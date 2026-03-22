PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

22/03/2026

Programación domingo 22 de marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Daniil Trifonov, piano
Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev

Camille Saint-Saëns
Fantasía para flauta y arpa en La mayor, op.124
Jean-Pierre Rampal, flauta
Marielle Nordmann, arpa

Orlando Gibbons
Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9
The Parley of instruments / Peter Holman

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511
Mitsuko Uchida, piano

Oliver Knussen
Máscaras para flauta y campanas de cristal (glass chimes)
Laurel Zucker, flauta;
Christopher Cook, campanas de cristal

John Dowland
Fluyan no tan rápido, oh fuentes
Philipp Rosseter
¿Cuándo el amor no es sino duelo?
John Dowland
El tiempo permanece todavía
Emma Kirkby, soprano
Anthony Rooley, laúd

Johannes Brahms
Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24
Claudio Arrau, piano

Capel Bond
Concierto Nº2 en La mayor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Maurice Ravel
Juegos de agua, M.30
Bertrand Chamayou, piano

Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Maxim Vengerov, violín
Itamar Golan, piano

Sergei Prokofiev
El bufón, suite op.21a
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sol Gabetta, chelo
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
María Tipo, piano

07.00
Momentos musicales

Felix Mendelssohn
Obertura Las Hébridas, op.26
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.4, Nº2
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock

Robert Schumann
Escenas del bosque, op.82
Claudio Arrau, piano

Charles Griffes
Tres poemas de Fiona McLeod
Barbara Quintiliani, soprano
Orquesta Filarmónica de Búfalo / Joann Falletta

8.00

Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Joseph Haydn
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor
Marc-André Hamelin, piano
Les Violons du Roy / Bernard Labadie

Arnold Bax
Trío en Si bemol mayor
Trío Gould

9.00

Antonín Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Hagen

François Couperin
Concierto Nº6 de la serie Les Goûts-réünis
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Mili Balakirev
“En Bohemia”, obertura sobre temas checos
Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

10.00

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Jan Lisiecki, piano
Sinfonia Varsovia / Howard Shelley

Nicolò Paganini
Sonata para violín y guitarra Nº7
Moshe Hammer, violín
Norbert Kraft, guitarra

George Butterworth
“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta
Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

11.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Harold Wright, clarinete
Ensamble Marlboro

Erich Wolfgang Korngold
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00
Momentos Musicales

Alexander Borodin
Aria "Ni sna ni otdycha" (“Ni sueño ni descanso”), de la ópera “El príncipe Igor”
Bryn Terfel, bajo-barítono
Orquesta del Metropolitan Opera House / James Levine

Maurice Ravel
Mi madre la oca
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

George Gershwin
Un americano en París (versión original para dos pianos)
Katia y Marielle Labècque, dúo de pianos

Nicolò Porpora
Sinfonía de cámara en Re mayor, op.2, Nº4
Artifizii Musicali

14.00 hs

Carl Michael Ziehrer
Vals Muchachas de Viena, op.388
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Alexander Borodin
Danzas polovtsianas de la ópera El príncipe Igor (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)
Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69
Miklós Perényi, chelo
Dezso Ranki, piano

Léo Delibes
Danza de la ópera Lakmé
Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

15.00 hs

Wolfgang Amadeus Mozart
Doce variaciones para piano en Do mayor sobre "Ah, vous dirai-je, Maman", K.265
Livia Rév, piano

Antonin Dvorák
Piezas románticas para violín y piano, op.75
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano

Joseph Haydn
Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6
János Rolla, violín
Zsuzsa Pertis, clave
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Johannes Brahms

  • Danza húngara Nº1 en sol menor, WoO1
  • Danza húngara Nº2 en re menor, WoO2
  • Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO3
  • Danza húngara Nº4 en fa sostenido menor, WoO4

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

19.00
Música de Salón

Michael Haydn
Dúo en Do mayor para violín y viola, P.127
Rachel Podger, violín
Jane Rogers, viola

Manuel García
Qué tentación de risa; Parad, avecillas; Caramba y Tirana, canciones
Ernesto Palacio, tenor
Juan Jose Chuquisengo, piano
Juan Carlos Rivera, guitarra

Nathanael Schnittelbach
Chacona en La mayor
Ensamble Eco del Danubio

Armas Järnefelt
Canción de cuna
Seppo Laamanen, chelo
Jouni Somero, piano

Maurice Ravel
Tres poemas de Mallarmé, para soprano, dos flautas, dos clarinetes, cuarteto de cuerdas y piano
Elly Amelinf, soprano
Paul Verhey y Rien de Reede, flautas
George Pieterson y Willem van der Vuurst, clarinetes
Cuarteto Sweelinck
Rudolf Jansen, piano

20.00
Momentos Musicales

Gustav Mahler
Sinfonía Nº2 en do menor, "Resurrección"
Felicity Lott, soprano
Julia Hamari, mezzosoprano
Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Mariss Jansons

Joseph Haydn
Cuarteto Nº62 en Do mayor, op.76, Nº3, "Emperador"
Cuarteto Amadeus

Johann Wilhelm Hertel
Concierto para trompeta, oboe y orquesta en Mi bemol mayor
Niklas Eklund, trompeta
Ulf Bjurenhed, oboe
Ensamble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf

Edward Elgar
Obertura En el Sur, op.50
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Bernhard Romberg
Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1
Anner Bylsma, chelo Áner Báil-sma, chelo; Stánli Jóoj-land, piano.
Stanley Hoogland, piano

23.00

Antonín Dvořák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields

Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta
Siegfried Behrend, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

George Frideric Handel
Sonata en trío para dos violines y continuo en Do mayor, HWV 403, "Saúl"
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave