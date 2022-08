Programación Domingo 21 de Agosto

Domingo 21-08-2022

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

04.00

La Trasnoche de La 96.7

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Joseph Haydn

Las estaciones. El verano

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

George Enescu

Sonata para chelo y piano en fa menor, op.26, Nº1

Rebecca Rust, chelo

David Apter, piano

Edvard Grieg

Danzas campesinas noruegas, op.72

Eva Knardahl, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre la canción "Helàs, j'ai perdu mon amant", K.360

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Johann Strauss (hijo)

Polca de las musas, op.147

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Antonin Dvorak

Scherzo de la Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

Claude Debussy

Por las calles y los caminos, de la suite “Iberia”

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Carl Nielsen

Intermezzo de la Pequeña suite para cuerdas

Cuerdas Jóvenes de Copenhague / Morten Ryelund Sörensen

Joseph Haydn

Allegro molto del Concierto para chelo y orquesta en Do mayor

Edgar Moreau, chelo

Il Pomo D'Oro / Riccardo Minasi

Frédéric Chopin

Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14

Jan Lisiecki, piano

Orquesta NDR de la Elbphilharmonie / Krzysztof Urbanski

Gaspare Spontini

Paso de los guerreros. Avance de la infantería y la caballería

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Estación Piazzolla (Víctor Hugo Morales)