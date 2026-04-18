Programación Domingo 19 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Rutland Boughton
Cuarteto en La mayor, "Sobre canciones folklóricas griegas", "On Greek Folksongs"
Cuarteto Rasumovsky
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Thomas Lupo
Tres arias-fantasías a 3
The Parley of instruments / Peter Holman
Alexandre Sylvain Petit
Gota de agua
Maurice André, trompeta
Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau
Antonin Dvorák
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine
Melchior Franck
Pavana
Collegium Aureum
Dmitri Shostakovich
Sonata para piano Nº2 en si menor, op.61
Wolfgang Plagge, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)
Ingo Goritzki, oboe
Cuarteto de Berna
Johann Sebastian Bach
Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989
Rosalyn Tureck, piano
Miguel Llobet
Seis canciones catalanas
Eduardo Fernández, guitarra
Antoine Dauvergne
Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2
Capella Coloniensis / William Christie
Gabriel Fauré
El hada de la canción, op.27, Nº2
Nocturno, op.43, Nº2
Barbara Hendricks, soprano;
Dalberto, piano
Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
Zoltán Kocsis, piano;
miembros del Cuarteto Takács; Ferenc Csontos, contrabajo
Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer
Claude Debussy
Rondas de primavera, N°3 de Imágenes para orquesta
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez
07.00
Momentos musicales
Jacques Offenbach
Obertura de La bella Helena
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.9, Nº12, de la colección “La Cetra”
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Józef Elsner
Gran sonata para piano en Mi bemol mayor, con violín y chelo opcionales, op.2
Trio Varsovia
Antonin Dvorak
Otelo, obertura de concierto op.93
Orquesta Filarmónica Real / John Farrer
08.00
Joseph Haydn
Concierto para cello y orquesta N°1 en Do mayor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans
Johann Sebastián Bach
Aria y diez variaciones en el estilo italiano, Catálogo Bach 989
Rosalyn Tureck, piano
Gabriel Fauré
Masques y bergamasques, op.112
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton
09.00
Jean-Philippe Rameau
Final del primer acto de Castor y Pollux, tragedia lírica en cinco actos
Peter Jeffes, tenor
Jennifer Smith, soprano
Orquesta y Coro Barrocos del Festival Bach de Inglaterra / Charles Farncombe
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Paganini, op.35
Jean-Yves Thibaudet, piano
Edvard Grieg
Suite N°1 de Peer Gynt
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
10.00
Sergei Prokofiev
Sonata para violín y piano N°2 en Re mayor, op. 94 bis
Vadim Gluzman, violín
Angela Yoffe, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº40 en sol menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
11.00
Anton Arensky
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54
ilya Gringolts, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / ilan Volkov
Gioacchino Rossini
“Cara sposa, amante cara”, de la ópera Rinaldo
Franco Fagioli, contratenor
Ensamble Il Pomo d’Oro
Isaac Albéniz
Suite española
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: La historia del Doctor J. Faust de Alfred Schnittke
13.00
Momentos Musicales
Alexander Borodin
Sinfonía Nº3 en la menor (inconclusa)
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Fernando Sor
Fantasía homenaje a Ignace Pleyel, op.7
Göran Söllscher, guitarra
14.00
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para chelo, cuerdas y bajo continuo en La mayor, Wq 172
Allison McGillivray, chelo
The English Concert / Andrew Manze
Isaac Albéniz
Cantos de España, op.232
Ricardo Requejo, piano
Maurice Ravel
Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas
Eva Maros, arpa
Zoltán Gyongyossy, flauta
Béla Kovács, clarinete
Cuarteto Kodály
15.00
Johannn Gottlieb Graun
Concierto para violín, viola, cuerdas y bajo continuo en do menor
Cappella Academica Frankfurt
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Maurizio Pollini, piano
16.00
La consigna
17.00
En modo popular
Gilardo Gilardi
Sonata popular argentina, para violín y piano
Édua Zádory, violín
Sebastián Achenbach, piano
John Adams
Gnarly Buttons, para clarinete e ensamble instrumental (1996)
Michael Collins, clarinete
London Sinfonietta / John Adams
18.00
El Clásico del domingo
19.00
Música de Salón
Guillaume Dufay
Puse mi corazón en una canción, Tengo el derecho de quejarme y llorar y Puesto que eres un luchador, chansons a tres partes
Ensamble Unicorn / Michael Posch
Andreas Hammerschmidt
Suite en sol menor / Sol mayor a cinco partes, para ensamble de violas da gamba
Hespèrion XX / Jordi Savall
Anónimo
William
Stephen Storace
El sitio de Belgrado: De fe prometida tan fielmente mantenida
Giovanni Paisiello
Muchachs encantadoras
Anónimo
Es en vano y El irlandés
Julianne Baird y Laura Heimes, sopranos
Anthony Boutté, tenor
Karen Flint, fortepiano
Martin Davids, violín barroco
Collin St.Martin, flauta barroca
Sebastian Pottmeier.
Rapsodia sobre la ópera Carmen, de Georges Bizet, para cuarteto de saxos y piano
Cuarteto de Saxos Alliage
Jang Eun Bae, piano
20.00
Momentos Musicales