Programación Domingo 21 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85
Cuarteto Kodály
Edvard Grieg
Diecinueve canciones populares noruegas, op.66
Eva Knardahl, piano
William Cornysh
My love she mourn'th
Pro Cantione Antiqua de Londres
Franz Xaver Richter
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Barthold Kuijken, flauta
Tafelmusik / Jeanne Lamon
Nicoló Porpora
Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6
Guy Delvauz, clave
Artifizii Musicali
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Edgar Moreau, chelo;
David Kadouch, piano
Antonin Dvorák
Leyendas, op.59
Dúo Crommelynck
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa
Musica ad Rhenum
Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Richard Stoltzman, clarinete;
Emanuel Ax, piano
Carlos Chávez
Sarabanda para cuerdas
Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alfred Brendel, piano
Edouard Lalo
Sinfonía en sol menor
Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta
George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo en la menor, op.1, Nº4
Lászlo Czidra, flauta dulce;
Gergely Sárközy, viola bastarda
Fanny Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor
Liana Serbescu, piano
07.00
Momentos musicales
Carl Nielsen
Concierto para violín y orquesta, op.33
Henning Kraggerud, violín
Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano
08.00
Antonio Salieri
Sinfonía en Re mayor, "El día del cumpleaños"
London Mozart Players / Matthias Bamert
George Frideric Handel
Selección de la ópera Radamisto
Philippe Jaroussky, contratenor
Ensemble Artaserse
Germaine Tailleferre
Seis piezas para piano: impromptu, romance, pastoral, valse len o, siciliana y nocturno
Cristina Ariagno, piano
09.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento Nº8 para instrumentos de viento en Fa mayor, K.213
Miembros del Holliger Wind Ensemble
Johann Peter Pixis (compositor y pianista aleman, 1788 – 1874)
Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.100
Howard Shelley, piano
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley
François Couperin
"El retrato del amor"
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
10.00
Nicolò Paganini
Cuarteto con guitarra en La mayor, op.4, Nº3
Rainer Kussmaul, violín
Ulrich Koch, viola
Sonja Prunnbauer, guitarra
Marcal Cervera, chelo
George Gershwin
Un americano en París
Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn
Frank Bridge
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor, H.39
Tasmin Little, violín
Piers Lane, piano
11.00
Johann Christoph Friedrich Bach
La americana (Cantata)
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Johann Gottlieb Graun (compositor del barroco alemán)
Concierto para viola da gamba y orquesta
Jan Freiheit, viola da gamba
Akademie für Alte Musik / Stephan Mai
Edvard Grieg
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Noruega
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: la Sinfonía Nº 2 de Charles Ives
13.00
Momentos Musicales
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)
Ingo Goritzki, oboe
Cuarteto de Berna
14.00
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en la menor
Alexandre Tharaud, piano
Franz Berwald
Sinfonía Nº3 en Do mayor, "Singular"
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
15.00
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Heitor Villa-Lobos
Cuarteto para cuerdas Nº1
Cuarteto Latinoamericano
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Antonín Dvořák
Trío Nº4 en mi menor, op.90, “Dumky”
Trío Suk
Fikret Amirov
Kurd Ovshari. Mugam sinfónico Nº2 (1948)
Orquesta Sinfónica de Moscú / Antonio de Almeida
18.00
Clásicos a la Carta
Giuseppe Verdi
Obertura de Rey por un día
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23
Alice Sara Ott, piano
Orquesta Filarmónica de Munich / Thomas Hengelbrock
Ricahrd Strauss
“Unheilvolle Daphne!” de la escena final de Daphne, op.82
Renée Fleming, soprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania / Semyon Bychkov
19.00
Música de Salón
Guillermo de Aquitania
Ah la dulzura del tiempo nuevo
Haré un poema de la pura nada
Brice Duisit, canto y viela de arco
Alfonso Ferrabosco II
“Coranto”, de las Lecciones para viola lira
Paolo Biardi, viola lira
Alfonso Ferrabosco II
Así la belleza se mantuvo sobre las aguas, canción
Drew Minter, contratenor
Raymond Cousté, laúd
Alfonso Ferrabosco II
Fantasía N°6 para ensamble de violas, a seis partes
Hespèrion XXI /Jordi Savall
Anónimo (s.XVIII)
Cuarteto en Fa mayor
Biber Consort
Jean-Henri Ravina
Nocturno en Re bemol mayor, op.13
Louis Lefébure-Wély
Nocturno en La bemol mayor, op.102, “La campanilla del pastor”
Jules Egghard
Nocturno en Re bemol mayor, op.41, “Meditación de una jovencita”
Bart van Oort, piano
Erich von Korngold
Selección de las Canciones del payaso, op.28
Angelika Kirschlager, soprano
Helmuth Deutsch, piano
20.00
Momentos Musicales
Aaron Copland
Primavera en los Apalaches
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein
Bernhard Henrik Crusell
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1
Thea King, clarinete
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis
Carlos López Buchardo
“Prendiditos de la mano”, “Si lo hallas”, “Canción del carretero”
Víctor Torres, barítono
Jorge Ugartamendía, piano
21.00
Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim
Francesco Antonio Rosetti
Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor
Zdeněk Tylšar y Bedřich Tylšar, cornos
Capella Istropolitana / František Vajnar
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
22.00
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8
Tedi Papavrami, violín
Nelson Goerner, piano
Georges Bizet
“Habanera”; “Seguidilla” y “Canción del torero” de la ópera Carmen
Angela Gheorghiu, soprano
Roberto Alagna, tenor
Thomas Hampson, barítono
Coro Les Éléments
Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Edvard Grieg
Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)
Cuarteto de Noruega
23.00
Antonio Vivaldi
El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3
Janine Jansen, violín solista
Ensamble Amigos de Janine Jansen
Ottorino Respighi
Los pájaros, suite para pequeña orquesta
Sinfonietta de Bournemouth / Tamás Vásáry
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para dos pianos en Re mayor, K.448
Daniel Barenboim y Martha Argerich, dúo de pianos