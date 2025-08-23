Programación Domingo 24 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Alonso y Bartolomé de Cáceres
Sibila Valenciana
Monserrat Figueras, voz
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Isaac Albéniz
El otoño, op.170, vals
Albert Guinovart, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313
Claude Monteux, flauta
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble
Edward Elgar
“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon
Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst
John Adams
Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)
Hermann Kretzschmar, piano
Sergei Prokofiev
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92
Cuarteto de Praga
Robert Schumann
Amor y vida de mujer, op.42
Lotte Lehmann, soprano
Bruno Walter, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046
Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard
Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano
Antonín Dvořák
Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5
Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler
Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
Erwin Schulhoff
Sonata para violín y piano Nº2
Gidon Kremer, violín
Oleg Maisenberg, piano
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32
Alfred Brendel, piano
07.00
Momentos musicales
Richard Wagner
Obertura de la ópera “El holandés errante”
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Johan Peter Emilius Hartmann (compositor danés 1805-1900)
Andantino y ocho variaciones en Do mayor, para violín, chelo y piano
Trío “Tre Musici”
Muzio Clementi
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.23, Nº3
Donatella Failoni, piano
George Frideric Handel
Concierto para órgano y orquesta en Si bemol mayor, Nº7, op.7, Nº1
Johann Aratore, órgano
Orquesta de cámara del Festival Handel / John Tinge
8.00
Johan Severin Svendsen
Romeo y Julieta, fantasía orquestal op.18
Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas
Ludwig Van Beethoven
Canción del sacrificio, op.121b
Lorna Haywood, soprano
Ambrosian Singers
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas
Johann Sebastián Bach
Suite inglesa para clave Nº4 en Fa Mayor, BWV 809
Andras Schiff, piano
Bohuslav Martinu
Serenata Nº3 para oboe, clarinete, cuatro violines y chelo
Orquesta de Cámara de Praga / Oldrich Vlcek
9.00
Carolus Antonius Fodor (compositor y pianista holandés, 1768-1846)
Concierto para piano y orquesta en si menor, op.12
Arthur Schoonderwoerd, piano
Ensamble Cristofori / Arthur Schoonderwoerd
Stanislaw Moniuszko
Cuarteto Nº1 en re menor
Cuarteto de Varsovia
Hector Berlioz
La cacería real, de la ópera Los Troyanos
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman
10.00
Georg Friedrich Handel
“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante
Lorraine Hunt, mezzosoprano
Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan
Joseph Haydn
Cuarteto Nº30 en Mi bemol, op.33, Nº2, Hob.III:38, "La broma"
Cuarteto Tátrai
Carlos Chávez
Suite para orquesta del ballet La hija de Cólquide
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz
Francisco Tárrega
Tres piezas para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra
11.00
Johannes Brahms
Trío para corno, violín y piano en mi bemol mayor, op.40
Barry Tuckwell, corno
Itzhak Perlman, violín
Vladimir Ashkenazy, piano
Johann Christian Bach
Concierto para chelo y orquesta en do menor
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
Scott Joplin
Selección de ragtimes
Joshua Rifkin, piano
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Antonio Vivaldi
Farnace, RV 711
Furio Zanasi, Adriana Fernandez, Sara Mingardo, Gloria Banditelli, Sonia Prina. Le Concert des Nations. Dirección: Jordi Savall
13.00
Momentos Musicales
Antonin Dvorák
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57
Josef Suk, violín;
Alfred Holecek, piano
Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.25
Maurizio Pollini, piano
14.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano
15.00
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
16.00
La Consigna
Johann Sebastian Bach
Capriccio en Si bemol mayor BWV 991 - Sobre la partida del hermano amado
Tatiana Nikolayeva, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata n°26 en Mi bemol mayor Op.81 Los adioses
Emil Gilels, piano
Franz Joseph Haydn
Primer movimiento, Allegro assai, de la Sinfonía n.º 45 en Fa sostenido menor Les adieux
Les Agrémens. Director: Guy Van Waas
John Dowland
Farewell, too fair
Flow my Tears
Time stands still
Emma Kirkby, voz
Anthony Rooley, laud
17.00
En Modo Popular
Ralph Vaughan Williams
Cinco canciones folklóricas inglesas, arregladas para coro mixto (1913)
Holst Singers / Steven Layton
Agustín Barrios Mangoré
Suite andina, para guitarra
Antigoni Goni, guitarra
Mijail Ippolitov Ivanov
Fragmentos turcos, op.62 (1930)
Orquesta Sinfónica de Singapur / Choo Hoey
George Gershwin
Obertura cubana
Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine
18.00
Clásicos a la Carta
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, op.100
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Robert Schumann
Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73
Sol Gabetta, chelo
Hélène Grimaud, piano
19.00
Música de Salón
Josquin Desprez
Mil lamentos, chanson
Pierre Sandrin
Puesto que vivir en servidumbre, chanson
Claude Sermissy
En un bello bosque, chanson
Emma Lisa Roux, voz, laúd y guitarra renacentista
Antonín Dvořák
Dúos moravos para soprano, contralto y piano, op.32, N°13 a 16
Jaroslava Niederlová, soprano
Alena Pavliková, contralto
Jan Vrána, piano
Joachim Raff
Dos paráfrasis de salón según Verdi (Il Trovatore y La Traviata), op.70, para piano
Ruben Micieli, piano
Maurice Ravel
Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas
Nicanor Zabaleta, arpa
Christian Lardé, flauta
Guy Deplus, clarinete
Monique Frasca-Colombier y Marguerite Vidal, violines
Anka Moraver, viola
Hamisa Dor, chelo
20.00
Momentos Musicales
Antonin Dvorak
Cuarteto para cuerdas Nº8 en Mi mayor, op.80
Cuarteto Chilingirian
Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer
Joseph Canteloube
Canciones de Auvernia
María Bayo, soprano
Orquesta Sinfónica de Tenerife / Víctor Pablo Pérez
21.00
Béla Bartók
El príncipe de madera, ballet en un acto
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik
Franz Liszt
Estudios de ejecución trascendente Nº11 y Nº12
Evgeny Kissin, piano
22.00
Felix Mendelssohn
Cuarteto para cuerdas Nº3 en Re mayor, op.44, Nº1
Cuarteto Bartok
Edvard Grieg
Sigurd Jorsalfar, tres piezas para orquesta
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Arcangelo Corelli
Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº12
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
23.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Tercer acto de la ópera Yevgueni Onieguin
Anna Tomova Sintov, soprano
Yuri Mazurok, barítono
Nicola Ghiuselev, bajo
Orquesta del festival de Sofía / Emil Chakarov
Louis Spohr
Doble cuarteto Nº1 en re menor, op.65
Ensamble de Cámara de The Academy of St. Martin in the Fields