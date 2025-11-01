Programación Domingo 2 de Noviembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Harald Saeverud
Quinteto para vientos Nº2, op.56
Quinteto de Vientos de Bergen
Francesco Geminiani
Concerto grosso en La mayor, op.2, Nº6
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
Nicolai Rimsky-Korsakov
Suite de El gallo de oro
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano
Igor Stravinsky
Suite El pájaro de fuego
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
Julián Aguirre
De la colección Aires Nacionales Argentinos, “Cinco tristes” y “Huella”
Polly Ferman, piano
Samuel Barber
Reencarnaciones, op.16
Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio
Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
Giovanni Paisiello
Concierto para mandolina y orquesta en Mi bemol mayor
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Jean Sibelius
Dos piezas para violín y piano, op.2
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Radu Lupu, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)
Jordi Savall, viola da gamba;
Bruno Cocset, bajo de violín,
Michael Behringer, clave
Louis Spohr
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.137
Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley
Charles Gounod
Fausto. Música de ballet
Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Marco Munih
Johann Sebastian Bach
Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)
Rosalyn Tureck, piano
Joseph Haydn
Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"
Cuarteto Tátrai
07.00
Momentos musicales
Richard Wagner
Obertura de la ópera Tannhäuser
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelson
Camille Saint-Saëns
Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Francesco Petrini
Dúo para flauta y arpa en Mi bemol mayor, op.30
Jean-Pierre Rampal, flauta
Marielle Nordmann, arpa
08.00
Franz Berwald
Dúo para chelo y piano en Si bemol mayor, op.7
Mats Lidström, chelo
Bengt Forsberg, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de Las bodas de Figaro
Alison Hagley, soprano
Hillevi Martinpelto, soprano
Pamela Helen Stephen, mezzosoprano
Bryn Terfel, bajo-barítono
Carlos Feller, bajo
English Baroque Soloist / John Elliot Gardiner
09.00
Alexander Borodin
Cuarteto para cuerdas N°2 en Re mayor
Cuarteto Borodin
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº4 en sol menor, op.40
Daniil Trifonov, piano
Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin
10.00
Marin Marais
Suite para viola y bajo continuo en Re mayor
Ensamble Le Spectre de la Rose
Carlos Guastavino
Jeromita Linares
María Isabel Siewers, guitarra
Cuarteto Stamic de Praga
Johann Baptist Cramer
Concierto para piano y orquesta Nº8 en re menor, op.70
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / David Juritz
11.00
El atemorizado Jesús en el Monte de los Olivos
Philippe Jaroussky, contratenor
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans
Enrique Granados
Trío op.50
Trío LOM
Johann Strauss (hijo)
Selección de piezas orquestales
Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: la Sinfonía Nº8 en Mi bemol mayor, ‘De los Mil’, de Mahler
13.00
Momentos Musicales
Francis Poulenc
Las ciervas. Suite
Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Siciliana
Manuel López Ramos, guitarra
14.00
Ludwig van Beethoven
Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, op.20
Divertimento Salzburg
Johannes Brahms
Obertura para una fiesta académica, op.80
Orquesta Sinfónica de Munich / Helmut Bucher
15.00
Edvard Grieg
Danzas sinfónicas para orquesta, op.64
Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Hilary Hahn, violín
Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Gottfried Finger
Greensleeves to a ground
Philippe Foulon, viola da gamba
Emer Buckley, viola da gamba
Pancho Vladigerov
Siete danzas sinfónicas búlgaras, op.23
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Bulgaria / Alexander Vladigerov
Roque Cordero (1917-2008)
Sonatina rítmica
Beatriz Balzi, piano
18.00
Clásicos a la Carta
Johann Sebastian Bach
Cantata del Café, BWV 211
Anne Grimm; soprano
Paul Agnew, tenor
Klaus Mertens, bajo
Orquesta Baroca de Amsterdam / Tom Koopman
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Leif Ove Andsnes piano
19.00
Música de Salón
Guillermo de Aquitania
Ah la dulzura del tiempo nuevo
Haré un poema de la pura nada
Brice Duisit, canto y viela de arco
Alfonso Ferrabosco II
“Coranto”, de las Lecciones para viola lira
Paolo Biardi, viola lira
Alfonso Ferrabosco II
Así la belleza se mantuvo sobre las aguas, canción
Drew Minter, contratenor
Raymond Cousté, laúd
Alfonso Ferrabosco II
Fantasía N°6 para ensamble de violas, a seis partes
Hespèrion XXI /Jordi Savall
Anónimo (s.XVIII)
Cuarteto en Fa mayor
Biber Consort
Jean-Henri Ravina
Nocturno en Re bemol mayor, op.13
Louis Lefébure-Wély
Nocturno en La bemol mayor, op.102, “La campanilla del pastor”
Jules Egghard
Nocturno en Re bemol mayor, op.41, “Meditación de una jovencita”
Bart van Oort, piano
Erich von Korngold
Selección de las Canciones del payaso, op.28
Angelika Kirschlager, soprano
Helmuth Deutsch, piano
20.00
Momentos Musicales
Kurt Atterberg (Compositor y director sueco, 1887-1974)
Concierto obertura en la menor, op.4
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ulf Wallin
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº59 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:49
Paul Lewis, piano
Richard Strauss
Concertino para clarinete, fagot y orquesta de cuerdas con arpa
Paul Meyer, clarinete
Knut Sönstevold, fagot
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen
21.00
Piotr Ilich Chaikovsky
El lago de los cisnes, suite op.20a
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlánov
Franz Schubert
Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexandre Tharaud, piano
22.00
Ludwig van Beethoven
A la amada lejana, op.98
Mark Padmore, tenor
Kristian Bezuidenhout, piano
Michele Stratico (Compositor greco-italiano, 1728-1783)
Concierto para violín y orquesta en sol menor
Giugliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Alfred Hill
Cuarteto para cuerdas Nº3 en la menor, “Carnaval”
Dominion String Quartet
23.00
Giuseppe Verdi
Música de ballet del segundo acto de la ópera de la ópera Don Carlos
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi bemol mayor, G.447
Pepe Romero, guitarra
Academy of St.Martin in the Fields Ensamble
Gabriel Fauré
Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19
François Joël Thiollier, piano
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Antonio de Almeida