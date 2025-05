Programación Domingo 18 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061

András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Maurice Ravel

Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153

Cuarteto Miami

Francisco Tárrega

Tres mazurcas para guitarra

Tom Kerstens, guitarra

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105 (1924)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Radu Lupu, piano

Béla Bartók

Dos retratos, op.5 Sz 37

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21ª

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Monsieur de Sainte-Colombe

El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Hugo Alfvén

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.7

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Franz Berwald

Cuarteto para piano y vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Ferruccio Busoni

Fantasía contrapuntística para piano, BV 256

Geoffrey Douglas Madge, piano

Giuseppe Matteo Alberti

Concierto para flauta y orquesta en Fa mayor, "con sordina"

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

07.00

Momentos musicales

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera Oberon

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ignaz Moscheles

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.56

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Luigi Boccherini

Trío para cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5

Trío Flieder

08.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"

Yundi Li, piano

Jean Baptiste Lully

Suite El burgués gentilhombre

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.11

Robert Langbein, corno

Staatskapelle de Dresde / Christian Thielemann

09.00



Fanny Mendelssohn

Trío en re menor, op.11

Trío Clara Wieck

William Herschel

Sinfonía Nº13 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Johannes Brahms

La canción del destino, op.54

Coro Ernst‐Senff

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

10.00



Louise Farrenc

Noneto para cuerdas y vientos en Mi bemol mayor, op.38

Ensamble de Cámara Ambache

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº3 en Sol mayor, K.216

Ray Chen, violín

Orquesta del Festival de Schleswig-Holstein / Christoph Eschenbach

11.00

Wilhelm Friedemann Bach

Sonata para viola y clave en do menor

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, clave

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Gilles Binchois

“De plus en plus“ y “Filles à marier”

Ensamble Gilles Binchois

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Séptima Sinfonía de Beethoven

13.00

Momentos Musicales

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

14.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Marc-Antoine Charpentier

Non, non, je ne l'aime plus

François Piolino, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Johann Sebastian Bach

Toccata, adagio y fuga para clave en Re mayor, BWV 912

Glenn Gould, piano

15.00

Piotr Ilich Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakspeare op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Guillermo Tell

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

16.00

La Consigna

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano

Sol Gabetta, chelo

Hélène Grimaud, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Re mayor, K.40

Murray Perahia, piano y dirección

Orquesta de Cámara de Inglaterra

17.00

En Modo Popular

Frédéric Chopin

Mazurca en fa menor, op.68, N°4

Arthur Rubinstein, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarto movimiento de la Sinfonía N°4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Leningrado / Yevgeny Mravinsky

Paul Hindemith

Mínimax. Repertorio para música militar

Cuarteto de Cuerdas de la Ópera del Estado de Berlín

Guillermo Uribe Holguín

Tres danzas (“Joropo”, “Pasillo” y “Bambuco”)

Wüttenbergbische Philharmonie Reutlingen / Gabriel Castagna

18.00

Clásicos a la Carta

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor, S.244, Nº2

Marc-André Hamelin, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"

Vladimir Ashkenazy, piano y dirección

The Cleveland Orchestra

19.00

Música de Salón

Johann Hyeronimus Kapsberger

Tocata arpegiada

Francesca Benettti, tiorba

Luigii Bocherrini

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.23, N°25

Ensamble 415

Mijail Glinka

Canción de cuna, Canción de viaje y Pobre poeta, canciones

Lina Mkrtchyan, soprano

Evgeny Talisman, piano

Stanisłav Moniuszko

Cuarteto N°1 en mi menor

Cuarteto de Varsovia

20.00

Momentos Musicales