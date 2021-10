Programación Domingo 17 de Octubre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Eva Knardahl, piano

François Couperin

Concierto real Nº1 en Sol mayor

Thomas Brandis, violín

Heinz Holliger, oboe

Aurèle Nicolet, flauta

Josef Ulsamer, viola da gamba

Manfred Sax, fagot

Christiane Jaccottet, clave

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "Tempestad"

Maria-João Pires, piano

Ottorino Respighi

Impresiones brasileñas, suite para orquesta

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Arnold Bax

El bosque feliz, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y cuerdas en Re mayor

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano Nº3 en re menor, K.397

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Momentos Musicales

Carl Stamitz

Allegro con spirito del Concierto para chelo y orquesta Nº2 en La mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Carl Maria von Weber

Alla polaca del Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº6 en La bemol mayor, op.53, "Heroica"

Artur Rubinstein, piano

Antonio Vivaldi

Concierto en Re mayor, R.124, op.12, Nº3

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Anton Arensky

Suite del ballet "Las noches egipcias", op.50a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko

Kurt Weill

Youkali: Tango habanera (arr. para piano)

Polly Ferman, piano

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Estación Piazzolla (Víctor Hugo Morales)