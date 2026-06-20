PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

20/06/2026

Programación Domingo 21 de Junio

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Karol Szymanowski
Variaciones para piano sobre un tema folklórico polaco, op.10
Jerzy Sterczynski, piano

Gabriel Fauré
Cuarteto con piano Nº1 en do menor, op.15
Emanuel Ax, piano;
Isaac Stern, violín;
Jaime Laredo, viola;
Yo-Yo Ma, chelo

Sigismondo D'India
Crud'Amarilli, del Primer libro de madrigales a cinco voces
Les Arts Florissants / William Christie

Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Edvard Grieg
Dos melodías elegíacas, op.34
Eva Knardahl, piano

Albert Roussel
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53
Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit

Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos – Preludio
Los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín

Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición
Yefim Bronfman, piano

Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Joseph Haydn
Cuarteto Nº54 en Si bemol mayor, op.71, Nº1, Hob.III:69
Cuarteto Tátrai

Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Alan Hacker, clarinete;
Richard Burnett, piano

Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri

Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº2, H.74
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano

07.00
Momentos musicales

Baldassare Galuppi
La scusa, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Clara Schumann
Tardes musicales, op.6
Yoshiko Iwai, piano

Franz Schubert
Rondo para violín y orquesta en La mayor, D.438
Jean-Jacques Kantorow, violín
Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine

08.00

Matthew Locke
Música para los sacabuches y cornetas de Su Majestad
Ensamble de Metales de Malmö

Joseph Haydn
Cuarteto Nº59 en Sol menor, op.74, Nº3, Hob.III:74, "Cuarteto del jinete"
Cuarteto Tátrai

Luis de Narváez
La canción del emperador
Ernesto Bitetti, guitarra

Jules Massenet
Fantasía para chelo y orquesta
Sophie Rolland, chelo
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

09.00

Erwin Schulhoff (compositor checo, 1894 – 1942)
Hot sonata
Leo van Oostrom, saxo
Gerard Bouwhuis, piano

Christoph Willibald Gluck
“Che puro ciel” y “Che farò senza Euridice” de la ópera Orfeo y Euridice
Lívia Budai-Batki, mezzosoprano
Orquesta Estatal de Hungría / Tamás Pal

Peter Erasmus Lange-Müller
Trío en fa menor, op.54
Tre Musici

Amadeo Vives
Fandango de la zarzuela Doña Francisquita
Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de España / Igor Markevitch

10.00

Antonio Vivaldi
La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1
Bela Banfalvi, violín
Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alexandre Tharaud, piano

Heitor Villa-Lobos
Uirapurú
Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Cuesta

11.00

Camille Saint-Saëns
Septeto en Mi bemol mayor, op.65
Ensamble de Cámara de Zürich

Carl Stamitz
Concierto para chelo y orquesta Nº3 en Do mayor
Claude Starck, chelo
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

George Frideric Handel
Concerto grosso en Re mayor para dos violines, dos cornos y orquesta de cuerdas y bajo continuo
Zdeněk y Bedřich Tylsar, cornos
Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pešek

Carlos Guastavino
Selección de canciones
Graciela Oddone, soprano
Carlos Groisman, guitarra

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00
Momentos Musicales

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº6 en Mi mayor, Wq 182, Nº6, , H 662
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Sol Gabetta, chelo
Hélène Grimaud, piano

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

14.00

Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, "Otoño", Op. 8 N°3, RV 293
Fabio Biondi, violín
Europa Galante / Fabio Biondi

Albert Roussel
Pequeña suite para orquesta, op.39
Ensamble orquestal de París / David Stern

Franz Liszt
Los preludios, poema sinfónico Nº3, (Catálogo Searle) S.97
Orquesta Filarmónica de Londres / Georg Solti

Johannes Brahms
Dieciséis valses, op.39
Bruno Gelber, piano

15.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376
Itzhak Perlman, violín
Daniel Barenboim, piano

Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sophie Rolland, chelo
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave

16.00
La consigna

17.00
En modo popular

Johann Henrik Freithoff
Sonata en Mi mayor para violín y continuo
Solistas de la Orquesta Barroca de Noruega
Ketil Haugsand, clave

Giovanni Battista Martini
Llamadas de los Vendedores Ambulantes del Mercado de Bolonia
Coro de Cámara Eurídice
Ensamble Circe / Pier Paolo Scattolin

Georges Bizet
“Preludio”, de la música incidental para La arlesiana
Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi

Georges Bizet
“Farándola”, de la música incidental para La arlesiana
Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi

Georges Bizet
“Final”, de la música incidental para La arlesiana
Coro de la Ópera Real Covent Garden
Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi

Georges Bizet
“Melodrama”, del segundo acto de la música incidental para La arlesiana
Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi

Francisco Mignone
Fantasía brasileña N°4, para piano y orquesta (1929)
Orquesta Sinfónica de San Pablo / Giancarlo Guerrero

18.00
El Clásico del domingo

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº29 en Si bemol mayor, op.106, "Hammerklavier"
Nelson Goerner, piano

Ludwig van Beethoven
Doce variaciones para chelo y piano sobre "Ein Mädchen oder ein Weibchen" de La flauta mágica de Mozart, op.66
Mischa Maisky, chelo;
Martha Argerich, piano

19.00
Música de Salón

Pierre Danican Philidor
Suite en mi menor para flauta y continuo, op.1, N°5
Les Musiciens de Saint-Julien / François Lazarevitch

Louis Spohr
Seis canciones alemanas, op.130, para soprano, clarinete y piano
Helen Donath, soprano
Dieter Klöcker, clarinet
Klaus Donath, piano

Elias Parish Alvars
La mandolina, para arpa
Jana Boušková, arpa

Anton Lajović
Un mes en una habitación, ¿Qué te gustaría ver? y Serenata, canciones
Bernarda Fink, mezzosoprano
Marcos Fink, barítono
Anthony Spiri, piano

20.00
Momentos Musicales