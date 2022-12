Programación Domingo 18 de Diciembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

04.00

La Trasnoche de La 96.7

Leos Janácek

Sobre un camino cubierto de hierba, JW 8/17. Libro Nº1

Leif Ove Andsnes, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Antony Pay, clarinete

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Claude Debussy

Suite bergamasque, L.75

Zoltán Kocsis, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "La leyenda del Rin"

"La vida en la tierra"

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

César Franck

Cuarteto en Re mayor

Cuarteto Bessler-Reis

07.00

Momentos Musicales

Edvard Grieg

La mañana, de “Peer Gynt”, suite para orquesta Nº1, op.46

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Jean-Philippe Rameau

Selección de « Los paladines »

Orquesta de la Era del Iluminismo / Gustav Leonhardt

Louis Spohr

Marcia-Moderato y Menuetto-Allegro-Trio del Nocturno para vientos en Do mayor, op.34

Consortium Classicum / Dieter Klöcker

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Martha Argerich, piano

Otto Nicolai

Obertura de “Las alegres comadres de Windsor”

Staatskapelle Berlin / Bernhard Klee

Nicolò Paganini

Introduzione-Andante-Allegro marziale del Concierto para violín y orquesta Nº3 en Mi mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Desde el Piazzolla

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Música de Salón

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.62 (versión para piano a cuatro manos de Carl Czerny)

Dúo de Pianos Moreno Capelli

Charles Tessier

Hel vel aqueur y Tel lissi man, canciones turcas en lengua macarrónica

No hay en la tierra, canción española

Madonna di Cougna, villanella

Heme aquí a salvo del naufragio, aria de corte

Le Poème Harmonique / Vincent Dumaistre

Ferdinando Carulli

Dúo en Do mayor para guitarra y fortepiano sobre temas de Rossini, op.150

Leopoldo Saracino, guitarra

Massimo Palumbo, fortepiano

Supply Blecher

“How beauteous are thy feet”, de la colección The Harmony of Maine

Samuel Holyoke

“How beauteous are thy feet”, de la colección The Columbia Repository of Sacred Harmony

Benjamin Carr

“Anthem for Christmas”, de la colección Masses, Vespers, Litanies, Hymns,Psalms, Anthems and Motets… for the use of the Catholic Church in the USA

The Columbus Consort