Programación Domingo 19 de Enero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Variaciones sobre melodías escocesas

Valery Kamishov, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos, op.34 (versión original)

Solistas de Berlín

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

03.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Isaac Stern, violín;

Eugene Istomin, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

04.00

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

05.00

Dietrich Buxtehude

Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 207, cantata

Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

Louis Spohr

Sinfonía Nº10 en Mi bemol mayor, WoO 8

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

06.00

Pablo Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Helmut Zacharias, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay

Franz Lachner

Quinteto de vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Momentos musicales

Frederic Curzon

Robin Hood, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4

Leif Ove Andsnes, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº4 en Re mayor, Hob.VIII

Dale Clevenger, corno

Franz Liszt Chamber Orchestra / János Rolla

08.00

François Couperin

Segunda lección de tinieblas

Véronique Gens, soprano

Les talens lyriques / Christophe Rousset

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Carlos Baguer (compositor español, 1768-1808)

Sinfonía Nº13 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Edward Elgar

Cuatro danzas

Ensamble Athenas

09.00

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Georges Bizet

Suite de La Arlesiana Nº1

Orquesta Sinfónica de la Radio de Liubliana / Anton Nanut

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en La mayor, op.5, Nº9

Ensamble Convivium

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

10.00

Camargo Guarnieri

Tres danzas para orquesta

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Maximiliano Valdés

Louis Ferdinand

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

11.00

Kurt Weill

“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos

Wolfgang Neuss, cantante

Orquesta de la Emisora de Berlín Libre / Wilhelm Brückner-Rüggeberg

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Jean-Philippe Rameau

Selección de la ópera “Hipólito y Aricia”

Les Arts Florissants / William Christie

Ignacio Cervantes (compositor cubano que vivió entre 1847 y 1905)

Piezas para piano

Polly Ferman, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: El Mar de Debussy

13.00

Momentos del 2024

19.00

Música de Verano

David Popper (1843-1913)

Concierto para chelo y orquesta, op.24

Antonio Meneses, chelo

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman

Domenico Scarlatti

“Scritte con falso inganno”, cantata para soprano y orquesta

Patrizia Ciofi, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Marie-Louise Neunecker, corno

Cuarteto de Mannheim

20.00

Béla Bartók

Bosquejos húngaros

Orquesta Philharmonia / Neeme Järvi

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

John Hebden (1712–1765)

Concierto para cuerdas Nº5 en do menor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

21.00

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº1 en re menor, op.28

Alexis Weissenberg, piano

Benrhard Crusell (1755-1838)

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor, op.11

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

22.00

Alexander Borodin

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Stephen Guzenhauser

Joseph Haydn

Cuarteto Nº36 en Si bemol mayor, op.50, "Cuarteto prusiano Nº1"

Cuarteto Tátrai

23.00

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para dos pianos op.165b

Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Roberto Michelucci y Felix Ayo, violines

I Musici

Henry Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36

Therese-Marie Gilisen, viola

Jean-Claude Vanden Eynden, piano