Programación domingo 22 de marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Daniil Trifonov, piano
Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev
Camille Saint-Saëns
Fantasía para flauta y arpa en La mayor, op.124
Jean-Pierre Rampal, flauta
Marielle Nordmann, arpa
Orlando Gibbons
Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9
The Parley of instruments / Peter Holman
Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511
Mitsuko Uchida, piano
Oliver Knussen
Máscaras para flauta y campanas de cristal (glass chimes)
Laurel Zucker, flauta;
Christopher Cook, campanas de cristal
John Dowland
Fluyan no tan rápido, oh fuentes
Philipp Rosseter
¿Cuándo el amor no es sino duelo?
John Dowland
El tiempo permanece todavía
Emma Kirkby, soprano
Anthony Rooley, laúd
Johannes Brahms
Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24
Claudio Arrau, piano
Capel Bond
Concierto Nº2 en La mayor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman
Maurice Ravel
Juegos de agua, M.30
Bertrand Chamayou, piano
Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Maxim Vengerov, violín
Itamar Golan, piano
Sergei Prokofiev
El bufón, suite op.21a
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sol Gabetta, chelo
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
María Tipo, piano
07.00
Momentos musicales
Felix Mendelssohn
Obertura Las Hébridas, op.26
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.4, Nº2
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock
Robert Schumann
Escenas del bosque, op.82
Claudio Arrau, piano
Charles Griffes
Tres poemas de Fiona McLeod
Barbara Quintiliani, soprano
Orquesta Filarmónica de Búfalo / Joann Falletta
8.00
Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Joseph Haydn
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor
Marc-André Hamelin, piano
Les Violons du Roy / Bernard Labadie
Arnold Bax
Trío en Si bemol mayor
Trío Gould
9.00
Antonín Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Hagen
François Couperin
Concierto Nº6 de la serie Les Goûts-réünis
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
Mili Balakirev
“En Bohemia”, obertura sobre temas checos
Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey
10.00
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Jan Lisiecki, piano
Sinfonia Varsovia / Howard Shelley
Nicolò Paganini
Sonata para violín y guitarra Nº7
Moshe Hammer, violín
Norbert Kraft, guitarra
George Butterworth
“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta
Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar
11.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Harold Wright, clarinete
Ensamble Marlboro
Erich Wolfgang Korngold
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
13.00
Momentos Musicales
Alexander Borodin
Aria "Ni sna ni otdycha" (“Ni sueño ni descanso”), de la ópera “El príncipe Igor”
Bryn Terfel, bajo-barítono
Orquesta del Metropolitan Opera House / James Levine
Maurice Ravel
Mi madre la oca
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev
George Gershwin
Un americano en París (versión original para dos pianos)
Katia y Marielle Labècque, dúo de pianos
Nicolò Porpora
Sinfonía de cámara en Re mayor, op.2, Nº4
Artifizii Musicali
14.00 hs
Carl Michael Ziehrer
Vals Muchachas de Viena, op.388
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz
Alexander Borodin
Danzas polovtsianas de la ópera El príncipe Igor (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)
Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69
Miklós Perényi, chelo
Dezso Ranki, piano
Léo Delibes
Danza de la ópera Lakmé
Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment
15.00 hs
Wolfgang Amadeus Mozart
Doce variaciones para piano en Do mayor sobre "Ah, vous dirai-je, Maman", K.265
Livia Rév, piano
Antonin Dvorák
Piezas románticas para violín y piano, op.75
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Joseph Haydn
Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6
János Rolla, violín
Zsuzsa Pertis, clave
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Johannes Brahms
- Danza húngara Nº1 en sol menor, WoO1
- Danza húngara Nº2 en re menor, WoO2
- Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO3
- Danza húngara Nº4 en fa sostenido menor, WoO4
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
19.00
Música de Salón
Michael Haydn
Dúo en Do mayor para violín y viola, P.127
Rachel Podger, violín
Jane Rogers, viola
Manuel García
Qué tentación de risa; Parad, avecillas; Caramba y Tirana, canciones
Ernesto Palacio, tenor
Juan Jose Chuquisengo, piano
Juan Carlos Rivera, guitarra
Nathanael Schnittelbach
Chacona en La mayor
Ensamble Eco del Danubio
Armas Järnefelt
Canción de cuna
Seppo Laamanen, chelo
Jouni Somero, piano
Maurice Ravel
Tres poemas de Mallarmé, para soprano, dos flautas, dos clarinetes, cuarteto de cuerdas y piano
Elly Amelinf, soprano
Paul Verhey y Rien de Reede, flautas
George Pieterson y Willem van der Vuurst, clarinetes
Cuarteto Sweelinck
Rudolf Jansen, piano
20.00
Momentos Musicales
Gustav Mahler
Sinfonía Nº2 en do menor, "Resurrección"
Felicity Lott, soprano
Julia Hamari, mezzosoprano
Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Mariss Jansons
Joseph Haydn
Cuarteto Nº62 en Do mayor, op.76, Nº3, "Emperador"
Cuarteto Amadeus
Johann Wilhelm Hertel
Concierto para trompeta, oboe y orquesta en Mi bemol mayor
Niklas Eklund, trompeta
Ulf Bjurenhed, oboe
Ensamble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf
Edward Elgar
Obertura En el Sur, op.50
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult
Bernhard Romberg
Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1
Anner Bylsma, chelo Áner Báil-sma, chelo; Stánli Jóoj-land, piano.
Stanley Hoogland, piano
23.00
Antonín Dvořák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields
Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta
Siegfried Behrend, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters
George Frideric Handel
Sonata en trío para dos violines y continuo en Do mayor, HWV 403, "Saúl"
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave