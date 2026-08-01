Programación Domingo 2 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831
Glenn Gould, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Gidon Kremer, violín;
Kim Kashkashian, viola
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Piotr Ilich Chaikovsky
Vals del primer acto de El lago de los cisnes
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona
Anónimos sefaradíes
A la nana
Avrix mi galanica
El rey que mucho madruga
Nani, nani
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer
César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1
Mariana Sirbu, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano
Emmanuel Chabrier
Diez piezas pintorescas para piano
Alain Planès, piano
Igor Stravinsky
Concierto para orquesta de cámara, "Dumbarton Oaks"
Orquesta de Cámara Orpheus
Wilhelm Stenhammar
"Pleno invierno". Rapsodia sinfónica, op.24
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Coro de la Sala de Conciertos de Gotemburgo
Amanda Maier
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr
Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Jacqueline Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano
Louis Ferdinand
Trío en Mi mayor, op.10
Trío Göbel de Berlín
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en la menor
Alexandre Tharaud, piano
Luigi Boccherini
Minuetto, del Quinteto para cuerdas en Mi mayor, G.275
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
07.00
Momentos musicales
Jean-Philippe Rameau
Prólogo de la ópera Hipólito y Aricia
La Petite Band / Sigiswald Kuijken
Franz Schubert
Sonata para piano en la menor, D.784
Radu Lupu, piano
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Oscar Shumsky, violín
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
08.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"
Cuarteto Tátrai
Alberto Ginastera
Danzas del ballet Estancia, op.8a
The New World Symphony / Michael Tilson Thomas
Jules Massenet
"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon
Anna Netrebko, soprano
Coro de la Ópera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda
Robert Schumann
Cuentos de hadas, op.132
Janet Hilton, clarinete
Nobuko Imai, viola
Roger Vignoles, piano
09.00
Johann Baptist Vanhal
Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor
Ödön Rácz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt
Franz Liszt
La Campanella
Daniil Trifonov, piano
George Frideric Handel
Sonata en trío en Si bemol mayor, op.2, Nº3
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave
Moritz Moszkowski
Danzas españolas para orquesta, op.12
Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta
10.00
John Blackwood McEwen
Cuarteto para cuerdas Nº6
Cuarteto Chilingirian
Jean Sibelius
Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano
Sébastien de Brossard (compositor francés, 1650-1730)
Misa en el quinto tono para la fiesta de la Navidad
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
11.00
Ludwig van Beethoven
Doce danzas alemanas para orquesta, WoO 8
Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi
Frédéric Chopin
Gran dúo concertante para chelo y piano sobre temas Roberto el Diablo de Meyerbeer
Anner Bylsma, chelo
Lambert Orkis, piano
Charles Auguste De Bériot
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.104, Nº9
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter
Francisco Tárrega
Piezas para guitarra
Wolfgang Lendle, guitarra
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Lohengrin de Richard Wagner
13.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Dúo para viola y chelo en Mi bemol mayor, WoO 32
Jürgen Kussmaul, viola
Anner Bylsma, chelo
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45
Trond Saeverud, violín
Einar Röttingen, piano
Arnold Bax
En el crepúsculo (Into the Twilight)
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
14.00
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera “Guillermo Tell”
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Maurice Ravel
Mi madre la oca
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº2 en do menor, BWV 826
Mario Videla, clave
15.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº27 en Sol mayor, K.199
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Felix Mendelssohn
Cuatro canciones sin palabras de su opus 30:
- N°3, Adagio non troppo
- N°4, Agitato con fuoco
- N°5, Andante grazioso
- N°6, Canción del gondolero veneciano
András Schiff, piano
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6
Elizabeth Wallfisch, violín
Richard Tunnicliffe, chelo
Paul Nicholson, clave
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
16.00
La consigna
17.00
En modo popular
Jean Baptiste Davaux
Primer movimiento de la Sinfonía concertante en Sol mayor para dos violines y orquesta con aires patrióticos (1794)
Werner Ehrhardt y Andrea Keller, violín
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
Jean Baptiste Davaux
Segundo movimiento de la Sinfonía concertante en Sol mayor para dos violines y orquesta con aires patrióticos
Werner Ehrhardt y Andrea Keller, violín
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
Jean Baptiste Davaux
Tercer movimiento de la Sinfonía concertante en Sol mayor para dos violines y orquesta con aires patrióticos
Werner Ehrhardt y Andrea Keller, violín
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
Enrique Fernández Arbós
Tres piezas originales al estilo español, op.1, para trío (“Bolero”, “Habanera” y “Seguidillas gitanas”) (1910)
Trío Bellas Artes
Dusan Bogdanovic
Tres bocetos africanos, para guitarra (1996)
Dusan Bogdanovic, guitarra
18.00
El Clásico del domingo
Nicolò Paganini
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.6
Hilary Hahn, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue
Nicolò Paganini
Selección de los Veinticuatro caprichos para violín, op.1
Midori, violin
19.00
Música de Salón
George Frideric Handel
Languidece, gime, suspira y se lamenta, Demasiado cruel, demasiado orgulloso y Son felices, afortunados, dúos para soprano, mezzosoprano y continuo
Sono loete, sono fortunate
Troppo cruda, troppo fiera
Roberta Invernizzi, soprano
Marina De Liso, mezzosoprano
La Rizonanza / Fabio Bonizzoni
Fernando Sor
Las favoritas de los salones, para piano
Josep Maria Roger, piano
Paul Caro
Quinteto en mi menor para cuerdas
Joanna Kasperczyk-Adamek y Aleksandra Maria Steczkowska, violines
Zuzanna Dröws , viola
Weronika Izabella Strugała y Jan Kalinowski, chelo
Sergei Rachmaninov
A las puertas del claustro sagrado, canción
Sergei Leiferkus, bajo
Howard Shelley, piano
20.00
Momentos Musicales