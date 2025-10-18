Programación Domingo 19 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
07.00
Momentos musicales
Carl Maria von Weber
Obertura de la ópera Oberon
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Ignaz Moscheles
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.56
Howard Shelley, piano
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley
Luigi Boccherini
Trío para cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5
Trío Flieder
08.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"
Yundi Li, piano
Jean Baptiste Lully
Suite El burgués gentilhombre
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Richard Strauss
Concierto para corno y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.11
Robert Langbein, corno
Staatskapelle de Dresde / Christian Thielemann
09.00
Fanny Mendelssohn
Trío en re menor, op.11
Trío Clara Wieck
William Herschel
Sinfonía Nº13 en Re mayor
London Mozart Players / Matthias Bamert
Johannes Brahms
La canción del destino, op.54
Coro Ernst‐Senff
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
10.00
Louise Farrenc
Noneto para cuerdas y vientos en Mi bemol mayor, op.38
Ensamble de Cámara Ambache
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº3 en Sol mayor, K.216
Ray Chen, violín
Orquesta del Festival de Schleswig-Holstein / Christoph Eschenbach
11.00
Wilhelm Friedemann Bach
Sonata para viola y clave en do menor
Tomás Tichauer, viola
Mónica Cosachov, clave
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin
Gilles Binchois
“De plus en plus“ y “Filles a marier”
Ensamble Gilles Binchois
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: La vida breve de Manuel de Falla
13.00
Momentos Musicales
Sigismond Thalberg
Trío en La mayor, op.69
Trío Göbel de Berlín
Maurice Ravel
Espejos, suite para piano M.43
Bertrand Chamayou, piano
14.00
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Franz Schubert
El pastor en la roca, D.965
Helen Donath, soprano;
Dieter Klöcher, clarinete;
Klaus Donath, piano
Antonio Vivaldi
Sonata en trío Nº12 en re menor, op.1, Nº12, R.63, "La follia"
Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines;
Roham de Saram, chelo;
Bruno Canino, clave
15.00
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Andrew Marriner, clarinete
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Tradicional
Blue Bells of Scotland (Campanas azules de Escocia)
Scotch Reel
Highland Reel
Irish Washerwoman (Lavandera irlandesa)
Yankee Doodle
James Hewittt
La nueva obertura popurrí
Kirsten Johnson, piano
Karol Szymanowski
Cuarteto N°2, op.56 (1927)
Cuarteto Schoenberg
Richard Strauss
Monólogo de Arabella y Dúo de Arabella y Zdenka, del primer acto de la comedia lírica Arabella
Lisa Della Casa, soprano y Anneliese Rothenberger, sopranos
Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera / Joseph Keilberth
Richard Strauss
Dúo de Arabella y Mandryka, del segundo acto de la comedia lírica Arabella (1933)
Lisa Della Casa, soprano
Dietrich Fischer-Dieskau, barítono
Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera / Joseph Keilberth
Jorge Antunes
Polimaniquexixe dramático, para clarinete, chelo y piano
Hideo Kichuchi, clarinete
Tomoki Tai, chelo
Kaori Osuga, piano
18.00
Clásicos a la Carta
Ludwig van Beethoven
La victoria de Wellington, op.91
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan
Bohuslav Martinů
Concierto de cámara, H. 285
Orquesta de Cámara de Austria / Ernst Theis
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1
Maria João Pires, piano
19.00
Música de Salón
Michelangelo Rossi
Para no decir que me muero, Alma afligida, ¿qué haces? y Oh, si tanto amas, madrigales
Ensamble Huelgas / Paul van Nevel
Josef Mysliveček
Octeto Nº2 en Mi bemol mayor
Octeto Albert Schweitzer
Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.19, N°1-4
Ilse von Alpenheim, piano
Enrique Granados
La maja dolorosa
Teresa Berganza, mezzosoprano
Félix Lavilla, piano
Johann Strauss
Vals de la amada, op.418 (transcripción para ensamble de cámara de Anton Webern)
Boston Symphony Chamber Players
20.00
Momentos Musicales
Giovanni Battista Viotti (1755 – 1824)
Concierto para violín y orquesta N°24 en si menor
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale / Guido Rimonda
Ángel Lasala
Trío N°1, “Poema de las Serranías”
Trío de Olavarria
Frédéric Chopin
Tres canciones, op.74:
N°2: “Primavera”, N°8: “Amado mío”, y N°11: “Los amantes”
Aleksandra Kurkzak, soprano
Nelson Goerner, piano
21.00
François Couperin
Concierto real Nº4
Miembros del ensamble Musica ad Rhenum
Richard Wagner
Obertura de El holandés errante
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82
Evgeny Kissin, piano
22.00
Georg Philipp Telemann
Obertura en mi menor, de la colección “Tafelmusik”
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Franz Liszt
"Tarantela", de Años de peregrinación
Benjamin Grosvenor, piano
Franz Danzi
Concierto para corno y orquesta en Mi mayor
Hermann Baumann, corno
Concerto Amsterdam / Jaap Schröder
23.00
Claude Debussy
Fantasía para piano y orquesta
Andrew von Oeyen, piano
Orquesta Philharmonia de Praga / Emmanuel Villaume
Antonin Dvorák
Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"
Trío de Oslo