Programación Domingo 22 de Agosto

Medianoche digital (Boris)

Sesionistas (Miguel Tallarita)

La Trasnoche de La 96.7

Carlos Chávez

Sinfonía Nº1, “Sinfonía de Antígona”

Orquesta Sinfónica de Londres / Eduardo Mata

Mijail Glinka

Variaciones sobre melodías escocesas

Valery Kamishov, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Alexander Scriabin

Sinfonía Nº3 en do menor, op.43, “El poema divino”

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Kirill Kondrashin

Franz Schubert

Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1

Impromptu para piano en Mi bemol mayor, D.899, Nº2

Impromptu para piano en Sol mayor, D.899, Nº3

Impromptu para piano en La bemol mayor, D.899, Nº4

Maria João Pires, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Trío Sanderi

Béla Bartók

Concierto para orquesta, Sz 116

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº2 en re menor

Quinteto de Vientos Avalon

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

Momentos Musicales

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº15 en la menor, S.244, Nº18: “Marcha Rakoczy” (transcripción para orquesta)

Orquesta Estatal de Hungría / Gyula Németh

Jean-Philippe Rameau

Selección de « Los paladines »

Orquesta de la Era del Iluminismo / Gustav Leonhardt

Carl Maria von Weber

Allegro de la Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Thomas Arne

Obertura Nº2 en La mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Joseph Haydn

Vivace de la Sinfonía Nº87 en La mayor

Cappella Coloniensis / Ulf Björlin

John Ireland

Marcha épica

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Albert Lortzing

Obertura de la ópera “El armero”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoslovaquia / Alfred Walter

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

Seré curioso (Pablo Milrud)

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

La Voz Humana (Víctor Torres)

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

Estación Piazzolla (Víctor Hugo Morales)