Programación Domingo 19 de Julio

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Ottorino Respighi
Adagio con variaciones para chelo y orquesta
Sol Gabetta, chelo
Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago
Arcangelo Corelli
Sonata en trío en Fa mayor, op.4, Nº7
The Purcell Quartet
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Martha Argerich, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Doce danzas alemanas para orquesta, K.586
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Arnold Bax
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Vincent D'Indy
Sonata en mi menor, op.63
Michael Schäfer, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10
Jed Wentz, flauta
Musica ad Rhenum
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt
Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano
Jean Françaix
El reloj de flores
John de Lancie, oboe
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Claudio Arrau, piano
Darius Milhaud
Cuarteto Nº14, op.291, Nº1
Cuarteto Arcana
07.00
Momentos musicales
Niels Gade
Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi
Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Josef Suk, violín
Alfred Holeček, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Misero! O sogno …Aura che intorno spiri K.431
Juan Diego Florez, tenor
Orquesta La Scintilla / Riccardo Minasi
08.00
Ottorino Respighi
Adagio con variaciones para chelo y orquesta
Sol Gabetta, chelo
Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago
Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4
Sabine Dreier, flauta traversa
Peter Spohr, flauta traversa
Rhoda Patrick, fagot
Tatjana Geiger, clave
Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Martha Argerich, piano
Alexander Borodin
En las estepas de Asia central
Orquesta Hallé / Vernon Handley
09.00
Joseph Haydn
Concierto para órgano, dos trompetas, timbales y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.XVIII:8
Marie-Claire Alain, órgano
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
Rued Langgaard
Flores de la montaña
Øssur Baek, violín
Brian Friisholm, chelo
David Strong, piano
Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie
Max Reger
Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58
Dúo Tal & Groethuysen
10.00
Granville Bantock
Dante y Beatriz, poema para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley
Pablo de Sarasate
Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20
Maurice Hasson, violín
Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock
Johann Nepomuk Hummel
Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Trío Parnassus
11.00
Inocente Carreño
Margariteña, variaciones sinfónicas
Orquesta Juvenil Simón Bolivar de Venezuela / Gustavo Dudamel
Franz Léhar
Selección de la opereta “Paganini”
Sonja Schöner, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz
Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Edvard Grieg
Selección de las Diecinueve canciones populares noruegas, op.66
Eva Knardahl, piano
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Otello de Giuseppe Verdi
13.00
Momentos Musicales
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414
Neil Rutman, piano
Academy of London / Richard Stamp
Anton Webern
Rondó para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Arditti
Edvard Grieg
Tres fragmentos sinfónicos de Sigurd Jorsalfar, op.56
Eva Knardahl, piano
14.00
Ludwig van Beethoven
Agnus Dei de la Missa Solemnis, op.123
Anna Tomowa-Sintow, soprano
Patricia Payne, mezzosoprano
Robert Tear, tenor
Robert Lloyd, bajo
Coro de la Orquesta Sinfónica de Londres
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Frédéric Chopin
- Nocturno para piano Nº8 en Re bemol mayor, op.27, Nº2
- Mazurca para piano Nº32 en do sostenido menor, op.50, Nº3
Dinu Lipatti, piano
Paul Hindemith
Sinfonía para banda de concierto en Si bemol mayor
Orquesta Philharmonia de Londres / Paul Hindemith
Wilhelm Friedemann Bach
- Preludio para clave en do menor, FK 29
- Marcha para clave en Mi bemol mayor, FK 30
Christophe Rousset, clave
15.00
Maurice Ravel
Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto
Nancy Allen, arpa
Ransom Wilson, flauta
David Schifrin, clarinete
Cuarteto Tokio
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera “La Gazza Ladra”
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Marin Marais
Las voces humanas
Ensamble Le Spectre de la Rose
Max Bruch
Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26
Julia Fischer, violín
Orquesta Tonhalle de Zurich / David Zinman
17.00
En modo popular
18.00
El Clásico del domingo
19.00
Música de Salón
Giulio Caccini
Amor ch'attendi
Amor, io parte
Tu ch'hai le penne
Non ha'l ciel
Montserrat Figueras, soprano
Hopkinsons Smith, laúd
Jordi Savall, viola da gamba
François Devienne
Sonata en Sol mayor para oboe y continuo
Burkhard Glaetzner, oboe
Christine Schornsheim, chelo
Siegfried Pank, fortepiano
Johannes Brahms
Cinco canciones, op.105
Håkan Hagegård, barítono
Warren Jones, piano
Francis Cutting
Greensleeves
Thomas Morley
Pavana
Anthony Holborne
Galliard
Konrad Ragossnig, laúd
20.00
Momentos Musicales