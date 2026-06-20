Programación Domingo 21 de Junio

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Karol Szymanowski
Variaciones para piano sobre un tema folklórico polaco, op.10
Jerzy Sterczynski, piano
Gabriel Fauré
Cuarteto con piano Nº1 en do menor, op.15
Emanuel Ax, piano;
Isaac Stern, violín;
Jaime Laredo, viola;
Yo-Yo Ma, chelo
Sigismondo D'India
Crud'Amarilli, del Primer libro de madrigales a cinco voces
Les Arts Florissants / William Christie
Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim
Edvard Grieg
Dos melodías elegíacas, op.34
Eva Knardahl, piano
Albert Roussel
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53
Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos – Preludio
Los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín
Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición
Yefim Bronfman, piano
Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman
Joseph Haydn
Cuarteto Nº54 en Si bemol mayor, op.71, Nº1, Hob.III:69
Cuarteto Tátrai
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Alan Hacker, clarinete;
Richard Burnett, piano
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº2, H.74
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano
07.00
Momentos musicales
Baldassare Galuppi
La scusa, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi
Clara Schumann
Tardes musicales, op.6
Yoshiko Iwai, piano
Franz Schubert
Rondo para violín y orquesta en La mayor, D.438
Jean-Jacques Kantorow, violín
Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine
08.00
Matthew Locke
Música para los sacabuches y cornetas de Su Majestad
Ensamble de Metales de Malmö
Joseph Haydn
Cuarteto Nº59 en Sol menor, op.74, Nº3, Hob.III:74, "Cuarteto del jinete"
Cuarteto Tátrai
Luis de Narváez
La canción del emperador
Ernesto Bitetti, guitarra
Jules Massenet
Fantasía para chelo y orquesta
Sophie Rolland, chelo
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga
09.00
Erwin Schulhoff (compositor checo, 1894 – 1942)
Hot sonata
Leo van Oostrom, saxo
Gerard Bouwhuis, piano
Christoph Willibald Gluck
“Che puro ciel” y “Che farò senza Euridice” de la ópera Orfeo y Euridice
Lívia Budai-Batki, mezzosoprano
Orquesta Estatal de Hungría / Tamás Pal
Peter Erasmus Lange-Müller
Trío en fa menor, op.54
Tre Musici
Amadeo Vives
Fandango de la zarzuela Doña Francisquita
Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de España / Igor Markevitch
10.00
Antonio Vivaldi
La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1
Bela Banfalvi, violín
Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alexandre Tharaud, piano
Heitor Villa-Lobos
Uirapurú
Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Cuesta
11.00
Camille Saint-Saëns
Septeto en Mi bemol mayor, op.65
Ensamble de Cámara de Zürich
Carl Stamitz
Concierto para chelo y orquesta Nº3 en Do mayor
Claude Starck, chelo
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer
George Frideric Handel
Concerto grosso en Re mayor para dos violines, dos cornos y orquesta de cuerdas y bajo continuo
Zdeněk y Bedřich Tylsar, cornos
Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pešek
Carlos Guastavino
Selección de canciones
Graciela Oddone, soprano
Carlos Groisman, guitarra
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
13.00
Momentos Musicales
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº6 en Mi mayor, Wq 182, Nº6, , H 662
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Sol Gabetta, chelo
Hélène Grimaud, piano
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
14.00
Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, "Otoño", Op. 8 N°3, RV 293
Fabio Biondi, violín
Europa Galante / Fabio Biondi
Albert Roussel
Pequeña suite para orquesta, op.39
Ensamble orquestal de París / David Stern
Franz Liszt
Los preludios, poema sinfónico Nº3, (Catálogo Searle) S.97
Orquesta Filarmónica de Londres / Georg Solti
Johannes Brahms
Dieciséis valses, op.39
Bruno Gelber, piano
15.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376
Itzhak Perlman, violín
Daniel Barenboim, piano
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sophie Rolland, chelo
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave
16.00
La consigna
17.00
En modo popular
Johann Henrik Freithoff
Sonata en Mi mayor para violín y continuo
Solistas de la Orquesta Barroca de Noruega
Ketil Haugsand, clave
Giovanni Battista Martini
Llamadas de los Vendedores Ambulantes del Mercado de Bolonia
Coro de Cámara Eurídice
Ensamble Circe / Pier Paolo Scattolin
Georges Bizet
“Preludio”, de la música incidental para La arlesiana
Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi
Georges Bizet
“Farándola”, de la música incidental para La arlesiana
Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi
Georges Bizet
“Final”, de la música incidental para La arlesiana
Coro de la Ópera Real Covent Garden
Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi
Georges Bizet
“Melodrama”, del segundo acto de la música incidental para La arlesiana
Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi
Francisco Mignone
Fantasía brasileña N°4, para piano y orquesta (1929)
Orquesta Sinfónica de San Pablo / Giancarlo Guerrero
18.00
El Clásico del domingo
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº29 en Si bemol mayor, op.106, "Hammerklavier"
Nelson Goerner, piano
Ludwig van Beethoven
Doce variaciones para chelo y piano sobre "Ein Mädchen oder ein Weibchen" de La flauta mágica de Mozart, op.66
Mischa Maisky, chelo;
Martha Argerich, piano
19.00
Música de Salón
Pierre Danican Philidor
Suite en mi menor para flauta y continuo, op.1, N°5
Les Musiciens de Saint-Julien / François Lazarevitch
Louis Spohr
Seis canciones alemanas, op.130, para soprano, clarinete y piano
Helen Donath, soprano
Dieter Klöcker, clarinet
Klaus Donath, piano
Elias Parish Alvars
La mandolina, para arpa
Jana Boušková, arpa
Anton Lajović
Un mes en una habitación, ¿Qué te gustaría ver? y Serenata, canciones
Bernarda Fink, mezzosoprano
Marcos Fink, barítono
Anthony Spiri, piano
20.00
Momentos Musicales