PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

16/08/2025

Programación Domingo 17 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Heinrich Franz von Biber
Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano

Leos Janácek
Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Isaac Stern, violín
Pinjas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie
Seis gnosiennes para piano
Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143
Ensamble Romanesca

Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius
Seis piezas para violín y piano, op.79
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano

Darius Milhaud
El Carnaval de Londres, op.172.
The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensamble

Georg Muffat
Concerto grosso Nº3 en La mayor, de Armonico Tributo
Ensemble 415 / Chiara Banchini

07.00
Momentos musicales

Giovanni Platti
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Edgar Moreau, chelo
Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano

Richard Strauss
Don Juan, op.20
Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel

08.00

Frédéric Chopin
Trío en sol menor, op.8
Trío Beaux Arts

Michael Haydn (1737-1806)
Sinfonía Nº19 en Do mayor
Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

09.00

Hector Berlioz
La muerte de Cleopatra
Béatrice Uria-Monzon, mezzosoprano
Orquesta Nacional de Lille / Jean-Claude Casadesus

Bernhard Henrik Crusell
Cuarteto con clarinete Nº1 en Mi bemol mayor, op.2
Thea King, clarinete
Miembros del Cuarteto Allegri

Manuel Ponce
Nocturno y Balada mexicana
David Witten, piano

10.00

Jean Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

John Blackwood McEwen (compositor escoces 1868-1948)
Cuarteto para cuerdas Nº6
Cuarteto Chilingirian

Anton Arensky
Suite del ballet "Las noches egipcias", op.50a
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko

11.00

Antonio Salieri
Selección de arias
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer

Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº5, Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor, TWV 43:e1
Freiburger Barockorchester Consort

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº 10 en mi menor de Shostakovich

13.00
Momentos Musicales

16.00
La Consigna

17.00
En Modo Popular

Biaggio Marini
Sonata sobre la canción Fuggi dolente cor, para dos violines y continuo, op.22, Nº21
Accademia Bizantina

Franz Schubert
Final de la Sinfonía N°3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber

Franz Schubert
Final de la Sonata para piano en do menor, D.958
Radu Lupu, piano

Franz Schubert
Final del Cuarteto N°14 en re menor, “La muerte y la docenlla”, D.810
Cuarteto Emerson

Tradicional rumano
Sirba el bombero
Grigoras Dinicu, violín
Ensamble Instrumental
Georges Enescu
Primer tema de la Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2

Tradicional rumano
Sobre una roca oscura, un viejo castillo
Georges Enescu
Segundo tema de la Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2

Georges Enescu
Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

18.00
Clásicos a la Carta

Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Sinfónica de Londres / Adrian Boult

Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1
Maria João Pires, piano

Gabriel Fauré
El hada de la canción, op.27, Nº2
Barbara Hendricks, soprano
Michel Dalberto, piano

19.00
Música de Salón

Johannes Hieronymus Kapsberger
Toccata arpeggiata, Gagliarda y Toccata N°5
Paul O’Dette, laúd

Johann Melchior Molter
El pajarillo entre las hojas, cantata italiana
Katharina Ott, soprano
Ensamble Trazon

Louis Massonneau
Cuarteto para oboe y cuerdas Nº1 en Re mayor
Ensamble Piú

Gioachino Rossini
Pastoral y Paseo
Ensamble La Passegiata

Miguel Llobet
Siete canciones populares catalanas, para guitarra
David Russel, guitarra

20.00
Momentos Musicales

Richard Strauss
El burgués gentilhombre, suite para orquesta op.60
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Ferdinad Ries
Gran sonata fantasía para piano en fa sostenido menor, op.26, "La desafortunada"
Alexandra Oehler, piano

Ferruccio Busoni
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35a
Tanja Becker-Bender, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Garry Walker

Barbara Strozzi
“L'amante segreto” y “Riamata da chi amava” de Cantate, ariette, e duetti, op.2
Renata Dubinskaité, mezzosoprano
Ensamble Canto Fiorito

Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giurana, viola

Franz Berwald
Sinfonía Nº3 en Do mayor, "Singular"
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Marin Marais
Piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba en Do mayor
Ensamble A los Pies del Rey

Isaac Albéniz
Concierto para piano y orquesta Nº1 en si menor, op.78, "Concierto fantástico"
Martin Roscoe, piano
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Nicolò Paganini
Sonata concertata en La mayor (arr. para dos guitarras de A. Lagoya)
Ida Presti - Alexandre Lagoya, dúo de guitarras