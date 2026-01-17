Programación Domingo 18 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Alan Hacker, clarinete;
Richard Burnett, piano
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32
Alfred Brendel, piano
John Duarte
Nuages passantes, op.102
Stein-Erik Olsen, guitarra
Franz Schubert
Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa" (completada por Brian Newbould)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137
Cuarteto Purcell
Nicolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade, suite sinfónica op.35
Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier
Louis Spohr
Trío Nº3 en la menor, op.124
Trío Borodin
Gregorio Allegri
Misa Vidi turban magnam, a seis partes
A Sei Voci
Olivier Messiaen
Tema y variaciones para violín y piano
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
Johann Sebastian Bach
El Clave Bien Temperado, Libro 1, BWV 858 - 869 (segunda parte)
András Schiff, piano
Jacques Ibert
Obertura de fiesta
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi
Franz Liszt
Paráfrasis para piano sobre El molinero y el arroyo de Schubert, S.565, Nº2
Evgeny Kissin, piano
Isaac Albéniz
España, seis hojas de álbum, op.165 (arreglo para dos guitarras de Peter y Zoltán Katona)
Peter y Zoltán Katona, dúo de guitarras
Antonio Salieri
Sinfonía en Re mayor. La veneziana
London Mozart Player / Matthias Bamert
Gabriel Fauré
Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor, op.15
Cuarteto Domus
07.00
Momentos musicales
Pieter van Maldere (compositor belga del Clasicismo)
Sinfonía en Re mayor, op.5 Nº1
The Academy of Ancient Music / Filip Bral
Felix Mendelssohn
Concierto para dos pianos y orquesta en Mi mayor
Anthony Paratore, piano
Joseph Paratore, piano
Orquesta Sinfónica de la Rias de Berlín / Uros Lajovic
Niels Gade
Movimiento para trío en Si bemol mayor
Tre Musici
08.00
Ludwig van Beethoven
Sexteto para dos cornos y cuarteto en Mi bemol mayor, op.81b
Ensamble L'Archibudelli
George Frideric Handel
Música para los reales fuegos de artificio
Las cuerdas de Budapest y el Ensamble de Vientos de Budapest
Alexander Zemlinsky
Un rayo de luz
Silke Avenhaus, piano
09.00
Károl Lipiñski
Concierto para violín y orquesta en Re bemol mayor, op.21, Nº2
Dominika Falger, violín
Orquesta Filarmónica Henryk Wieniawski / Piotr Wijatkowski
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Miklós Perényi, chelo
Loránt Szücs, piano
10.00
Antonio Vivaldi
Gloria en Re mayor, R.588
Patricia Kwella, soprano
Elisabeth Priday, soprano
Catherine Win-Rogers, mezzosoprano
Coro de la Catedral Cristiana de Oxford
The Hanover Band / Stephen Darlington
César Franck
El cazador maldito
Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Taddaki Otaka
Dmitri Shostakovich
Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.49
Cuarteto Borodin
11.00
Carl Reinecke
Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 "Undine"
Susan Milan, flauta
Ian Brown, piano
Antonio Salieri
Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor
Pietro Spada, piano
Philharmonia Orchestra / Pietro Spada
Jean-Féry Rebel (compositor francés, 1666 – 1747)
Sonata para violín y continuo Nº7 en sol menor
Andrew Manze, violín
Jaap der Linden, viola da gamba
Richard Eggar, clave
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: el Concierto para violín, ‘A la memoria de un Ángel’ de Alban Berg
13.00
Música de Verano
Niels Gade
Movimiento para trío en Si bemol mayor
Tre Musici
Georg Christoph Wagenseil (Austria, 1715-1777)
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor
Reiner Hochmuth, chelo
Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº1 en fa menor, op.1, Nº1
Rudolf Buchbinder, piano
Marc-Antoine Charpentier
Suite “El descenso de Orfeo a los infiernos”, H.488
Les Arts Florissants / William Christie
14.00
Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.120, Nº1
Ulrich Koch, viola
Sachito Nakamura, piano
Dietrich Buxtehude
Suite para clave en Do mayor, BuxWV 230
Lars Ulrik Mortensen, clave
Wilhelm Stenhammar (Suecia 1871-1927)
¡Excelsior!, obertura sinfónica, op.13
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Jean-Philippe Rameau
Prólogo a la ópera “Hipólito y Aricia”
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
15.00
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº1
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Arthur Honegger
Preludio, arioso y fughetta, H.81
François Antonioli, piano
Hermann Raupach (Alemania 1728 – Rusia 1778)
"Idu na smert" ("Voy a la muerte", aria de la ópera “Alceste”)
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
I Barocchisti / Diego Fasolis
Wolfgang Amadeus Mozart
Dúo para violín y viola Nº1 en Sol mayor, K.423
Peter Thomas, violín
Tomás Tichauer, viola
16.00
Francesco Landini
Águila altiva, Del bello castillo y Si dulce no soy, madrigales a dos y tres voces
Alla Francesca
Johann Christian Bach
Cuarteto en Fa mayor para oboe y cuerdas
Max Artved, oboe
Elise Båtnes, violín
Tue Lautrup, viola
Lars Holm Johansen, chelo
Léo Delibes
Suite del ballet Sylvia
Orquesta New Philharmonia / Charles Mackerras
Paul Hindemith
Suite 1922 (“Marcha”, “Shimmy”, “Pieza noctuna”, “Boston y “Ragtime””)
Hans Petermmandl, piano
17.00
Michel Corrette
Concierto en Re mayor para órgano y orquesta, op.26, N°3
Olivier Vernet, órgano
Lachrimaae Consort All’Inglesse / Foulon
Amy Beach
Cuarteto de cuerdas en la menor (1929)
Ensamble Ambache
Mijail Glinka
Obertura española N°1. Capricho brillante sobre la jota aragonesa (1845)
Orquesta Sinfónica de Londres / Charles Mackerras
Henryk Górecki
Aguas anchas, op.39
Coro de la Orquesta Sinfónica de Chicago y Coro de la Lyric Opera / John Nelson
18.00
Franz Danzi
Concierto para corno y orquesta en Mi mayor
Hermann Baumann, corno
Concerto Amsterdam / Jaap Schröder
Roland Dyens
Tres saudades
Víctor Villadangos, guitarra
Arám Jachaturián
Poema triunfal (1957)
Orquesta Filarmónica de la BBC / Fedor Glushchenko
19.00
Momentos Musicales