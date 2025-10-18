Programación Domingo 19 de Octubre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

07.00

Momentos musicales

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera Oberon

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ignaz Moscheles

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.56

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Luigi Boccherini

Trío para cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5

Trío Flieder

08.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"

Yundi Li, piano

Jean Baptiste Lully

Suite El burgués gentilhombre

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.11

Robert Langbein, corno

Staatskapelle de Dresde / Christian Thielemann

09.00



Fanny Mendelssohn

Trío en re menor, op.11

Trío Clara Wieck

William Herschel

Sinfonía Nº13 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Johannes Brahms

La canción del destino, op.54

Coro Ernst‐Senff

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

10.00



Louise Farrenc

Noneto para cuerdas y vientos en Mi bemol mayor, op.38

Ensamble de Cámara Ambache

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº3 en Sol mayor, K.216

Ray Chen, violín

Orquesta del Festival de Schleswig-Holstein / Christoph Eschenbach

11.00

Wilhelm Friedemann Bach

Sonata para viola y clave en do menor

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, clave

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Gilles Binchois

“De plus en plus“ y “Filles a marier”

Ensamble Gilles Binchois

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: La vida breve de Manuel de Falla

13.00

Momentos Musicales

Sigismond Thalberg

Trío en La mayor, op.69

Trío Göbel de Berlín

Maurice Ravel

Espejos, suite para piano M.43

Bertrand Chamayou, piano

14.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Franz Schubert

El pastor en la roca, D.965

Helen Donath, soprano;

Dieter Klöcher, clarinete;

Klaus Donath, piano

Antonio Vivaldi

Sonata en trío Nº12 en re menor, op.1, Nº12, R.63, "La follia"

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines;

Roham de Saram, chelo;

Bruno Canino, clave

15.00

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Tradicional

Blue Bells of Scotland (Campanas azules de Escocia)

Scotch Reel

Highland Reel

Irish Washerwoman (Lavandera irlandesa)

Yankee Doodle

James Hewittt

La nueva obertura popurrí

Kirsten Johnson, piano

Karol Szymanowski

Cuarteto N°2, op.56 (1927)

Cuarteto Schoenberg

Richard Strauss

Monólogo de Arabella y Dúo de Arabella y Zdenka, del primer acto de la comedia lírica Arabella

Lisa Della Casa, soprano y Anneliese Rothenberger, sopranos

Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera / Joseph Keilberth

Richard Strauss

Dúo de Arabella y Mandryka, del segundo acto de la comedia lírica Arabella (1933)

Lisa Della Casa, soprano

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera / Joseph Keilberth

Jorge Antunes

Polimaniquexixe dramático, para clarinete, chelo y piano

Hideo Kichuchi, clarinete

Tomoki Tai, chelo

Kaori Osuga, piano

18.00

Clásicos a la Carta

Ludwig van Beethoven

La victoria de Wellington, op.91

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Bohuslav Martinů

Concierto de cámara, H. 285

Orquesta de Cámara de Austria / Ernst Theis

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1

Maria João Pires, piano

19.00

Música de Salón

Michelangelo Rossi

Para no decir que me muero, Alma afligida, ¿qué haces? y Oh, si tanto amas, madrigales

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Josef Mysliveček

Octeto Nº2 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.19, N°1-4

Ilse von Alpenheim, piano

Enrique Granados

La maja dolorosa

Teresa Berganza, mezzosoprano

Félix Lavilla, piano

Johann Strauss

Vals de la amada, op.418 (transcripción para ensamble de cámara de Anton Webern)

Boston Symphony Chamber Players

20.00

Momentos Musicales

Giovanni Battista Viotti (1755 – 1824)

Concierto para violín y orquesta N°24 en si menor

Guido Rimonda, violín

Camerata Ducale / Guido Rimonda

Ángel Lasala

Trío N°1, “Poema de las Serranías”

Trío de Olavarria

Frédéric Chopin

Tres canciones, op.74:

N°2: “Primavera”, N°8: “Amado mío”, y N°11: “Los amantes”

Aleksandra Kurkzak, soprano

Nelson Goerner, piano

21.00

François Couperin

Concierto real Nº4

Miembros del ensamble Musica ad Rhenum

Richard Wagner

Obertura de El holandés errante

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Evgeny Kissin, piano

22.00

Georg Philipp Telemann

Obertura en mi menor, de la colección “Tafelmusik”

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Franz Liszt

"Tarantela", de Años de peregrinación

Benjamin Grosvenor, piano



Franz Danzi

Concierto para corno y orquesta en Mi mayor

Hermann Baumann, corno

Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

23.00

Claude Debussy

Fantasía para piano y orquesta

Andrew von Oeyen, piano

Orquesta Philharmonia de Praga / Emmanuel Villaume

Antonin Dvorák

Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"

Trío de Oslo