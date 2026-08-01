01/08/2026

Programación Domingo 2 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831
Glenn Gould, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Gidon Kremer, violín;
Kim Kashkashian, viola
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Piotr Ilich Chaikovsky
Vals del primer acto de El lago de los cisnes
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona

Anónimos sefaradíes
A la nana
Avrix mi galanica
El rey que mucho madruga
Nani, nani
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1
Mariana Sirbu, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano

Emmanuel Chabrier
Diez piezas pintorescas para piano
Alain Planès, piano

Igor Stravinsky
Concierto para orquesta de cámara, "Dumbarton Oaks"
Orquesta de Cámara Orpheus

Wilhelm Stenhammar
"Pleno invierno". Rapsodia sinfónica, op.24
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Coro de la Sala de Conciertos de Gotemburgo

Amanda Maier
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Jacqueline Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano

Louis Ferdinand
Trío en Mi mayor, op.10
Trío Göbel de Berlín

Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en la menor
Alexandre Tharaud, piano

Luigi Boccherini
Minuetto, del Quinteto para cuerdas en Mi mayor, G.275
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00
Momentos musicales

Jean-Philippe Rameau
Prólogo de la ópera Hipólito y Aricia
La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Franz Schubert
Sonata para piano en la menor, D.784
Radu Lupu, piano

Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Oscar Shumsky, violín
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

08.00

Joseph Haydn
Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"
Cuarteto Tátrai

Alberto Ginastera
Danzas del ballet Estancia, op.8a
The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Jules Massenet
"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon
Anna Netrebko, soprano
Coro de la Ópera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

Robert Schumann
Cuentos de hadas, op.132
Janet Hilton, clarinete
Nobuko Imai, viola
Roger Vignoles, piano

09.00

Johann Baptist Vanhal
Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor
Ödön Rácz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt

Franz Liszt
La Campanella
Daniil Trifonov, piano

George Frideric Handel
Sonata en trío en Si bemol mayor, op.2, Nº3
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave

Moritz Moszkowski
Danzas españolas para orquesta, op.12
Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta

10.00

John Blackwood McEwen
Cuarteto para cuerdas Nº6
Cuarteto Chilingirian

Jean Sibelius
Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano

Sébastien de Brossard (compositor francés, 1650-1730)
Misa en el quinto tono para la fiesta de la Navidad
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

11.00

Ludwig van Beethoven
Doce danzas alemanas para orquesta, WoO 8
Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi

Frédéric Chopin
Gran dúo concertante para chelo y piano sobre temas Roberto el Diablo de Meyerbeer
Anner Bylsma, chelo
Lambert Orkis, piano

Charles Auguste De Bériot
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.104, Nº9
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Francisco Tárrega
Piezas para guitarra
Wolfgang Lendle, guitarra

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Lohengrin de Richard Wagner

13.00
Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven
Dúo para viola y chelo en Mi bemol mayor, WoO 32
Jürgen Kussmaul, viola
Anner Bylsma, chelo

Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45
Trond Saeverud, violín
Einar Röttingen, piano

Arnold Bax
En el crepúsculo (Into the Twilight)
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

14.00

Gioachino Rossini
Obertura de la ópera “Guillermo Tell”
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Maurice Ravel
Mi madre la oca
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº2 en do menor, BWV 826
Mario Videla, clave

15.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº27 en Sol mayor, K.199
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Felix Mendelssohn
Cuatro canciones sin palabras de su opus 30:

  • N°3, Adagio non troppo
  • N°4, Agitato con fuoco
  • N°5, Andante grazioso
  • N°6, Canción del gondolero veneciano

András Schiff, piano

Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6
Elizabeth Wallfisch, violín
Richard Tunnicliffe, chelo
Paul Nicholson, clave

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

16.00
La consigna

17.00
En modo popular

Jean Baptiste Davaux
Primer movimiento de la Sinfonía concertante en Sol mayor para dos violines y orquesta con aires patrióticos (1794)
Werner Ehrhardt y Andrea Keller, violín
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Jean Baptiste Davaux
Segundo movimiento de la Sinfonía concertante en Sol mayor para dos violines y orquesta con aires patrióticos
Werner Ehrhardt y Andrea Keller, violín
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Jean Baptiste Davaux
Tercer movimiento de la Sinfonía concertante en Sol mayor para dos violines y orquesta con aires patrióticos
Werner Ehrhardt y Andrea Keller, violín
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Enrique Fernández Arbós
Tres piezas originales al estilo español, op.1, para trío (“Bolero”, “Habanera” y “Seguidillas gitanas”) (1910)
Trío Bellas Artes

Dusan Bogdanovic
Tres bocetos africanos, para guitarra (1996)
Dusan Bogdanovic, guitarra

18.00
El Clásico del domingo

Nicolò Paganini
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.6
Hilary Hahn, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue

Nicolò Paganini
Selección de los Veinticuatro caprichos para violín, op.1
Midori, violin

19.00
Música de Salón

George Frideric Handel
Languidece, gime, suspira y se lamenta, Demasiado cruel, demasiado orgulloso y Son felices, afortunados, dúos para soprano, mezzosoprano y continuo
Sono loete, sono fortunate
Troppo cruda, troppo fiera
Roberta Invernizzi, soprano
Marina De Liso, mezzosoprano
La Rizonanza / Fabio Bonizzoni

Fernando Sor
Las favoritas de los salones, para piano
Josep Maria Roger, piano

Paul Caro
Quinteto en mi menor para cuerdas
Joanna Kasperczyk-Adamek y Aleksandra Maria Steczkowska, violines
Zuzanna Dröws , viola
Weronika Izabella Strugała y Jan Kalinowski, chelo

Sergei Rachmaninov
A las puertas del claustro sagrado, canción
Sergei Leiferkus, bajo
Howard Shelley, piano

20.00
Momentos Musicales