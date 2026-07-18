PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

18/07/2026

Programación Domingo 19 de Julio

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Ottorino Respighi
Adagio con variaciones para chelo y orquesta
Sol Gabetta, chelo
Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

Arcangelo Corelli
Sonata en trío en Fa mayor, op.4, Nº7
The Purcell Quartet

Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Doce danzas alemanas para orquesta, K.586
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Arnold Bax
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Vincent D'Indy
Sonata en mi menor, op.63
Michael Schäfer, piano

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10
Jed Wentz, flauta
Musica ad Rhenum

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano

Jean Françaix
El reloj de flores
John de Lancie, oboe
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Claudio Arrau, piano

Darius Milhaud
Cuarteto Nº14, op.291, Nº1
Cuarteto Arcana

07.00
Momentos musicales

Niels Gade
Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Josef Suk, violín
Alfred Holeček, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Misero! O sogno …Aura che intorno spiri K.431
Juan Diego Florez, tenor
Orquesta La Scintilla / Riccardo Minasi

08.00

Ottorino Respighi
Adagio con variaciones para chelo y orquesta
Sol Gabetta, chelo
Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4
Sabine Dreier, flauta traversa
Peter Spohr, flauta traversa
Rhoda Patrick, fagot
Tatjana Geiger, clave

Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Martha Argerich, piano

Alexander Borodin
En las estepas de Asia central
Orquesta Hallé / Vernon Handley

09.00

Joseph Haydn
Concierto para órgano, dos trompetas, timbales y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.XVIII:8
Marie-Claire Alain, órgano
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Rued Langgaard
Flores de la montaña
Øssur Baek, violín
Brian Friisholm, chelo
David Strong, piano

Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie

Max Reger
Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58
Dúo Tal & Groethuysen

10.00

Granville Bantock
Dante y Beatriz, poema para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Pablo de Sarasate
Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20
Maurice Hasson, violín
Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock

Johann Nepomuk Hummel
Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Trío Parnassus

11.00

Inocente Carreño
Margariteña, variaciones sinfónicas
Orquesta Juvenil Simón Bolivar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Franz Léhar
Selección de la opereta “Paganini”
Sonja Schöner, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Edvard Grieg
Selección de las Diecinueve canciones populares noruegas, op.66
Eva Knardahl, piano

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Otello de Giuseppe Verdi

13.00
Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414
Neil Rutman, piano
Academy of London / Richard Stamp

Anton Webern
Rondó para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Arditti

Edvard Grieg
Tres fragmentos sinfónicos de Sigurd Jorsalfar, op.56
Eva Knardahl, piano

14.00

Ludwig van Beethoven
Agnus Dei de la Missa Solemnis, op.123
Anna Tomowa-Sintow, soprano
Patricia Payne, mezzosoprano
Robert Tear, tenor
Robert Lloyd, bajo
Coro de la Orquesta Sinfónica de Londres
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Frédéric Chopin
- Nocturno para piano Nº8 en Re bemol mayor, op.27, Nº2
- Mazurca para piano Nº32 en do sostenido menor, op.50, Nº3
Dinu Lipatti, piano

Paul Hindemith
Sinfonía para banda de concierto en Si bemol mayor
Orquesta Philharmonia de Londres / Paul Hindemith

Wilhelm Friedemann Bach
- Preludio para clave en do menor, FK 29
- Marcha para clave en Mi bemol mayor, FK 30
Christophe Rousset, clave

15.00

Maurice Ravel
Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto
Nancy Allen, arpa
Ransom Wilson, flauta
David Schifrin, clarinete
Cuarteto Tokio

Gioachino Rossini
Obertura de la ópera “La Gazza Ladra”
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Marin Marais
Las voces humanas
Ensamble Le Spectre de la Rose

Max Bruch
Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26
Julia Fischer, violín
Orquesta Tonhalle de Zurich / David Zinman

17.00
En modo popular

18.00
El Clásico del domingo

19.00
Música de Salón

Giulio Caccini
Amor ch'attendi
Amor, io parte
Tu ch'hai le penne
Non ha'l ciel
Montserrat Figueras, soprano
Hopkinsons Smith, laúd
Jordi Savall, viola da gamba

François Devienne
Sonata en Sol mayor para oboe y continuo
Burkhard Glaetzner, oboe
Christine Schornsheim, chelo
Siegfried Pank, fortepiano

Johannes Brahms
Cinco canciones, op.105
Håkan Hagegård, barítono
Warren Jones, piano

Francis Cutting
Greensleeves
Thomas Morley
Pavana
Anthony Holborne
Galliard
Konrad Ragossnig, laúd

20.00
Momentos Musicales