PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

18/10/2025

Programación Domingo 19 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

07.00
Momentos musicales

Carl Maria von Weber
Obertura de la ópera Oberon
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ignaz Moscheles
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.56
Howard Shelley, piano
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Luigi Boccherini
Trío para cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5
Trío Flieder

08.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"
Yundi Li, piano

Jean Baptiste Lully
Suite El burgués gentilhombre
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Richard Strauss
Concierto para corno y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.11
Robert Langbein, corno
Staatskapelle de Dresde / Christian Thielemann

09.00

Fanny Mendelssohn
Trío en re menor, op.11
Trío Clara Wieck

William Herschel
Sinfonía Nº13 en Re mayor
London Mozart Players / Matthias Bamert

Johannes Brahms
La canción del destino, op.54
Coro Ernst‐Senff
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

10.00

Louise Farrenc
Noneto para cuerdas y vientos en Mi bemol mayor, op.38
Ensamble de Cámara Ambache

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº3 en Sol mayor, K.216
Ray Chen, violín
Orquesta del Festival de Schleswig-Holstein / Christoph Eschenbach

11.00

Wilhelm Friedemann Bach
Sonata para viola y clave en do menor
Tomás Tichauer, viola
Mónica Cosachov, clave

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Gilles Binchois
“De plus en plus“ y “Filles a marier”
Ensamble Gilles Binchois

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: La vida breve de Manuel de Falla

13.00
Momentos Musicales

Sigismond Thalberg
Trío en La mayor, op.69
Trío Göbel de Berlín

Maurice Ravel
Espejos, suite para piano M.43
Bertrand Chamayou, piano

14.00

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Franz Schubert
El pastor en la roca, D.965
Helen Donath, soprano;
Dieter Klöcher, clarinete;
Klaus Donath, piano

Antonio Vivaldi
Sonata en trío Nº12 en re menor, op.1, Nº12, R.63, "La follia"
Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines;
Roham de Saram, chelo;
Bruno Canino, clave

15.00

Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Andrew Marriner, clarinete
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

16.00
La Consigna

17.00
En Modo Popular

Tradicional
Blue Bells of Scotland (Campanas azules de Escocia)
Scotch Reel
Highland Reel
Irish Washerwoman (Lavandera irlandesa)
Yankee Doodle

James Hewittt
La nueva obertura popurrí
Kirsten Johnson, piano

Karol Szymanowski
Cuarteto N°2, op.56 (1927)
Cuarteto Schoenberg

Richard Strauss
Monólogo de Arabella y Dúo de Arabella y Zdenka, del primer acto de la comedia lírica Arabella
Lisa Della Casa, soprano y Anneliese Rothenberger, sopranos
Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera / Joseph Keilberth

Richard Strauss
Dúo de Arabella y Mandryka, del segundo acto de la comedia lírica Arabella (1933)
Lisa Della Casa, soprano
Dietrich Fischer-Dieskau, barítono
Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera / Joseph Keilberth

Jorge Antunes
Polimaniquexixe dramático, para clarinete, chelo y piano
Hideo Kichuchi, clarinete
Tomoki Tai, chelo
Kaori Osuga, piano

18.00
Clásicos a la Carta

Ludwig van Beethoven
La victoria de Wellington, op.91
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Bohuslav Martinů
Concierto de cámara, H. 285
Orquesta de Cámara de Austria / Ernst Theis

Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1
Maria João Pires, piano

19.00
Música de Salón

Michelangelo Rossi
Para no decir que me muero, Alma afligida, ¿qué haces? y Oh, si tanto amas, madrigales
Ensamble Huelgas / Paul van Nevel
Josef Mysliveček
Octeto Nº2 en Mi bemol mayor
Octeto Albert Schweitzer

Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.19, N°1-4
Ilse von Alpenheim, piano

Enrique Granados
La maja dolorosa
Teresa Berganza, mezzosoprano
Félix Lavilla, piano

Johann Strauss
Vals de la amada, op.418 (transcripción para ensamble de cámara de Anton Webern)
Boston Symphony Chamber Players

20.00
Momentos Musicales

Giovanni Battista Viotti (1755 – 1824)
Concierto para violín y orquesta N°24 en si menor
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale / Guido Rimonda

Ángel Lasala
Trío N°1, “Poema de las Serranías”
Trío de Olavarria

Frédéric Chopin
Tres canciones, op.74:
N°2: “Primavera”, N°8: “Amado mío”, y N°11: “Los amantes”
Aleksandra Kurkzak, soprano
Nelson Goerner, piano

21.00

François Couperin
Concierto real Nº4
Miembros del ensamble Musica ad Rhenum

Richard Wagner
Obertura de El holandés errante
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82
Evgeny Kissin, piano

22.00

Georg Philipp Telemann
Obertura en mi menor, de la colección “Tafelmusik”
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Franz Liszt
"Tarantela", de Años de peregrinación
Benjamin Grosvenor, piano

Franz Danzi
Concierto para corno y orquesta en Mi mayor
Hermann Baumann, corno
Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

23.00

Claude Debussy
Fantasía para piano y orquesta
Andrew von Oeyen, piano
Orquesta Philharmonia de Praga / Emmanuel Villaume

Antonin Dvorák
Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"
Trío de Oslo