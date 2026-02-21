Programación Domingo 22 de Febrero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Domenico Gabrielli
Ricercar para chelo solo Nº1 en sol menor
Ricercar para chelo solo Nº2 en la menor
Roel Dieltiens, chelo
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36
Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37
Pascal Rogé, piano
Johannes Brahms
Geistliches Wiegenlied, op.91, Nº2
Jessye Norman, soprano
Daniel Barenboim, piano
Wolfram Christ, viola
Ernest Chausson
Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21
Itzhak Perlman, violín; Jorge Bolet, piano
Cuarteto Juilliard
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52
Alfred Brendel, piano
Arnold Bax
Desde el ocaso hasta el amanecer
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
Vincent D'Indy
Sarabanda y minué para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano, op.72
Catherine Cantin, flauta;
Maurice Bourgue, oboe;
Michel Portal, clarinete;
Amaury Wallez, fagot;
Pascal Rogé, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer
Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Aaron Copland
Ciudad silenciosa
Wynton Marsalis, trompeta;
Phillip Koch, corno inglés
Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger
Alexander Glazunov
Concierto balada para chelo y orquesta en Do mayor, op.108
Li-Wei Qin, chelo
Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász
Marc-Antoine Charpentier
Villancicos instrumentales. Noëls pour les intruments, H.534
Les Arts Florissants / William Christie
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Luigi Boccherini
Concierto para chelo y orquesta Nº9 en Si bemol mayor, G.482
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
Nino Rota
Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)
I salonisti
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete;
Thomas Palm, piano
Vincenzo Bellini
Vaga luna, che inargenti
L'Abbandono
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor
René Clemencic, flauta dulce;
Alexandra Bachtiar, chelo;
Christiane Jaccottet, clave
Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Sol Gabetta, chelo;
Bertrand Chamayou, piano
07.00
Momentos musicales
Bedrich Smetana
Hakon Jarl, poema sinfónico, op.16
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík
Johann Sebastian Bach
"Señor Dios, todos te alabamos", Cantata catálogo Bach 130
Caroline Stam, soprano
Michael Chance, contratenor
Paul Agnew, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Ernö Dohnányi
Dos piezas para piano, op.2
Martin Roscoe, piano
Luigi Boccherini
Quinteto para oboe y cuerdas Nº3 en Re mayor, op.45
Sarah Francis, oboe
Cuarteto Allegri
08.00
Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta
John Williams, guitarra
Philharmonia Orchestra / Louis Frémaux
Charles-Marie Widor (compositor y organista francés, 1844-1937)
Cuatro piezas en trío
Trío Göbel de Berlín
Gaspard Fritz
Sinfonía en Fa mayor, op.6, Nº5
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
09.00
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo"
Trío Locatelli
Wolfgang Amadeus Mozart
“Ah, se il crudel periglio" y “Fra i pensier piu funesti di morte”, arías de la ópera Lucio Silla, K.135
Patricia Petibon, soprano
Concerto Köln / Daniel Harding
Samuel Barber
Primer ensayo para orquesta, op.12
Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi
Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano
10.00
Carl Maria von Weber
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32
Peter Rösel, piano
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Alexander Glazunov
Cuarteto Nº4 en la menor, op.64
Cuarteto Shostakovich
11.00
Arthur Honegger
Concierto para chelo y orquesta
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano
Franz Liszt
Fantasía para piano sobre temas de ‘El cazador furtivo’, de Carl María von Weber
Andreas Pistorius, piano
Carl Stamitz
Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor
László Hara, fagot
Cuarteto Tátrai
Jean Sibelius
Una selección de canciones para voz y orquesta
Jorma Hynninen, barítono
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Jorma Panula
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Salomé de Richard Strauss
13.00
Música de Verano
Sergei Rachmaninov
Dos danzas de la ópera Aleko: - Danza de las mujeres
- Danza de los hombres
Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Edgar Moreau, chelo
David Kadouch, piano
Carl Philipp Emanuel Bach (Wq es Wotquenne, H es Helm)
Sinfonía Hamburgo Nº1 en Sol mayor, Wq 182, Nº1, H 657
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Nicolò Paganini
Sonata con variaciones para violín y orquesta sobre un tema de Joseph Weigl, op.29
Salvatore Accardo, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit
14.00
César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1,
Mariana Sirbu, violín
Mihai Dancila, chelo
Mihail Sarbu, piano
Francesco Manfredini (compositor italiano, 1684-1762)
Concerto grosso en Do mayor, "para la Santísima Navidad”, op.3
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Josquin Desprez
Miserere mei Deus
La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe
15.00
Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnanyi
Henry Purcell
Anthem My Heart Is Inditing, Z.30
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe
Thorvald Hansen (compositor danés, 1847-1915)
Sonata para corneta y piano en Mi bemol mayor, op.18
Hakan Hardenberger, corneta
Roland Pöntinen, piano
16.00
Elisabeth Jacquet de la Guerre
Sonata para violín y continuo
Jaap Schroeder, violín
Philippe Foulon, viola da gamba
Ketil Haugsand, clave
Johann Christian Bach
Sinfonía concertante en Fa mayor para oboe, chelo y orquesta
Helmuth Hucke, oboe
Rudolf Mandalka, chelo
Collegium Aureum / Franzjosef Maier
Bohuslav Martinů
Cuarteto N°3
Cuarteto Panochia
Piotr Ilich Chaikovsky
Marcha eslava, op. 31
Orquesta Nacional de Rusia / Mijail Pletnev
17.00
Georg Muffat
Concerto grosso N°12 en Sol mayor. “Propitia Sydera” (“Constelaciones propicias”)
Musica Aeterna Bratislava / Peter (sáyichek) Zajíček
Toru Takemitsu
Y entonces supe que era el viento, para flauta, viola y arpa
Robert Aitken, flauta
Steven Dann, viola
Erica Goodman, arpa
Pietro Mascagni
Intermezzo y Final de la ópera Cavalleria Rusticana
Luciano Pavarotti, tenor
Julia Várady y Ida Bormida, mezzosopranos
Piero Capuccilli, barítono
Coro de Ópera de Londres
Orquesta National Philharmonic / Gianandrea Gavazzeni
18.00
Franz Danzi
Quinteto en re menor para oboe, clarinete, corno, fagot y piano, op.41
Hagen Wagenheim, oboe
Hans Schönberger, clarinete
Olaf Klamand, corno
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano
Einojuhani Rautavaara
Sinfonía N°2 (1957, rev.1984)
Sinfonietta Tapiola / Jean-Jacques Kantorow
Gabriel Fauré
Nocturno op.33, N°2, Impromptu, op.31, N°2 y Barcarola N°4, op.44
Pascal Rogé, piano
19.00
Momentos Musicales
Antonin Dvorák
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53
Julia Fischer, violín
Orquesta Tonhalle de Zurich / David Zinman
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Paganini, op.35
Jean-Yves Thibaudet, piano
20.00
Joseph Haydn
Trío Nº20 en Re mayor, Hob.XV:7
Trío 1790
Zoltan Kodály
Suite de Háry János
Orquesta New Philharmonia / Antal Dorati
Francesco Maria Veracini
Sonata Academica para violín y bajo continuo en sol menor, op.2, Nº5
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, chelo
21.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Gautier Capuçon, chelo
Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev
Wolfgang Amadeus Mozart
Arias de las óperas Così fan tutte, Las bodas de Figaro y Don Giovanni
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / Györgi Fischer
22.00
Amy Beach
Tema y variaciones para flauta y cuarteto de cuerdas en la menor, op.80
Helen Keen, flauta
The Ambache Ensamble
Antonio Salieri
Concierto para piano y orquesta en Do mayor
Andreas Staier, piano
Concerto Kóln
Henry Purcell
Música incidental de El nudo gordiano desatado
Accademia Bizatina / Stefano Montanari
23.00
Antonin Dvorak
Cuarteto para cuerdas Nº12 en Fa mayor, "Americano"
Cuarteto Bartók
Charles Gounod
"La noche de Walpurgis", ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de la Radio de Liubliana / Marko Munih
Mijaíl Glinka
Selección de piezas para piano
Kalery Kamishov, piano