Programación Domingo 22 de Junio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Variaciones sobre melodías escocesas

Valery Kamishov, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos, op.34 (versión original)

Solistas de Berlín

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

03.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Isaac Stern, violín;

Eugene Istomin, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

04.00

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

05.00

Dietrich Buxtehude

Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 207, cantata

Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

Louis Spohr

Sinfonía Nº10 en Mi bemol mayor, WoO 8

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

06.00

Pablo Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Helmut Zacharias, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay

Franz Lachner

Quinteto de vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Momentos musicales

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Mieczyslaw Karlowicz

Rapsodia lituana, op.11

Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en sol menor, op.22

Martha Argerich, piano

08.00

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Re mayor, op.36, Nº2

Quinteto Boccherini

Nicolai Rimsky-Korsakov

La procesión del carnaval, Coro de los salteristas ciegos y Canción del Grano de La doncella de nieve

Coro del Bolshoi

Orquesta Sinfónica del Bolshoi / Alexander Lazarev

Morton Gould

Interplay

William Tritt, piano

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

George Frideric Handel

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

György Pauk, violín

Mária Frank, chelo

János Sebestyén, clave

09.00



Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Johann Wenzel Kalliwoda (compositor y violinista checo, 1801-1866)

Variaciones y rondeau para fagot y orquesta en Si bemol mayor, op.57

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

César Franck

Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5

Ruxandra Colan, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

10.00



Máximo Pujol

Tangata de agosto para guitarra y cuarteto de cuerdas

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic

Claudio Monteverdi

Magnificat

Jill Gomez, soprano

Felicity Palmer, soprano

James Bowman, contratenor

Robert Tear, tenor

Philip Langridge, tenor

John Shirley-Quirk, barítono

Michael Rippon, bajo

Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Josef Myslivecek

Octeto Nº2 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

Sergei Rachmaninov

“Danza de las mujeres” de la ópera Aleko

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

11.00

Ole Bull (compositor y violinista noruego, 1810-1880)

La verbena de San Juan

Annar Follesø, violín

Orquesta de la Radio de Noruega / Ole Kristian Ruud

Arnold Bax

Dos cuadros rusos

Eric Parkin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº3 en Sol mayor, K.156, "Cuarteto Milán Nº2"

Cuarteto Festetics

Josef Strauss

Mi vida son el amor y los placeres, vals op.263

Orquesta Sinfónica de Berlín / Alfred Stolz

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía en re menor de Cesar Franck

13.00

Momentos Musicales

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

Edward Elgar

Seis Promenades

Ensamble Athenas

14.00

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Yuval Yaron, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Hubert Soudant

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

15.00

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Josef Suk, violín;

Alfred Holecek, piano

César Franck

Sinfonía en re menor, M.48

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Heinrich Ignaz Franz Biber

Sonata a 6, 'Los campesinos marchan a la iglesia'

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Adolphe Biarent

Rapsodia valona para piano y orquesta

Diane Andersen, piano

Orquesta Filarmónica de Lieja / Pierre Bartholomée

Luis Gianneo

Tres piezas criollas, para cuarteto (1924) (“Lamento quichua”, “Triste” y “Criolla”)

Cuarteto Gianneo

18.00

Clásicos a la Carta

Franz von Suppé

Obertura de Poeta y aldeano

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, op.142

Alfred Brendel, piano

Antonin Dvořák

“Canción a la luna”, de la ópera Rusalka

Anna Netrebko, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

19.00

Música de Salón

Guillaume Morlaye

Gallarda, Fantasía, Branle scaramella y Si su espíritu

Federico Marincola, guitarra renacentista

Tarquino Merula

Loco es quien cree

Giulio Caccini

Escucha, Euterpe, la duce canción

Biagio Marini

Con las estrellas en el cielo

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzl

Ignaz Moscheles

Fantasía, variaciones y final sobre la canción folklórica bohemia, “Eso es un caballo” para violín, clarinete, chelo y piano, op.46

Claudius Tanski, piano

Consortium Classicum

Emil Adamič

Canciones nocturnas

Juan Vasle, bajo-barítono

Leon Engelman, piano

20.00

Momentos Musicales