Programación Domingo 18 de Enero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete;

Richard Burnett, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

John Duarte

Nuages passantes, op.102

Stein-Erik Olsen, guitarra

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa" (completada por Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade, suite sinfónica op.35

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Louis Spohr

Trío Nº3 en la menor, op.124

Trío Borodin

Gregorio Allegri

Misa Vidi turban magnam, a seis partes

A Sei Voci

Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Johann Sebastian Bach

El Clave Bien Temperado, Libro 1, BWV 858 - 869 (segunda parte)

András Schiff, piano

Jacques Ibert

Obertura de fiesta

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre El molinero y el arroyo de Schubert, S.565, Nº2

Evgeny Kissin, piano

Isaac Albéniz

España, seis hojas de álbum, op.165 (arreglo para dos guitarras de Peter y Zoltán Katona)

Peter y Zoltán Katona, dúo de guitarras

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor. La veneziana

London Mozart Player / Matthias Bamert

Gabriel Fauré

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor, op.15

Cuarteto Domus

07.00

Momentos musicales

Pieter van Maldere (compositor belga del Clasicismo)

Sinfonía en Re mayor, op.5 Nº1

The Academy of Ancient Music / F i lip Bral

Felix Mendelssohn

Concierto para dos pianos y orquesta en Mi mayor

Anthony Paratore, piano

Joseph Paratore, piano

Orquesta Sinfónica de la Rias de Berlín / Uros Lajovic

Niels Gade

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Tre Musici

08.00



Ludwig van Beethoven

Sexteto para dos cornos y cuarteto en Mi bemol mayor, op.81b

Ensamble L'Archibudelli

George Frideric Handel

Música para los reales fuegos de artificio

Las cuerdas de Budapest y el Ensamble de Vientos de Budapest

Alexander Zemlinsky

Un rayo de luz

Silke Avenhaus, piano

09.00



Károl Lipiñski

Concierto para violín y orquesta en Re bemol mayor, op.21, Nº2

Dom i nika Falger, violín

Orquesta Filarmónica Henryk Wieniawski / Piotr Wijatkowski

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Miklós Perényi, chelo

Loránt Szücs, piano

10.00



Antonio Vivaldi

Gloria en Re mayor, R.588

Patricia Kw e lla, soprano

Elisabeth Priday, soprano

Catherine Win-Rogers, mezzosoprano

Coro de la Catedral Cristiana de Oxford

The Hanover Band / Stephen Darlington

César Franck

El cazador maldito

Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Taddaki Otaka

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.49

Cuarteto Borodin

11.00



Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 "Undine"

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor

Pietro Spada, piano

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Jean-Féry Rebel (compositor francés, 1666 – 1747)

Sonata para violín y continuo Nº7 en sol menor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: el Concierto para violín, ‘A la memoria de un Ángel’ de Alban Berg

13.00

Música de Verano

Niels Gade

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Tre Musici

Georg Christoph Wagenseil (Austria, 1715-1777)

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor

Reiner Hochmuth, chelo

Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº1 en fa menor, op.1, Nº1

Rudolf Buchbinder, piano

Marc-Antoine Charpentier

Suite “El descenso de Orfeo a los infiernos”, H.488

Les Arts Florissants / William Christie

14.00

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.120, Nº1

Ulrich Koch, viola

Sachito Nakamura, piano

Dietrich Buxtehude

Suite para clave en Do mayor, BuxWV 230

Lars Ulrik Mortensen, clave

Wilhelm Stenhammar (Suecia 1871-1927)

¡Excelsior!, obertura sinfónica, op.13

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Jean-Philippe Rameau

Prólogo a la ópera “Hipólito y Aricia”

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

15.00

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº1

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Arthur Honegger

Preludio, arioso y fughetta, H.81

François Antonioli, piano

Hermann Raupach (Alemania 1728 – Rusia 1778)

"Idu na smert" ("Voy a la muerte", aria de la ópera “Alceste”)

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

I Barocchisti / Diego Fasolis

Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola Nº1 en Sol mayor, K.423

Peter Thomas, violín

Tomás Tichauer, viola

16.00

Francesco Landini

Águila altiva, Del bello castillo y Si dulce no soy, madrigales a dos y tres voces

Alla Francesca

Johann Christian Bach

Cuarteto en Fa mayor para oboe y cuerdas

Max Artved, oboe

Elise Båtnes, violín

Tue Lautrup, viola

Lars Holm Johansen, chelo

Léo Delibes

Suite del ballet Sylvia

Orquesta New Philharmonia / Charles Mackerras

Paul Hindemith

Suite 1922 (“Marcha”, “Shimmy”, “Pieza noctuna”, “Boston y “Ragtime””)

Hans Petermmandl, piano

17.00

Michel Corrette

Concierto en Re mayor para órgano y orquesta, op.26, N°3

Olivier Vernet, órgano

Lachrimaae Consort All’Inglesse / Foulon

Amy Beach

Cuarteto de cuerdas en la menor (1929)

Ensamble Ambache

Mijail Glinka

Obertura española N°1. Capricho brillante sobre la jota aragonesa (1845)

Orquesta Sinfónica de Londres / Charles Mackerras

Henryk Górecki

Aguas anchas, op.39

Coro de la Orquesta Sinfónica de Chicago y Coro de la Lyric Opera / John Nelson

18.00

Franz Danzi

Concierto para corno y orquesta en Mi mayor

Hermann Baumann, corno

Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

Roland Dyens

Tres saudades

Víctor Villadangos, guitarra

Arám Jachaturián

Poema triunfal (1957)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Fedor Glushchenko

19.00

Momentos Musicales