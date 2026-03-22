Programación domingo 22 de marzo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev

Camille Saint-Saëns

Fantasía para flauta y arpa en La mayor, op.124

Jean-Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

Oliver Knussen

Máscaras para flauta y campanas de cristal (glass chimes)

Laurel Zucker, flauta;

Christopher Cook, campanas de cristal

John Dowland

Fluyan no tan rápido, oh fuentes

Philipp Rosseter

¿Cuándo el amor no es sino duelo?

John Dowland

El tiempo permanece todavía

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Johannes Brahms

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24

Claudio Arrau, piano

Capel Bond

Concierto Nº2 en La mayor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Maurice Ravel

Juegos de agua, M.30

Bertrand Chamayou, piano

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en Fa mayor

Maxim Vengerov, violín

Itamar Golan, piano

Sergei Prokofiev

El bufón, suite op.21a

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Sol Gabetta, chelo

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

María Tipo, piano

07.00

Momentos musicales

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.26

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.4, Nº2

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Robert Schumann

Escenas del bosque, op.82

Claudio Arrau, piano

Charles Griffes

Tres poemas de Fiona McLeod

Barbara Quintiliani, soprano

Orquesta Filarmónica de Búfalo / Joann Falletta



8.00

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor

Marc-André Hamelin, piano

Les Violons du Roy / Bernard Labadie



Arnold Bax

Trío en Si bemol mayor

Trío Gould

9.00

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Hagen

François Couperin

Concierto Nº6 de la serie Les Goûts-réünis

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Mili Balakirev

“En Bohemia”, obertura sobre temas checos

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

10.00

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Jan Lisiecki, piano

Sinfonia Varsovia / Howard Shelley



Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº7

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

George Butterworth

“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

11.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Harold Wright, clarinete

Ensamble Marlboro

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00

Momentos Musicales

Alexander Borodin

Aria "Ni sna ni otdycha" (“Ni sueño ni descanso”), de la ópera “El príncipe Igor”

Bryn Terfel, bajo-barítono

Orquesta del Metropolitan Opera House / James Levine

Maurice Ravel

Mi madre la oca

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

George Gershwin

Un americano en París (versión original para dos pianos)

Katia y Marielle Labècque, dúo de pianos

Nicolò Porpora

Sinfonía de cámara en Re mayor, op.2, Nº4

Artifizii Musicali

14.00 hs

Carl Michael Ziehrer

Vals Muchachas de Viena, op.388

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de la ópera El príncipe Igor (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69

Miklós Perényi, chelo

Dezso Ranki, piano

Léo Delibes

Danza de la ópera Lakmé

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

15.00 hs

Wolfgang Amadeus Mozart

Doce variaciones para piano en Do mayor sobre "Ah, vous dirai-je, Maman", K.265

Livia Rév, piano

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Joseph Haydn

Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6

János Rolla, violín

Zsuzsa Pertis, clave

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Johannes Brahms

Danza húngara Nº1 en sol menor, WoO1

Danza húngara Nº2 en re menor, WoO2

Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO3

Danza húngara Nº4 en fa sostenido menor, WoO4

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

19.00

Música de Salón

Michael Haydn

Dúo en Do mayor para violín y viola, P.127

Rachel Podger, violín

Jane Rogers, viola

Manuel García

Qué tentación de risa; Parad, avecillas; Caramba y Tirana, canciones

Ernesto Palacio, tenor

Juan Jose Chuquisengo, piano

Juan Carlos Rivera, guitarra

Nathanael Schnittelbach

Chacona en La mayor

Ensamble Eco del Danubio

Armas Järnefelt

Canción de cuna

Seppo Laamanen, chelo

Jouni Somero, piano

Maurice Ravel

Tres poemas de Mallarmé, para soprano, dos flautas, dos clarinetes, cuarteto de cuerdas y piano

Elly Amelinf, soprano

Paul Verhey y Rien de Reede, flautas

George Pieterson y Willem van der Vuurst, clarinetes

Cuarteto Sweelinck

Rudolf Jansen, piano

20.00

Momentos Musicales

Gustav Mahler

Sinfonía Nº2 en do menor, "Resurrección"

Felicity Lott, soprano

Julia Hamari, mezzosoprano

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Mariss Jansons

Joseph Haydn

Cuarteto Nº62 en Do mayor, op.76, Nº3, "Emperador"

Cuarteto Amadeus

Johann Wilhelm Hertel

Concierto para trompeta, oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Niklas Eklund, trompeta

Ulf Bjurenhed, oboe

Ensamble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf

Edward Elgar

Obertura En el Sur, op.50

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Bernhard Romberg

Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1

Anner Bylsma, chelo Áner Báil-sma, chelo; Stánli Jóoj-land, piano.

Stanley Hoogland, piano

23.00

Antonín Dvořák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta

Siegfried Behrend, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

George Frideric Handel

Sonata en trío para dos violines y continuo en Do mayor, HWV 403, "Saúl"

Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines

Denis Vigay, chelo

Alan Cuckston, clave