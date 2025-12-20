Programación Domingo 21 de Diciembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85

Cuarteto Kodály

Edvard Grieg

Diecinueve canciones populares noruegas, op.66

Eva Knardahl, piano

William Cornysh

My love she mourn'th

Pro Cantione Antiqua de Londres

Franz Xaver Richter

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Barthold Kuijken, flauta

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Nicoló Porpora

Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Edgar Moreau, chelo;

David Kadouch, piano

Antonin Dvorák

Leyendas, op.59

Dúo Crommelynck

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa

Musica ad Rhenum

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Richard Stoltzman, clarinete;

Emanuel Ax, piano

Carlos Chávez

Sarabanda para cuerdas

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Edouard Lalo

Sinfonía en sol menor

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en la menor, op.1, Nº4

Lászlo Czidra, flauta dulce;

Gergely Sárközy, viola bastarda

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

07.00

Momentos musicales

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33

H e nning Kraggerud, violín

Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

08.00



Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, "El día del cumpleaños"

London Mozart Players / Matth i as B a mert

George Frideric Handel

Selección de la ópera Radamisto

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensemble Artaserse

Germaine Tailleferre

Seis piezas para piano: impromptu, romance, pastoral, valse len o, siciliana y nocturno

Cristina Ariagno, piano

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento Nº8 para instrumentos de viento en Fa mayor, K.213

Miembros del Holliger Wind Ensemble

Johann Peter Pixis (compositor y pianista aleman, 1788 – 1874)

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.100

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

François Couperin

"El retrato del amor"

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

10.00



Nicolò Paganini

Cuarteto con guitarra en La mayor, op.4, Nº3

R a iner Kussmaul, violín

Ulrich Koch, viola

Sonja Pr u nnbauer, guitarra

Marcal Cervera, chelo

George Gershwin

Un americano en París

Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn

Frank Bridge

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor, H.39

Tasmin Little, violín

Piers Lane, piano

11.00



Johann Christoph Friedrich Bach

La americana (Cantata)

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Gottlieb Graun (compositor del barroco alemán)

Concierto para viola da gamba y orquesta

Jan Freiheit, viola da gamba

Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

Edvard Grieg

Cuarteto Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Noruega

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº 2 de Charles Ives

13.00

Momentos Musicales

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Evgeny Kissin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

14.00

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en la menor

Alexandre Tharaud, piano

Franz Berwald

Sinfonía Nº3 en Do mayor, "Singular"

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

15.00

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto Latinoamericano

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Antonín Dvořák

Trío Nº4 en mi menor, op.90, “Dumky”

Trío Suk

Fikret Amirov

Kurd Ovshari. Mugam sinfónico Nº2 (1948)

Orquesta Sinfónica de Moscú / Antonio de Almeida

18.00

Clásicos a la Carta

Giuseppe Verdi

Obertura de Rey por un día

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23

Alice Sara Ott, piano

Orquesta Filarmónica de Munich / Thomas Hengelbrock

Ricahrd Strauss

“Unheilvolle Daphne!” de la escena final de Daphne, op.82

Renée Fleming, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania / Semyon Bychkov

19.00

Música de Salón

Guillermo de Aquitania

Ah la dulzura del tiempo nuevo

Haré un poema de la pura nada

Brice Duisit, canto y viela de arco

Alfonso Ferrabosco II

“Coranto”, de las Lecciones para viola lira

Paolo Biardi, viola lira

Alfonso Ferrabosco II

Así la belleza se mantuvo sobre las aguas, canción

Drew Minter, contratenor

Raymond Cousté, laúd

Alfonso Ferrabosco II

Fantasía N°6 para ensamble de violas, a seis partes

Hespèrion XXI /Jordi Savall

Anónimo (s.XVIII)

Cuarteto en Fa mayor

Biber Consort

Jean-Henri Ravina

Nocturno en Re bemol mayor, op.13

Louis Lefébure-Wély

Nocturno en La bemol mayor, op.102, “La campanilla del pastor”

Jules Egghard

Nocturno en Re bemol mayor, op.41, “Meditación de una jovencita”

Bart van Oort, piano

Erich von Korngold

Selección de las Canciones del payaso, op.28

Angelika Kirschlager, soprano

Helmuth Deutsch, piano

20.00

Momentos Musicales

Aaron Copland

Primavera en los Apalaches

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Thea King, clarinete

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Carlos López Buchardo

“Prendiditos de la mano”, “Si lo hallas”, “Canción del carretero”

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

21.00

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Francesco Antonio Rosetti

Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor

Zdeněk Tylšar y Bedřich Tylšar, cornos

Capella Istropolitana / František Vajnar

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

22.00

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8

Tedi Papavrami, violín

Nelson Goerner, piano

Georges Bizet

“Habanera”; “Seguidilla” y “Canción del torero” de la ópera Carmen

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, tenor

Thomas Hampson, barítono

Coro Les Éléments

Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Edvard Grieg

Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)

Cuarteto de Noruega

23.00

Antonio Vivaldi

El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3

Janine Jansen, violín solista

Ensamble Amigos de Janine Jansen

Ottorino Respighi

Los pájaros, suite para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Tamás Vásáry

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para dos pianos en Re mayor, K.448

Daniel Barenboim y Martha Argerich, dúo de pianos