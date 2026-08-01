Programación Domingo 2 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Gidon Kremer, violín;

Kim Kashkashian, viola

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Piotr Ilich Chaikovsky

Vals del primer acto de El lago de los cisnes

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona

Anónimos sefaradíes

A la nana

Avrix mi galanica

El rey que mucho madruga

Nani, nani

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

César Franck

Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1

Mariana Sirbu, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

Emmanuel Chabrier

Diez piezas pintorescas para piano

Alain Planès, piano

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara, "Dumbarton Oaks"

Orquesta de Cámara Orpheus

Wilhelm Stenhammar

"Pleno invierno". Rapsodia sinfónica, op.24

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Coro de la Sala de Conciertos de Gotemburgo

Amanda Maier

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Jacqueline Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

Louis Ferdinand

Trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en la menor

Alexandre Tharaud, piano

Luigi Boccherini

Minuetto, del Quinteto para cuerdas en Mi mayor, G.275

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00

Momentos musicales

Jean-Philippe Rameau

Prólogo de la ópera Hipólito y Aricia

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Franz Schubert

Sonata para piano en la menor, D.784

Radu Lupu, piano

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Oscar Shumsky, violín

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

08.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"

Cuarteto Tátrai



Alberto Ginastera

Danzas del ballet Estancia, op.8a

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Jules Massenet

"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon

Anna Netrebko, soprano

Coro de la Ópera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano



09.00



Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ödön Rácz, contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Franz Liszt

La Campanella

Daniil Trifonov, piano

George Frideric Handel

Sonata en trío en Si bemol mayor, op.2, Nº3

Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines

Denis Vigay, chelo

Alan Cuckston, clave

Moritz Moszkowski

Danzas españolas para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta

10.00



John Blackwood McEwen

Cuarteto para cuerdas Nº6

Cuarteto Chilingirian

Jean Sibelius

Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Sébastien de Brossard (compositor francés, 1650-1730)

Misa en el quinto tono para la fiesta de la Navidad

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

11.00

Ludwig van Beethoven

Doce danzas alemanas para orquesta, WoO 8

Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi

Frédéric Chopin

Gran dúo concertante para chelo y piano sobre temas Roberto el Diablo de Meyerbeer

Anner Bylsma, chelo

Lambert Orkis, piano

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.104, Nº9

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Francisco Tárrega

Piezas para guitarra

Wolfgang Lendle, guitarra

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Lohengrin de Richard Wagner

13.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Dúo para viola y chelo en Mi bemol mayor, WoO 32

Jürgen Kussmaul, viola

Anner Bylsma, chelo

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45

Trond Saeverud, violín

Einar Röttingen, piano

Arnold Bax

En el crepúsculo (Into the Twilight)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

14.00

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera “Guillermo Tell”

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Maurice Ravel

Mi madre la oca

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº2 en do menor, BWV 826

Mario Videla, clave

15.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº27 en Sol mayor, K.199

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Felix Mendelssohn

Cuatro canciones sin palabras de su opus 30:

N°3, Adagio non troppo

N°4, Agitato con fuoco

N°5, Andante grazioso

N°6, Canción del gondolero veneciano

András Schiff, piano

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

16.00

La consigna

17.00

En modo popular

Jean Baptiste Davaux

Primer movimiento de la Sinfonía concertante en Sol mayor para dos violines y orquesta con aires patrióticos (1794)

Werner Ehrhardt y Andrea Keller, violín

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Jean Baptiste Davaux

Segundo movimiento de la Sinfonía concertante en Sol mayor para dos violines y orquesta con aires patrióticos

Werner Ehrhardt y Andrea Keller, violín

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Jean Baptiste Davaux

Tercer movimiento de la Sinfonía concertante en Sol mayor para dos violines y orquesta con aires patrióticos

Werner Ehrhardt y Andrea Keller, violín

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Enrique Fernández Arbós

Tres piezas originales al estilo español, op.1, para trío (“Bolero”, “Habanera” y “Seguidillas gitanas”) (1910)

Trío Bellas Artes

Dusan Bogdanovic

Tres bocetos africanos, para guitarra (1996)

Dusan Bogdanovic, guitarra

18.00

El Clásico del domingo

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.6

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue

Nicolò Paganini

Selección de los Veinticuatro caprichos para violín, op.1

Midori, violin

19.00

Música de Salón

George Frideric Handel

Languidece, gime, suspira y se lamenta, Demasiado cruel, demasiado orgulloso y Son felices, afortunados, dúos para soprano, mezzosoprano y continuo

Sono loete, sono fortunate

Troppo cruda, troppo fiera

Roberta Invernizzi, soprano

Marina De Liso, mezzosoprano

La Rizonanza / Fabio Bonizzoni

Fernando Sor

Las favoritas de los salones, para piano

Josep Maria Roger, piano

Paul Caro

Quinteto en mi menor para cuerdas

Joanna Kasperczyk-Adamek y Aleksandra Maria Steczkowska, violines

Zuzanna Dröws , viola

Weronika Izabella Strugała y Jan Kalinowski, chelo

Sergei Rachmaninov

A las puertas del claustro sagrado, canción

Sergei Leiferkus, bajo

Howard Shelley, piano

20.00

Momentos Musicales