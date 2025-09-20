Programación Domingo 21 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Franz Schubert
Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940
Imre Rohmann y András Schiff, piano
Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater
June Anderson, soprano
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim
Johann Sebastian Bach
Toccata para clave en do menor, BWV 911
Martha Argerich, piano
Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"
Maria João Pires, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en do menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
George Gershwin
Summertime, de Porgy and Bess
I loves you, de Porgy and Bess
Kathleen Battle, soprano
Orquesta de St. Luke's / André Previn
Joseph Haydn
Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob.I:49, "La despedida"
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Maurizio Pollini, piano
Luigi Boccherini
Concierto para chelo y orquesta en Si bemol mayor, G.482 (arreglo de Friedrich Grützmacher)
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta de Cámara Saint Paul / Pinchas Zuckerman
Johan Halvorsen
Sinfonía Nº3 en Do mayor
Orquesta Sinfónica de Trondheim / Ole Kristian Ruud
Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº5 en Sol bemol mayor, op.82
Albert Guinovart, piano
07.00
Momentos musicales
Leoš Janácek
Las danzas de Lassko
Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Gerd Albrecht
Nicolò Paganini
“La Primavera”, sonata para violín y orquesta en La mayor
Salvatore Accardo, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit
Florent Schmitt (compositor francés, 1870-1958)
Tres valses nocturnos, op.31
Pascal Le Corre, piano
08.00
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Gautier Capuçon, chelo
Frank Braley. piano
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Giuseppe Verdi
Selección de la ópera Rigoletto
Andrea Rost, sorprano
Roberto Alagna, tenor
Renato Bruson, barítono
Mariana Pentcheva, mezzosoprano
Orquesta del Teatro alla Scala / Riccardo Muti
09.00
Alexander von Zemlinsky
Trío para clarinete, chelo y piano en re menor, op.3
Trio Beaux Arts
Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano
Akashi Ochi, mandolina
Siegfried Goethel, trompeta
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
10.00
Maurice Ravel
Bolero
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Franz Schubert
Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, D.87
Cuarteto Melos
George Frideric Handel
Concierto para arpa y orquesta en Si mayor, op.4, Nº6
Nicanor Zabaleta, arpa
Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz
11.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Dos arias de la ópera Eugene Onegin, op.24
Mariusz Kwiecien, barítono
Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Lukasz Borowicz
Johannes Bernardus van Bree (compositor y violinista holandés, 1801-1857)
Cuarteto para cuerdas N°2 en la menor
Cuarteto de cuerdas de Utrecht
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº21 en La mayor, K.134
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Porgy and Bess de Gershwin
13.00
Momentos Musicales
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2
Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2
Evgeni Kissin, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313
James Galway, flauta
Orquesta de cuerdas del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner
14.00
Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos
Jacques Offenbach
Obertura de La bella Elena
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
15.00
Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20
Emanuel Ax, piano
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Heinrich Ignaz Franz Biber
“Déjenme deciros, señores”, de la Serenata con el canto del centinela
Hans-Georg Wimmer, bajo
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Richard Wagner
“Escuchen, gentes, y déjenme decirles”, del segundo acto de Los maestros cantores
René Pape, bajo
Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim
Louis Moreau Gottschalk
El banano. Canción negra, op.5
Philip Martin, piano
Vincent D’Indy
Fantasía sobre temas populares franceses, op.31, para oboe y orquesta (1881)
Lajos Lencsés, oboe
Orquesta de la Radio de Berlín / Hans Zimmer
Juan José Castro
¡Qué titeo!, tango para piano
Julio Ogas, piano
Juan José Castro
“Arrabal”, primer movimiento de la Sinfonía Argentina
Orquesta Sinfónica de Württemberg / Gabriel Castagna
Juan José Castro
Tangos, para piano (“Evocación. Llorón”, “Compadrito”, “Melancólico” y “Nostálgico”)
Fernando Viani, piano
Juan José Castro
“Coral y Variación N°7”, de Corales criollos N°1, para piano (1947)
Marcela González, piano
Juan José Castro
“Coral y Variación N°5”, de Corales criollos N°3, para orquesta (1953)
Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet
18.00
Clásicos a la Carta
Hector Berlioz
Sinfonía fantástica, op.14, "Episodios de la vida de un artista"
Orquesta Sinfónica de Viena / Philippe Jordan
19.00
Música de Salón
Juan Vásquez
Oh dulce contemplación, Por una vez que mis ojos alcé y Qué sentís, corazón mío, canciones
María Cristina Kiehr, soprano
Ariel Abramovich, vihuela
NIcolas Chédeville
Sonata en La mayor para flauta dulce y continuo, de la colección Il Pastor Fido (El pastor fiel), op.13, N°4 (atribuida a Antonio Vivaldi)
Stegano Bagliano, flauta
Andrea Coen, clave
Niccoló Paganini
Sonata N°5 para violín y guitarra
Moshe Hammer, violín
Norbert Kraft, guitarra
Edvard Grieg
Seis canciones sobre poemas de Ibsen, op.25
Solveig Kringelborn, soprano
Malcolm Martineau, piano
Henryk Wieniawski
Revêrie en fa sostenido menor, para viola y piano
Nobuko Imai, viola
Roland Pöntinen, piano
20.00
Momentos Musicales