta de cámara del Festival Handel / John Tinge

8.00

Johan Severin Svendsen
Romeo y Julieta, fantasía orquestal op.18
Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Ludwig Van Beethoven
Canción del sacrificio, op.121b
Lorna Haywood, soprano
Ambrosian Singers
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Johann Sebastián Bach
Suite inglesa para clave Nº4 en Fa Mayor, BWV 809
Andras Schiff, piano

Bohuslav Martinu
Serenata Nº3 para oboe, clarinete, cuatro violines y chelo
Orquesta de Cámara de Praga / Oldrich Vlcek

9.00

Carolus Antonius Fodor (compositor y pianista holandés, 1768-1846)
Concierto para piano y orquesta en si menor, op.12
Arthur Schoonderwoerd, piano
Ensamble Cristofori / Arthur Schoonderwoerd

Stanislaw Moniuszko
Cuarteto Nº1 en re menor
Cuarteto de Varsovia

Hector Berlioz
La cacería real, de la ópera Los Troyanos
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

10.00

Georg Friedrich Handel
“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante
Lorraine Hunt, mezzosoprano
Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

Joseph Haydn
Cuarteto Nº30 en Mi bemol, op.33, Nº2, Hob.III:38, "La broma"
Cuarteto Tátrai

Carlos Chávez
Suite para orquesta del ballet La hija de Cólquide
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Francisco Tárrega
Tres piezas para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra

11.00

Johannes Brahms
Trío para corno, violín y piano en mi bemol mayor, op.40
Barry Tuckwell, corno
Itzhak Perlman, violín
Vladimir Ashkenazy, piano

Johann Christian Bach
Concierto para chelo y orquesta en do menor
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Scott Joplin
Selección de ragtimes
Joshua Rifkin, piano

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Antonio Vivaldi
Farnace, RV 711
Furio Zanasi, Adriana Fernandez, Sara Mingardo, Gloria Banditelli, Sonia Prina. Le Concert des Nations. Dirección: Jordi Savall

13.00
Momentos Musicales

Antonin Dvorák
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57
Josef Suk, violín;
Alfred Holecek, piano

Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.25
Maurizio Pollini, piano

14.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano

15.00

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

16.00
La Consigna

Johann Sebastian Bach
Capriccio en Si bemol mayor BWV 991 - Sobre la partida del hermano amado
Tatiana Nikolayeva, piano

Ludwig van Beethoven
Sonata n°26 en Mi bemol mayor Op.81 Los adioses
Emil Gilels, piano

Franz Joseph Haydn
Primer movimiento, Allegro assai, de la Sinfonía n.º 45 en Fa sostenido menor Les adieux
Les Agrémens. Director: Guy Van Waas

John Dowland
Farewell, too fair
Flow my Tears
Time stands still
Emma Kirkby, voz
Anthony Rooley, laud

17.00
En Modo Popular

Ralph Vaughan Williams
Cinco canciones folklóricas inglesas, arregladas para coro mixto (1913)
Holst Singers / Steven Layton

Agustín Barrios Mangoré
Suite andina, para guitarra
Antigoni Goni, guitarra

Mijail Ippolitov Ivanov
Fragmentos turcos, op.62 (1930)
Orquesta Sinfónica de Singapur / Choo Hoey

George Gershwin
Obertura cubana
Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

18.00
Clásicos a la Carta

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, op.100
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Robert Schumann
Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73
Sol Gabetta, chelo
Hélène Grimaud, piano

19.00
Música de Salón

Josquin Desprez
Mil lamentos, chanson
Pierre Sandrin
Puesto que vivir en servidumbre, chanson
Claude Sermissy
En un bello bosque, chanson
Emma Lisa Roux, voz, laúd y guitarra renacentista

Antonín Dvořák
Dúos moravos para soprano, contralto y piano, op.32, N°13 a 16
Jaroslava Niederlová, soprano
Alena Pavliková, contralto
Jan Vrána, piano

Joachim Raff
Dos paráfrasis de salón según Verdi (Il Trovatore y La Traviata), op.70, para piano
Ruben Micieli, piano

Maurice Ravel
Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas
Nicanor Zabaleta, arpa
Christian Lardé, flauta
Guy Deplus, clarinete
Monique Frasca-Colombier y Marguerite Vidal, violines
Anka Moraver, viola
Hamisa Dor, chelo

20.00
Momentos Musicales

Antonin Dvorak
Cuarteto para cuerdas Nº8 en Mi mayor, op.80
Cuarteto Chilingirian

Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Joseph Canteloube
Canciones de Auvernia
María Bayo, soprano
Orquesta Sinfónica de Tenerife / Víctor Pablo Pérez

21.00

Béla Bartók
El príncipe de madera, ballet en un acto
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

Franz Liszt
Estudios de ejecución trascendente Nº11 y Nº12
Evgeny Kissin, piano

22.00

Felix Mendelssohn
Cuarteto para cuerdas Nº3 en Re mayor, op.44, Nº1
Cuarteto Bartok

Edvard Grieg
Sigurd Jorsalfar, tres piezas para orquesta
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Arcangelo Corelli
Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº12
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

23.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Tercer acto de la ópera Yevgueni Onieguin
Anna Tomova Sintov, soprano
Yuri Mazurok, barítono
Nicola Ghiuselev, bajo
Orquesta del festival de Sofía / Emil Chakarov

Louis Spohr
Doble cuarteto Nº1 en re menor, op.65
Ensamble de Cámara de The Academy of St. Martin in the Fields