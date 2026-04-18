PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

18/04/2026

Programación Domingo 19 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Rutland Boughton
Cuarteto en La mayor, "Sobre canciones folklóricas griegas", "On Greek Folksongs"
Cuarteto Rasumovsky

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Thomas Lupo
Tres arias-fantasías a 3
The Parley of instruments / Peter Holman

Alexandre Sylvain Petit
Gota de agua
Maurice André, trompeta
Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau

Antonin Dvorák
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Melchior Franck
Pavana
Collegium Aureum

Dmitri Shostakovich
Sonata para piano Nº2 en si menor, op.61
Wolfgang Plagge, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)
Ingo Goritzki, oboe
Cuarteto de Berna

Johann Sebastian Bach
Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989
Rosalyn Tureck, piano

Miguel Llobet
Seis canciones catalanas
Eduardo Fernández, guitarra

Antoine Dauvergne
Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2
Capella Coloniensis / William Christie

Gabriel Fauré
El hada de la canción, op.27, Nº2
Nocturno, op.43, Nº2
Barbara Hendricks, soprano;
Dalberto, piano

Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
Zoltán Kocsis, piano;
miembros del Cuarteto Takács; Ferenc Csontos, contrabajo

Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Claude Debussy
Rondas de primavera, N°3 de Imágenes para orquesta
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

07.00
Momentos musicales

Jacques Offenbach
Obertura de La bella Helena
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.9, Nº12, de la colección “La Cetra”
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Józef Elsner
Gran sonata para piano en Mi bemol mayor, con violín y chelo opcionales, op.2
Trio Varsovia

Antonin Dvorak
Otelo, obertura de concierto op.93
Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

08.00

Joseph Haydn
Concierto para cello y orquesta N°1 en Do mayor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Johann Sebastián Bach
Aria y diez variaciones en el estilo italiano, Catálogo Bach 989
Rosalyn Tureck, piano

Gabriel Fauré
Masques y bergamasques, op.112
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

09.00

Jean-Philippe Rameau
Final del primer acto de Castor y Pollux, tragedia lírica en cinco actos
Peter Jeffes, tenor
Jennifer Smith, soprano
Orquesta y Coro Barrocos del Festival Bach de Inglaterra / Charles Farncombe

Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Paganini, op.35
Jean-Yves Thibaudet, piano

Edvard Grieg
Suite N°1 de Peer Gynt
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

10.00

Sergei Prokofiev
Sonata para violín y piano N°2 en Re mayor, op. 94 bis
Vadim Gluzman, violín
Angela Yoffe, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº40 en sol menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

11.00

Anton Arensky
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54
ilya Gringolts, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / ilan Volkov

Gioacchino Rossini
“Cara sposa, amante cara”, de la ópera Rinaldo
Franco Fagioli, contratenor
Ensamble Il Pomo d’Oro

Isaac Albéniz
Suite española
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: La historia del Doctor J. Faust de Alfred Schnittke

13.00
Momentos Musicales

Alexander Borodin
Sinfonía Nº3 en la menor (inconclusa)
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts

Fernando Sor
Fantasía homenaje a Ignace Pleyel, op.7
Göran Söllscher, guitarra

14.00

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para chelo, cuerdas y bajo continuo en La mayor, Wq 172
Allison McGillivray, chelo
The English Concert / Andrew Manze

Isaac Albéniz
Cantos de España, op.232
Ricardo Requejo, piano

Maurice Ravel
Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas
Eva Maros, arpa
Zoltán Gyongyossy, flauta
Béla Kovács, clarinete
Cuarteto Kodály

15.00

Johannn Gottlieb Graun
Concierto para violín, viola, cuerdas y bajo continuo en do menor
Cappella Academica Frankfurt

Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Maurizio Pollini, piano

16.00
La consigna

17.00
En modo popular

Gilardo Gilardi
Sonata popular argentina, para violín y piano
Édua Zádory, violín
Sebastián Achenbach, piano

John Adams
Gnarly Buttons, para clarinete e ensamble instrumental (1996)
Michael Collins, clarinete
London Sinfonietta / John Adams

18.00
El Clásico del domingo

19.00
Música de Salón

Guillaume Dufay
Puse mi corazón en una canción, Tengo el derecho de quejarme y llorar y Puesto que eres un luchador, chansons a tres partes
Ensamble Unicorn / Michael Posch

Andreas Hammerschmidt
Suite en sol menor / Sol mayor a cinco partes, para ensamble de violas da gamba
Hespèrion XX / Jordi Savall

Anónimo
William
Stephen Storace
El sitio de Belgrado: De fe prometida tan fielmente mantenida
Giovanni Paisiello
Muchachs encantadoras
Anónimo
Es en vano y El irlandés
Julianne Baird y Laura Heimes, sopranos
Anthony Boutté, tenor
Karen Flint, fortepiano
Martin Davids, violín barroco
Collin St.Martin, flauta barroca

Sebastian Pottmeier.
Rapsodia sobre la ópera Carmen, de Georges Bizet, para cuarteto de saxos y piano
Cuarteto de Saxos Alliage
Jang Eun Bae, piano

20.00
Momentos Musicales