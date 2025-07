Programación Domingo 20 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano

Giovanni Battista Pergolesi

Stabat Mater

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"

Maria João Pires, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en do menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

George Gershwin

Summertime, de Porgy and Bess

I loves you, de Porgy and Bess

Kathleen Battle, soprano

Orquesta de St. Luke's / André Previn

Joseph Haydn

Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob.I:49, "La despedida"

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Maurizio Pollini, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta en Si bemol mayor, G.482 (arreglo de Friedrich Grützmacher)

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Cámara Saint Paul / Pinchas Zuckerman

Johan Halvorsen

Sinfonía Nº3 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de Trondheim / Ole Kristian Ruud

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº5 en Sol bemol mayor, op.82

Albert Guinovart, piano

07.00

Momentos musicales

Frederic Curzon

Robin Hood, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4

Leif Ove Andsnes, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº4 en Re mayor, Hob.VIII

Dale Clevenger, corno

Franz Liszt Chamber Orchestra / János Rolla

08.00

François Couperin

Segunda lección de tinieblas

Véronique Gens, soprano

Les talens lyriques / Christophe Rousset

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Carlos Baguer (compositor español, 1768-1808)

Sinfonía Nº13 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Edward Elgar

Cuatro danzas

Ensamble Athenas

09.00

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Georges Bizet

Suite de La Arlesiana Nº1

Orquesta Sinfónica de la Radio de Liubliana / Anton Nanut

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en La mayor, op.5, Nº9

Ensamble Convivium

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

10.00

Camargo Guarnieri

Tres danzas para orquesta

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Maximiliano Valdés

Louis Ferdinand

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

11.00

Kurt Weill

“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos

Wolfgang Neuss, cantante

Orquesta de la Emisora de Berlín Libre / Wilhelm Brückner-Rüggeberg

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Jean-Philippe Rameau

Selección de la ópera “Hipólito y Aricia”

Les Arts Florissants / William Christie

Ignacio Cervantes (compositor cubano que vivió entre 1847 y 1905)

Piezas para piano

Polly Ferman, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: La Forza de Destino de Verdi

13.00

Momentos Musicales

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Darius Milhaud

Cuarteto Nº9, op.140

Cuarteto Arcana

14.00

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en la menor

Alexandre Tharaud, piano

Robert Schumann

Liederkreis para voz y piano, op.24

Paul Eswood, contratenor;

Nicholas McGegan, piano

15.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor, Hob.VIIh:1

Helmut Klóckl, flauta;

Gerhard Vetter, oboe

Camerata Rhenania / Hanspeter Gmür

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Gaspar Fernández

Eso rigo re repente, guineo a cinco partes

El Grillo Ensamble Vocal

Camile Saint-Saëns

“Fósiles”, de El carnaval de los animales

Martha Argerich y Nelson Freire, piano

Ensamble Instrumental

Tradicionales franceses

Tengo buen tabaco, Al claro de la luna y Ah!, ya te contaré, mamá, yuxtapuestos a su cita en “Fósiles”, de El carnaval de los animales

Tradicional serbio

O Maiko Moyá (Oh, mi pobre país)

Amy Beach

Tema, de las Variaciones sobre temas balcánicos, op.60

Amy Beach

Variaciones sobre temas balcánicos, op.60 (versión original)

Joanne Polk, piano

Manuel Gómez Carrillo

Rapsodia santiagueña (1920)

Orquesta Filarmónica de Württemberg / Gabriel Castagna

18.00

Clásicos a la Carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Camille Saint-Saëns

Introducción y rondo caprichoso en la menor, op.28

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Samuel Barber

Cuarteto para cuerdas Nº1, op.11

Chester String Quartet

19.00

Música de Salón

Guillaume de Machaut

“Así ríe por la mañana quien llora por la noche”, de El remedio de fortuna

Ensemble Project Ars Nova

Carl Friedrich Abel

Selección de las Veintisiete piezas para viola da gamba

Sergei Istomin, viola da gamba

Giaccomo Meyerbeer

Plegaria de niños, Voto durante la tempestad y Canción del pastor, canciones

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Eric Hoeprich, clarinete

Melvyn Tan, fortepiano

Giuseppe Verdi

Tres fragmentos del acto segundo de la ópera Luisa Miller (transcripción anónima para cuarteto de cuerdas)

Cuarteto Hagen

20.00

Momentos Musicales

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Julia Fischer, violín

Orquesta Tonhalle de Zurich / David Zinman

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.35

Jean-Yves Thibaudet, piano

21.00



Joseph Haydn

Trío Nº20 en Re mayor, Hob.XV:7

Trío 1790

Zoltan Kodály

Suite de Háry János

Orquesta New Philharmonia / Antal Dorati

Francesco Maria Veracini

Sonata Academica para violín y bajo continuo en sol menor, op.2, Nº5

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, chelo

22.00



Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Wolfgang Amadeus Mozart

Arias de las óperas Così fan tutte, Las bodas de Figaro y Don Giovanni

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / Györgi Fischer

23.00



Amy Beach

Tema y variaciones para flauta y cuarteto de cuerdas en la menor, op.80

Helen Keen, flauta

The Ambache Ensamble

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Andreas Staier, piano

Concerto Kóln



Henry Purcell

Música incidental de El nudo gordiano desatado

Accademia Bizatina / Stefano Montanari