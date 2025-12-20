PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

20/12/2025

Programación Domingo 21 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Claude Debussy
Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85
Cuarteto Kodály

Edvard Grieg
Diecinueve canciones populares noruegas, op.66
Eva Knardahl, piano

William Cornysh
My love she mourn'th
Pro Cantione Antiqua de Londres

Franz Xaver Richter
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Barthold Kuijken, flauta
Tafelmusik / Jeanne Lamon

Nicoló Porpora
Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6
Guy Delvauz, clave
Artifizii Musicali

Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Edgar Moreau, chelo;
David Kadouch, piano

Antonin Dvorák
Leyendas, op.59
Dúo Crommelynck

François Couperin
Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa
Musica ad Rhenum

Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Richard Stoltzman, clarinete;
Emanuel Ax, piano

Carlos Chávez
Sarabanda para cuerdas
Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alfred Brendel, piano

Edouard Lalo
Sinfonía en sol menor
Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo en la menor, op.1, Nº4
Lászlo Czidra, flauta dulce;
Gergely Sárközy, viola bastarda

Fanny Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor
Liana Serbescu, piano

07.00
Momentos musicales

Carl Nielsen
Concierto para violín y orquesta, op.33
Henning Kraggerud, violín
Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset

Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano

08.00

Antonio Salieri
Sinfonía en Re mayor, "El día del cumpleaños"
London Mozart Players / Matthias Bamert

George Frideric Handel
Selección de la ópera Radamisto
Philippe Jaroussky, contratenor
Ensemble Artaserse

Germaine Tailleferre
Seis piezas para piano: impromptu, romance, pastoral, valse len o, siciliana y nocturno
Cristina Ariagno, piano

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento Nº8 para instrumentos de viento en Fa mayor, K.213
Miembros del Holliger Wind Ensemble

Johann Peter Pixis (compositor y pianista aleman, 1788 – 1874)
Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.100
Howard Shelley, piano
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

François Couperin
"El retrato del amor"
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

10.00

Nicolò Paganini
Cuarteto con guitarra en La mayor, op.4, Nº3
Rainer Kussmaul, violín
Ulrich Koch, viola
Sonja Prunnbauer, guitarra
Marcal Cervera, chelo

George Gershwin
Un americano en París
Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn

Frank Bridge
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor, H.39
Tasmin Little, violín
Piers Lane, piano

11.00

Johann Christoph Friedrich Bach
La americana (Cantata)
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Gottlieb Graun (compositor del barroco alemán)
Concierto para viola da gamba y orquesta
Jan Freiheit, viola da gamba
Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

Edvard Grieg
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Noruega

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº 2 de Charles Ives

13.00
Momentos Musicales

Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)
Ingo Goritzki, oboe
Cuarteto de Berna

14.00

Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en la menor
Alexandre Tharaud, piano

Franz Berwald
Sinfonía Nº3 en Do mayor, "Singular"
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

15.00

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Heitor Villa-Lobos
Cuarteto para cuerdas Nº1
Cuarteto Latinoamericano

16.00
La Consigna

17.00
En Modo Popular

Antonín Dvořák
Trío Nº4 en mi menor, op.90, “Dumky”
Trío Suk

Fikret Amirov
Kurd Ovshari. Mugam sinfónico Nº2 (1948)
Orquesta Sinfónica de Moscú / Antonio de Almeida

18.00
Clásicos a la Carta

Giuseppe Verdi
Obertura de Rey por un día
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23
Alice Sara Ott, piano
Orquesta Filarmónica de Munich / Thomas Hengelbrock

Ricahrd Strauss
“Unheilvolle Daphne!” de la escena final de Daphne, op.82
Renée Fleming, soprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania / Semyon Bychkov

19.00
Música de Salón

Guillermo de Aquitania
Ah la dulzura del tiempo nuevo
Haré un poema de la pura nada
Brice Duisit, canto y viela de arco

Alfonso Ferrabosco II
“Coranto”, de las Lecciones para viola lira
Paolo Biardi, viola lira

Alfonso Ferrabosco II
Así la belleza se mantuvo sobre las aguas, canción
Drew Minter, contratenor
Raymond Cousté, laúd

Alfonso Ferrabosco II
Fantasía N°6 para ensamble de violas, a seis partes
Hespèrion XXI /Jordi Savall

Anónimo (s.XVIII)
Cuarteto en Fa mayor
Biber Consort

Jean-Henri Ravina
Nocturno en Re bemol mayor, op.13
Louis Lefébure-Wély
Nocturno en La bemol mayor, op.102, “La campanilla del pastor”
Jules Egghard
Nocturno en Re bemol mayor, op.41, “Meditación de una jovencita”
Bart van Oort, piano

Erich von Korngold
Selección de las Canciones del payaso, op.28
Angelika Kirschlager, soprano
Helmuth Deutsch, piano

20.00
Momentos Musicales

Aaron Copland
Primavera en los Apalaches
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein

Bernhard Henrik Crusell
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1
Thea King, clarinete
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Carlos López Buchardo
“Prendiditos de la mano”, “Si lo hallas”, “Canción del carretero”
Víctor Torres, barítono
Jorge Ugartamendía, piano

21.00

Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim

Francesco Antonio Rosetti
Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor
Zdeněk Tylšar y Bedřich Tylšar, cornos
Capella Istropolitana / František Vajnar

Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

22.00

César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8
Tedi Papavrami, violín
Nelson Goerner, piano

Georges Bizet
“Habanera”; “Seguidilla” y “Canción del torero” de la ópera Carmen
Angela Gheorghiu, soprano
Roberto Alagna, tenor
Thomas Hampson, barítono
Coro Les Éléments
Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Edvard Grieg
Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)
Cuarteto de Noruega

23.00

Antonio Vivaldi
El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3
Janine Jansen, violín solista
Ensamble Amigos de Janine Jansen

Ottorino Respighi
Los pájaros, suite para pequeña orquesta
Sinfonietta de Bournemouth / Tamás Vásáry

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para dos pianos en Re mayor, K.448
Daniel Barenboim y Martha Argerich, dúo de pianos