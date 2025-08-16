Programación Domingo 17 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Heinrich Franz von Biber

Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín

Pinjas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie

Seis gnosiennes para piano

Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ensamble Romanesca

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172.

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Georg Muffat

Concerto grosso Nº3 en La mayor, de Armonico Tributo

Ensemble 415 / Chiara Banchini

07.00

Momentos musicales

Giovanni Platti

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Edgar Moreau, chelo

Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Richard Strauss

Don Juan, op.20

Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel

08.00

Frédéric Chopin

Trío en sol menor, op.8

Trío Beaux Arts

Michael Haydn (1737-1806)

Sinfonía Nº19 en Do mayor

Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

09.00



Hector Berlioz

La muerte de Cleopatra

Béatrice Uria-Monzon, mezzosoprano

Orquesta Nacional de Lille / Jean-Claude Casadesus

Bernhard Henrik Crusell

Cuarteto con clarinete Nº1 en Mi bemol mayor, op.2

Thea King, clarinete

Miembros del Cuarteto Allegri

Manuel Ponce

Nocturno y Balada mexicana

David Witten, piano

10.00



Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

John Blackwood McEwen (compositor escoces 1868-1948)

Cuarteto para cuerdas Nº6

Cuarteto Chilingirian

Anton Arensky

Suite del ballet "Las noches egipcias", op.50a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko

11.00

Antonio Salieri

Selección de arias

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº5, Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor, TWV 43:e1

Freiburger Barockorchester Consort

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº 10 en mi menor de Shostakovich

13.00

Momentos Musicales

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Biaggio Marini

Sonata sobre la canción Fuggi dolente cor, para dos violines y continuo, op.22, Nº21

Accademia Bizantina

Franz Schubert

Final de la Sinfonía N°3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber

Franz Schubert

Final de la Sonata para piano en do menor, D.958

Radu Lupu, piano

Franz Schubert

Final del Cuarteto N°14 en re menor, “La muerte y la docenlla”, D.810

Cuarteto Emerson

Tradicional rumano

Sirba el bombero

Grigoras Dinicu, violín

Ensamble Instrumental

Georges Enescu

Primer tema de la Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2

Tradicional rumano

Sobre una roca oscura, un viejo castillo

Georges Enescu

Segundo tema de la Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2

Georges Enescu

Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

18.00

Clásicos a la Carta

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Sinfónica de Londres / Adrian Boult

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1

Maria João Pires, piano

Gabriel Fauré

El hada de la canción, op.27, Nº2

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

19.00

Música de Salón

Johannes Hieronymus Kapsberger

Toccata arpeggiata, Gagliarda y Toccata N°5

Paul O’Dette, laúd

Johann Melchior Molter

El pajarillo entre las hojas, cantata italiana

Katharina Ott, soprano

Ensamble Trazon

Louis Massonneau

Cuarteto para oboe y cuerdas Nº1 en Re mayor

Ensamble Piú

Gioachino Rossini

Pastoral y Paseo

Ensamble La Passegiata

Miguel Llobet

Siete canciones populares catalanas, para guitarra

David Russel, guitarra

20.00

Momentos Musicales



Richard Strauss

El burgués gentilhombre, suite para orquesta op.60

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Ferdinad Ries

Gran sonata fantasía para piano en fa sostenido menor, op.26, "La desafortunada"

Alexandra Oehler, piano



Ferruccio Busoni

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35a

Tanja Becker-Bender, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Garry Walker

Barbara Strozzi

“L'amante segreto” y “Riamata da chi amava” de Cantate, ariette, e duetti, op.2

Renata Dubinskaité, mezzosoprano

Ensamble Canto Fiorito

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"

Anne-Sophie Mutter, violín

Mstislav Rostropovich, chelo

Bruno Giurana, viola

Franz Berwald

Sinfonía Nº3 en Do mayor, "Singular"

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Marin Marais

Piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba en Do mayor

Ensamble A los Pies del Rey

Isaac Albéniz

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si menor, op.78, "Concierto fantástico"

Martin Roscoe, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Nicolò Paganini

Sonata concertata en La mayor (arr. para dos guitarras de A. Lagoya)

Ida Presti - Alexandre Lagoya, dúo de guitarras