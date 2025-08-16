Programación Domingo 17 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Heinrich Franz von Biber
Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Leos Janácek
Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Isaac Stern, violín
Pinjas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta
Eric Satie
Seis gnosiennes para piano
Aldo Ciccolini, piano
Heinrich Franz Von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143
Ensamble Romanesca
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Jean Sibelius
Seis piezas para violín y piano, op.79
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano
Darius Milhaud
El Carnaval de Londres, op.172.
The New London Orchestra / Ronald Corp
Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensamble
Georg Muffat
Concerto grosso Nº3 en La mayor, de Armonico Tributo
Ensemble 415 / Chiara Banchini
07.00
Momentos musicales
Giovanni Platti
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Edgar Moreau, chelo
Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Richard Strauss
Don Juan, op.20
Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel
08.00
Frédéric Chopin
Trío en sol menor, op.8
Trío Beaux Arts
Michael Haydn (1737-1806)
Sinfonía Nº19 en Do mayor
Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman
09.00
Hector Berlioz
La muerte de Cleopatra
Béatrice Uria-Monzon, mezzosoprano
Orquesta Nacional de Lille / Jean-Claude Casadesus
Bernhard Henrik Crusell
Cuarteto con clarinete Nº1 en Mi bemol mayor, op.2
Thea King, clarinete
Miembros del Cuarteto Allegri
Manuel Ponce
Nocturno y Balada mexicana
David Witten, piano
10.00
Jean Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
John Blackwood McEwen (compositor escoces 1868-1948)
Cuarteto para cuerdas Nº6
Cuarteto Chilingirian
Anton Arensky
Suite del ballet "Las noches egipcias", op.50a
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko
11.00
Antonio Salieri
Selección de arias
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer
Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº5, Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor, TWV 43:e1
Freiburger Barockorchester Consort
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: la Sinfonía Nº 10 en mi menor de Shostakovich
13.00
Momentos Musicales
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Biaggio Marini
Sonata sobre la canción Fuggi dolente cor, para dos violines y continuo, op.22, Nº21
Accademia Bizantina
Franz Schubert
Final de la Sinfonía N°3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber
Franz Schubert
Final de la Sonata para piano en do menor, D.958
Radu Lupu, piano
Franz Schubert
Final del Cuarteto N°14 en re menor, “La muerte y la docenlla”, D.810
Cuarteto Emerson
Tradicional rumano
Sirba el bombero
Grigoras Dinicu, violín
Ensamble Instrumental
Georges Enescu
Primer tema de la Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2
Tradicional rumano
Sobre una roca oscura, un viejo castillo
Georges Enescu
Segundo tema de la Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2
Georges Enescu
Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu
18.00
Clásicos a la Carta
Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Sinfónica de Londres / Adrian Boult
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1
Maria João Pires, piano
Gabriel Fauré
El hada de la canción, op.27, Nº2
Barbara Hendricks, soprano
Michel Dalberto, piano
19.00
Música de Salón
Johannes Hieronymus Kapsberger
Toccata arpeggiata, Gagliarda y Toccata N°5
Paul O’Dette, laúd
Johann Melchior Molter
El pajarillo entre las hojas, cantata italiana
Katharina Ott, soprano
Ensamble Trazon
Louis Massonneau
Cuarteto para oboe y cuerdas Nº1 en Re mayor
Ensamble Piú
Gioachino Rossini
Pastoral y Paseo
Ensamble La Passegiata
Miguel Llobet
Siete canciones populares catalanas, para guitarra
David Russel, guitarra
20.00
Momentos Musicales
Richard Strauss
El burgués gentilhombre, suite para orquesta op.60
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
Ferdinad Ries
Gran sonata fantasía para piano en fa sostenido menor, op.26, "La desafortunada"
Alexandra Oehler, piano
Ferruccio Busoni
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35a
Tanja Becker-Bender, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Garry Walker
Barbara Strozzi
“L'amante segreto” y “Riamata da chi amava” de Cantate, ariette, e duetti, op.2
Renata Dubinskaité, mezzosoprano
Ensamble Canto Fiorito
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giurana, viola
Franz Berwald
Sinfonía Nº3 en Do mayor, "Singular"
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Marin Marais
Piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba en Do mayor
Ensamble A los Pies del Rey
Isaac Albéniz
Concierto para piano y orquesta Nº1 en si menor, op.78, "Concierto fantástico"
Martin Roscoe, piano
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Nicolò Paganini
Sonata concertata en La mayor (arr. para dos guitarras de A. Lagoya)
Ida Presti - Alexandre Lagoya, dúo de guitarras