Programación Domingo 2 de Noviembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Harald Saeverud

Quinteto para vientos Nº2, op.56

Quinteto de Vientos de Bergen

Francesco Geminiani

Concerto grosso en La mayor, op.2, Nº6

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de El gallo de oro

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Igor Stravinsky

Suite El pájaro de fuego

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Julián Aguirre

De la colección Aires Nacionales Argentinos, “Cinco tristes” y “Huella”

Polly Ferman, piano

Samuel Barber

Reencarnaciones, op.16

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina y orquesta en Mi bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

Dos piezas para violín y piano, op.2

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Radu Lupu, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba;

Bruno Cocset, bajo de violín,

Michael Behringer, clave

Louis Spohr

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.137

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

Charles Gounod

Fausto. Música de ballet

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Marco Munih

Johann Sebastian Bach

Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)

Rosalyn Tureck, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"

Cuarteto Tátrai

07.00

Momentos musicales

Richard Wagner

Obertura de la ópera Tannhäuser

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelson

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Francesco Petrini

Dúo para flauta y arpa en Mi bemol mayor, op.30

Jean-Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

08.00

Franz Berwald

Dúo para chelo y piano en Si bemol mayor, op.7

Mats Lidström, chelo

Bengt Forsberg, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de Las bodas de Figaro

Alison Hagley, soprano

Hillevi Martinpelto, soprano

Pamela Helen Stephen, mezzosoprano

Bryn Terfel, bajo-barítono

Carlos Feller, bajo

English Baroque Soloist / John Elliot Gardiner

09.00



Alexander Borodin

Cuarteto para cuerdas N°2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº4 en sol menor, op.40

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

10.00



Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en Re mayor

Ensamble Le Spectre de la Rose

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic de Praga

Johann Baptist Cramer

Concierto para piano y orquesta Nº8 en re menor, op.70

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / David Juritz

11.00

El atemorizado Jesús en el Monte de los Olivos

Philippe Jaroussky, contratenor

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Enrique Granados

Trío op.50

Trío LOM

Johann Strauss (hijo)

Selección de piezas orquestales

Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº8 en Mi bemol mayor, ‘De los Mil’, de Mahler

13.00

Momentos Musicales

Francis Poulenc

Las ciervas. Suite

Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Evgeny Kissin, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Siciliana

Manuel López Ramos, guitarra

14.00

Ludwig van Beethoven

Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, op.20

Divertimento Salzburg

Johannes Brahms

Obertura para una fiesta académica, op.80

Orquesta Sinfónica de Munich / Helmut Bucher

15.00

Edvard Grieg

Danzas sinfónicas para orquesta, op.64

Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Gottfried Finger

Greensleeves to a ground

Philippe Foulon, viola da gamba

Emer Buckley, viola da gamba

Pancho Vladigerov

Siete danzas sinfónicas búlgaras, op.23

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Bulgaria / Alexander Vladigerov

Roque Cordero (1917-2008)

Sonatina rítmica

Beatriz Balzi, piano

18.00

Clásicos a la Carta

Johann Sebastian Bach

Cantata del Café, BWV 211

Anne Grimm; soprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Baroca de Amsterdam / Tom Koopman

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Leif Ove Andsnes piano

19.00

Música de Salón

Guillermo de Aquitania

Ah la dulzura del tiempo nuevo

Haré un poema de la pura nada

Brice Duisit, canto y viela de arco

Alfonso Ferrabosco II

“Coranto”, de las Lecciones para viola lira

Paolo Biardi, viola lira

Alfonso Ferrabosco II

Así la belleza se mantuvo sobre las aguas, canción

Drew Minter, contratenor

Raymond Cousté, laúd

Alfonso Ferrabosco II

Fantasía N°6 para ensamble de violas, a seis partes

Hespèrion XXI /Jordi Savall

Anónimo (s.XVIII)

Cuarteto en Fa mayor

Biber Consort

Jean-Henri Ravina

Nocturno en Re bemol mayor, op.13

Louis Lefébure-Wély

Nocturno en La bemol mayor, op.102, “La campanilla del pastor”

Jules Egghard

Nocturno en Re bemol mayor, op.41, “Meditación de una jovencita”

Bart van Oort, piano

Erich von Korngold

Selección de las Canciones del payaso, op.28

Angelika Kirschlager, soprano

Helmuth Deutsch, piano

20.00

Momentos Musicales

Kurt Atterberg (Compositor y director sueco, 1887-1974)

Concierto obertura en la menor, op.4

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ulf Wallin

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº59 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:49

Paul Lewis, piano

Richard Strauss

Concertino para clarinete, fagot y orquesta de cuerdas con arpa

Paul Meyer, clarinete

Knut Sönstevold, fagot

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen

21.00

Piotr Ilich Chaikovsky

El lago de los cisnes, suite op.20a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlánov

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

22.00

Ludwig van Beethoven

A la amada lejana, op.98

Mark Padmore, tenor

Kristian Bezuidenhout, piano

Michele Stratico (Compositor greco-italiano, 1728-1783)

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Alfred Hill

Cuarteto para cuerdas Nº3 en la menor, “Carnaval”

Dominion String Quartet

23.00

Giuseppe Verdi

Música de ballet del segundo acto de la ópera de la ópera Don Carlos

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi bemol mayor, G.447

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

Gabriel Fauré

Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19

François Joël Thiollier, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Antonio de Almeida