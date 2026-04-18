Programación Domingo 19 de Abril

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Rutland Boughton

Cuarteto en La mayor, "Sobre canciones folklóricas griegas", "On Greek Folksongs"

Cuarteto Rasumovsky

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 3

The Parley of instruments / Peter Holman

Alexandre Sylvain Petit

Gota de agua

Maurice André, trompeta

Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Melchior Franck

Pavana

Collegium Aureum

Dmitri Shostakovich

Sonata para piano Nº2 en si menor, op.61

Wolfgang Plagge, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Miguel Llobet

Seis canciones catalanas

Eduardo Fernández, guitarra

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Gabriel Fauré

El hada de la canción, op.27, Nº2

Nocturno, op.43, Nº2

Barbara Hendricks, soprano;

Dalberto, piano

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

Zoltán Kocsis, piano;

miembros del Cuarteto Takács; Ferenc Csontos, contrabajo

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Claude Debussy

Rondas de primavera, N°3 de Imágenes para orquesta

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

07.00

Momentos musicales

Jacques Offenbach

Obertura de La bella Helena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.9, Nº12, de la colección “La Cetra”

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Józef Elsner

Gran sonata para piano en Mi bemol mayor, con violín y chelo opcionales, op.2

Trio Varsovia

Antonin Dvorak

Otelo, obertura de concierto op.93

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

08.00



Joseph Haydn

Concierto para cello y orquesta N°1 en Do mayor

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Johann Sebastián Bach

Aria y diez variaciones en el estilo italiano, Catálogo Bach 989

Rosalyn Tureck, piano

Gabriel Fauré

Masques y bergamasques, op.112

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

09.00



Jean-Philippe Rameau

Final del primer acto de Castor y Pollux, tragedia lírica en cinco actos

Peter Jeffes, tenor

Jennifer Smith, soprano

Orquesta y Coro Barrocos del Festival Bach de Inglaterra / Charles Farncombe

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.35

Jean-Yves Thibaudet, piano

Edvard Grieg

Suite N°1 de Peer Gynt

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

10.00

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano N°2 en Re mayor, op. 94 bis

Vadim Gluzman, violín

Angela Yoffe, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº40 en sol menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

11.00

Anton Arensky

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54

ilya Gringolts, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / ilan Volkov

Gioacchino Rossini

“Cara sposa, amante cara”, de la ópera Rinaldo

Franco Fagioli, contratenor

Ensamble Il Pomo d’Oro

Isaac Albéniz

Suite española

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: La historia del Doctor J. Faust de Alfred Schnittke

13.00

Momentos Musicales

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor (inconclusa)

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Fernando Sor

Fantasía homenaje a Ignace Pleyel, op.7

Göran Söllscher, guitarra

14.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para chelo, cuerdas y bajo continuo en La mayor, Wq 172

Allison McGillivray, chelo

The English Concert / Andrew Manze

Isaac Albéniz

Cantos de España, op.232

Ricardo Requejo, piano

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas

Eva Maros, arpa

Zoltán Gyongyossy, flauta

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Kodály

15.00

Johannn Gottlieb Graun

Concierto para violín, viola, cuerdas y bajo continuo en do menor

Cappella Academica Frankfurt

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Maurizio Pollini, piano

16.00

La consigna

17.00

En modo popular

Gilardo Gilardi

Sonata popular argentina, para violín y piano

Édua Zádory, violín

Sebastián Achenbach, piano

John Adams

Gnarly Buttons, para clarinete e ensamble instrumental (1996)

Michael Collins, clarinete

London Sinfonietta / John Adams

18.00

El Clásico del domingo

19.00

Música de Salón

Guillaume Dufay

Puse mi corazón en una canción, Tengo el derecho de quejarme y llorar y Puesto que eres un luchador, chansons a tres partes

Ensamble Unicorn / Michael Posch

Andreas Hammerschmidt

Suite en sol menor / Sol mayor a cinco partes, para ensamble de violas da gamba

Hespèrion XX / Jordi Savall

Anónimo

William

Stephen Storace

El sitio de Belgrado: De fe prometida tan fielmente mantenida

Giovanni Paisiello

Muchachs encantadoras

Anónimo

Es en vano y El irlandés

Julianne Baird y Laura Heimes, sopranos

Anthony Boutté, tenor

Karen Flint, fortepiano

Martin Davids, violín barroco

Collin St.Martin, flauta barroca

Sebastian Pottmeier.

Rapsodia sobre la ópera Carmen, de Georges Bizet, para cuarteto de saxos y piano

Cuarteto de Saxos Alliage

Jang Eun Bae, piano

20.00

Momentos Musicales