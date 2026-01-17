PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

17/01/2026

Programación Domingo 18 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Alan Hacker, clarinete;
Richard Burnett, piano

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32
Alfred Brendel, piano

John Duarte
Nuages passantes, op.102
Stein-Erik Olsen, guitarra

Franz Schubert
Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa" (completada por Brian Newbould)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137
Cuarteto Purcell

Nicolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade, suite sinfónica op.35
Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Louis Spohr
Trío Nº3 en la menor, op.124
Trío Borodin

Gregorio Allegri
Misa Vidi turban magnam, a seis partes
A Sei Voci

Olivier Messiaen
Tema y variaciones para violín y piano
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano

Johann Sebastian Bach
El Clave Bien Temperado, Libro 1, BWV 858 - 869 (segunda parte)
András Schiff, piano

Jacques Ibert
Obertura de fiesta
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Franz Liszt
Paráfrasis para piano sobre El molinero y el arroyo de Schubert, S.565, Nº2
Evgeny Kissin, piano

Isaac Albéniz
España, seis hojas de álbum, op.165 (arreglo para dos guitarras de Peter y Zoltán Katona)
Peter y Zoltán Katona, dúo de guitarras

Antonio Salieri
Sinfonía en Re mayor. La veneziana
London Mozart Player / Matthias Bamert

Gabriel Fauré
Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor, op.15
Cuarteto Domus

07.00
Momentos musicales

Pieter van Maldere (compositor belga del Clasicismo)
Sinfonía en Re mayor, op.5 Nº1
The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Felix Mendelssohn
Concierto para dos pianos y orquesta en Mi mayor
Anthony Paratore, piano
Joseph Paratore, piano
Orquesta Sinfónica de la Rias de Berlín / Uros Lajovic

Niels Gade
Movimiento para trío en Si bemol mayor
Tre Musici

08.00

Ludwig van Beethoven
Sexteto para dos cornos y cuarteto en Mi bemol mayor, op.81b
Ensamble L'Archibudelli

George Frideric Handel
Música para los reales fuegos de artificio
Las cuerdas de Budapest y el Ensamble de Vientos de Budapest

Alexander Zemlinsky
Un rayo de luz
Silke Avenhaus, piano

09.00

Károl Lipiñski
Concierto para violín y orquesta en Re bemol mayor, op.21, Nº2
Dominika Falger, violín
Orquesta Filarmónica Henryk Wieniawski / Piotr Wijatkowski

Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Miklós Perényi, chelo
Loránt Szücs, piano

10.00

Antonio Vivaldi
Gloria en Re mayor, R.588
Patricia Kwella, soprano
Elisabeth Priday, soprano
Catherine Win-Rogers, mezzosoprano
Coro de la Catedral Cristiana de Oxford
The Hanover Band / Stephen Darlington

César Franck
El cazador maldito
Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Taddaki Otaka

Dmitri Shostakovich
Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.49
Cuarteto Borodin

11.00

Carl Reinecke
Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 "Undine"
Susan Milan, flauta
Ian Brown, piano

Antonio Salieri
Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor
Pietro Spada, piano
Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Jean-Féry Rebel (compositor francés, 1666 – 1747)
Sonata para violín y continuo Nº7 en sol menor
Andrew Manze, violín
Jaap der Linden, viola da gamba
Richard Eggar, clave

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: el Concierto para violín, ‘A la memoria de un Ángel’ de Alban Berg

13.00
Música de Verano

Georg Christoph Wagenseil (Austria, 1715-1777)
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor
Reiner Hochmuth, chelo
Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº1 en fa menor, op.1, Nº1
Rudolf Buchbinder, piano

Marc-Antoine Charpentier
Suite “El descenso de Orfeo a los infiernos”, H.488 
Les Arts Florissants / William Christie

14.00

Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.120, Nº1
Ulrich Koch, viola
Sachito Nakamura, piano

Dietrich Buxtehude
Suite para clave en Do mayor, BuxWV 230
Lars Ulrik Mortensen, clave

Wilhelm Stenhammar (Suecia 1871-1927)
¡Excelsior!, obertura sinfónica, op.13
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Jean-Philippe Rameau
Prólogo a la ópera “Hipólito y Aricia”
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

15.00

Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº1
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Arthur Honegger
Preludio, arioso y fughetta, H.81 
François Antonioli, piano

Hermann Raupach (Alemania 1728 – Rusia 1778)
"Idu na smert" ("Voy a la muerte", aria de la ópera “Alceste”)
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
I Barocchisti / Diego Fasolis

Wolfgang Amadeus Mozart
Dúo para violín y viola Nº1 en Sol mayor, K.423
Peter Thomas, violín
Tomás Tichauer, viola

16.00

Francesco Landini
Águila altiva, Del bello castillo y Si dulce no soy, madrigales a dos y tres voces
Alla Francesca

Johann Christian Bach
Cuarteto en Fa mayor para oboe y cuerdas
Max Artved, oboe
Elise Båtnes, violín
Tue Lautrup, viola
Lars Holm Johansen, chelo

Léo Delibes
Suite del ballet Sylvia
Orquesta New Philharmonia / Charles Mackerras

Paul Hindemith
Suite 1922 (“Marcha”, “Shimmy”, “Pieza noctuna”, “Boston y “Ragtime””)
Hans Petermmandl, piano

17.00

Michel Corrette
Concierto en Re mayor para órgano y orquesta, op.26, N°3
Olivier Vernet, órgano
Lachrimaae Consort All’Inglesse / Foulon

Amy Beach
Cuarteto de cuerdas en la menor (1929)
Ensamble Ambache

Mijail Glinka
Obertura española N°1. Capricho brillante sobre la jota aragonesa (1845)
Orquesta Sinfónica de Londres / Charles Mackerras

Henryk Górecki
Aguas anchas, op.39
Coro de la Orquesta Sinfónica de Chicago y Coro de la Lyric Opera / John Nelson

18.00

Franz Danzi
Concierto para corno y orquesta en Mi mayor
Hermann Baumann, corno
Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

Roland Dyens
Tres saudades
Víctor Villadangos, guitarra

Arám Jachaturián
Poema triunfal (1957)
Orquesta Filarmónica de la BBC / Fedor Glushchenko

19.00
Momentos Musicales