Programación Domingo 21 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Georg Philip Telemann

Trío sonata en Mi bemol mayor, de Essercizi Musicali

Walter van Hauwe, flauta dulce;

Toyohiko Satoh, laúd;

Wouter Möller, chelo;

Glen Wilson, clave

Ralph Vaughan Williams

Concerto grosso para tres grupos de cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Alexander Scriabin

Prometeo, el poema del fuego, op.60

Alexei Lubimov, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Toronto / Jukka-Pekka Saraste

Coro Mendelssohn de Toronto

Maurice Ravel

Sonatina para piano (arr. David Walter)

Claude Delangle, saxo alto

Odile Delangle, piano

Johann Gottlieb Graun

Concierto para viola da gamba y orquesta

Jan Freiheit, viola da gamba

Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

Antonin Dvorák

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Northern Sinfonia / Myung-Whun Chung

Hans Leo Hassler

Tres entradas

Collegium Aureum

Hector Berlioz

Los Troyanos. "Cacería real y tormenta"

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Coro de la Sinfónica de Baltimore

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90

Alfred Brendel, piano

Max Bruch

Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Federico Moreno Torroba

Aires de la mancha

David Russell, guitarra

Gioachino Rossini

Adelaida di Borgogna. Escena del 2º acto: "Serti intrecciar le vergini"

Franco Fagioli, contratenor

Armonia Atenea / George Perrou

Coro Armonia Atenea

Bohuslav Martinu

Tres madrigales para violín y viola

Olivert Buetterworth, violín

Patrick Ireland, viola

Emmanuel Chabrier

Suite pastoral para orquesta

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Esteban Benzecry

Obertura Tanguera

Orquesta Filarmónica de Bogota / Mario Benzecry

Frédéric Chopin

Vals para piano Nº10 en si menor, op.póst.69, Nº2

Vals para piano Nº12 en fa menor, op.post.70, Nº2

Vals para piano Nº14 en mi menor, op.post.

Artur Rubinstein, piano

Carlo Cecere

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Zoltán Kocsis, piano

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

07.00

Música de Verano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera El viaje a Reims

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raytchev

Fritz Kreisler

Tristeza de amor y Alegría de amor

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson, piano

Johann Christian Bach

Concierto para chelo y orquesta en do menor

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ambroise Thomas

Música de ballet, del Acto IV de la ópera “Hamlet”

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

08:00



Edvard Grieg

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto de Oslo

Karol Szymanowski

Nueve preludios para piano, op.1

Martin Roscoe, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 447

Alfredo Bernardini, oboe y dirección

Ensamble Zefiro

09.00



Louis Ferdinand, Príncipe de Prusia

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Ensamble Orquestal de París / David Stern

William Walton

Cinco bagatelas para guitarra

Roberto Aussel, guitarra

10.00



Johann Sebastián Bach

Concierto para tres claves y cuerdas en Do mayor, BWV 1064

Zoltán Kocsis, Sándor Falvai y András Schiff, pianos

Orquesta de la Academia de Música Franz Liszt / Albert Simon

Franz Lachner

Quinteto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Carl Nielsen

Adagio y allegro, de la Suite op.45

Christian Eggen, piano

11.00

Johannes Brahms

Danzas húngaras Nº4 y Nº1 en sol menor, Nº5 en fa sostenido menor y Nº7 en La mayor (transcripción para chelo y piano)

Jean-Guihen Queyrás, chelo

Alexander Tharaud, piano

Henry Purcell

Divine Hymn, y An Evening Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Stephen Bishop Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

12.00

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en do menor, op.8

Trío Grieg

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Wolfgang Amadeus Mozart

Exsultate, jubilate, K.165

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

13.00

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, K.239

Sonata para clave en La mayor, K.208

Alexandre Tharaud, piano

Thomas Arne

Sinfonía Nº4 en do menor

Cantilena / Adrian Shepherd

14.00

Arnold Bax

Tintagel, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thopmson

Luzzascho Luzzaschi

Dulce aura

Flecha punzante de amor

Demasiado bien puede

Ludovico Agostini

Oh amarguísima dulzura

Véronique Bourin, Christel Boiron y Axelle Bernage

Ensamble Doulce Mémoire / Denis Rasin Dadre

Antonio Soler

Concierto para dos órganos N°5 en La mayor

Tini Mathot y Tom Koopman, órgano

André Jolivet

Concierto para trompeta y orquesta Nº2 (1954)

Maurice André, trompeta

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Jean Fournet

Grabado en vivo el 11 de marzo de 1976

Marie Therese von Paradis

Siciliana, para violín y piano

Maurice Hasson, violín

Ian Brown, piano

15.00

Edvard Grieg

Fragmentos de la música incidental para el drama Peer Gynt de Ibsen (1875)

Toril Carlsen, soprano

Coro Filarmónico de Oslo

Orquesta Sinfónica de Londres / Per Dreier

16.00

Marin Marais

Las folías de España

Laurence Dreyfus, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Franz Liszt

Estudios de ejecución trascendental Nº10, 11 (“Armonías de la noche”) y 12 (“Rompenieve”)

Evgeny Kissin, piano

Heitor Villa-Lobos

Noneto (1923)

Coro y Conjunto instrumental / Gil Jardim

17.00

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y continuo en Sol mayor, op. 2, Nº10

Stephen Preston, flauta

Christopher Hogwood, clave

Anthony Pleeth, chelo

Blas de Laserna

“Ay, Cupidillo”, de la tonadilla escénica Ahí va ese disparate

“Piensa en la novia el novio” y “Cuando Bastiana”, de la tonadilla escénica El abuelo y la nieta

“Porfía por porfía” de la tonadilla escénica La bella serrana

Marta Almajano, soprano

La Real Cámara / Emilio Moreno

Bedřich Smetana

“El moldava”, N°2 del ciclo de poemas sinfónicos Mi patria

Orquesta de Cleveland / George Szell

Elsa Calcagno (1905-1978)

Sonata para chelo y piano (1973)

Fernando Gentlle, chelo

Laura Brunetti, piano

Georg Philip Telemann

Fantasía para flauta sola N°1 en La mayor

Dan Laurin, flauta

Georg Philip Telemann

Fantasía para flauta sola N°2 en la menor

Dan Laurin, flauta

Georg Philip Telemann

Fantasía para flauta sola N°6 en re menor

Dan Laurin, flauta

18.00

François Devienne

Dúo concertante para fagot y chelo en Fa mayor, op.3, Nº1

Klaus Thunemann, fagot

Christoph Henkel, chelo

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición (orquestación de Maurice Ravel)

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Mutti

René Eespere

Trivium, para flauta, violín y guitarra (1991)

Neeme Punder, flauta

Harry Traksmann, violín

Esteban Colucci, guitarra

19.00

Franz Berwald (1796-1868)

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

Tomaso Albinoni

Sonata para violín y continuo en La mayor, op.6, Nº11

Trío Locatelli

Heitor Villa-Lobos

Choros Nº1

Pepe Romero, guitarra

Aram Khachaturián

Concierto para violín y orquesta

Mijail Simonian, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

Nicola Porpora

In caelo stelle clare

Julia Lezhneva, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor

The Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Aaron Copland

Sonata para clarinete y piano

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Engelbert Humperdinck (1854-1921)

Quinteto con piano en Sol mayor

Cuarteto Diogenes

Andreas Kirpal, piano

Giovanni Mossi (c. 1680 – 1742)

Concerto grosso en sol menor, op.4, Nº12

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Franz Liszt

Lo que se oye en la montaña, poema sinfónico Nº1

Orquesta Wiener Akademie / Martin Haselböck

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Andrei Gavrilov, piano

23.00

Música de Salón

Matteo da Perugia

A qui fortune, rondó

Mala Punica / Pedro Memelsdorff

Bernard Joachim Hagen

Sonata en Do mayor

John Schneidermann, laúd

Elizabeth Blummenstock, violín

William Skeen, chelo

Emilio Arrieta

La niña abandonada, La primavera, Serena morisca y La sombra, canciones

Sabina Puértolas, soprano

Rubén Fernández Aguirre, piano

Frédéric Chopin

Preludio para piano en Re bemol mayor, op.28, Nº15 (transcripción para guitarra de Tárrega)

Tom Kerstens, guitarra

Georges Enescu

Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°1 (arreglo para cuarteto de cuerdas y piano)

I Salonisti