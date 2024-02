Programación Domingo 18 de Febrero

Domingo 18-02-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52

Alfred Brendel, piano

John Blackwood Mc Ewen

Donde vuela el tomillo silvestre

Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell

Anónimo

Folia Rodrígo Martínez

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Pedro Estevan, percusión;

Adela González-Campa, cascabeles

Bohuslav Martinu

Sexteto de cuerdas

Academy Chamber Ensamble

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº11 en sol menor, op.37, Nº1

Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2

Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Maria João Pires, piano

Gabriel Fauré

Berceuse (cancion de cuna) para violín y piano en Re mayor, op.16 (versión para violín y orquesta)

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Igor Stravinsky

Concierto para dos pianos

Sviatoslav Richter - Vassili Lobanov, dúo de pianos

Johann Nepomuk Hummel

Septeto Nº1 para flauta, oboe, corno, viola, chelo, contrabajo y piano en re menor, op.74

Capricorn

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en Re mayor, R.392

László Bársony, viola d'amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Vincenzo Bellini

Vaga luna, che inargenti

L'Abbandono

Malinconia, ninfa gentile, de Sei Ariette

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Darius Milhaud

Cuarteto Nº9, op.140

Cuarteto Arcana

Antonio Lauro

El Marabino, vals venezolano

Vals venezolano para guitarra Nº1

Vals venezolano para guitarra Nº3

Silvia Costanzo, guitarra

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.7

Wilhelm Kempff, piano

07.00

Música de Verano

Fernando Sor

Obertura del melodrama “La Elvira portuguesa”

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498

Gervase de Peyer, clarinete

Cecil Aronowitz, viola

Lamar Crowson, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para clave en la menor, BWV 818a

Olivier Baumont, clave

Gabriel Pierné

Divertimento sobre un tema pastoral, op.49

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

08.00

Leopold Kozeluch

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor

Howard Shelley, piano y direcciòn

London Mozart Players

Francesco Corbetta (guitarrista y compositor italiano, 1615-1681)

Suite para guitarra en sol menor, de “La guitarra real”

Jakob Lindberg, guitarra

John Corigliano (compositor estadounidense, 1938)

Fantasía sobre un ostinato. Versión para orquesta

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

09.00

Vincent D'Indy

Seis paráfrasis sobre canciones infantiles francesas, op.95

Michael Schäfer, piano

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº2 en La mayor, op.68

Cuarteto Borodin

10.00

Georg Philipp Telemann

Suite para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Johannes Koch, viola da gamba

Collegium Aureum

Fartein Valen

Sonata para violín y piano, op.3

Bjarne Fiskum, violín

Jörgen Larsen, piano

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

11.00

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Gabriel Fauré

Tema y variaciones en do sostenido menor, op.73

Vlado Perlemuter, piano

Ottorino Respighi

Pastoral para violín y cuerdas

Ingolf Turban, violín

Orquesta de cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

12.00

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "Toque de Diana"

Lucia Popp, soprano;

Andreas Schmidt, barítono

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Leonard Bernstein

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich, piano;

Alexandre Rabinovitch, piano

13.00

Marc-Antoine Charpentier

Selección de Villancicos instrumentales (Noëls pour les intruments) H.534

Les Arts Florissants / William Christie

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90

Alfred Brendel, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Alban Berg

14.00

Claudio Monteverdi

“Lamento de la ninfa”, del Octavo libro de madrigales

Montserrat Figueras, soprano

Hespèrion XX / Jordi Savall

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Anne-Sophie Mutter, violin

Lambert Orkis, piano

Aram Jachaturián

Poema triunfal

Orquesta Filarmónica de la BBC / Fedor Glushchenko

15.00

Sigurd von Koch (1879-1919)

Lluvia de una noche de primavera

El destino de la humanidad

Los cisnes silvestres, canciones

Ann Sophie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forster, piano

John Dowland

“Lágrimas tristes”, “Lágrimas forzadas” y “Lágrimas amantes”, de Lachrimae o Siete lágrimas, a cinco partes (1605)

The King’s Noyse / David Douglas

Leopold Kozeluch (1747-1818)

Sinfonía en Si bemol mayor, “L’irresoluto”

Concerto Köln

Francis Poulenc

Rapsodia negra, op.1

Nicolas Rivenc, barítono

New Studium / Antonio Plotino

Luis de Narváez

Selección de Fantasías para vihuela

Christopher Wilson, vihuela

16.00

Isaac Albéniz

Suite Iberia (orquestación de Rafael Frühbeck de Buegos)

Orquesta New Philharmonia / Rafael Frühbeck de Buegos

Malcolm Arnold

Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37

Ensamble Nash

María Laura Antonelli

Argentígena

María Laura Antonelli, piano

17.00

Gasparo Zanetti

La Mantovana

Anónimo

La Spagnoleta

Carlo Calvi

La Bertazzina

Carlo Farina

Pavana

Grupo de Música Antigua de Londres / James Tyler

Philipp Erlebach

Cielo, tú conoces mis tormentos, aria

Víctor Torres, barítono

Ensamble Stylus Fantasticus

Pedro Étienne Solère

Concierto español para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

Dieter Klöcker, clarinete

Orquesta Sinfónica de Praga / Milan Lajčik

Frank Martin (compositor suizo de siglo XX)

Trío sobre melodías folklóricas irlandesas

Trío Grieg de Oslo

18.00

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade, Suite sinfónica, op.35

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Kirill Kondrashin

Hermann Krebbers, solo de violín

Scott Joplin

Rag de la hoja de arce

El anfitrión

Danza del ragtime

Joshua Rifkin, piano

19.00

Música de Verano

Francis Poulenc

Concierto para piano y orquesta

Louis Lortie, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Gardner

Tomaso Albinoni

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.6, N°2

Trío Locatelli

Robert Schumann

Canciones de amor españolas, op.138

Marlis Petersen, soprano

Anke Vondung, mezzosoprano

Werner Güra, tenor

Konrad Jarnot, bajo-barítono

Christoph Berner y Camillo Radicke, piano a cuatro manos

Sigismond Thalberg

Gran fantasía y variaciones para piano sobre motivos de la ópera Capuletos

y Montescos, de Bellini

Francesco Nicolosi, piano

Franz Danzi

Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto Aulos

Isaac Albéniz

Rapsodia española para piano y orquesta, op.70

Alicia De Larrocha, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Rafael Frühbeck de Burgos

Maurice Ravel

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Giovanni Porta (1675 –1755)

“Madre dilecta, abbracciami”, de la ópera Ifigenia en Aulide

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Carl Nielsen

Suite de Aladino

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

John Field

Divertimento Nº1 para dos violines, viola, bajo y piano en Mi mayor

Míceál O'Rourke, piano

London Mozart Players / Matthias Bamert

Alexander Borodin

Pequeña suite

Marco Rapetti, piano

William Walton

Suite de la banda sonora de la película Escape me never (en arreglo de Christopher Palmer)

The Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ludwig van Beethoven

Dúo para clarinete y fagot Nº1 en Do mayor

Béla Kovács, clarinete

Tibor Fülemile, fagot

23.00

Música de SalóN

Guido de Lange

Dios protege a quien bien le canta, rondó

The Medieval Ensamble of London / Peter Davies % Timothy Davies

Domenico Scarlatti

Sonata en fa menor para clave, K.466

Bertrand Cuiller, clave

Johann Nepomuk Hummel

Septeto Nº2 para flauta, clarinete, trompeta, violín, chelo, contrabajo y piano en Do mayor, op.114, "Militar"

Ensamble Capricorn

Enrique Granados

El tra la lá y el punteado, El majo tímido y El majo discreto, canciones

Teresa Berganza, mezzosoprano

Félix Lavilla, piano